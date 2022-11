In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 wimmelt es nur so von Meinungs­bei­trägen, in denen behauptet wird, dass die USA ihre Mili­tär­aus­gaben dras­tisch erhöhen müssen, weil ein Welt­krieg bevor­steht, und sie tun immer so, als ob dies etwas wäre, das den USA passiert, als ob ihr eigenes Handeln nichts damit zu tun hätte. Als ob dies nicht das direkte Ergebnis des zentra­li­sierten US-Impe­riums wäre, das immer schneller auf dieses schreck­liche Ereignis zusteuert, während es jede mögliche diplo­ma­ti­sche Ausweich­mög­lich­keit ablehnt, weil es nicht in der Lage ist, sein Ziel der totalen unipo­laren Welt­herr­schaft aufzugeben.

Das jüngste Beispiel für diesen Trend ist ein Artikel mit dem Titel „Could America Win a New World War? – What It Would Take to Defeat Both China and Russia“, der von Foreign Affairs veröf­fent­licht wurde, einer Zeit­schrift, die der äußerst einfluss­rei­chen Denk­fa­brik Council on Foreign Rela­tions gehört und von ihr betrieben wird.

„Die Verei­nigten Staaten und ihre Verbün­deten müssen planen, wie sie gleich­zeitig Kriege in Asien und Europa gewinnen können, so unan­ge­nehm diese Aussicht auch sein mag“, schreibt der Autor des Arti­kels, Thomas G. Mahnken, und fügt hinzu, dass die Verei­nigten Staaten und ihre Verbün­deten in gewisser Weise in jedem gleich­zei­tigen Krieg auf diesen beiden Konti­nenten im Vorteil sein werden“.



Western arms systems are among the best in the world—but to win a poten­tial conflict against both China and Russia, the United States will also need to develop new figh­ting tech­ni­ques, writes Thomas Mahnken.t.co/1xLExCQx5D — Foreign Affairs (@ForeignAffairs) October 27, 2022

Über­set­zung des Tweets:

„West­liche Waffen­sys­teme gehören zu den besten der Welt – doch um einen mögli­chen Konflikt sowohl gegen China als auch gegen Russ­land zu gewinnen, müssen die Verei­nigten Staaten auch neue Kampf­tech­niken entwi­ckeln, schreibt Thomas Mahnken.“

Weitere Aufrüs­tung ist angesagt

„Die Verei­nigten Staaten müssen eindeutig ihre Produk­ti­ons­ka­pa­zi­täten und ‑geschwin­dig­keit im Vertei­di­gungs­be­reich erhöhen“, schreibt Mahnken. „Kurz­fristig bedeutet dies, dass in den bestehenden Fabriken zusätz­liche Schichten einge­legt werden müssen. Lang­fristig geht es darum, Fabriken zu erwei­tern und neue Produk­ti­ons­li­nien zu eröffnen. Um beides zu errei­chen, muss der Kongress jetzt handeln und mehr Geld für die Stei­ge­rung der Produk­tion bereitstellen.“

Die explo­die­renden Rüstungs­aus­gaben der USA seien jedoch immer noch unzu­rei­chend, argu­men­tiert Mahnken und sagt, dass „die Verei­nigten Staaten mit ihren Verbün­deten zusam­men­ar­beiten sollten, um ihre mili­tä­ri­sche Produk­tion und die Größe ihrer Waffen- und Muni­ti­ons­be­stände eben­falls zu erhöhen“.

Welt­krieg wegen Taiwan?

Mahnken meint, dass dieser Welt­krieg ausge­löst werden könnte, „wenn China eine Mili­tär­ope­ra­tion zur Einnahme Taiwans einleitet und die Verei­nigten Staaten und ihre Verbün­deten zu einer Antwort zwingt“, als ob es keine anderen Optionen gäbe, als in den Dritten Welt­krieg des Atom­zeit­al­ters einzu­treten, um eine Insel neben dem chine­si­schen Fest­land zu vertei­digen, die sich Repu­blik China nennt. Er schreibt, dass „Moskau in der Zwischen­zeit beschließen könnte, dass es, während die Verei­nigten Staaten im west­li­chen Pazifik fest­ste­cken, mit einer Inva­sion weiterer Teile Europas davon­kommen könnte“, was das bizarre west­liche Propa­ganda-Para­doxon der Schrö­din­ger­katze demons­triert, dass Putin immer gleich­zeitig (A) in der Ukraine zerstört und gede­mü­tigt wird und (B) an der Schwelle zu einem heißen Krieg mit der NATO steht.

It’s crazy how many people are making entire careers out of advo­ca­ting the worst thing that could possibly happen. pic.twitter.com/GfmBrNDEDg — Caitlin John­stone (@caitoz) October 27, 2022

WK III steht vor der Tür

Wenn sie nicht argu­men­tieren, dass der Dritte Welt­krieg bevor­steht und wir uns alle darauf vorbe­reiten müssen, ihn zu führen und zu gewinnen, dann argu­men­tieren sie, dass ein globaler Konflikt bereits vor der Tür steht und wir anfangen müssen, uns entspre­chend zu verhalten, wie in dem im letzten Monat im New Yorker erschie­nenen Artikel “

Wenn sie nicht argu­men­tieren, dass der Dritte Welt­krieg bevor­steht und wir uns alle darauf vorbe­reiten müssen, ihn zu führen und zu gewinnen, dann argu­men­tieren sie, dass ein globaler Konflikt bereits vor der Tür steht und wir anfangen müssen, uns entspre­chend zu verhalten, wie in dem im letzten Monat im New Yorker erschie­nenen Artikel „What if We're Already Figh­ting the Third World War with Russia?" („Was wäre, wenn wir bereits den dritten Welt­krieg mit Russ­land führen würden?")

Quelle: caitlinjohnstone.com

