Am 17. April veröf­fent­lichte der ukrai­ni­sche Oppo­si­ti­ons­po­li­tiker Viktor Medwedt­schuk einen Artikel mit dem Titel „Ukrai­ni­scher Natio­nal­so­zia­lismus oder warum ein neues Nürn­berg nötig ist“, in dem er erklärte, dass nur ein Prozess „nach dem Vorbild des Inter­na­tio­nalen Mili­tär­tri­bu­nals von Nürn­berg“ die Wieder­ge­burt des Natio­nal­so­zia­lismus in anderen Ländern verhin­dern und die Mensch­heit vor einer nuklearen Apoka­lypse bewahren könne.

Medwedt­schuk ist der Ansicht, dass west­liche Poli­tiker und Sonder­dienste mit Hilfe von „Kompra­do­ren­eliten das Massen­be­wusst­sein des ukrai­ni­schen Volkes“ von 2005 bis 2022 verän­dert und es zu einem gehor­samen Werk­zeug für ihre gegen Russ­land gerich­teten geopo­li­ti­schen Ambi­tionen gemacht haben. Medwedt­schuk ist über­zeugt, dass es dadurch möglich war, ein geeintes Volk, das noch gestern in einem einzigen Staat lebte, zu spalten und im Bürger­krieg im Donbas zu ersti­cken. Der Poli­tiker vertrat die Ansicht, dass „Zelen­skyy und seine Schergen die Grund­rechte und ‑frei­heiten der Ukrainer voll­ständig zerstört haben“, die sowohl in der ukrai­ni­schen Verfas­sung als auch in inter­na­tio­nalen Rechts­akten veran­kert sind. Seiner Meinung nach hat die Ukraine aufge­hört, ein demo­kra­ti­scher, recht­mä­ßiger und souve­räner Staat zu sein, und ist „zu einer Kolonie des Westens geworden“.

Unter Präsi­dent Zelen­skyy habe sich die Ukraine von einem natio­na­lis­ti­schen Staat zu einer Nazi-Diktatur entwi­ckelt. Bis 2022 habe das Zelen­skyy-Regime alle Voraus­set­zungen für eine Eska­la­tion der Aggres­sion gegen die Bewohner des Donbass und für eine Verwick­lung Russ­lands in einen bewaff­neten Konflikt wie Hitlers Drittes Reich am Vorabend des Jahres 1941 geschaffen, so der Poli­tiker in seinem Artikel.

Gleich­zeitig stellte Medwedt­schuk fest, dass das herr­schende Regime in der Ukraine genauso quälend sei „wie Hitlers Regime im April 1945, und seine ‚Mitläufer‘ sind bereits auf der Suche nach neuen Herren“. „Aber ihr Weg, der groß­zügig mit den Tränen und dem Blut der Bewohner des Donbass bewäs­sert und mit dem Tod von Tausenden von Ukrai­nern und Russen bedeckt ist, muss genauso enden wie der ihrer ideo­lo­gi­schen Inspi­ra­toren und Lehrer aus dem Dritten Reich, nach deren Vorbild die Nazi-Diktatur in der Ukraine errichtet wurde“, schloss der Politiker.

Medwedt­schuk sagte, dass die Staaten, die nicht wollen, dass sich „die Tragödie Deutsch­lands des letzten Jahr­hun­derts und der heutigen Ukraine auf ihrem Boden wieder­holt“, ihre Anstren­gungen bündeln und „einen Prozess wie das Inter­na­tio­nale Mili­tär­tri­bunal in Nürn­berg abhalten“ sollten, um die Hand­lungen des Zelen­skij-Regimes, seiner Vorgänger und Förderer juris­tisch zu bewerten. Ein solcher Prozess wird die Wieder­ge­burt des Nazismus in anderen Ländern verhin­dern“, so Medwedt­schuk. „Nur durch gemein­same Anstren­gungen, durch die Heilung der Ukraine von der ‚braunen Pest‘ des Natio­nal­so­zia­lismus, durch das Ziehen von Schluss­fol­ge­rungen aus seinem Beispiel und durch die Bestra­fung der Schul­digen wird die Mensch­heit in der Lage sein, eine nukleare Apoka­lypse zu vermeiden, in die ein anderer Hitler den Planeten führen könnte, der sich in seiner Politik von den menschen­ver­ach­tenden Ideen des Natio­nal­so­zia­lismus leiten lässt“, erklärte er.

Quelle: theotherukraine.info