Dass die von den Funk­ti­ons­eliten derzeit vehe­ment propa­gierte und in Angriff genom­mene Afri­ka­ni­sie­rung Europas auch lang­fristig zu gewal­tigen Problemen führen wird, erleben wir gerade in den USA. Beson­ders Krimi­nelle und/oder radi­kale schwarze Rassisten beweisen, dass sich dieses Modell keines­wegs zur Nach­ah­mung empfiehlt.

Schwarze Grup­pie­rung will eigenen Staat

Die maskierte, bewaff­nete schwarze Miliz NFAC, die kürz­lich durch einen Park in Georgia marschierte, hält Gewalt und das Töten für eine akzep­table Reak­tion auf Unter­drü­ckung. Ihr Endziel ist es, sich von den USA als eigene Nur-Schwarz-Nation zu lösen, berichtet Chris Sweeney, Autor, der für verschie­dene briti­sche Maga­zine und Zeitungen geschrieben hat, darunter The Times, The Sun und The Daily Record, auf rt.com/usa. Und mit diesem online-Magazin sprach auch der NFAC-Gründer und Leiter, Groß­meister Jay (rich­tiger Name John Fitz­ge­rald Johnson). Jay klärte gleich auf, dass es sich bei dieser Grup­pie­rung keines­wegs um schwarze Under­dogs handle und erklärt:

„Die meisten von uns wie ich sind Ex-Mili­tärs, wir sind keine jungen Leute auf dem Block, wir sind Wähler, wir sind ihre verant­wort­li­chen Leute, wir sind die Leute mit den guten Jobs.“



NFAC founder and leader, Grand­master Jay / Bild: NFCA

Jeder Schwarzer ist ein „poli­ti­scher Gefan­gener“

Während Jay sich als Beschützer sieht, hat er ein klares Ziel, was er errei­chen will – und das spielt er keines­wegs herunter: Er ist der Meinung, dass schwarze Menschen vom Rest der USA getrennt werden müssen! Er und andere wollen das beim Inter­na­tio­nalen Gerichtshof per Befrei­ungs­de­kret einrei­chen. Und erklärt:

„Ich möchte, dass sie jeden Schwarzen, der ein Nach­komme des portu­gie­si­schen Skla­ven­han­dels ist, zum poli­ti­schen Gefan­genen der Verei­nigten Staaten erklären. Und die Verei­nigten Staaten zu sank­tio­nieren, eines von zwei Dingen zu tun. Das erste ist, uns hier unser eigenes Land zu geben, damit wir hinein­gehen und unsere eigene Regie­rung bilden können.“

Einige haben speku­liert, dass Jay den Bundes­staat Texas als dieses Land einfor­dert, als Land, das dann nicht mehr vom Weißen Haus kontrol­liert wird, wie er sagt.

Weitere Option: Schwarz-Exodus nach Afrika

Sollte das mit Texas nicht klappen, schwebt Jay noch eine andere Option vor:

„Mein anderes Ziel ist ein Exodus nach Afrika, um unser Schicksal zu meis­tern und unsere eigene Nation aufzu­bauen – und wie alle anderen einen Sitz bei der UN zu bekommen. 45 Millionen von uns sind eine Nation inner­halb einer Nation, also können wir uns an einen Ort begeben, an dem zwei uns freund­liche gesinnte Länder bereit sind, uns Land zu Verfü­gung zu stellen.

Das wäre in Afrika, da wir von dort herkommen, wo wir in einer größeren Anzahl vertreten sind, wo Ressourcen sind und ich bereits Bezie­hungen zu einigen der Herr­scher dieser Länder habe. Hypo­the­tisch möchte ich auf jeder Seite eine Fläche von unge­fähr 100 Meilen errei­chen, sie zur Hoheits­zone erklären und eine Infra­struktur aufbauen.“

Der Exodus würde nur schwarze Menschen einschließen. Die NFAC erlaubt nur schwarze Mitglieder, und Jay ist nicht der Meinung, dass dies ein scho­ckie­rendes Einge­ständnis sein sollte. Ist es auch nicht, es sei denn man ist eine euro­päi­scher Gutmensch, aus deren Sicht jeder, jeden lieb haben muss.

„Jede andere Entität hat ihre eigene, wir sind die einzigen Menschen auf dem Planeten, die dies nicht tun“, sagt er deshalb dazu.

Diese Option sei radi­kaler, weshalb die meisten Medien sie nicht veröf­fent­li­chen wollten, meint er und enthüllt:

„Es ist eine ekla­tante Tatsache, dass die Main­stream-Medien in den USA die NFAC völlig igno­riert haben. ABC News hat versucht, ein Inter­view mit mir zu führen, fand die Infor­ma­tionen jedoch zu beängs­ti­gend.“

Das finden wir nicht, solange diese Leute nur weit weg genug von uns aufmar­schieren. Und sollten sich ihr Wunsch­traum von einem eigenem Staat in Afrika erfüllen – das gab es immerhin mit Liberia schon einmal – wünschen wir ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen dabei. Denn im Falle eines (nicht gerade unwahr­schein­li­chen) Schei­terns bestünde die Gefahr, dass die Herr­schaften dann plötz­lich bei uns als „Schutz­su­chende“ aufkreuzen könnten, womit das Ganze wieder von vorne losgehen würde.



Bild: NFCA