Demo­gra­fi­schen Heraus­for­de­rungen muss mit Fami­li­en­för­de­rung und nicht mit Migra­tion begegnet werden, so die unga­ri­sche Fami­li­en­mi­nis­terin Katalin Novák

Die Visegrád-Vier (V4)-Staaten Ungarn, Polen, Tsche­chien und die Slowakei haben bei einer Video­kon­fe­renz am vergan­genen Donnerstag eine „fami­li­en­freund­liche Koali­tion“ gegründet, erklärte die unga­ri­sche Minis­terin für Fami­li­en­an­ge­le­gen­heiten Katalin Novák am Donnerstag.

„Im Herzen Europas gibt es eine Part­ner­schaft, die die Fami­lien in den Mittel­punkt stellt. Wir suchen nicht nach Antworten auf die demo­gra­fi­schen Heraus­for­de­rungen, die wir alle in der Migra­tion sehen, sondern in der Unter­stüt­zung von Fami­lien“, sagte Novák. Die Fami­li­en­kon­fe­renz wurde von der polni­schen Präsi­dent­schaft der V4 orga­ni­siert, an der auch die Minis­ter­kol­legen Marlena Malag aus Polen, Milan Kraj­niak aus der Slowakei und Jana Mala­cová aus Tsche­chien teil­nahmen. Die Parteien verein­barten, ihre Entschei­dungen in Bezug auf Fami­lien zu koor­di­nieren und gemein­same Forschungen zu starten.

Novák betonte, dass es das gemein­same Ziel der vier Länder ist, dass junge Menschen so viele Kinder haben können, wie sie wollen, und dass finan­zi­elle Barrieren die Grün­dung einer Familie nicht behin­dern dürfen.

„Ich habe auf der Konfe­renz über die unga­ri­sche Praxis gespro­chen. In Ungarn unter­stützen wir die Tatsache, dass wenn jemand an eine Familie denkt, bedeutet das, dass er seine Vorgänger respek­tiert und sich für seine Nach­kommen verant­wort­lich fühlt, d.h. er denkt lang­fristig“, sagte Novák.

Sie betonte, dass Frauen die Möglich­keit haben sollten, ihr Berufs- und Fami­li­en­leben in Einklang zu bringen und sich nicht zwischen beiden entscheiden müssen. Sie fügte hinzu, dass die Regie­rung während der Coro­na­virus-Epidemie auch an die Fami­lien denkt und in den Budgets für dieses und nächstes Jahr immer mehr Geld für deren Unter­stüt­zung ausgibt. Sie betonte, dass der Betrag, der für die Unter­stüt­zung von Fami­lien im nächsten Jahr vorge­sehen ist, dreimal so hoch sein wird wie im Jahr 2010, als die aktu­elle konser­va­tive Regie­rung an die Macht kam.

„Wir haben die Unter­stüt­zung für Babys einge­führt, Ungarns größtes Programm zur Schaf­fung von Wohn­raum, und wir werden ab dem 1. Juli den Zuschuss für die Kinder­be­treuung erhöhen. Ab 2022 werden Menschen unter 25 Jahren von der Einkom­mens­steuer befreit, während Mütter, die vier Kinder groß­ziehen, eben­falls in den Genuss der Befreiung von der Einkom­mens­steuer kommen, aber ich kann auch den Bau von Kinder­gärten erwähnen“, sagte sie, während sie die Errun­gen­schaften der Regie­rung aufzählte.

Novák erwähnte auch, dass eine kürz­lich durch­ge­führte unga­ri­sche Umfrage ergeben hat, dass junge Menschen keine festen Zeit­pläne haben, wenn sie eine Familie planen, und fügte hinzu, dass ähnliche Unter­su­chungen unter den Visegrád-Mitglieds­staaten koor­di­niert werden sollten. Sie glaubte, dass eine solche Unter­su­chung auf der Ebene der Visegrád-Gruppe zu einer besseren Zusam­men­ar­beit beitragen würde.

„Inner­halb der V4 beob­achten wir gegen­seitig die guten Prak­tiken; in Polen zum Beispiel genießen junge Menschen bereits Befrei­ungen von der Einkom­mens­steuer, obwohl dies etwas weniger Rabatte bedeutet, als in Ungarn ab dem nächsten Januar gelten werden“, sagte Novák.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei MAGYAR HÍRLAP, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.