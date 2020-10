Sie schloss 1991 ihr Studium an der Karls­uni­ver­sität in Prag mit einem Magister in Kultur­theorie ab und erhielt eine Stelle in ihrer Heimat­stadt als stell­ver­tre­tende Direk­torin des städ­ti­schen Kultur­zen­trums. Dort setzte sie sich dafür ein, alle Kultur­ein­rich­tungen zu einer einzigen Einheit zusam­men­zu­führen. Danach wurde sie Sekre­tärin des Gemein­de­büros von Třebíč, wo sie an der Entwick­lung des Jüdi­schen Vier­tels zu arbeiten begann, das 2003 in die UNESCO-Liste aufge­nommen wurde. Diese Tätig­keit führte sie schon sehr früh dazu, Verbin­dungen zur pro-israe­li­schen Lobby aufzu­bauen, insbe­son­dere im Oktober 2019, als sie das Amt der EU-Kommis­sarin für Justiz, Verbrau­cher und Gleich­stel­lung der Geschlechter (2014–2019) inne­hatte und sich dazu veran­lasst sah, um eine Entschlie­ßung des tsche­chi­schen Parla­ments zu begrüßen, in der der Boykott Israels als eine Form des Anti­se­mi­tismus verur­teilt wurde.

Diese über­zeugte Euro-Föde­ra­listin orien­tierte ihre Karriere ab dem Jahr 2000 an der EU, als sie zum Bera­tungs­un­ter­nehmen DHV wech­selte, wo sie an Projekten in den Berei­chen Human­res­sourcen, Regio­nal­ent­wick­lung, Wirt­schafts­po­litik und EU-Fonds arbei­tete. Von 2001 bis 2003 war sie Leiterin der Abtei­lung für regio­nale Entwick­lung in der Region Vysočina. Nach dem Ausscheiden aus dem Regio­nal­büro war sie stell­ver­tre­tende Minis­terin für Regio­nal­ent­wick­lung. Laut Jiří Paroubek (tsche­chi­scher Minis­ter­prä­si­dent 2005–2006) wurde sie nach wieder­holten Beschwerden des dama­ligen Minis­ters Radko Martínek, der sie als inkom­pe­tent bezeich­nete, von ihrem Posten entlassen.

Vom 13. Oktober bis 16. November 2006 wurde sie im Zusam­men­hang mit einem Korrup­ti­ons­fall, der so genannten Budišov-Affäre, fest­ge­nommen. Das Gericht war jedoch nicht in der Lage, die Korrup­tion von Frau Jourová zu beweisen und das Verfahren endete im Sommer 2008. Sie erhielt von den Gerichten sogar 3,6 Millionen tsche­chi­sche Kronen (ca. 140.000 Euro) als Entschä­di­gung. Laut dem inves­ti­ga­tiven Jour­na­listen Janek Kroupa, der über den Fall berich­tete und sich seit mehreren Jahren damit befasst hatte, erklärt sich das Urteil vor allem durch die bril­lante Arbeit der Anwälte der Ange­klagten und durch den ekla­tanten Mangel an Beweis­mit­teln, die den Ermitt­lungs­be­hörden zur Verfü­gung standen. Der Jour­na­list betont, dass Věra Jourová nie eine Beschwerde gegen ihn einge­reicht habe und dass der Inhalt seines Berichts der Wahr­heit entspreche.

Ihre ersten Schritte in die Politik unter­nahm Věra Jourová 2003 mit der tsche­chi­schen Sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Partei (ČSSD), die sie 2006 verließ. Im Jahr 2009 kandi­dierte sie für die Euro­pa­wahlen und dann für die tsche­chi­schen Parla­ments­wahlen 2010 auf einem Ticket der Euro­päi­schen Demo­kra­ti­schen Partei. Nachdem es ihr nicht gelungen war, ein Mandat zu gewinnen, verließ sie die Partei, um 2011 der ANO beizu­treten, einer etwas außer­halb des Systems stehenden Partei, die vom Geschäfts­mann Andrej Babiš neu begründet worden war. Bei den vorge­zo­genen Parla­ments­wahlen vom 25. und 26. Oktober 2013 wurde sie in das Abge­ord­ne­ten­haus gewählt. Am 29. Januar 2014 wurde sie zur Minis­terin für Regio­nal­ent­wick­lung ernannt. Sie wurde von der tsche­chi­schen Regie­rung als Kandi­datin nomi­niert und am 10. September zur Euro­päi­schen Kommis­sarin für Justiz, Verbrau­cher­fragen und Gleich­stel­lung der Geschlechter ernannt. Am 26. August 2019 stimmte die zweite Regie­rung von Andrej Babiš ihrer Ernen­nung zum EU-Kommissar für den Zeit­raum 2019–2024 zu. Anfang September 2019 kündigte die künf­tige Präsi­dentin der Euro­päi­schen Kommis­sion, Ursula von der Leyen, an, dass Věra Jourová Vize­prä­si­dent der Euro­päi­schen Kommis­sion wird und für die Wahrung der Werte der Euro­päi­schen Union und der Trans­pa­renz verant­wort­lich sein werde. Sie trat ihr Amt offi­ziell am 1. Dezember 2019 an. Ein kome­ten­hafter Aufstieg, der Fragen aufwirft, wie die der Unter­stüt­zung des tsche­chi­schen Minis­ter­prä­si­denten trotz ihrer wieder­holter Angriffe gegen Mitglieder der V4.

Nachdem sie in sehr hohe Posi­tionen inner­halb der EU aufge­stiegen ist, trat sie während ihrer Amts­zeit beson­ders offensiv gegen­über Polen und Ungarn auf. Im Jahr 2018 griff Frau Jourová mehrere Länder, darunter insbe­son­dere Ungarn, an und beschul­digte sie, die „Zivil­ge­sell­schaft“ zu gefährden – gemeint sind damit NGOs, insbe­son­dere solche in der Soros-Galaxie. In jüngerer Zeit erklärte sie zum Beispiel in Bezug auf die Maßnahmen, die Ungarn und Polen während der Coro­na­virus-Krise ergriffen haben, dass „das Virus getötet werden muss, aber die Demo­kratie über­leben muss“, wobei sie eine Darstel­lung der libe­ralen Oppo­si­tion und der progres­siven west­li­chen Presse aufgriff und die Tatsache außer Acht ließ, dass etwa dem fran­zö­si­schen Präsi­denten Macron in dieser Krise mehr außer­or­dent­liche Befug­nisse als den polni­schen oder unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten einge­räumt worden waren. Diese Viru­lenz gegen­über Ungarn und Polen erklärt sich sichtbar aus ihrer Verbun­den­heit mit den Netz­werken, die es ihr ermög­licht hatten, die höchsten Posi­tionen zu errei­chen. Das unga­ri­sche Medi­en­un­ter­nehmen Origo gab bekannt, dass die tsche­chi­sche Poli­ti­kerin zwischen 2014 und 2019 bei zahl­rei­chen Gele­gen­heiten (genau elf Mal!) den Milli­ardär George Soros sowie seine Vertreter der Open Society Foun­da­tions getroffen habe; auch ihr Team empfing im glei­chen Zeit­raum sieben Mal Vertreter dieser Orga­ni­sa­tionen. Im Jahr 2017 trat sie als eine vehe­mente Vertei­di­gerin der von George Soros finan­zierten Central Euro­pean Univer­sity auf, die mit der unga­ri­schen Regie­rung im Streit liegt.

Ihre Verbin­dung zu den Soros-Netz­werken ist kein Geheimnis: 2017 veröf­fent­lichte Věra Jourová das folgende Foto auf ihrem Twitter-Profil mit dem Kommentar: „Wir haben mit George Soros über die Situa­tion der Grund­rechte in Europa disku­tiert. Die Werte der Open Society stehen im Mittel­punkt der Arbeit der EU.“

In Bezug auf Migranten hatte sie insbe­son­dere im Jahre 2018 versucht, Matteo Salvini zu zensieren, weil er in einem Tweet über eine Gruppe von Migranten aus Nord­afrika berichtet hatte, die ein 13-jähriges Mädchen in Venedig sexuell ange­griffen hatten. Sie wies darauf hin, dass ein solcher Tweet Teil einer Hass­rede sei und zu Gewalt anstiften könne. Ihr nach­drück­li­cher Wunsch sei es, dass Tweets dieser Art binnen 24 Stunden gelöscht werden sollen. In der Frage der Migran­ten­quoten war sie vom tsche­chi­schen Poli­tiker Petr Mach ange­griffen und in Schwie­rig­keiten gebracht worden, der die beson­ders schäd­liche Arbeit der Euro­päi­schen Kommis­sion in dieser Frage anpran­gerte.