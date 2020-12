Eine unga­ri­sche Familie musste ein Flug­zeug der United Airlines verlassen, weil ihre zwei­jäh­rige Tochter sich weigerte, eine Mund­maske zu tragen. Die Mutter, Eliz Orbán, hat ein Video über den Vorfall gemacht, das sie in den sozialen Medien geteilt hat und das seitdem von fast fünf Millionen Menschen gesehen wurde.

Aus der Aufnahme geht hervor, dass die Eltern ihr Bestes gegeben haben, um ihr kleines Mädchen dazu zu bringen, die Maske zu tragen, aber das verängs­tigte Kind weigerte sich hart­nä­ckig. Die Flug­be­gleiter blieben daraufhin unnach­giebig und forderten die Familie auf, das Flug­zeug zu verlassen.

Eliz Orbán erzählte auch in einem Inter­view mit Fox News von dem Vorfall. Im Inter­view sagte sie, die Mitar­beiter hätten sie von Anfang an unhöf­lich behan­delt, als sie nach dem Alter des Kindes fragten. Nachdem sich heraus­stellte, dass das Mädchen über zwei Jahre alt war, bestand das Flug­per­sonal darauf, dass es eine Maske tragen müsse. Danach über­prüfte man auf aufdring­liche Weise immer wieder, ob das Klein­kind die Maske trug. Die Mutter sprach von einer trau­ma­ti­schen, demü­ti­genden Erfahrung.

Sie erin­nerte sich, dass sie zuvor bereits während der Epidemie mehr­mals geflogen waren, weil die Groß­el­tern am anderen Ende des Landes lebten und ihr Enkel­kind nur auf diese Weise sehen konnten, aber bisher hätten sie noch nie ein solches Problem gehabt.

United Airlines antwor­tete mit einer formellen Erklä­rung. Dabei wurde argu­men­tiert, dass der Schutz der Gesund­heit ihrer Mitar­beiter und Passa­giere von größter Bedeu­tung sei, weshalb man Regeln auf der Grund­lage von Empfeh­lungen des US-ameri­ka­ni­schen Amtes für Epide­mio­logie einge­führt habe, die auch von anderen großen Flug­ge­sell­schaften ange­wendet werden.

Wie Eliz Orbán im TV-Inter­view erwähnt, hat der Vorfall mögli­cher­weise auch deshalb viel Aufmerk­sam­keit auf sich gezogen, da eine andere Mutter am selben Morgen mit ihrem zwei­jäh­rigen Kind ohne Probleme vom selben Flug­hafen aus reisen konnte. Es scheint also, dass die besagten Airline-Regeln nicht für alle glei­cher­maßen gelten…

Quelle: Magyar Nemzet

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Insta­gram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

— Eliz Orban (@elizfulop) December 12, 2020