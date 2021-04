Ein in sozialen Netz­werken kursie­rendes Video zeigt, wie Mitglieder des Los Angeles Sherriff’s Depart­ment (LASD) behin­derten Menschen gewaltsam den Anti-Covid-Impf­stoff injizieren.

LASD-Beamte star­teten die „Opera­tion Home­bound“, „ein Programm zur Impfung der am stärksten unter­re­prä­sen­tierten, zu Hause gebun­denen und unter­ver­sorgten Bewohner mit Behin­de­rungen in unseren Gemeinden, einschließ­lich der Obdach­losen“, so die Website der LASD..

Das Film­ma­te­rial zeigt, wie zwei Personen in Zivil und ein unifor­mierter Beamter eine Frau zurück­halten, die sicht­lich verängs­tigt ist, während ein zweiter unifor­mierter Beamter ihr die Nadel in den Arm stößt.

Ein anderer Clip zeigt eine Frau, die sich kaum bewegen und nicht spre­chen kann. „Ist schon gut, meine Beste. Es ist okay. Wir haben Sie gerade geimpft“, sagt ein Beamter zu der Frau, die zu schlafen schien und während der Injek­tion in ihren Arm aufwachte.

„Das Video ist grau­en­haft“, erklärte Psych­iater Peter Breggin, ein Verfechter der infor­mierten Zustim­mung, der in den 1970er Jahren eine erfolg­reiche Kampagne gegen die psych­ia­tri­sche Praxis der chir­ur­gi­schen Lobo­tomie an psychisch Kranken führte, gegen­über Life­Si­teNews. „Dies reprä­sen­tiert das Schlimmste der Psych­ia­trie, der öffent­li­chen Gesund­heit und der progres­siven Politik im Dienste des Globa­lismus“, so Breggin..

Dr. Breggin zufolge sollte niemand, der nicht in der Lage ist, seine Zustim­mung zu geben – einschließ­lich Kinder, Menschen mit schweren Krank­heiten und Menschen in Insti­tu­tionen wie Gefäng­nissen, Kran­ken­häu­sern und Pfle­ge­heimen – mit einem expe­ri­men­tellen Impf­stoff geimpft werden, der sich noch in der klini­schen Erpro­bung befindet.

Alle heute im Umlauf befind­li­chen Impf­stoffe sind von der Food and Drug Admi­nis­tra­tion weder zuge­lassen noch lizen­ziert, sondern haben nur eine Zulas­sung für den Notfall erhalten und sind daher noch experimentell.

„Es ist etabliertes Verfas­sungs­recht, das Expe­ri­mente an psychisch Kranken verbietet“, sagte Dr. Breggin, der auch Autor des Buches COVID-19 and the Global Pred­a­tors ist.

Im Rahmen des Home­bound-Programms wurden bisher etwa 500 Menschen mit Behin­de­rungen in Los Angeles geimpft.

Die zustän­dige LASD-Beamtin Trina Schrader erklärte vor kurzem, dass das Büro des Sheriffs Home­bound wegen der „Pause“ der FDA für den Impf­stoff von Johnson & Johnson ausge­setzt habe. Sie sagte such, dass „die öffent­liche Gesund­heit sich um alle Berichte über Neben­wir­kungen, die bei den Geimpften ihres Zustän­dig­keits­be­reichs auftreten, kümmere.

„Wir laufen nicht in Los Angeles County herum, um Menschen aufzu­greifen und zu impfen. Alle Impfungen wurden ange­for­dert“, vertei­digt sich Trina Schrader. In der Tat verlangt das Home­bound-Programm, dass man eine Vorab­ge­neh­mi­gung von Personen erhalten müsse, die recht­liche Befug­nisse über die behin­derten Menschen haben und die erklären, dass viele häus­liche Gesund­heits­helfer und Akti­vi­täten für Behin­derte davon abhängig sind, dass diese geimpft sind…

Die Verwei­ge­rung von Leis­tungen für Behin­derte ist eine Form von Zwang an sich, erklärt hingegen Dr. Breggin, der die Zwangs­imp­fungen als „total ernied­ri­gend“ bezeichnet.

„Niemand, der heute in Amerika lebt, ob in einer Einrich­tung oder zu Hause, darf unter Zwang gesetzt werden, um Impfungen mit COVID-19-Impf­stoffe durch­zu­führen“, fügt er hinzu.

In einem Brief vom 25. März von Sheriff Alex Villa­nueva an das Los Angeles County Board of Super­vi­sors heißt es: „Wir planen zusätz­lich auch die Impfung unserer obdach­losen Bevölkerung.“

Dr. Breggin sieht darin einen ekla­tanten Verstoß gegen den Nürn­berger Kodex, der nach dem Zweiten Welt­krieg entstanden ist und stellt fest, dass die „frei­wil­lige Zustim­mung“ der Pati­enten „absolut notwendig“ ist.

Die ameri­ka­ni­sche Geschichte ist jedoch übersät mit Präze­denz­fällen für Expe­ri­mente, die als „medi­zi­ni­sche Behand­lung“ von psychisch Kranken und Behin­derten getarnt wurden. Von den 1950er Jahren bis 1972 wurden zum Beispiel behin­derte Kinder an der Willow­brook State School in Staten Island, New York, Impf­ex­pe­ri­menten unter­zogen. Der Kinder­arzt Saul Krugman von der New York Univer­sity war einer der betei­ligten Forscher, der Kinder absicht­lich mit viraler Hepa­titis infi­zierte, indem er ihnen einen Extrakt aus den Fäka­lien von Pati­enten eingab, die mit der Krank­heit infi­ziert waren.

Darüber hinaus wurde die staat­liche Zwangs­ste­ri­li­sa­tion von Menschen, die als psychisch krank und „uner­wünscht“ galten, in einigen Staaten bis in die 1980er Jahre durchgeführt.

In einem Artikel über die Prio­ri­sie­rung psychisch kranker Menschen für die COVID-19-Impfung, der im Februar bei Lancet veröf­fent­licht wurde, hieß es, dass „obli­ga­to­ri­sche medi­zi­ni­sche Eingriffe“ „trau­ma­tisch“ sein können und „daher nur als letzter Ausweg in Betracht gezogen werden sollten.“

Der medi­zi­ni­sche Artikel wies darauf hin, dass Menschen mit schweren psychi­schen Erkran­kungen wie Psychosen Grund­er­kran­kungen wie Fett­lei­big­keit und Typ-2-Diabetes haben können, die ihr Todes­ri­siko durch COVID-19 erhöhen.

Quelle: MPI