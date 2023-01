REGENSBURG – Der Alge­rier Rachid Chouakri gilt als äußerst gefähr­lich und verbüßte eine lebens­lange Haft­strafe. Nun ist der Schutz­su­chende einmal mehr auf der Flucht. Der 40-Jährige hatte einen Verhand­lungs­termin im Amts­ge­richt und entkam durch ein Fenster. Die Polizei bittet um Zeugen­hin­weise, ist seither im Dauer­ein­satz und warnt die Bevöl­ke­rung: „Der Mann könnte gewalt­tätig reagieren.“



Zur Person:

Seine krimi­nelle Karriere star­tete früh, verlief steil und fand ihren grau­samen Höhe­punkt im April 2011 mit dem Raub­mord. Einem Poli­zei­spre­cher zufolge hatte der Mann bei einem Über­fall auf ein Lotto­ge­schäft in Nürn­berg eine 76 Jahre alte Frau erwürgt. 2013 verur­teilt ihn ein Schwur­ge­richt deswegen zu einer lebens­langen Freiheitsstrafe.

Fragen:

Die Umstände der Flucht geben Anlass zu Fragen: Was geht in Beamten vor, einen derar­tigen Verbre­cher unbe­wacht bei offenem Fenster in einem Erdge­schoss­raum zu belassen??? Chouakri soll während seiner Haft in der Justiz­voll­zugs­an­stalt (JVA) Strau­bing Wider­stand gegen Beamte geleistet haben, am Amts­ge­richt Regens­burg sollte ihm deswegen nun der Prozess gemacht werden. Wozu eigent­lich, der Mann ist ohne hin zu einer lebens­langen Haft­strafe verur­teilt. Wieso wird so eine Bestie nicht im Gefängnis sank­tio­niert, wenn er dort „Wider­stand“ leistet?

Die Flucht:

Um das Amts­ge­heimnis zu wahren gibt es für vertrau­liche Gespräche mit Vertei­di­gern im Amts­ge­richt ein soge­nanntes Anwalts­zimmer. Beamte dürfen bei diesen Bera­tungen nicht im Raum sein. Da In deut­schen Amts­ge­richten norma­ler­weise klei­nere Delikte, wie beispiels­weise Dieb­stähle oder Trun­ken­heits­fahrten verhan­delt werden, sind die Sicher­heits­vor­keh­rungen daher oftmals deut­lich geringer als in Land­ge­richten, wo unter anderem Morde zur Anklage kommen. Das nützte der „Flücht­ling“ aus und ist bei einem Termin am Donnerstag im Amts­ge­richt aus einem Fenster eines Anwalts­zim­mers im Erdge­schoss gesprungen.

Die Fahn­dung:

Auch am Tag nach der gelungen Flucht fahndet die Polizei. Die Kräfte seien noch einmal spürbar verstärkt worden, teilen die Beamten mit – auch um der Beun­ru­hi­gung in Regens­burg entge­gen­zu­wirken, berichtet stern.de. Erneut sind Hunde und Hubschrauber im Einsatz, die baye­ri­sche Bereit­schafts­po­lizei hat Einheiten entsandt. Im Hinter­grund versu­chen Fahnder zu ermit­teln, wo sich Chouakri aufhalten könnte. Auch Poli­zei­be­hörden im Ausland seien infor­miert worden.

Die Warnung:

Hinweise zum Aufent­haltsort nimmt die Polizei bundes­weit über den Notruf 110 entgegen. Die Polizei warnt: „Spre­chen Sie den Flüch­tigen nicht an, sondern verstän­digen Sie die Polizei. Der Mann könnte gewalt­tätig reagieren.“