Von Grec­zula Levente László



Die vierte Welle ist in Frank­reich ange­kommen, aber ein großer Teil der Bevöl­ke­rung will weder die Impfung noch die Lock­down-Einschrän­kungen. Die Situa­tion von Emma­nuel Macron wird immer schwie­riger, doch die Präsi­dent­schafts­wahlen rücken näher…

Ab diesem Montag ist nur noch ein Pass sani­taire – eine Immu­ni­täts­be­schei­ni­gung – erfor­der­lich, um in Frank­reich Cafés zu besu­chen, mit Fern­zügen zu fahren und Verwandte im Kran­ken­haus zu besu­chen. Dies sieht ein neues Gesetz vor, das in Kürze weitere Einschrän­kungen in Frank­reich einführen wird. In der vergan­genen Woche wurden in Frank­reich täglich mehr als 20.000 neue Fälle von Covis-19 gemeldet, ein starker Anstieg gegen­über dem ruhi­geren Juli. Die vierte Welle ist also in Frank­reich ange­kommen, aber ein großer Teil der Fran­zosen will weder eine Impfung noch irgend­welche Einschrän­kungen. Aber nicht nur die Epidemie bereitet Präsi­dent Emma­nuel Macron Sorgen, der im April für eine zweite Amts­zeit kandi­diert und bei weitem nicht sicher ist, ob er die Kandi­datin des Front National, Marine Le Pen, besiegen wird.

Ange­sichts des Verlaufs der drei voran­ge­gan­genen Corona-Wellen in Frank­reich ist es durchaus verständ­lich, dass Paris versucht, dem großen Problem zuvor­zu­kommen und Abwehr­maß­nahmen zu ergreifen, selbst wenn die tägliche Infek­ti­ons­rate relativ niedrig ist. Die Beto­nung liegt hier auf „versu­chen“, denn die Erfah­rungen der voran­ge­gan­genen Wellen bestä­tigen, dass es nicht einfach ist, den selbst­be­wussten Fran­zosen Maßnahmen aufzu­zwingen, die, ob nun epide­misch oder nicht, ihre persön­liche Frei­heit einschränken.

Emma­nuel Macron hat Frank­reich während der bishe­rigen Wellen wieder­holt Lock­downs ange­ordnet – sogar Gefäng­nis­strafen für drei Verstöße in einem Monat – was zwar vorüber­ge­hend dazu beigetragen hat, die Infek­ti­ons­raten zu senken, aber auch tiefe Spuren in der Volks­wirt­schaft hinter­lassen hat. Schon vor der dritten Welle hatte Paris große Hoff­nungen in die Impf­kam­pagne gesetzt, da man davon ausging, dass keine weiteren Lock­downs mehr nötig sein würden. Bislang war dies nur zur Hälfte der Fall. Einer­seits wurde auch Frank­reich von der anfäng­li­chen Verlang­sa­mung des Impf­stoff­be­schaf­fungs­pro­gramms der Euro­päi­schen Union stark in Mitlei­den­schaft gezogen, wozu auch die Tatsache beitrug, dass der fran­zö­si­sche Phar­ma­kon­zern Sanofi bei der Impf­stoff­ent­wick­lung an der Spitze nicht mithalten konnte. Ande­rer­seits ist die fran­zö­si­sche Bevöl­ke­rung tradi­tio­nell skep­tisch gegen­über Impf­stoffen, eine Skepsis, die durch die kata­stro­phalen Impf­pro­gramme früherer Regie­rungen noch verstärkt wurde.

Der Tele­graph erin­nert daran, dass bei mehr als 200 Fran­zosen, die im Rahmen der Hepa­titis-B-Impf­kam­pagne in den 1990er Jahren geimpft wurden, Multiple Skle­rose diagnos­ti­ziert wurde. Das Vertrauen der Öffent­lich­keit in Impf­stoffe wurde jedoch nicht dadurch gestärkt, dass die Regie­rung Sarkozy 2009 eine Milli­arde Euro an öffent­li­chen Geldern verbrannte, um Impf­stoffe gegen die Schwei­ne­grippe zu entwi­ckeln, die letzt­lich nicht benö­tigt wurden. Trotzdem haben zwei Drittel der fran­zö­si­schen Erwach­senen bereits beide Covid-Impfungen erhalten, und die Gesamt­imp­fungs­rate liegt bei etwa fünfzig Prozent. Das ist zwar im euro­päi­schen Vergleich kein beson­ders guter Wert, aber das Problem liegt eher bei den rund 20 % der Bevöl­ke­rung, die sich über­haupt nicht impfen lassen wollen.

Eine vertraute Situation

Die Auswei­tung des Impf­pro­gramms und die Einfüh­rung und Aufrecht­erhal­tung restrik­tiver Maßnahmen sind also keine leichte Aufgabe, und Macron und die Pariser Regie­rung wissen das.

Seit vier Wochen finden in ganz Frank­reich Proteste gegen das neue Gesetz und den Pass sani­taire statt, die bereits erfor­der­lich war, wenn man zum Beispiel ins Kino gehen wollte. Die neue Gesetz­ge­bung ist wirk­lich nicht nach dem Geschmack der frei­heits­lie­benden fran­zö­si­schen Bürger. Die Fran­zosen können einen Pass sani­taire nur erhalten, wenn sie der glei­chen Logik folgen wie in den meisten west­eu­ro­päi­schen Ländern: Sie müssen sich impfen lassen und even­tuell einen nega­tiven PCR- oder posi­tiven Anti­gen­test machen. Um mehr Menschen zur Impfung zu bewegen, wird Paris den Preis für kosten­lose PCR-Tests ab September auf 49 € anheben und die Beschäf­tigten des Gesund­heits­we­sens in unbe­zahlten Urlaub versetzen, wenn sie nicht bis Mitte nächsten Monats mindes­tens die erste Impfung erhalten.

Das neue Gesetz, das Ende Juli von der Natio­nal­ver­samm­lung verab­schiedet und vom Verfas­sungs­ge­richt bestä­tigt wurde, hat natür­lich eine große Protest­welle im ganzen Land ausge­löst. Während Emma­nuel Macron junge Menschen ermu­tigt, sich in seiner Sommer­re­si­denz auf TikTok impfen zu lassen, sind an vier Wochen­enden in Folge Hundert­tau­sende von Menschen im ganzen Land auf die Straße gegangen, um gegen die Verschär­fung der Vorschriften zu protes­tieren – und gegen den Präsi­denten der Repu­blik selbst. Viele sind nicht so sehr gegen Impfungen als viel­mehr gegen den Eingriff der Regie­rung in ihre Privat­sphäre und persön­liche Freiheit.

Natür­lich ist Emma­nuel Macron mit dieser Situa­tion vertraut, denn die letzten vier Jahre seiner Präsi­dent­schaft waren von wieder­holten Protesten gegen seine Person und seine Politik geprägt. Obwohl die spek­ta­ku­lärsten Demons­tra­tionen, die Gelb­wes­ten­pro­teste, durch die Corona-Epidemie mehr oder weniger beendet wurden, hat die Unzu­frie­den­heit mit dem Präsi­denten nicht wesent­lich nach­ge­lassen, auch nicht nach Covid-19, das die amtie­renden Regie­rungen in den meisten Ländern Europas erheb­lich gestärkt hat. In jedem Fall könnte Macron durch die Tatsache ermu­tigt werden, dass es Marine Le Pen bisher nicht gelungen ist, in nennens­wertem Umfang von den Protesten zu profitieren.

Auf jeden Fall hat Paris ange­sichts der Proteste nicht sofort und voll­ständig nach­ge­geben. Nachdem sowohl die Natio­nal­ver­samm­lung als auch das Verfas­sungs­ge­richt grünes Licht für die Beschrän­kungen gegeben hatten, war es an Gesund­heits­mi­nister Olivier Véran, die Arbeit zu erle­digen: Im Zuge der Proteste beschloss die Regie­rung letzte Woche, einige Zuge­ständ­nisse beim Pass sani­taire zu machen, aber nur in beschei­denem Umfang. Dieje­nigen, die einen nega­tiven PCR-Test vorlegen, dürfen 72 Stunden lang Kaffee trinken und mit dem Zug fahren, statt wie bisher nur 48 Stunden, und nega­tive Selbst­tests, die unter Aufsicht eines Arztes durch­ge­führt wurden, werden demnächst bei der Ausstel­lung der Beschei­ni­gung aner­kannt. Dies ist ein kleines Zuge­ständnis, aber wahr­schein­lich nicht genug, um weitere Proteste zu verhin­dern. Emma­nuel Macron hat also einen langen Zwei­fron­ten­krieg vor sich – sowohl gegen die vierte Welle als auch gegen die Impfung.

Quelle: Mandiner