USA gegen China: Reißt die Geduld?

Von YURI TAVROVSKY | Der Prozess der Schei­dung zwischen USA und China, welcher sich schon über drei Jahre hinzieht, hat die Phase erreicht, in der dann das Fami­lien-Porzellan in die Brüche geht: „Bereiten Sie sich gezielt auf den schlimmsten Fall vor, inten­si­vieren Sie die mili­tä­ri­sche Ausbil­dung und Kampf­trai­ning, werden Sie mit den schwie­rigsten Situa­tionen schnell und effi­zient fertig und vor allem schützen Sie die Souve­rä­nität, Sicher­heit und Inter­essen des Staates“. So lautete der Befehl, den Xi Jinping den chine­si­schen Streit­kräften als deren Ober­be­fehls­haber am 26. Mai dieses Jahres erteilte.

Xi Jinping trat bei dieser Gele­gen­heit in Uniform ohne jedes Abzei­chen, doch in drei­fa­cher Funk­tion auf: Als Vorsit­zender der Volks­re­pu­blik China und Präsi­dent, Gene­ral­se­kretär des Zentral­ko­mi­tees der KP Chinas sowie Vorsit­zender der obersten Mili­tär­kom­mis­sion und Ober­be­fehls­haber. Sein Befehl erging an die versam­melte Mili­tär­elite des Landes – an die Dele­ga­tion der Volks­be­frei­ungs­armee (PLA) und Volks­po­lizei Chinas – im Rahmen des 13. Kongresses der Allchi­ne­si­schen Volks­ver­tre­tung (NPC). Einen würdi­geren Rahmen für jenen Anlass hätte man kaum finden können.

Auf der jähr­li­chen Volks­ver­samm­lung wurde eine weitere wich­tige Entschei­dung getroffen: Die Ankün­di­gung des Hong Kong National Secu­rity Act in Antwort auf die Unruhen in Hong Kong, welche am 1. Juli des Vorjahres in der Sonder­ver­wal­tungs­zone (SAR) ihren Anfang nahmen, doch schon bald in unkon­trol­lierte Gewalt­akte umschlugen: Es gab Anschläge auf U‑Bahnlinien und Eisen­bahnen sowie eine Blockade des inter­na­tio­nalen Flug­ha­fens in Hong Kong, der als logis­ti­sches Dreh­kreuz Ostasiens wich­tige Dienste erfüllt.

Der Geschäfts­be­trieb der Acht­mil­lionen-Stadt wurde gehörig außer Tritt gebracht: Randa­lierer in schwarzen T‑Shirts besetzten die Gebäude des örtli­chen Parla­ments und Univer­si­täts­ge­ländes. Sie verur­sachten auch einen Still­stand der Hong­konger Börse. Selbst inner­chi­ne­si­sche Touristen, die nicht den kanto­ne­si­schen Dialekt spra­chen, konnten leicht Opfer von Über­griffen werden. Man zertrat oder verbrannte die Natio­nal­flagge der Volks­re­pu­blik China oder schwenkte Trans­pa­rente in offener Sympa­thie­be­zeu­gung für die USA oder Groß­bri­tan­nien, welches Hong Kong als Kron­ko­lonie aufgrund der Opium­kriege noch bis ins Jahr 1997 besetzt gehalten hatte.

Dessen unge­achtet versuchte Peking an einer opera­tiven Tole­ranz fest­zu­halten: Teile der bewaff­neten Polizei Hong Kongs wurden an die Verwal­tungs­grenze der Provinz Kanton zurück­ge­zogen. Die in Hong­kong statio­nierte Garnison der PLA – der Volks­be­frei­ungs­armee Chinas – wurde ledig­lich in Alarm­be­reit­schaft versetzt. Solche Maßnahmen waren nie mehr als ein ‚Muskel­spiel‚. Zugleich trat die Polizei Hong Kongs nur zahnlos auf: Sie ließ es zu, sich von jugend­li­chen Angrei­fern Schutz­schilde oder Schlag­stöcke entreißen oder mit Molotow-Cock­tails bewerfen zu lassen.

Das Fehlen eines Rechts­rah­mens für geeig­nete Maßnahmen zur Wieder­her­stel­lung der Ordnung mag einer der Gründe jener opera­tiven Tole­ranz gewesen sein. Die Annahme eines lokalen Sicher­heits-Schutz-Gesetzes (Secu­rity Protec­tion Act) war zwar ursprüng­lich im chine­sisch-engli­schen Abkommen zur Rück­gabe von Hong Kong im Jahr 1984 schon vorge­sehen, doch nach­fol­gend nicht umge­setzt worden. Dies wurde von den Anwälten Pekings nun nach­ge­holt.

Ein anderer Grund für Pekings Langmut war auch der Wunsch, den Buch­staben und dem Sinn der einst von Deng Xiao-ping geprägten Formel – Ein Land Zwei Systeme – gerecht zu werden. Man wollte den Sonder­status von Hong­kong gemäß dem bestehenden engli­schen Recht nicht in Frage stellen und auch die Unab­hän­gig­keit des Finanz­sek­tors als inter­na­tio­nales Zentrum für Devisen- und Börsen­ver­kehr gewähr­leisten. Ebenso behielt man mögliche Rück­wir­kungen auf Taiwan im Auge: Letz­teren hatte man eine Zwei- Systeme-Lösung zur fried­li­chen Wieder­ver­ei­ni­gung samt Sonder­status ähnlich dem von Hong­kong und Macau, zuvor schon ange­boten. Noch besteht die Hoff­nung auf eine gewalt­freie Lösung, doch die Chancen dafür scheinen zu sinken.

Washington zog es vor, Pekings Geduld als Schwäche auszu­legen und den Druck weiter zu erhöhen. Pünkt­lich zum Vorabend der Eröff­nung des Natio­nalen Volks­kon­gresses Chinas am 19. Mai gratu­lierte US-Außen­mi­nister Mike Pompeo der taiwa­ne­si­schen Regie­rungs­chefin Cai Yinwen, anläss­lich ihrer zweiten Amts­über­nahme und ließ sie als „Frau Präsi­dentin“ titu­lieren. Als ‚Geschenk‚ boten die Verei­nigten Staaten Taiwan 18 schwere MK-48 Mod 6 Torpedos für USD Mio180 an. Sie stellen gleichsam die Rosinen auf dem Kuchen eines Rüstungs­ge­schäftes aus dem Vorjahr dar, welches Panzer, Boden-Boden Raketen sowie moder­ni­sierte F‑16-Kampf­flug­zeuge über insge­samt 10,2 Milli­arden US-Dollar umfasste.

Doch Peking droht der Gedulds­faden zu reißen, sollte Washington fort­fahren ‚Unter­stüt­zung für Sepa­ra­tismus‚ zu leisten bzw. rote Linien weiter zu über­schreiten: Im Jahr 2005 hatte die Volks­re­pu­blik China das Gesetz gegen Sepa­ra­tismus verab­schiedet, welches den Einsatz aller mili­tä­ri­schen Mittel gestattet, um gegen sepa­ra­tis­ti­sche Kräfte bzw. die Loslö­sung von Teilen des Landes vorzu­gehen. Noch zögert China jenes Gesetz anzu­wenden, doch sind seine Warn­si­gnale unüber­hörbar.

Der Hong Kong National Secu­rity Act ist ein solches Signal. Das Fehlen des Wortes „fried­lich“ in der offi­zi­ellen Verlaut­ba­rung von Premier­mi­nister Li Keqiang in Bezug auf die Wieder­ver­ei­ni­gung mit Taiwan ist es ebenso! Ein Video, welches den simu­lierten Angriff der chine­si­schen Luft­waffe und Marine auf Taiwan zeigt und von einer chine­si­schen Mili­tär­zeit­schrift exakt am 19. Mai, dem Tag der Inau­gu­rie­rung von Cai Yinwen in Taiwan, veröf­fent­licht wurde, stellt eine weitere Warnung dar. Martia­li­sche Töne aus Teilen der Öffent­lich­keit, wie auch die nach­ste­henden Zitate aus der Zeitung Global Times, der ein Nahver­hältnis zu den chine­si­schen Streit­kräften nach­ge­sagt wird, zielen in dieselbe Rich­tung:

„Der Wett­lauf der Streit­kräfte in der Taiwan­straße bestimmt zuletzt die Entwick­lung der Lage. Die Streit­kräfte Chinas können das taiwa­ne­si­sche Militär über­winden und die ameri­ka­ni­schen Kräfte abwehren. China wird stärker und unsere Fähig­keit, die Souve­rä­nität Taiwans durch­zu­setzen, wächst ohne Frage. Jetzt spielen die Verei­nigten Staaten und Taiwan kleine und billige Streiche. Sie sind naiv: Wir werden ihnen an Stellen Probleme bereiten, woran sie noch nie gedacht hatten.“

Die Warnungen häufen sich und werden lauter und die wich­tigste kam vom obersten mili­tä­ri­schen Ober­be­fehls­haber Xi Jinping persön­lich. Seine Sätze sind klar und deut­lich. Sie klingen nicht wie Sätze von Trump über Twitter und sind es wert noch einmal wieder­holt zu werden: „Bereiten Sie sich gezielt auf den schlimmsten Fall vor, inten­si­vieren Sie die mili­tä­ri­sche Ausbil­dung und Kampf­trai­ning, werden Sie mit den schwie­rigsten Situa­tionen schnell und effi­zient fertig und vor allem schützen Sie die Souve­rä­nität, Sicher­heit und Inter­essen des Staates“.

Die mögli­chen Auswir­kungen dieses Befehls lassen unter­schied­liche Inter­pre­ta­tion zu und werden Analysten und poli­ti­sche Beob­achter noch weiter beschäf­tigen: Was bedeutet der Begriff ‚schlimmster Fall‚ – eine lokale oder eine globale Krise? Was bedeutet ‚mit schwie­rigsten Situa­tionen fertig zu werden‚? Werden in abseh­barer Zeit neue ‚schwarze Schwäne‚ auftau­chen? Aus welcher inter­na­tio­nalen oder natio­nalen Entwick­lung könnten sie entspringen? Von wem sollte ‚die Souve­rä­nität, Sicher­heit und Inter­essen des Staates‚ entschlossen vertei­digt werden?

Die Antworten auf diese Fragen sollten bald klarer werden. Zugleich scheint das Ausmaß der Wirt­schafts­sank­tionen ein neue Qualität der Eska­la­tion zu errei­chen: Es erin­nert an einen Wirt­schafts­krieg verstärkt durch anti­chi­ne­si­sche Rhetorik in Folge der Corona-Krise und eine Reihe anderer schmut­ziger Tricks, die auf Schwach­punkte von Hong­kong, Taiwan oder Xinjiang zielen. Der point of no return - der Punkt ohne Umkehr – in den chine­sisch-ameri­ka­ni­schen Bezie­hungen scheint erreicht. Kein Vermittler wird beide Seiten mehr bewegen können, wieder zu einer beid­seitig vorteil­haften Zusam­men­ar­beit zurück­zu­finden, wie nach dem Jahr 1972, als Peking und Washington, wenn auch auf Kosten von Moskau, zuein­ander fanden. ‚Die Freund­schaft ist beendet und das Kind wurde mit dem Bad ausge­schüttet‚ - so würde der Volks­mund dagegen die Situa­tion heute beschreiben.



‚Ein Bild aus besseren Tagen: Das histo­ri­sche Treffen zwischen Mao und Nixon am 29.2.1972 / Quelle: Richard Nixon Presi­den­tial Library and Museum / Public domain

Selbst der erfah­renste aller Diplo­maten, Henry Kissinger, der vor fast einem halben Jahr­hun­dert mit einer Kerze in der Hand eine Vernunftsehe schloss auf die sich kaiser­liche Eunu­chen stets verlassen konnten, hofft besten­falls nur noch auf eine ‚zivi­li­sierte Schei­dung‚. Im Gespräch mit dem Natio­nalen Komitee für ameri­ka­nisch-chine­si­sche Bezie­hungen in New York sagte er: „Jetzt scheint es nicht mehr möglich, dass eine Seite die andere domi­nieren kann. Sie haben sich mit der Tatsache ihrer Riva­lität abzu­finden. Für den Fall, dass die Wider­sprüche nicht fried­lich gelöst werden können, werden die Folgen schlimmer sein als die Welt­kriege, welche die Kultur Europas zerstörten. Staats­lenker auf beiden Seiten müssen verstehen, dass die Zukunft der Welt von ihren Fähig­keiten abhängen wird, die rich­tigen Lösungen zu finden und unver­meid­bare Schwie­rig­keiten zu über­winden.“

So verkün­dete Xi Jinping seine Botschaft laut und deut­lich. Wird Donald Trump ihm antworten: „Ich habe sie gehört?“

Zum Autor:

Yuri Vadi­mo­vich Tavrovsky – Professor und Orien­ta­list, Vorstand des Exper­ten­zen­trums Sino-Russi­scher Affären

Über­set­zung aus dem Russi­schen: Conti­nental Council / Fried­rich P. Ost