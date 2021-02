Die Visegrád-Staaten (V4) begreifen es als ihre Mission, Europa in Bezug auf die demo­gra­phi­sche Entwick­lung ein posi­tives Beispiel zu geben. Das sagte Ungarns Fami­li­en­mi­nis­terin Katalin Novák am Donnerstag auf einer Online-Konfe­renz mit ihren Amts­kol­legen und leitenden Mitar­bei­tern der Ministerien.

„Wir Mittel­eu­ro­päer zeigen, dass wir auf die eigenen Ressourcen bauen können“, betonte die Fidesz-Poli­ti­kerin. Diese Region werde die demo­gra­phi­sche Krise über­winden. In allen vier Ländern steige die Gebur­ten­rate, in Ungarn seit 2010 aber am schnellsten. Die Zahl der Eheschlie­ßungen habe sich sogar verdop­pelt, wohin­gegen 30% weniger Ehen geschieden wurden. „Wir sollten vonein­ander lernen, so wie Ungarn die Einkom­men­steu­er­be­freiung der jungen Menschen unter 25 Jahren von Polen über­nimmt“, schlug Novák vor.

Polens Fami­li­en­mi­nis­terin Marlena Malag verwies auf die geschlos­sene Posi­tion der V4, Aufwen­dungen für Fami­lien als Inves­ti­tion statt als Kosten anzu­sehen. Der polni­sche Staat gewährt seit April 2016 im Rahmen des Programms „500+“ monat­lich 500 Zloty (ca. 110 Euro) als Fami­li­en­zu­schuss pro Kind. In Tsche­chien hat die Gebur­ten­zahl das höchste Niveau seit 1991 erreicht. Die Slowakei arbeitet daran, den Begriff des Fami­lien-Haus­halts in das Recht einzubetten.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserem Koope­ra­ti­ons­partner Buda­pester Zeitung (Autor: Rainer Ackermann).