Visegrád-Gruppe: Bald „Karpaten-Europa“?

Am 27. und 28. Februar findet die Konfe­renz „Europa der Karpaten“ in Krasi­czyn und Prze­myśl statt. Aufgrund der Pandemie wird sie erst­mals in einem Remote-Format abgehalten.

Inhalt­liche Diskus­sionen werden mit Sonder­ver­an­stal­tungen kombi­niert, um den inter­na­tio­nalen Dialog in der Region Mittel­eu­ropa, nament­lich den Karpaten, der Visegrád-Gruppe und der Drei-Meeres-Initia­tive (Trój­morze), fortzusetzen.

Die Konfe­renz wird mehrere Themen behandeln:

1. 30 Jahre Visegrád-Gruppe aus Sicht der Parla­men­ta­rier. Vier Länder haben seit vielen Jahr­hun­derten gemein­same Erfah­rungen. Reicht es, wenn wir in Zukunft gleich aussehen? Die bishe­rigen Diffe­renzen inner­halb der Euro­päi­schen Gemein­schaft in der Außen- und Migra­ti­ons­po­litik sowie der Ausbau der Zusam­men­ar­beit und der Brexit stellen die V4-Gemein­schaft vor die Frage, wie die Zukunft der Union aussehen soll. Der uner­war­tete Ausbruch einer Pandemie stellt eine zusätz­liche Heraus­for­de­rung dar. Die EU-Staaten standen vor der Wahl zwischen Koope­ra­tion oder Riva­lität bei der Beschaf­fung von Impf­stoffen und medi­zi­ni­schen Geräten.

2. Mittel­eu­ropa im inter­na­tio­nalen Umfeld. Dies ist ein Thema, das mehrere Fragen erfor­dert. Wird sich die Politik des Weißen Hauses gegen­über der Euro­päi­schen Union und ihren Mitglieds­staaten nach der US-Präsi­dent­schafts­wahl ändern? Was werden die stra­te­gi­schen inter­na­tio­nalen Prio­ri­täten der neuen ameri­ka­ni­schen Regie­rung sein? Wie werden die Bezie­hungen zwischen den Verei­nigten Staaten und anderen Mächten, einschließ­lich China und Russ­land, aussehen? Der Aufstieg Chinas sowie die mili­tä­ri­schen Akti­vi­täten Russ­lands sind neue Heraus­for­de­rungen. Wird sich die vom Verei­nigten König­reich verlas­sene Euro­päi­sche Union nach der Pandemie in Rich­tung Föde­ra­li­sie­rung bewegen oder wird sie eher ein Europa soli­da­ri­scher und souve­räner Natio­nal­staaten sein, die ihre poli­ti­schen Iden­ti­täten beibehalten?

3. Nord-Süd-Infra­struktur – Sicher auf der Straße, rasche Verbin­dungen für Reisende, sicher für die Umwelt. Das Fehlen einer adäquaten Infra­struktur auf der Nord-Süd-Achse verhin­derte jahr­zehn­te­lang eine effek­tive Kommu­ni­ka­tion und Entwick­lung der Drei-Meeres-Initia­tive. Der Bau einer schnellen Eisen­bahn­strecke Warschau-Buda­pest, der Straßen Via Carpatia und Via Baltica sowie anderer Infra­struk­turen, die Polen mit seinen südli­chen und nörd­li­chen Nach­barn verbinden, wird die Bewe­gung von Menschen und Gütern sowie die Entwick­lung lokaler Gemein­schaften ermöglichen.

4. Die Entwick­lung der Grenz­ge­biete in der Drei-Meeres-Initia­tive ist ein wich­tiger Entwick­lungs­faktor für die lokalen Gemeinden und bringt wirt­schaft­liche Vorteile für die Grenz­ge­biete. Eine solche stra­te­gi­sche Lage kann auch ein wich­tiger Vorteil für das Grenz­ge­biet sein, da sie eine Anglei­chung des Entwick­lungs­ni­veaus inner­halb der Länder der Region ermög­licht. Der Dialog über die Barrieren in den Grenz­ge­bieten kann die Diskus­sion über die makro­re­gio­nale Karpa­ten­stra­tegie berei­chern und eine effek­tive Politik zu deren Besei­ti­gung einleiten.

5. Digi­tales Europa als Basis für eine starke Wirt­schaft und die Zusam­men­ar­beit der Drei-Meeres-Initia­tive – die Teil­nehmer des nächsten Panels disku­tieren Fragen der Cyber­si­cher­heit, 5G-Netze sowie die Möglich­keit, die Digi­ta­li­sie­rung in tradi­tio­nellen Bran­chen wie Bau, Trans­port, Handel und Energie zu nutzen. Sie werden auch Fragen zur Indus­trie der vierten Genera­tion beant­worten, die durch die vierte indus­tri­elle Revo­lu­tion, bestehend aus Vernet­zung und Digi­ta­li­sie­rung der Produk­tion sowie der Moder­ni­sie­rung der Wirt­schaft, entstehen soll.

6. Der Euro­päi­sche Green Deal ist eine Politik zur Umset­zung einer nach­hal­tigen Entwick­lung in der Wirt­schaft. Seine ehrgei­zigen Annahmen bringen jedoch ernst­hafte wirt­schaft­liche und soziale Heraus­for­de­rungen mit sich. Im Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess und im Bestreben der EU-Länder, bis 2050 Klima­neu­tra­lität zu errei­chen, wird es wichtig sein, das Tempo der Verän­de­rungen an die sozialen und wirt­schaft­li­chen Bedin­gungen der einzelnen Mitglieds­staaten anzu­passen. Der euro­päi­sche Green Deal ist auch eine Chance für Fami­li­en­be­triebe, Tourismus und Wasser­wirt­schaft in der Region.

7. Lohnt es sich, das Kultur- und Natur­erbe der Karpaten in die UNESCO-Liste einzu­tragen? Und auch, um die Pflege des kultu­rellen Erbes im Rahmen der Karpa­ten­kon­ven­tion zu stärken? Dies sind nur einige der Fragen, die von den Teil­neh­mern des Panels Kultu­relle Zusam­men­ar­beit – Bewah­rung des gemein­samen Erbes gestellt werden. Der unbe­streit­bare Beitrag Mittel­eu­ropas zur poli­ti­schen Kultur Europas sollte Hand in Hand gehen mit der Förde­rung und Pflege des gemein­samen Erbes, und das ist unmög­lich ohne die Entwick­lung der Prin­zi­pien der inter­na­tio­nalen Zusam­men­ar­beit, so dass die Stimme der Region nicht nur in unserem Teil Europas, sondern im globalen Maßstab gehört wird. Das Narrativ von Mittel­eu­ropa entspricht weder dem stra­te­gi­schen noch dem geopo­li­ti­schen Status der Region. Dieser Zustand soll konse­quent über­wunden werden.

8. Geboren in Zeiten der Frei­heit. Wie kann man Jugend­ko­ope­ra­tionen in Mittel­eu­ropa effektiv vernetzen und insti­tu­tio­na­li­sieren? Eine der Barrieren für die nach 1989 gebo­rene Genera­tion der Bürger unserer Region ist das nied­rige Niveau der sozialen Dienst­leis­tungen. Dies wiederum führt zur Abwan­de­rung in die Länder der „alten Union“, dem Phänomen des „Brain Drain“ und der ungüns­tigen demo­gra­phi­schen Situa­tion in den Ländern Mittel­eu­ropas. Wie kann man errei­chen, dass junge Menschen Mittel­eu­ropa als die beste Region in Europa ansehen, um dort zu leben und zu arbeiten?

