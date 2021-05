In den USA werden Maßnahmen, die bei uns gerade einge­führt werden, schon wieder aufge­hoben. Nicht, weil dort die Maßnahmen erfolg­reich waren und wieder Norma­lität einge­kehrt ist, sondern weil das Gegen­teil der Fall ist: Bundes­staaten ohne Beschrän­kungen und Schi­kanen weisen bessere Zahle aus, als Staaten wo man die Leute weiterhin mit sinn­losen Auflagen drang­sa­liert. Repu­bli­ka­ni­sche Gouver­neure wie Ron DeSantis in Florida und Greg Abbott in Texas haben Behörden und Unter­nehmen bereits unter­sagt, einen Impf­nach­weis auszu­stellen oder zu verlangen. DeSantis spricht von einer drohenden Gefahr für die Frei­heits­rechte und Privat­sphäre der Bürger. South Dakotas konser­va­tive Gouver­neurin Kristi Noem bezeich­nete Impf­aus­weise gar als „eine der un-ameri­ka­nischsten Ideen in der Geschichte unserer Nation“.

Gouver­neur DeSantis unter­zeich­nete Gesetz zum Schutz der Bürgerfreiheit

In Florida hat Gouver­neur RonDeS­antis ein Gesetz unter­zeichnet, das in diesem US-Bundes­staat die Verwen­dung von soge­nannten „Grünen Pässe“ zum Nach­weis einer Corona-Impfung verbietet. Das Verbot gilt nicht nur für Behörden, sondern auch für Schulen und Geschäfte. In Kraft treten soll das Verbot am 1. Juli. Außerdem ordnete der Gouver­neur den lokalen Behörden an, noch bestehende Corona-bedingte Abstands­re­geln aufzuheben.

DeSantis, ein Repu­bli­kaner, begründet seine Ableh­nung von „Grünen Pässen“ mit der Gewähr­leis­tung von Frei­heit und Bürgerrechten:

„Sie haben ein Recht auf die Teil­nahme an der Gesell­schaft, in ein Restau­rant zu gehen, sich einen Film oder ein Ball­spiel anzu­sehen – all diese Dinge – ohne diese Art von Infor­ma­tionen preis­geben zu müssen. Und nebenbei geben Sie das (die Infor­ma­tion über den Impf­status, Anm.) großen Unter­nehmen, die absolut versu­chen werden, daraus Geld zu machen. Deshalb wollen wir diesen Weg nicht gehen.“

Im April 2020 ordnete DeSantis einen 30-tägigen Lock­down an, eine Entschei­dung, die er später als Fehler bezeich­nete. Seitdem orien­tiert sich der „Sunshine-Staat“ am schwe­di­schen Modell. Und das mit Erfolg. Obwohl Florida USA-weit die zweit­höchste Bevöl­ke­rung im Alter von 65+ hat, liegt die Todes­rate mit 164 Fällen pro 100.000 Einwohner hinter 27 anderen Bundes­staaten, wie aus den Daten der Gesund­heits­be­hörde CDC hervor­geht. Die Bundes­staaten mit den höchsten Todes­raten sind New Jersey, New York, Massa­chu­setts und Rhode Island – alle vier werden von Demo­kraten regiert und in allen vier gelten strenge Corona-Maßnahmen.

