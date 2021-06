USA: George Floyd erhielt bereits eine Statue

Von Zoltán Wittich

Joe Biden unter­zeich­nete kürz­lich ein Gesetz namens June­teenth, das den 19. Juni, den Tag, an dem die Skla­verei endete, zum Feiertag erklärt.

- Obwohl ich erst seit ein paar Monaten Präsi­dent bin, ist dieses Gesetz eine der höchsten Ehrungen, die ich erhalten kann“, sagte der US-Präsi­dent über das Gesetz, das bereits unter­zeichnet wurde. Die Black Lives Matter (BLM)-Bewegung hat also Grund zum Feiern, mit vielen Erfolgen in den letzten andert­halb Jahren:

So errich­tete die Stadt Newark, New Jersey, kürz­lich eine Statue von George Floyd, dessen Tod im vergan­genen Mai der „Black Lives Matter“-Bewegung neuen Auftrieb gab und eine Reihe von Protesten in den Verei­nigten Staaten und in der gesamten west­li­chen Welt auslöste.

Die mehr als 300 Kilo­gramm schwere Bron­ze­statue wurde am Mitt­woch vor dem Rathaus von Newark enthüllt und wird dort mindes­tens ein Jahr lang stehen bleiben.

„Wir hoffen, dass die Menschen, wenn sie daran vorbei­gehen, sie sehen und an der Erfah­rung der Skulptur teil­haben, die sie dazu inspi­rieren wird, sich aktiv an den Kämpfen zu betei­ligen, die wir hier in Newark und in New Jersey führen“, sagte Bürger­meister Ras Baraka.

Auch auf Social-Media-Platt­formen hat die Skulptur die Nutzer gespalten: Während viele die Entste­hung der Skulptur für wichtig und begrü­ßens­wert halten, gab es auch einige, die sich dagegen ausge­spro­chen haben. So wurde zum Beispiel behauptet, dass George Floyd, der in North Caro­lina geboren, in Texas aufge­wachsen und in Minne­sota gestorben ist, mögli­cher­weise nie in seinem Leben Newark besucht hat.

Andere beschwerten sich, dass, während Statuen durch das BLM-Dogma im ganzen Land gestürzt wurden, ein Krimi­neller eine Statue erhielt, obwohl viele verdiente schwarze Menschen eine solche Ehre nicht erhalten hatten.

Während in Newark eine Statue von George Floyd errichtet wurde, wurde ein Ehepaar aus St. Louis, das im vergan­genen Juni Berühmt­heit erlangte, weil es gewalt­tä­tige BLM-Demons­tranten mit vorge­hal­tener Waffe aus ihrem Haus verjagte, zu einer Geld­strafe von 2.000 bzw. 750 Dollar verur­teilt. Die Hand­lungen von Patricia und Mark McCloskey gefielen dem dama­ligen Bezirks­staats­an­walt jedoch nicht, der eine Unter­su­chung des Vorfalls anord­nete; das Ehepaar wurde nun vom Gericht dazu verur­teilt, neben einer Geld­strafe wegen „ordnungs­wid­riger Körper­ver­let­zung“ auch ihre Waffen zu vernichten.

Laut Mark McCloskey durch­brach der Mob das Eisentor seines Anwe­sens und beging Haus­frie­dens­bruchs. Laut dem 60-jährigen Anwalt­s­ehe­paar „täuschen die Medien ständig das ameri­ka­ni­sche Volk, während sie die Mafia verherr­li­chen, so dass man ihnen einfach nicht trauen kann“.

Zu allem Über­fluss hat die schwarze Bürger­meis­terin von Chicago, Lori Light­foot, am Donnerstag den Rassismus zur Gesund­heits­krise erklärt und damit zehn Millionen Dollar aus der staat­li­chen Coro­na­virus-Rettungs­ak­tion bereit­ge­stellt. Der Stadtrat wird die Mittel nutzen, um Gleich­stel­lungs­zonen zu schaffen und Rassismus zu bekämpfen. Die Entschei­dung kam, nachdem ein städ­ti­scher Gesund­heits­be­richt fest­ge­stellt hatte, dass die schwarze Bevöl­ke­rung Chicagos durch­schnitt­lich neun Jahre weniger lebt und anfäl­liger für bestimmte Krank­heiten – wie Diabetes – ist als Menschen anderer Rassen.

Quelle: Magyar Nemzet