In den nahezu welt­weit gleich­ge­schal­teten Main­stream-Medien ist es natür­lich ein Unding, die Wahr­heit zu verbreiten oder gar umbe­queme Tatsa­chen anzu­spre­chen. Insb­son­dere seit dem wir uns in der Corona-Diktatur befinden, in der es nur eine vorge­ge­bene Linie geben darf: Impfen um jeden Preis. Wenn aber ein Viro­loge und Epide­mo­loge live auf Sendung sich genau dagegen ausspricht, kann schon einmal blankes Entsetzen in den Redak­ti­ons­stuben ausbrechen.

Wollte phoenix-Mode­rator kriti­schen Viro­logen abdrehen?

In der Sendung „Phoenix vor Ort“ wurde der Viro­loge und Epide­mo­loge Prof. Klaus Stöhr von phoenix-Mode­rator Florian Bauer zur derzeit gras­sie­renden und angeb­lich „hoch­ge­fähr­li­chen“ Corona-Delta-Vari­ante inter­viewt. Unter anderem ging es auch um die Impfungen für Kindern. Denn die Vari­ante aus Indien wird plötz­lich als will­kom­mener Vorwand benutzt, um den Impf­druck und damit die indi­rekte Impf­pflicht auch auf Kinder und bald Klein­kinder auszu­weiten. Dagegen spricht sich Prof. Stöhr aller­dings aus, auch live in der Sendung. Es gäbe genü­gend Daten, u.a. aus Inten­siv­sta­tionen, die klar dagegensprechen.

Schon während seiner Wort­mel­dungen zwischen den Minuten 5 und 6 merkt man im Hinter­grund hekti­sches Geflüster, offenbar zwischen Mode­rator und Mode­ra­tions- und Produk­ti­ons­team. Dann ein Umschalten der Kamera auf Mode­rator Bauer, der plötz­lich wie verrückt herum­fuch­telt und offenbar andeu­tete und verlangte, den Viro­logen von der Live-Sendung abzu­drehen. Doch Bauer wurde ertappt und tat, also ob nicht geschehen war. Das Gespräch wurde zu Ende geführt. Hier das gesamte Interview: