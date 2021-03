Über soziale Netz­werke werben nicht nur Schlepper Migranten aus Nord­afrika für die Über­fahrt nach Europa an, auch die Ille­galen selbst werben mit Kurz­vi­deos auf Platt­formen wie TikTok oder Snap­chat für die ange­nehme Reise in den gelobten Konti­nent. Belieb­testes Ziel derzeit die Kanaren, da die spani­sche Regie­rung ille­gale Migranten relativ rasch ans Fest­land bringt und diese von dort weiter gen Zentral­eu­ropa reisen können – wir berich­teten.

Video zeigt bestens gelaunte Nafris

Eines von vielen solcher Videos postete kürz­lich der spani­sche Aufde­cker­jour­na­list Rubén Pulido auf Twitter. Darauf zu sehen mehrere jugend­liche Migranten aus Alge­rien, die jubelnd und ausge­lassen feiernd mit einem Schnell­boot in Rich­tung Kana­ri­sche Inseln geschleppt werden:



📢 #Efec­to­In­va­sión ‼️ Más de 400 ilegales en las últimas 24 horas. Llegadas regis­tradas a Granada, Almería, Baleares, Cana­rias, Alicante y Murcia. ⚠️ Fuentes argelinas me confirman movi­li­za­ciones para una salida masiva mañana. Las primeras gestas ya circulan por sus redes. ⬇️ pic.twitter.com/JEMxDs0bc3 — Rubén Pulido (@rubnpulido) March 25, 2021

Alleine in 24 Stunden kamen erneut 400 ille­gale Boots­mi­granten in Granada, Almería, den Balearen, den Kana­ri­schen Inseln, Alicante und Murcia an, so Pulido. Ziel solcher Videos ist es vor allem Nach­ahmer zu moti­vieren, auch nach Europa zu kommen.

In einem weiteren Video ist die Landung eines Migran­ten­bootes auf Ibiza doku­men­tiert, am hellichten Tag wohl­ge­merkt und weit und breit keine Polizei oder Küsten­wache in Sicht: