„Die Liebe meines Lebens, mein Ehemann Gregory Michael MD, Ein Geburts­helfer, der sein Büro im Mount Sinai Medical Center in Miami Beach hatte, starb vorges­tern an einer starken Reak­tion auf den COVID-Impfstoff.

Er war ein sehr gesunder 56-jähriger, geliebt von allen in der Gemeinde, die Hunderte von gesunden Babys zur Welt gebracht wurden und uner­müd­lich durch die Pandemie gear­beitet haben.

Er wurde am 18. Dezember mit dem Pfizer-Impf­stoff bei MSMC geimpft, 3 Tage später sah er ein starkes Set von Pete­chiae an seinen Füßen und Händen, die ihn dazu brachten, Aufmerk­sam­keit in der Notauf­nahme bei MSMC zu suchen. Der CBC, der bei seiner Ankunft durch­ge­führt wurde, zeigte seine Throm­bo­zy­ten­zahl bis 0 (Eine normale Throm­bo­zy­ten­zahl reicht zwischen 150,000 und 450,000 Throm­bo­zyten pro Mikro­liter Blut.) er wurde auf der Inten­siv­sta­tion mit einer Diagnose akutes ITP aufge­nommen. verur­sacht durch eine Reak­tion auf den COVID-Impf­stoff. Ein Team von fach­kun­digen Ärzten versuchte 2 Wochen lang, seine Throm­bo­zy­ten­zahl ohne Erfolg zu erhöhen. Experten aus dem ganzen Land waren an seiner Pflege betei­ligt. Egal, was sie getan haben, die Throm­bo­zy­ten­zahl weigerte sich, hoch­zu­gehen. Er war durch den ganzen Prozess bewusst und ener­gisch, aber 2 Tage vor einer letzten Opera­tion bekam er einen hämor­rha­gi­schen Schlag­an­fall, verur­sacht durch den Mangel an Plätt­chen, die sein Leben in wenigen Minuten genommen haben.

Er war ein Pro-Impf­be­für­worter, deshalb hat er es selbst bekommen.

Ich glaube, dass die Menschen sich bewusst sein sollten, dass Neben­wir­kungen auftreten können, dass sie nicht für jeden gut sind und in diesem Fall ein schönes Leben, eine perfekte Familie, zerstört haben und so viele Menschen in der Gemein­schaft betroffen haben. Lassen Sie seinen Tod nicht vergeb­lich sein, bitte retten Sie mehr Leben, indem Sie diese Infor­ma­ti­ons­nach­richten machen.“

