Es sind gleich zwei medi­zi­nisch-wissen­schaft­liche „Bomben“, die im Zusam­men­hang mit der höchst umstrit­tenen Corona-Impfung geplatzt sind, jedoch bisher kaum Nieder­schlag in Medien oder Fach­jour­nalen gefunden haben, weshalb wir sie hier darlegen wollen. Einer­seits wird über eine verschwie­gene Studie berichtet, die nach­wies, dass gegen Corona geimpfte Frett­chen binnen Tagen am Virus starben, während nicht-geimpfte wieder gesun­deten. Ande­rer­seits die dazu passenden Ausfüh­rungen einer irischen Immu­no­login und Mole­ku­lar­bio­login zur Wirk­weise der Impfungen im Körper. Fazit: Das Immun­system wird nach­haltig geschädigt.

Das „Frett­chen-Expe­ri­ment“

In einer Folge der „Stif­tung Corona-Ausschuss“, einem Gremium aus kriti­schen Rechts­an­wälten die in wöchentlichen Sitzungen Experten und Zeugen zu einer Viel­zahl von Fragen zum Virus, zum Krisen­ma­nage­ment und den Folgen anhören, berichtet ein Insider von einer Studie des deut­schen Fried­rich-Loeffler-Insti­tuts von vergan­genem Mai, deren Ergeb­nisse bisher unter Verschluss gehalten werden. Bei diesem Forschungs­in­stitut für Tier­ge­sund­heit wurden angeb­lich Versuche mit Frett­chen und dem Coro­na­virus durchgeführt.

Von 40 Frett­chen wurden 20 mit einem Corona-Impf­stoff geimpft, 20 nicht. Dann wurden alle Frett­chen mit dem Coro­na­virus infi­ziert. Das Ergeb­niss laut dem Insider: Die nicht-geimpften Frett­chen entwi­ckelten Krank­heits­sym­ptome, waren aber nach knapp zwei Wochen wieder gesund. Die geimpften Tiere starben zwei Tage (!) nach der Impfung, so will es ihm der Projekt­leiter mitge­teilt haben. Bis heute will man dem Infor­maten, trotz mehr­ma­ligem Drängen, aber keine offi­zi­ellen Ergeb­nisse aushändigen.

Das Fried­rich-Loeffler-Institut sah sich im Dezember vergan­genen Jahres (17.12.2020) gezwungen, eine „Rich­tig­stel­lung zu den Behaup­tungen zu veröf­fent­li­chen. Darin wird dem Vorwurf des Insi­ders wider­spro­chen, die Ergeb­nisse der Studie werden aller­dings nicht veröf­fent­licht, sondern „in Zukunft geplnat“. Bisher wurde dazu nichts publiziert:



Derzeit kursieren Falsch­in­for­ma­tionen über eine vom Fried­rich-Loeffler-Institut durch­ge­führte Studie zur Wirk­sam­keit eines SARS-CoV‑2 -Impf­stoff­pro­to­typen an Frett­chen. Hierzu einige Fakten. Es wurde vom FLI kein mRNA-Impf­stoff in Frett­chen getestet

kein mRNA-Impf­stoff in Frett­chen getestet Gegen­stand einer Studie in Frett­chen war bisher ein Vektorimpfstoff-Prototyp

Bei dieser Studie ist kein Tier in Zusam­men­hang mit der Gabe des Impf­stoff­pro­to­typen erkrankt oder verstorben

Kein Tier wies auffäl­lige klini­sche Verän­de­rungen im Zusam­men­hang mit den Immu­ni­sie­rungen auf

Die zeit­nahe Veröf­fent­li­chung der Studi­en­ergeb­nisse ist geplant

Irische Immu­no­login warnt vor tödli­chen Folgen der Impfung

Belege für die Rich­tig­keit der Ergeb­nisse, wie sie der Insider zum „Frett­chen-Fall“ berichtet, liefet aller­dings die irische Immu­no­login und Mole­ku­lar­bio­login Prof. Dr. Dolores Chahill. Sie erklärt wiederum anhand der Studie “Immu­ni­sie­rung mit SARS-Coro­na­virus-Impf­stoffen“, dass dieser nach Injek­tion durch die neuer­liche Erkran­kung mit einem „wildem SARS-Virus“ zu einer schweren Immun­erkran­kung der Lungen“ führen kann. mRNA-Impf­stoffe sind nämlich mit extremen Risiken verbunden.

Wenn die Geimpften einige Monate nach der Impfung mit wilden Coro­na­viren in Kontakt kommen, wird ihr Immun­system in vielen Fälle mit einem tödli­chen Zyto­k­in­sturm reagieren. Dies weil die Impf­stoff-mRNA die Körper­zellen gentech­nisch so modi­fi­ziert, dass sie das Spike-Protein des Coro­na­virus produ­zieren. Wenn später ein neues Coro­na­virus das Immun­system akti­viert, erkennt es die selbst produ­zierten Spike-Proteine als Gefahr und startet einen Gross­an­griff gegen die eigenen Körper­zellen. Als Folge erleiden die Geimpften einen septi­schen Schock mit multi­plem Organ­ver­sagen, was in der Regel mit dem Tod endet. Und genau dieser Fall dürfte beim „Frett­chen-Expe­ri­ment“ bei jenen einge­treten sein, die mit dem Impf­stoff geimpft und dann dem Virus ausge­setzt wurden.

Fran­zö­si­sche Gene­ti­kerin fordert Aufklä­rung über Gefahren

Die fran­zö­si­sche Gene­ti­kerin Dr. med. Alex­andra Henrion-Caude (ehem. Direk­torin des natio­nalen Insti­tuts für Gesund­heit und medi­zi­ni­sche Forschung, Inserm) fordert wiederum: Die Öffent­lich­keit muss vor der Impfung über die lebens­ge­fähr­li­chen Risiken der mRNA-Impf­stoffe für Senioren aufge­klärt werden. Sie verweist auf die Schluss­fol­ge­rungen aus der Studie “Infor­mierte Einwil­li­gung der Teil­nehmer an der COVID-19 Impf­stoff-Studie zum Risiko einer Verschlim­me­rung der klini­schen Erkran­kung” und deren klini­sche Implikationen.

Das spezi­fi­sche und signi­fi­kante Risiko von COVID-19-Anti­kör­pern abhän­giger Abwehr­ver­stär­kung (Anti­body-depen­dent enhan­ce­ment, ADE) hätte den Versuchs­per­sonen offen­ge­legt werden müssen – sowohl jenen, die sich derzeit in Impf­stoff-Studien befinden, wie auch jenen, die für die Studien rekru­tiert werden. Ebenso müssen die zukünf­tigen Pati­enten nach der Zulas­sung des Impf­stoffs aufge­klärt werden. Diese Offen­le­gung muss an promi­nenter Stelle und unab­hängig erfolgen, um den Stan­dard der medi­zi­ni­schen Ethik für das Verständnis und eine infor­mierte Einwil­li­gung der Pati­enten zu erfüllen.

Zudem warnt Henrion-Caude davor, dass die Impf­stoff-Hersteller, die WHO und ihre Ableger in den natio­nalen Behörden versu­chen werden, die Neben­wir­kungen der mRNA-Impfung auf ein mutiertes Virus abzuschieben.