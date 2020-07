Der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán bekräf­tigte in seinem wöchent­li­chen Inter­view bei Kossuth Rádió am vergan­genen Freitag, dass Ungarn weiterhin Wider­stand gegen die Zuwan­de­rung leisten werde: „Im Gegen­satz zu Deutsch­land wollen wir unga­ri­sche Kinder, keine Migranten. Das Problem ist, dass die Deut­schen Arbeits­kräfte suchen, aber es kommen statt­dessen Menschen, die nicht in unsere Kultur inte­griert werden können. Ich glaube nicht an das fried­liche Zusam­men­leben von Menschen aus verschie­denen Kulturen. […] Wenn wir Ungarn schützen wollen, müssen wir entschlossen gegen Migra­tion vorgehen. […] Europa muss vereint bleiben, weil es der einzige Weg zum Erfolg ist, aber das bedeutet nicht, dass wir uns einen Lebens­stil aufzwingen lassen, den wir nicht wollen.“

Quelle: Visegrád Post