Die Euro­päi­sche Volks­partei hat sich offenbar zu einer lang­fris­tigen Zusam­men­ar­beit mit der Linken verpflichtet und lässt viele Millionen euro­päi­scher Bürger ohne Vertre­tung, erklärte Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán nach dem polnisch-italie­nisch-unga­ri­schen Gipfel in Buda­pest am Donnerstag. Orbán sagte, dass sie der lächer­li­chen poli­ti­schen Praxis ein Ende setzen wollen, die zu erklären versucht, dass die Rechte immer den Rand und die Linke immer die Mitte darstelle.

Wir wollen eine euro­päi­sche Renais­sance, und wir werden in Zukunft gemeinsam dafür arbeiten

- sagte Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán am Donnerstag nach dem Empfang des polni­schen Minis­ter­prä­si­denten Mateusz Mora­wi­ecki und des Führers der Italie­ni­schen Liga Matteo Salvini in Buda­pest. Im Mittel­punkt des mehr als zwei­stün­digen Tref­fens standen die Zusam­men­ar­beit der polni­schen Partei Recht und Gerech­tig­keit (PiS), der italie­ni­schen Lega und des poli­ti­schen Bünd­nisses Fidesz auf euro­päi­scher Ebene. Orbán sagte, dass man alle Fragen geklärt hätte, die aus der Sicht ihrer Nationen wichtig seien, und dass es keine Frage gebe, über die man keine Eini­gung erzielen könnte. „Sowohl Italien als auch Polen haben Regie­rungen mit einem starken atlan­ti­schen Enga­ge­ment, und Ungarn ist ein zuver­läs­siges Mitglied der Euro­päi­schen Union und der NATO“, sagte der Ministerpräsident:

„Die anschei­nend lang­fris­tige Verpflich­tung der Euro­päi­schen Volks­partei, der bisher stärksten rechten Partei, mit der euro­päi­schen Linken zusam­men­zu­ar­beiten, hat Millionen von Euro­päern ohne Vertre­tung hinterlassen.“

- Wir werden daran arbeiten, diesen Menschen eine Stimme und ein Gewicht in der euro­päi­schen Politik zu geben, so Orbán, und fügte hinzu:

„Die gemein­samen Werte der polnisch-unga­risch-italie­ni­schen Zusam­men­ar­beit sind Frei­heit, Würde, Chris­tentum, Familie und natio­nale Souveränität.“

- Wir sagen auch Nein zur Zensur, zum euro­päi­schen Impe­rium in Brüssel, zum Kommu­nismus, zur ille­galen Migra­tion und zum Anti­se­mi­tismus, fügte Orbán hinzu. Das nächste Treffen soll im Mai stattfinden.

Orbán kündigte auch an, dass

die unga­risch-polnisch-italie­ni­sche Allianz auch an der Debatte über die Zukunft Europas teil­nehmen wird, die bald beginnen wird.

- In den kommenden Wochen werden wir ein konkretes Programm aufstellen, wie wir uns an dieser Debatte souverän und mit klarer und fester Stimme betei­ligen werden. Das gibt uns eine gute Gele­gen­heit, die Werte, für die wir stehen, in ganz Europa, in all seinen Ländern und durch die Begeg­nung mit den Menschen bekannt zu machen, zu veran­kern und zu verstärken“, sagte Orbán. Er fügte hinzu:

„Wir werden keiner Provo­ka­tion nach­geben. Unsere Werte und unsere Posi­tionen sind klar, und wir wollen Schluss machen mit der lächer­li­chen poli­ti­schen Praxis, der lächer­li­chen poli­ti­schen Geome­trie, die zu erklären versucht, dass die Rechten immer einen Rand und die Linken immer eine Mitte haben.“

Eine neue intel­lek­tu­elle Basis für Europa

- Wir sind zu einer Reihe gemein­samer Schluss­fol­ge­rungen gekommen, unter anderem, dass die erste Prio­rität die Über­win­dung der Epide­mie­si­tua­tion ist“, sagte Minis­ter­prä­si­dent Mateusz Mora­wi­ecki. Dies sei wichtig, damit Europa zur Norma­lität zurück­kehren könne, auch auf der Ebene der zwischen­staat­li­chen Zusam­men­ar­beit, und um neue Platt­formen für eine Eini­gung zu schaffen.

Heute seien die Prio­ri­täten gesetzt: die euro-atlan­ti­sche Zusam­men­ar­beit, die NATO und die Notwen­dig­keit, die euro­päi­sche Inte­gra­tion zu vertiefen.

All dies in einer Weise, die die natio­nale Souve­rä­nität und die wahren euro­päi­schen Werte respek­tiert. Dazu gehören die Familie, die Würde des Einzelnen und die tradi­tio­nellen Werte“, so Morawiecki.

Er fügte hinzu: „Es ist beson­ders wichtig, sich gegen Kulturen zu wehren, die Europa von innen angreifen.

Er sagte, dass wir an die Zukunft der Euro­päi­schen Union glauben und dass wir glauben, dass wir einen gemein­samen Weg finden können. Um die euro­päi­sche Inte­gra­tion zu verwirk­li­chen, dürfen wir ihre Wurzeln nicht igno­rieren, wir müssen zu der Denk­weise zurück­kehren, als man die Zukunft Europas so sah, wie wir sie sehen.

Laut Mora­wi­ecki ist Europa gespalten, von verschie­denen Kräften zerrissen, und die Brüs­seler Elite versucht, es als Salon für elitäre Gruppen zu präsentieren.

- Wir wollen ein breites Spek­trum von unter­schied­li­chen Menschen reprä­sen­tieren. Wir denken daran, eine gewisse intel­lek­tu­elle Basis für Europa zu schaffen. Das ist die Haupt­idee“, sagte der polni­sche Minis­ter­prä­si­dent. Daraus sei die Idee entstanden, dass wir eine Renais­sance Europas brau­chen, eine Wieder­be­le­bung der Werte, auf die wir uns wirk­lich verlassen können.

- Was wir heute sehen, ist, dass Europa an einer Wegga­be­lung ange­langt ist: Es hat seine Wurzeln verloren, und wir wollen ihm helfen, diese Wurzeln zu finden. Es gibt Kräfte auf dem Konti­nent, die Europa kapern wollen. Das sind Kräfte, gegen die wir einen Gegen­ent­wurf schaffen wollen, so Morawiecki.

Mora­wi­ecki erklärte, dass es heute, in einer Zeit der Krise, umso wich­tiger ist, sich zu vereinen, damit die euro­päi­schen Nationen aufblühen und ihre Souve­rä­nität zurück­ge­winnen können, um gemeinsam mit dem trans­at­lan­ti­schen Bündnis ein starkes Europa aufzubauen.

Er schloss mit den Worten, dass sie ihre unga­ri­schen Freunde sehr lieben, aber es gibt eine Zeile in ihrer Natio­nal­hymne, die sich auf die Italiener bezieht, und die italie­nisch-unga­risch-polni­sche Freund­schaft ist sehr stark. Sie werden für souve­räne Natio­nal­staaten arbeiten, für ein starkes Europa.

Histo­ri­sches Treffen für ein glück­li­ches, normales Europa

- Wir arbeiten daran, die Völker Europas aus der dunkelsten Zeit seit dem Krieg heraus­zu­führen und in eine Ära, in der Frei­heit und Familie im Mittel­punkt stehen können“, begann Matteo Salvini seine Einschät­zung des Treffens.

Der Führer der Italie­ni­schen Liga sagte, dass die EU, als sie in ihrem Grün­dungs­ver­trag ihre christ­li­chen Ursprünge verleug­nete, einen Fehler gemacht habe, der geheilt werden müsse, und dass man gemeinsam den Weg dorthin gehen werde.

- Wir wollen die EU-Länder nicht gegen­ein­ander ausspielen, wir wollen die Probleme nicht abwälzen, sondern eine gemein­same Kraft schaffen, um die Grenzen Europas zu vertei­digen“, sagte der italie­ni­sche Politiker.

Matteo Salvini erklärte: „Diese Koope­ra­tion reprä­sen­tiert 100 Millionen euro­päi­sche Bürger und wir wollen über die Zukunft Europas disku­tieren, in der die Politik nicht mehr dieselbe sein wird wie vor der Coronavirus-Epidemie.

- Die Linken können nicht die einzigen sein, die den Kurs bestimmen, wir müssen eine Alter­na­tive anbieten, denn die Linken zielen auf unsere Wurzeln“, sagte er. Er betonte, dass sie mit der Zeit die ersten in Europa sein wollen, was die Reprä­sen­ta­tion angeht.

- Wir haben Themen, die wir vertreten wollen, sagte Matteo Salvini und nannte Gesund­heit, Familie und Frei­heit als Beispiele.

- Heute sind wir zu dritt“, sagte er, aber er fügte hinzu, dass sie schließ­lich die Mehr­heit bilden werden, die daran arbeitet, ein Europa zu schaffen, das solide, normal und glück­lich ist.

- Wir haben auch das Recht, unser Glück zu suchen“, sagte er und bezog sich dabei auf die Unab­hän­gig­keits­er­klä­rung der USA. Er war über­zeugt, dass das heutige Treffen histo­risch sein würde.

Quelle: Magyar Nemzet