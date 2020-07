Der Umstand, dass der „Flücht­ling“, der illegal in Europa eintrifft, in der Regel seine Papiere auf der Flucht verloren hat, nie jedoch sein iPhone, ist wohl der beste Beweis dafür, dass es sich bei solchen Leuten keines­wegs um „arme verfolgte Schutz­su­chende“ handelt.

Das tut jedoch keinen Abbruch, dass derar­tige Asyl­be­trüger von der EU abwärts bis hin zum verblen­deten Gutmen­schen, bei uns prak­tisch den glei­chen Status genießen, als Personen, die in der Tat wirk­lich Verfolgte sind. Im Gegen­teil, abge­schoben werden viel­fach gut inte­grierte und echt verfolgte Personen, die jedoch nicht dem Anfor­de­rungs­profil jener entspre­chen, die per Massen­mi­gra­tion unseren Konti­nent desta­bi­li­sieren wollen und durch stän­diges Betreuen von inte­gra­ti­ons­re­sis­tenten Leuten enorme Summen an Steu­er­geld abgreifen.

Unter­ste­hendes Video soll in erster Linie demons­trieren um welchen Menschen­schlag es sich dabei handelt, die gerade ihre Ausweise oder Kredit­karten der See über­geben: Präpo­tente junge Männer, die sich in ihrer Betrüger-Rolle noch gefallen. Diese Flücht­lings­dar­steller verfügen sogar über Kredit­karten, was beweist, dass Armut bei denen nicht der Flucht­grund ist, den es zu besei­tigen gilt, wie uns von den Main­stream-Medien einge­richtet wird. Das Gegen­teil ist der Fall – echt Bedürf­tige können sich diese Forum der „Schutz­suche“ gar nicht leisten.