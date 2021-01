Viktor Orbán: Antwort an Manfred Weber – Samizdat Nr. 5

Nachdem der Frak­ti­ons­vor­sit­zende der Euro­päi­schen Volks­partei Manfred Weber (CSU) den unga­ri­schen Premier erneut wegen seines „national-popu­lis­ti­schen Poli­tik­an­satzes“ atta­ckiert und schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hat, antwor­tete Orbán am 30. Dezember in einem ausführ­li­chen Brief auf Webers Behaup­tungen. Unter dem Titel „Antwort an Manfred Weber – Samizdat No. 5“ zeigte Orbán nicht nur die immensen Erfolge der unga­ri­schen Politik für die Bevöl­ke­rung auf, sondern demas­kierte auch die absurde Logik der EU-Linken:

„Manfred Weber beschrieb Ungarns Politik der deut­schen Öffent­lich­keit als Irrweg. Diese Politik regiert Ungarn erfolg­reich seit zehn Jahren. Vor Beginn der COVID-Krise war die Arbeits­lo­sig­keit von 12 Prozent auf unter 4 Prozent gesunken, die Staats­ver­schul­dung von 84 Prozent auf unter 66 Prozent. Gleich­zeitig haben wir den Mindest­lohn mehr als verdop­pelt und den Durch­schnitts­lohn fast verdop­pelt, während sich das finan­zi­elle Vermögen der privaten Haus­halte fast verdrei­facht hatte. Das BIP ist seit 2014 um 2 bis 3 Prozent schneller gewachsen als der euro­päi­sche Durch­schnitt. Wir geben den größten Teil unseres Geldes euro­pa­weit für Fami­li­en­un­ter­stüt­zung, Kultur und Sport aus und stellen unga­ri­schen Kindern Kinder­krippen, Kinder­gärten sowie kosten­lose Schul­mahl­zeiten und Lehr­bü­cher zur Verfügung.

Ist das der falsche Weg?

Es ist offen­sicht­lich, dass Manfred Weber einen Groll gegen­über Ungarn hegt. Er gibt uns die Schuld daran, dass er nicht der Präsi­dent der Euro­päi­schen Kommis­sion geworden ist. Das ist wahr. Aber darf der Führer einer euro­päi­schen Partei seine Sicht­weise durch persön­li­chen Zorn oder gar Hass beein­flussen lassen? Auch wenn es auf persön­li­cher Ebene verständ­lich ist, es ist nicht richtig. Wir erwarten von unseren Führern, dass sie unsere Partei­fa­milie stärken und ihr Gewicht und ihren Einfluss erhöhen, so dass wir zusammen stärker sind als die bloße mathe­ma­ti­sche Summe unserer Anstrengungen.

‚Elite-Club der Linken mit absurder Logik‘

Manfred Weber ist dem Elite-Club der Linken beigetreten, wo eine absurde euro­päi­sche Politik-Logik in Mode ist. Laut dieser Logik besteht der rechte Flügel der Politik nur aus Extremen; seine bloße Exis­tenz stellt daher eine konstante Bedro­hung dar: Die Rechte ist gleich­be­deu­tend mit Faschismus, Natio­nal­so­zia­lismus, Natio­na­lismus, Anti­se­mi­tismus und Homophobie.

Die poli­ti­sche Linke dagegen hat nur eine Mitte, sie ist also nicht bedroh­lich für die Ideale der Euro­päi­schen Volks­partei und gefährdet weder Frei­heit, Demo­kratie noch Markt­wirt­schaft. Deshalb schließen die Weberaner die Rechten aus: Die Briten wurden zuerst aus der EVP geworfen und dann aus der EU verdrängt. Laut der linken Logik kann die von der PiS ange­führte konser­va­tive Frak­tion kein EVP-Partner sein; und es ist besser, auch die „verdäch­tigen“ christ­li­chen Konser­va­tiven der Fidesz loszuwerden.

Die Tore müssen nach links geöffnet werden. Lasst uns die Sozi­al­de­mo­kraten, dann die Links­li­be­ralen und bald die Grünen will­kommen heißen. Wer weiß, wo es aufhören wird? Es ist der Anfang vom Ende.

‚Werden christ­liche Werte und natio­nale Kultur niemals aufgeben‘

Die Brüs­seler müssen verstehen, dass für uns in Mittel­eu­ropa unsere Verach­tung für Marx, Lenin und den Kommu­nismus nicht geringer ist als die für die Nazis und den Nationalsozialismus.

Poli­tiker, die ein Amt in Brüssel anstreben, müssen verstehen, dass Mittel­eu­ropa niemals seine christ­li­chen Werte, die Kultur der Nation und seinen Glauben an das tradi­tio­nelle und für uns einzige wahre Fami­li­en­mo­dell aufgeben wird.

Wer eine Führungs­po­si­tion in Brüssel anstrebt, muss verstehen, dass es nicht darum geht, Europa kultu­rell und liberal zu homo­ge­ni­sieren, sondern darum, ein Bündnis freier Nationen aufzubauen.

Poli­tiker, die sich für eine Stelle in Brüssel bewerben, werden es nie einfach haben, wenn sie Deut­sche sind.

‚Keine Leug­nung der natio­nalen Souveränität‘

Ein Poli­tiker mit Ambi­tionen für ein hohes Amt in Brüssel darf das niemals vergessen. Es wäre ein Fehler, uns Migranten aufzwingen zu wollen oder uns mit Sank­tionen, dem Entzug von finan­zi­ellen Mitteln, Aushun­gern und anderen ausge­wählten Peini­gungen zu drohen, anstatt unseren kultu­rellen und histo­ri­schen Unter­schiede zu akzeptieren.

Es wäre ein Fehler, die Exis­tenz von natio­naler Souve­rä­nität zu leugnen, so wie es Weber tut. Es wäre falsch, das Euro­päi­sche Parla­ment über die natio­nalen Parla­mente zu stellen, wie Weber es vorschlägt, und in Zukunft – anstatt einstim­miger Entschei­dungen gemäß der Verträge der EU – eine Mehr­heits­ent­schei­dung anzu­streben, die klei­nere Länder unter­drückt. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich, durch dieses Nadelöhr zu gehen. Angeb­lich kann jeder damit Erfolg haben.“

Buda­pest, 30. Dezember 2020

Quelle: os.mti.hu, Wochen­blick (Über­set­zung)

Unga­ri­scher Originaltext:

A Minisz­ter­elnöki Sajtói­roda közleménye

Buda­pest, 2020. december 30., szerda (OS) – Orbán Viktor: Válasz Manfred Webernek – Szamizdat Nro.5.

Manfred Weber a néme­tor­szági nyil­vá­nos­ságban tévútnak minő­sí­tette Magyaror­szág poli­ti­káját. Ez a poli­tika tíz éve irányítja Magyaror­szágot. A COVID kezde­téig 12 száz­a­lékos munk­a­nélkü­li­séget 4 száz­alék alá, az állama­dós­ságot 84 száz­a­lé­król 66 száz­alék alá csök­ken­tettük, a mini­mál­bért több mint kéts­ze­re­sére emeltük, az átlag­bért pedig közel megdu­pláztuk, miközben a háztar­tások pénzügyi vagyona közel három­s­zorosára nőtt. A GDP 2014 óta 2–3 száz­a­lékkal gyor­sabban nő, mint az európai átlag, és mi költjük arán­yosan a legtöbb pénzt egész Euró­pában család­tá­mo­ga­tásra, kultúrára és sportra, a magyar gyerekek számára bölcsődét, óvodát és ingyenes iskolai étke­zést és tanköny­veket biztosítunk.

Ez lenne a tévút?

Közis­mert tény, hogy Manfred Weber neheztel Magyaror­szágra. Bennünket okol, amiért nem telje­sültek az Európai Bizottság elnöki székét megcélzó ambí­ciói. Ez igaz. De megengedett‑e egy európai pártc­salád veze­tője számára, hogy tisz­tán­lá­tását így eltor­zítsa a szemé­lyes indulat, sőt gyűl­ölet? Még ha embe­rileg érthető is, nem helyes. Mi azt várjuk a veze­tőinktől, hogy erősítsék a pártc­salá­dunkat, növeljék súlyát és befo­ly­ását, hogy együtt erősebbek legyünk, mint szimpla mate­ma­tikai össze­a­dással lennénk.

Manfred Weber csat­la­ko­zott a baloldali elit­klubhoz, ahol egy képtelen európai poli­tikai geome­tria a divat. Eszerint a jobbold­alnak csak széle van, ezért már léte­zése önma­gában foly­amatos veszélyt jelent: fasizmust, nácizmust, nacio­na­lizmust, antis­ze­mi­tizmust és homofó­biát. A balold­alnak viszont csak közepe van, ezért innen nem feny­e­ge­theti veszély a néppárti eszmé­ny­eket, se a szabad­ságot, se a demo­krá­ciát, se a piac­ga­z­da­ságot. Ezért Weberék jobbra zárnak. Először az EPP-ből, aztán az unióból is kiebru­dalták a briteket, a PiS vezette konzer­vatív frakció nem lehet partner, és a Fidesz-féle gyanús keres­z­té­ny­kon­zer­va­tí­voktól is jobb megszabadulni.

A kapukat balra kell kitárni. Jöjjenek a szociál­de­mo­kraták, aztán a baloldali liberál­isok, hama­rosan a zöldek, és ki tudja, hol a vége. Hiába, a lejtőn nincs megállás.

A brüss­ze­lie­knek is meg kell érteniük, hogy Közép-Euró­pában Marx, Lenin és a kommu­nizmus iránt érzett megve­té­sünk nem kisebb, mint amit a nácik és a nemze­tis­zo­cia­lizmus iránt érzünk.

Brüss­zeli hivat­alra vágyó poli­ti­kus­o­knak meg kell érteniük, hogy Közép-Európa sohasem fogja feladni se a keres­z­tyén érté­k­rendjét, se a nemzet kultúráját, se a hagyomá­nyos és számunkra egyetlen család­mo­dellbe vetett meggyőződését.

A brüss­zeli vezetői poszt iránt vágya­ko­zóknak meg kell érteniük, hogy a cél nem Európa kulturális, liberális homo­ge­ni­zá­lása, hanem a szabad nemzetek szövet­sé­gének építése.

Egy brüss­zeli pozí­cióra jelent­kező poli­tikus útja sohasem könnyű, ha német.

Egy brüss­zeli vezető szer­epet ambici­onáló poli­tikus ezt sohasem felej­theti el. Rosszul teszi, ha a kulturális és törté­neti külön­bségek elfo­ga­dása helyett migráns­okat akar ránk eről­tetni, szank­ciókkal, pénzel­vonással, kiéhez­te­téssel és egyéb válo­ga­tott tortúrákkal feny­e­ge­tőzik. Rosszul teszi, ha a nemzeti szuver­e­nitás létét is tagadja, ahogy Weber teszi. Rosszul teszi, ha – mint Weber java­solja – az Európai Parla­mentet a nemzeti parla­mentek fölé akarja hely­ezni, és az Európai Unió Alaps­zer­ző­désben bizto­sí­tott egyhangú döntések helyett a jövőt a többségi döntésho­z­a­talban, vagyis a kisebb országok elnyomá­sában látja. Nem könnyű, de át lehet menni azon a bizonyos tű fokán. Állí­tólag minden­kinek sikerülhet.

Orbán Viktor

Kiadó: Minisz­ter­elnöki Sajtóiroda