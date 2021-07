In einem Inter­view mit dem deut­schen Völker­rechtler Reiner Fuell­mich erklärt Dr. Peter McCull­ough, was er als „Bioter­ro­rismus, verbreitet durch Injek­tion“ bezeichnet, und äußert die Befürch­tung, dass die derzei­tigen expe­ri­men­tellen Impf­stoffe gegen COVID-19 junge Menschen steri­li­sieren und Krebs fördern könnten und wahr­schein­lich bereits 50.000 bis 70.000 Todes­fälle in den Verei­nigten Staaten verur­sacht hätten.

In dem brisanten Inter­view, das am 11. Juni aufge­zeichnet wurde, begann Dr. McCull­ough, ein Kardio­loge, Professor für Medizin und Heraus­geber zweier bedeu­tender medi­zi­ni­scher Fach­zeit­schriften, seine Analyse mit der Aussage: „Ich glaube, wir befinden uns unter der Anwen­dung einer Form von Bioter­ro­rismus, die welt­weit ist, [und] es scheint seit vielen Jahren geplant worden zu sein.“

Dr. McCull­ough glaubt, dass dieser Bioter­ro­rismus in zwei Phasen statt­fand, von denen „Phase I“ aus einem „Atem­wegs­virus bestand, das sich auf der ganzen Welt verbrei­tete und relativ wenige Menschen betraf, etwa ein Prozent vieler Bevöl­ke­rungen, aber große Angst erzeugte.“

Diese Angst führte zu einer staat­li­chen Politik der gesund­heit­li­chen Einschrän­kungen auf mehreren Ebenen, einschließ­lich Schlie­ßungen, Masken­pflicht und Massen­tests. „Jede einzelne Maßnahme, die in der Reak­tion des öffent­li­chen Gesund­heits­we­sens auf die Pandemie unter­nommen wurde, hat sie verschlim­mert“, sagte er.

Als Reak­tion darauf begannen Dr. McCull­ough und eine Gruppe von Kollegen mit der Erfor­schung, Entde­ckung und Veröf­fent­li­chung von Behand­lungen für das Virus in den von ihm heraus­ge­ge­benen medi­zi­ni­schen Fach­zeit­schriften und begannen, „auf allen Ebenen auf Wider­stand zu stoßen“, obwohl ihre Ergeb­nisse „eine etwa 85-prozen­tige Redu­zie­rung der Kran­ken­haus­auf­ent­halte und der Sterb­lich­keit“ zeigten.

Trotz seiner eminenten Refe­renzen entfernte YouTube eine Präsen­ta­tion, die er auf seiner Platt­form einge­stellt hatte, während andere Medien prak­tisch alle Infor­ma­tionen über die frühe Behand­lung von Pati­enten aktiv unter­drückten.

„Was wir also entdeckt hatten, war, dass die Unter­drü­ckung einer frühen Behand­lung eng mit der Entwick­lung eines Impf­stoffs verbunden war“, erklärte McCull­ough. „Und das ganze Phase I Bioter­ro­rismus-Programm … war wirk­lich darauf ausge­richtet, die Bevöl­ke­rung in Angst und Isola­tion zu halten und sie darauf vorzu­be­reiten, den Impf­stoff zu akzep­tieren, der als Phase II einer Bioter­ro­rismus-Opera­tion erscheint.“

Dr. McCull­ough wört­lich: „Sie wollen jedem Menschen messenger RNA oder adeno­vi­rale DNA injizieren.“.

Im Hinblick auf das Ende der expe­ri­men­tellen COVID-19-Impf­kam­pa­gnen bei Kindern erklärte er: „Wir haben jetzt 800 Fälle von Jugend­li­chen, die eine Myokar­ditis, also eine Entzün­dung des Herzens, entwi­ckeln. Und weil ich ein Kardio­loge bin, habe ich hier eine Posi­tion der klini­schen Auto­rität, und ich denke, dass dass sogar ein Fall zu viel ist, weil es keinen klini­schen Nutzen bei jungen Menschen gibt, den Impf­stoff zu erhaltenen.“

Dr. McCull­ough sagte, dass die Zahl der Todes­fälle im Zusam­men­hang mit der Covid-Impfung zehnmal höher sei als die offi­zi­ellen Zahlen. „Wir wussten aus den Harvard-Daten von 2016, dass das Vaccine Adverse Event Repor­ting System (VAERS) nur etwa 10 % dessen meldet, was tatsäch­lich passiert. Wir mussten also eine andere Daten­quelle finden. Und wir kennen Insider. Wir haben jetzt einen Whist­leb­lower inner­halb des CMS, und wir haben zwei Whist­leb­lower inner­halb der CDC. (…) Wir denken, wir haben 50.000 ameri­ka­ni­sche Tote. 50.000 . Wir haben also tatsäch­lich mehr Impf­tote pro Tag, bei weitem mehr als wir durch Virus­er­kran­kungen haben.“

Die neuesten Daten aus dem VAERS-System der CDC, die vor einigen Tagen veröf­fent­licht wurden, zeigen Berichte über insge­samt 411.931 uner­wünschte Ereig­nisse in den USA nach Injek­tionen von expe­ri­men­tellen COVID-19-Genthe­rapie-Impf­stoffen, darunter 6.985 Todes­fälle und 34.065 schwere Verlet­zungen, zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 25. Juni 2021.

Quelle: MPI