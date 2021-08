Der Star-Mode­rator des konser­va­tiven ameri­ka­ni­schen Fern­seh­sen­ders Fox News, Tucker Carlson, war letzte Woche in Buda­pest, von wo aus Episoden seiner Sendung ausge­strahlt werden. Bei dieser Gele­gen­heit gewährte ihm Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán ein langes und wich­tiges Interview.

Tucker Carlson: Herr Premier­mi­nister, vielen Dank für dieses Gespräch. Im Jahr 2015 tauchen also Hundert­tau­sende von Migranten an Ihrer Südgrenze auf, sie tauchen in ganz Europa auf, sie strömen nach Deutsch­land, und der Rest der EU sagt: „Will­kommen, kommt schon, wir schaffen das, wir sind stark genug“. Ungarn macht einen Allein­gang und sagt Nein. Warum ist das so? Warum haben Sie eine andere Posi­tion zur Einwan­de­rung einge­nommen als andere euro­päi­sche Länder?

Viktor Orbán: Es war das einzig vernünf­tige Verhalten. Wenn jemand ohne Erlaubnis des unga­ri­schen Staates unsere Grenze über­schreitet, müssen wir unser Land vertei­digen und sagen: „Leute, halt! Und wenn Sie die Grenze über­schreiten oder kommen wollen, gibt es ein legales Verfahren, das wir einhalten müssen. Aber man kann sie nicht über­queren, ohne irgend­eine Art von Beschrän­kung und Erlaubnis und ohne jegli­chen Beitrag und Kontrolle des unga­ri­schen Staates. Es ist gefähr­lich. Sie müssen Ihr Volk gegen jede Gefahr verteidigen.

Tucker Carlson: Und Sie glauben, Sie haben das Recht, das zu tun?

Viktor Orbán: Natür­lich. Es kommt von Gott, von der Natur, also sind alle Argu­mente bei uns. Denn dies ist unser Land. Dies ist unser Volk, dies ist unsere Geschichte, dies ist unsere Sprache. Das müssen wir also tun. Wenn man Probleme hat, und niemand steht einem näher als die Ungarn, muss man natür­lich helfen. Aber man kann nicht einfach sagen: „OK, das ist ein schönes Land, ich möchte hierher kommen und hier leben, weil es ein besseres Leben ist“. Es ist kein Menschen­recht, hierher zu kommen. Ganz und gar nicht, denn dies ist unser Land. Es ist eine Nation, es ist eine Gemein­schaft, Fami­lien, Geschichte, Tradi­tion, Sprache.

Tucker Carlson: Das zu sagen, was Sie gerade gesagt haben – und ich denke, das wird vielen unserer Zuschauer klar sein – wird in vielen west­eu­ro­päi­schen Ländern als sehr belei­di­gend ange­sehen, und zwar von der Seite der Führung.

Viktor Orbán: Weil viele euro­päi­sche Länder beschlossen haben, ein neues Kapitel in ihrer eigenen Geschichte der Nation aufzu­schlagen. Sie nennen es die neue Gesell­schaft, die eine post­christ­liche, post­na­tio­nale Gesell­schaft ist. Sie sind der festen Über­zeu­gung, dass das Ergebnis gut sein wird, wenn verschie­dene Gemein­schaften, z. B. viele musli­mi­sche Gemein­schaften und die ursprüng­li­chen christ­li­chen Gemein­schaften, gemischt werden. Es gibt keine Antwort darauf, ob es gut oder schlecht sein wird, aber ich denke, es ist sehr riskant, und die Wahr­schein­lich­keit, dass es nicht gut, sondern sehr schlecht sein wird, ist offen­sicht­lich. Und jede Nation hat das Recht, dieses Risiko einzu­gehen oder es abzu­lehnen. Wir, die Ungarn, haben beschlossen, dieses Risiko der Vermi­schung unserer Gesell­schaft nicht einzu­gehen. Deshalb greift man Ungarn so hart an, und deshalb ist mein persön­li­cher Ruf sehr schlecht. Wissen Sie, ich persön­lich werde als das schwarze Schaf der Euro­päi­schen Union behan­delt, und manchmal leider auch von Ungarn.

Tucker Carlson: Es ist also sechs Jahre her, seit Deutsch­land, seit Angela Merkel die Entschei­dung getroffen hat, mehrere hundert­tau­send Migranten in ihr Land zu lassen.

Viktor Orbán: Millionen.

Tucker Carlson: Millionen. Nicht-deutsch­spra­chige Personen, meist Muslime. Wie hat sich das in Deutsch­land ausgewirkt?

Viktor Orbán: Wissen Sie, Diplo­matie erfor­dert ein gewisses Maß an gutem Benehmen. Aber es war ihre Entschei­dung, sie sind das Risiko einge­gangen, und jetzt bekommen sie, was sie verdient haben. Dies ist ihr Leben. Ich bestehe nur darauf, dass die Ungarn das Recht haben, ihre eigene Entschei­dung zu treffen.

Tucker Carlson: Sie wurden in den späten 1980er Jahren als Student berühmt, als einer der Anführer gegen die sowje­ti­sche Besat­zung Ungarns, und Sie waren für viele in den Verei­nigten Staaten ein Held, und zur Zeit des Kalten Krieges schenkte man Ungarn beson­dere Aufmerk­sam­keit. Ich glaube, die ameri­ka­ni­sche Regie­rung war auf Ihrer Seite, Sie waren auf der Seite der ameri­ka­ni­schen Regie­rung. Aber dreißig Jahre später beschrieb Sie Joe Biden, als er letztes Jahr auf ABC News für das Amt des Präsi­denten kandi­dierte, als einen, ich zitiere, „auto­ri­tären Schläger“. (Joe Biden: „Sie sehen, was von Weiß­russ­land über Polen bis Ungarn passiert und der Aufstieg tota­li­tärer Regime auf der ganzen Welt, und dieser Präsi­dent umarmt alle Schurken der Welt“) Ist es für Sie verwir­rend, den Wandel zu sehen und wie reagieren Sie auf diese Charakterisierung?

Viktor Orbán: Das Problem ist der Erfolg. Es ist also eine echte Heraus­for­de­rung für libe­rale Denker, denn was in Mittel­eu­ropa passiert – auch in Polen und Ungarn, wobei Ungarn wahr­schein­lich noch offener ist – wir reden wahr­schein­lich zu viel über unsere Absichten. Was hier also geschieht, ist der Aufbau einer Gesell­schaft, die sehr erfolg­reich ist. Wirt­schaft­lich, poli­tisch, kultu­rell, sogar in Bezug auf die Demo­grafie haben wir einige Erfolge, Fami­li­en­po­litik – was Sie hier sehen, könnte man also als Erfolgs­ge­schichte bezeichnen. Aber die Grund­lagen dieses Erfolgs sind völlig anders als das, was in vielen anderen west­li­chen Ländern gewünscht, verwaltet und geschaffen wird. Die west­li­chen Libe­ralen können daher nicht akzep­tieren, dass es inner­halb der west­li­chen Zivi­li­sa­tion eine konser­va­tive natio­nale Alter­na­tive gibt, die im Alltag erfolg­rei­cher ist als die Libe­ralen. Deshalb kriti­sieren sie uns. Sie kämpfen für sich selbst, nicht gegen uns. Aber wir sind ein Beispiel dafür, dass jemand oder ein Land, das sich auf tradi­tio­nelle Werte, auf natio­nale Iden­tität, auf die Tradi­tion des Chris­ten­tums stützt, erfolg­reich sein kann, manchmal sogar besser als eine links­li­be­rale Regierung.

Tucker Carlson: Als Ameri­kaner ist es inter­es­sant zu sehen, dass die ameri­ka­ni­schen Medien, die Biden-Admi­nis­tra­tion, das Außen­mi­nis­te­rium gegen Sie sind, weil sie sagen, Sie seien ein „tota­li­tärer Schläger“, aber Ihre Gegner sind eine Koali­tion aus ehema­ligen Kommu­nisten und Anti­se­miten. Ist es nicht seltsam, dass die ameri­ka­ni­sche Linke eine Koali­tion unter­stützt, zu der auch Anti­se­miten gehören?

Viktor Orbán: Wenn Sie mich vor ein paar Jahren gefragt hätten, ob es möglich ist, dass ehemals kommu­nis­ti­sche poli­ti­sche Kräfte und die anti­se­mi­ti­sche Rechte eine Koali­tion bilden, die bei den Wahlen gemeinsam gegen eine pro-israe­li­sche und pro-ameri­ka­ni­sche, pro-NATO, west­lich orien­tierte Regie­rung antritt, wie wir es sind, wäre meine Antwort gewesen: Nein, das ist unmög­lich. Aber jetzt akzep­tieren die inter­na­tio­nalen Gemein­schaften dies. Ich verstehe, dass die links­li­be­ralen poli­ti­schen Parteien hier in Ungarn so schnell wie möglich an die Macht kommen wollen, deshalb versu­chen sie, eine breite Koali­tion gegen die derzei­tige Regie­rung zu bilden, aber dass sie von der inter­na­tio­nalen Gemein­schaft so einfach akzep­tiert werden – das über­rascht mich. Ich bin über­rascht… Vor allem das Verhalten der Ameri­kaner ist für mich eine völlig neue Erfahrung.

Tucker Carlson: Es scheint, dass Ungarn eine völlig andere Rich­tung einschlägt als der Rest des Konti­nents, der Rest der west­li­chen Welt. Glauben Sie, dass dies in zwanzig Jahren eine unüber­brück­bare Kluft sein wird? Ich meine, was bedeutet das für uns?

Viktor Orbán: Lassen Sie mich beschreiben, wie ich das sehe. Ich sehe das in den mittel­eu­ro­päi­schen Ländern, den Ländern, die am meisten unter der sowje­ti­schen Besat­zung und der kommu­nis­ti­schen Diktatur gelitten haben. In diesen Ländern ist also mein Ansatz oder der unga­ri­sche Ansatz sehr beliebt. Wahr­schein­lich haben wir in all diesen Gesell­schaften eine Mehr­heit. Nicht nur in Polen und Ungarn sind sie gemä­ßigter, ich meine, die anderen sind gemä­ßigter, aber wenn man versteht, was sie tun, was die Grund­prin­zi­pien und ihre Moti­va­tionen sind, gehören sie im Grunde zur glei­chen poli­ti­schen Familie.

In der west­li­chen Gesell­schaft gibt es viele Menschen – Millionen und Aber­mil­lionen von Menschen -, die mit der Rich­tung der derzei­tigen Politik nicht einver­standen sind. Die gegen die Familie ist, oder die Fami­lien nicht respek­tiert, was eher auf die Migra­tion zurück­zu­führen ist. Das ist eine offe­nere Gesell­schaft. Die mehr auf den Wohl­stand ausge­richtet ist und so weiter. Ich will damit nicht sagen, dass der poli­ti­sche Wett­be­werb in den west­eu­ro­päi­schen Gesell­schaften vorbei ist. Ich sehe also Chancen, und das Schlüs­sel­land ist im Moment Italien, wo der Kampf und der Wett­be­werb sehr offen sind. Ich sehe also Chancen in den west­li­chen Ländern, ihre Politik von liberal zu konser­vativ oder von links­li­beral zu christ­de­mo­kra­tisch zu ändern, die Chance ist da, aber wir sind inter­na­tional nicht gut orga­ni­siert. Die nächsten Jahre sind also wirk­lich spannend.

Tucker Carlson: Mir ist aufge­fallen, dass ich in den letzten Nächten in Buda­pest eine Reihe von Ameri­ka­nern getroffen habe, die hierher gekommen sind, weil sie unter Menschen sein wollen, die mit ihnen über­ein­stimmen, die mit Ihnen über­ein­stimmen. Sehen Sie Buda­pest als eine Art Haupt­stadt dieser Art des Denkens?

Viktor Orbán: Die Haupt­stadt dieser Art von Denken oder eine der Haupt­städte, weil andere euro­päi­sche Länder auch sehr wett­be­werbs­fähig sind und Ideen produ­zieren und diese Art von Gemein­schaften von konser­va­tiven und christ­de­mo­kra­ti­schen Denkern orga­ni­sieren, wie wir es tun. Wir arbeiten mit diesen Ländern zusammen, und diese Art von Netz­werken nähern sich einander an. Es entwi­ckelt sich mehr und mehr zu einem echten mittel­eu­ro­päi­schen Netz­werk. Aber nicht nur Denker. Gewöhn­liche Bürger, Durch­schnitts­bürger ziehen in die mittel­eu­ro­päi­schen Länder.

Es ist noch nicht sehr dyna­misch, aber die Anzei­chen sind da. Viele christ­liche und konser­va­tive Fami­lien glauben, dass West­eu­ropa nicht sicher genug ist. Die Zukunft ist unbe­ständig. Die öffent­liche Sicher­heit ist nicht gewähr­leistet. Und die ideo­lo­gi­sche Ausrich­tung der Länder, die Grund­werte der Länder, auf denen sie basieren, ändern sich, nicht nach ihrem Geschmack, nicht nach ihren Absichten.

Sie suchen nach anderen Orten. Wenn man also in die unga­ri­schen länd­li­chen Gebiete fährt, findet man Fami­lien aus West­eu­ropa, die nach Ungarn gezogen sind. Erstens, um einen zweiten Wohn­sitz zu haben, weil wir in der Euro­päi­schen Union Frei­zü­gig­keit haben. Zuerst haben sie also eine zweite Heimat, dann verbringen sie immer mehr Zeit hier. Wir können nicht ausschließen, dass es in Zukunft eine neue Migra­tion von West­eu­ro­päern in den Osten geben wird.

Tucker Carlson: Inner­halb Europas?

Viktor Orbán: Christen und Konser­va­tive versu­chen, eine bessere Heimat zu finden. Wir können es nicht ausschließen.

Tucker Carlson: Bis vor kurzem hatte Ungarn – ein kleines Land mit 10 Millionen Einwoh­nern – zwei wich­tige nuklear bewaff­nete Verbün­dete: die Verei­nigten Staaten und Israel. Sie waren wahr­schein­lich der engste Verbün­dete Netan­jahus in Europa, Sie standen Donald Trump nahe. Beide sind verschwunden. Was bedeutet das für Sie?

Viktor Orbán: Wir haben in den letzten Jahren nicht viel Glück gehabt, denn Donald Trump war ein großer Freund Ungarns, er hat uns sehr unter­stützt, nicht nur persön­lich, sondern auch poli­tisch, es bestand also eine gute Freund­schaft. Das gilt auch für die Bezie­hungen zwischen den beiden Ländern. Und, Sie wissen schon, „Amerika zuerst“. Das ist eine sehr posi­tive Botschaft hier in Mittel­eu­ropa. Denn für Donald Trump heißt es „America First“ – für uns könnte Ungarn auch Erster sein. Lassen Sie uns auf dieser Grund­lage zusam­men­ar­beiten! Es war also eine sehr gute Außen­po­litik, sehr effektiv, und wir haben sehr gut zusam­men­ge­ar­beitet. Das Gleiche gilt für Bibi Netan­jahu, der ein guter Freund der Ungarn war. Als er an der Macht war, hat er immer viel Energie in gute Bezie­hungen zu den mittel­eu­ro­päi­schen Ländern inves­tiert. Wir wurden sehr respek­tiert. Aber er hat auch verloren. Damit hat das unga­ri­sche konser­vativ-christ­liche – jüdisch-christ­liche – demo­kra­ti­sche Denken zwei große inter­na­tio­nale Unter­stützer verloren. Und die Gegner kamen an die Macht. Dies ist eine völlig neue Situa­tion in Ungarn. Für mich als Poli­tiker ist es eine große Heraus­for­de­rung, wie ich damit umgehen kann.

Tucker Carlson: Sie haben im April eine Wahl. Befürchten Sie eine inter­na­tio­nale Einmi­schung in Ihre Wahl in Ungarn?

Viktor Orbán: Das wird passieren, ja. Wir sind nicht besorgt, wir sind darauf vorbe­reitet. Es ist offen­sicht­lich, dass die inter­na­tio­nale Linke alles tun wird, was sie tun kann – wahr­schein­lich sogar noch mehr -, um die Regie­rung hier in Ungarn zu ändern. Dessen sind wir uns bewusst, und wir sind darauf vorbe­reitet – wie wir den Kampf aufnehmen und zurück­schlagen können.

Tucker Carlson: Wenn der Präsi­dent der Verei­nigten Staaten Sie als „tota­li­tären Schläger“ bezeichnet, dann ist das eine sehr ernste Aussage über jemanden. Das bedeutet: Warum sollte das Weiße Haus oder das Außen­mi­nis­te­rium nicht darauf hinar­beiten, dass Sie nicht wieder­ge­wählt werden?

Viktor Orbán: Ich denke, dass die Ameri­kaner früher oder später erkennen werden, dass die Fragen in Ungarn von den Ungarn entschieden werden sollten. Und es ist besser, auch für die linke, libe­rale Regie­rung der Verei­nigten Staaten, einen guten Partner zu haben, also eine konser­va­tive, christ­de­mo­kra­ti­sche Regie­rung, die lang­fristig vom Volk, vom unga­ri­schen Volk, unter­stützt wird, als eine Regie­rung, die von Amerika unter­stützt wird, die eine Posi­tion einnimmt und dann nach ein paar Monaten verliert, was Desta­bi­li­sie­rung und Unsi­cher­heit schafft. Ein unge­liebter, aber stabiler Partner ist also besser als ein neuer, unsi­cherer Partner. Ich hoffe, die Ameri­kaner werden das verstehen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei BREIZH-INFO, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.