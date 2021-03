Kotab­striche von über 300 Fleder­mäusen, die 2010–2011 im Norden Nige­rias gefangen wurden, wurden mit reverser Tran­skrip­ti­ons­po­ly­me­rase analy­siert, um das Vorhan­den­sein von Arena­virus, Coro­na­virus, Para­myxo­virus, Reovirus, Rhab­do­virus und Influ­en­za­virus zu bestimmen. Die phylo­ge­ne­ti­sche Analyse zeigt, dass bei diesen Säuge­tieren in Nigeria eine Viel­zahl von Rota­viren vorkommt, die zum Teil mit dem humanen Rota­virus und zum Teil mit neuen Spezies verwandt sind.

In Nigeria werden Fleder­mäuse von verschie­denen ethni­schen Gruppen gerne verzehrt. Derzeit sind nur wenige Studien über zoono­ti­sche virale Erreger bei Fleder­mäusen in Nigeria doku­men­tiert, z. B. Lyssa­virus, ein SARS-CoV-ähnli­ches Virus bei einer Blatt­na­sen­fle­der­maus in Zaria, Nigeria.

Die enge Verbin­dung mit dem Menschen und das häufige Fangen und Verzehren von Fleder­mäusen kann indes eine Gefahr für die öffent­liche Gesund­heit darstellen.

Die Studie, die im American Journal of Tropical Medi­cine and Hygiene veröf­fent­licht wurde, unter­suchte RNA-Viren mit Auswir­kungen auf die mensch­liche Gesund­heit, wie Arena­virus, CoV, Para­myxo­virus (PMV), Rhab­do­virus, Reovirus, Rota­virus (RV) und Influ­en­za­viren in Fleder­mäusen aus dem Plateau State, Nigeria.

Blut, Kotab­striche und Gewe­be­proben wurden gesam­melt und im Feld in flüs­sigem Stick­stoff und anschlie­ßend bei ‑80 °C gela­gert. Anschlie­ßend wurde eine zufäl­lige Auswahl einer reprä­sen­ta­tiven Samm­lung von fäkalen Abstrich­proben (n = 95) durch­ge­führt, und die Proben wurden für Virus­tests an die CDC, USA, geschickt.

In dieser Studie wurde bei Fleder­mäusen aus Nigeria virale RNA von CoV (8,4%), PMV (1,1%), Reovirus (1,1%) und RV (15,8%) nachgewiesen.

Rhino­lo­phus spp. wird als Reser­voir für SARS-CoV-ähnliche Viren vorge­schlagen. Obwohl SARS-CoV-ähnliche Viren haupt­säch­lich bei insek­ten­fres­senden Fleder­mäusen der Arten Hippo­si­deros sp. und Chae­re­phon sp. nach­ge­wiesen wurden, wurden trotz umfang­rei­cher Unter­su­chungen in Afrika nur wenige bei Fleder­mäusen der Art Rhino­lo­phus sp. nachgewiesen.

Für die Forscher ist eine erwei­terte Über­wa­chung auf weitere Fleder­maus­arten erfor­der­lich, um die Wirts­as­so­zia­tion mit SARS-CoV und Viren der SARS-CoV-Klade sowie die Evolu­tion von SARS-CoV-ähnli­chen Viren im Fleder­maus­wirt zu verstehen.

Die Über­wa­chung von Rota­viren bei Menschen und Tieren wurde in Nigeria aufgrund der hohen Säug­lings­sterb­lich­keit aufgrund von rechts­ven­tri­ku­lärer Diar­rhöe unter­sucht. Diese Studie ist die erste, die das Vorhan­den­sein des Virus in nige­ria­ni­schen Fleder­mäusen doku­men­tiert, die in der Nähe von mensch­li­chen Behau­sungen leben und häufig von Menschen vor Ort verzehrt werden.

Die Forscher erklären, dass die Viel­falt und das Vorhan­den­sein von Viren, die in dieser Studie entdeckt wurden, ein Hinweis auf das Risiko ist, das Fleder­mäuse bei der Entste­hung von Inter­spe­zies-Vari­anten haben können, die Krank­heits­aus­brüche bei Menschen und Haus- und Wild­tieren verur­sa­chen können. Daher ist eine konti­nu­ier­liche globale Über­wa­chung von Viren in Fleder­mäusen und anderen Wild­tieren zum Verständnis des Ursprungs, der Anpas­sung und der Evolu­tion von Fleder­maus­viren wichtig, um zukünf­tige Ausbrüche von Zoonosen zu verhin­dern und zu kontrollieren.

