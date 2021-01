Die Ausschrei­tungen fana­ti­scher rechts­ex­tremer Hooli­gans und ihr gewalt­sames Eindringen ins Kapitol, das Boll­werk der ameri­ka­ni­schen Gesetz­ge­bung, hat nun auch Arnold Schwar­zen­egger auf den Plan gerufen, der in den USA eine beispiel­lose Karriere gemacht hat, vom Body­builder zum Action-Star, vom Schwager John F. Kennedys (Demo­krat) zum repu­bli­ka­ni­schen Gouver­neur von Kali­for­nien. In einem viel­be­ach­teten Artikel im briti­schen Econo­mist und danach auch auf diversen Kanälen und sozialen Medien sandte Arnold Schwar­zen­egger seine Botschaft an seine „Fellow Ameri­cans“, seine ameri­ka­ni­schen Mitbürger, und seine Freunde in aller Welt. Er tat dies in akzent­freiem, Holly­wood-geschulten ameri­ka­ni­schen Englisch, vor den Fahnen der USA und Kali­for­niens und er tat dies auf Twitter, genau jenem sozialen Medium, das Trump nach den Vorfällen in Washington auf Lebens­zeit gesperrt hat.

Das ist kein Zufall, das ist symbol­trächtig, dahinter steckt poli­ti­sches Kalkül. Das allein ist schon eine poli­ti­sche Botschaft. „The medium is the message“ – „das Medium ist die Botschaft.“ Unwill­kür­lich erin­nert man sich auf den Kern­satz des kana­di­schen Kommu­ni­ka­ti­ons­theo­re­ti­kers Marshall McLuhan aus dem Jahr 1964, proji­ziert auf das 21. Jahr­hun­dert. Soweit zur Form des Schwar­zen­egger-State­ments, das jeden Rahmen des sonst nur in Stak­kato-Version kommu­ni­zie­renden Mediums gesprengt hat. Es hätte von einem Holly­wood-Regis­seur nicht besser in Szene gesetzt werden können.

Auch am Inhalt und drama­tur­gi­schen Aufbau hätten einige der besten Dreh­buch­au­toren feilen können. Es fehlte nichts: Der Vergleich mit der Kris­tall­nacht, – er sprach es sogar deutsch aus – dem Novem­ber­po­grom des Jahres 1938, die Horden, die das Kapitol stürmten, die „Proud boys“ , seien den fana­ti­sierten Schlä­ger­trupps von damals eben­bürtig. Er erin­nerte am Beispiel seines leib­li­chen Vaters an die trau­ma­ti­sierte Männer­ge­nera­tion in Öster­reich, die bruta­li­siert von der NS-Ideo­logie und den Kriegs­ver­wun­dungen zurückkam, er – Jahr­gang 1947 – habe erlebt, was es bedeutet in einem Land aufge­wachsen zu sein, das den Nieder­gang der Demo­kratie erlitten hat. Er hat damit sicher­lich unzäh­ligen Emigranten aus Öster­reich bzw. ihren Nach­fahren aus der Seele gespro­chen, deren Eltern die schüt­zenden Gestade der Verei­nigten Staaten erreicht haben.

Die Kulisse eines neona­zis­ti­schen Schre­ckens­sze­na­rios wurde von ihm bzw. seinen Ghost­wri­tern aufge­baut, um den Stab über Trump zu brechen – der schlech­teste Präsi­dent, den Amerika je hatte – und den Glauben an die Über­le­bens­fä­hig­keit der ameri­ka­ni­schen Demo­kratie zu erneuern und den kommenden Präsi­denten seiner Loya­lität zu versi­chern. Patriot sein heute in Amerika heißt nicht dem Präsi­denten an der Seite zu stehen, sondern dem Land. „God bless America“ durfte nicht fehlen und auch nicht ein Hinweis auf seine Para­de­rolle, den Termi­nator, alles melo­dra­ma­tisch unter­legt mit Musik, wie in einem Hollywood-Film.

My message to my fellow Ameri­cans and friends around the world following this week’s attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

Weshalb ich so ausführ­lich auf die Machart dieses Auftritts eingehe? Weil ich finde, dass man die gar nicht so subtilen Botschaften versu­chen sollte, rational zu analy­sieren. Schwar­zen­egger hat mit seinem Auftritt nicht nur Biden unter­stützen und ein Zeichen gegen den Bruch in der ameri­ka­ni­schen Gesell­schaft setzen wollen, sondern auch sich selbst nützen. Neue Filme und auf ihn zuge­schnit­tene Rollen sind ihm sicher.

Kein Zweifel, Trumps Präsi­dent­schaft war mit Fehlern gespickt. Trotzdem hat er manches Posi­tive geleistet, zum Beispiel in der Wirt­schaft, zum Bespiel im Nahen Osten, auch das Treffen mit Nord­ko­reas Kim Yong-un wird auf der Haben­seite verbucht. Ein ihm gegen­über kriti­scher repu­bli­ka­ni­scher Senator meinte, er hätte seine Argu­men­ta­tion auf diese Fakten konzen­trieren und sich nicht mit bisher bloß abge­schmet­terten Wahl­an­fech­tungen vergeuden sollen. Die Attacke radi­kaler Anhänger hat er ange­sta­chelt, in ihrer Gefahr aber nicht erkannt oder erkennen wollen. Diese jedoch mit der Reichs­kris­tall­nacht zu verglei­chen, ist eine unzu­läs­sige Über­trei­bung. Ja, Trump ist verant­wort­lich für die Eska­la­tion des Protests gegen den Wahl­sieg Bidens, von dem einige auch ernst zu nehmende Poli­tiker der Grand Old Party glauben, dass zumin­dest in manchen Swing States nicht alles mit rechten Dingen zuge­gangen sei. Weshalb die Gerichte alle Einwände bisher abge­schmet­tert haben? Mögli­cher­weise aus Sorge, dass durch ein Zulassen der Anfech­tungen der Riss in der ameri­ka­ni­schen Gesell­schaft noch größer würde. Aber seine Zeit ist vorbei schon jetzt, er ist gelähmt und isoliert und in wenigen Tagen Geschichte.

Weshalb die Demo­kraten unter der Präsi­dentin des Reprä­sen­tan­ten­hauses Nancy Pelosi mit einer derar­tigen Verbis­sen­heit noch ein Impeach­ment durch­bringen wollen, das noch dazu im ameri­ka­ni­schen Senat zumin­dest in seiner jetzigen Zusam­men­set­zung keine Chance auf die nötige Zwei­drittel-Mehr­heit hat, ist schwer nach­voll­ziehbar. Es gab auch repu­bli­ka­ni­sche Poli­tiker, wie der GOP-Frak­ti­ons­führer in Kali­for­nien, Kevin Mc Carthy, der davor warnte, dass ein zweites Impeach­ment gegen Trump – eines ist bereits während seiner Amts­zeit geschei­tert – den Riss zwischen den Frak­tionen und im Land selbst noch vertiefen würde.

Um diesem Vorwurf zu entgehen, taktierte Pelosi mit dem zuge­geben äußerst beun­ru­hi­genden Szenario, dass Trump, solange er nicht formell entmachtet würde, in seiner zutiefst narzis­ti­schen Persön­lich­keits­struktur zu großer Unbe­re­chen­bar­keit neige und verhin­dert werden müsse, dass er noch den roten Knopf für einen atomaren Angriff, z.B. auf den Iran, drücken könne. Der Vorsit­zende des Verei­nigten Gene­ral­stabs, General Milley versi­cherte aber, dass die mili­tä­ri­sche Führung Vorsorge getroffen hätte, dass so ein Fall nicht eintrete.

Trotzdem also Impeach­ment wegen Ansta­che­lung zum Aufstand und schwerer Vergehen gegen das Amt. Dazu genügt im Abge­ord­ne­ten­haus die einfache Mehr­heit, im entschei­denden ameri­ka­ni­schen Senat müssten aller­dings zwei Drittel zustimmen. Dies wird vor der Amts­über­nahme Bidens nicht mehr gehen, aller­dings danach. Nicht zuletzt dank des haar­scharfen Ausgangs der Stich­wahl in Georgia verfügen die Demo­kraten über eine hauch­dünne Mehr­heit von zwei Stimmen. Und die Demo­kraten haben mit der Abwick­lung des Verfah­rens keine Eile. Nur zur Erin­ne­rung: Als gegen Präsi­dent Nixon wegen der Water­gate-Affäre ein Amts­ent­he­bungs­ver­fahren einge­leitet wurde, trat er vorher zurück. Trump, der isolierte noch amtie­rende Präsi­dent im Weißen Haus, wird in wenigen Tagen Geschichte sein. Er ist nicht mehr gefähr­lich. Nein, die Befür­worter des Impeach­ments wollen das Thema einfach weiter­ziehen, in die Amts­zeit Bidens. Wie dann Versöh­nung funk­tio­nieren soll, und die USA ihre poli­ti­sche Balance finden sollen, ist schwer vorstellbar.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog ursula-stenzel.at