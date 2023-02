Mark Esper, Donald Trumps ehema­liger Vertei­di­gungs­mi­nister (2019 – 20) ist dem berüch­tigten russi­schen Tele­fon­pro­vo­ka­teuren Lexus und Vovan (Alexei Stoly­arov, Vladimir Kuznetsov) in eine Falle getappt. Diese gaben sich als Vertreter des ehema­ligen ukrai­ni­schen Präsi­denten Petro Poro­schenko aus– wie HCLU berich­tete. Daraufhin sagte ihnen Mark Esper, dass das ukrai­ni­sche Volk die Drecks­ar­beit für die Verei­nigten Staaten im Konflikt gegen Russ­land mache – wie die staat­liche russi­sche Nach­rich­ten­agentur TASS am Montag berichtete.

Esper wurde dabei gebeten, seine Meinung über die US-Rolle im Ukraine-Konflikt mitzuteilen.

„Das ukrai­ni­sche Volk macht die Drecks­ar­beit, die wir selbst in den Verei­nigten Staaten nicht tun möchten. Und deshalb werden wir Sie weiterhin mit allem unter­stützen, was wir können, sei es Muni­tion, Waffen oder Geheimdienstinformationen.“

🇺🇸🇺🇦🇷🇺„The Ukrai­nian people in the conflict with Russia are „doing dirty work“, which the US would not like to do.“ – Former US Secre­tary of Defense Mark Esper in a conver­sa­tion with Vovan and Lexus,who presented as Petro Poroshenko

So it is not about „freedom and demo­cracy"…

