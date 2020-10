Erneut nahmen vergan­genes Wochen­ende am soge­nannten „Marsch für´s Leben“ tausende Menschen in Wien teil. Sie alle setzten damit ein Zeichen gegen Schwan­ger­schafts­ab­brüche und das vor allem von Linken zum „Menschen­recht“ erho­bene „Recht auf Abtrei­bungen“. Aber auch für besser Bera­tungs­mög­lich­keiten für unge­wollt Schwan­gere wurde demons­triert. Und auch gegen die aktive Ster­be­hilfe, die in Öster­reich immer wieder gefor­dert wird, sprach man sich entschieden aus. Trotz medialer Diffa­mie­rungen und linker Stör­ak­tionen sowie Sitz­blo­ckaden konnte der Protestzug, bestehend aus vielen Fami­lien und Jugend­li­chen, sein Ziel errei­chen und ein wich­tiges Zeichen gegen den poli­ti­schen Ungeist setzen. Nicht nur in den USA, auch in vielen anderen euro­päi­schen Ländern, erhält die Pro-Life-Bewe­gung damit immer stär­keren Zulauf. Eine erfreu­liche Entwick­lung.

Hier ein Bericht der Orga­ni­sa­toren:

Liebe Freunde des Lebens!

Rund 2000 Teil­nehmer haben am Samstag in Wien fried­lich für das Recht

auf Leben jedes Menschen demons­triert, unab­hängig von Alter, Geschlecht

oder Gesund­heits­zu­stand.

Unter den Teil­neh­mern befanden sich mehr­heit­lich junge Menschen,

Fami­lien und Kinder. Sie forderten außerdem bessere Unter­stüt­zung für

Frauen im Schwan­ger­schafts­kon­flikt – und deren Kinder.

PONTIFIKALAMT MIT ALTBISCHOF KLAUS KÜNG IN DER WIENER KARLSKIRCHE.

Vor Beginn der Kund­ge­bung nahmen zahl­reiche Teil­nehmer des Marsches an

der Feier der Heiligen Messe in der Wiener Karls­kirche teil.

Haupt­ze­le­brant dieses Gottes­dienstes für das unge­bo­rene Leben war der

St. Pöltner Altbi­schof Klaus Küng. In der Predigt ging er auf die

zentrale Botschaft vom Marsch fürs Leben ein:

„Die Agende Lebens­schutz scheint ober­fläch­lich betrachtet wenig

aussichts­reich, weil die Erosion der Werte, die für die Entste­hung

eines verei­nigten Europas grund­le­gend waren, von Jahr zu Jahr bzw. von

Dekade zu Dekade fort­schreitet. Begonnen hat es mit der Libe­ra­li­sie­rung

der Abtrei­bung und der Einfüh­rung der künst­li­chen Befruch­tung; jetzt

geht es um die Tötung auf Verlangen und die Beihilfe zum Selbst­mord…

In unserer Zeit ist es ein gren­zen­loser Indi­vi­dua­lismus, der seine

Forde­rungen stellt, was nicht nur den Lebens­schutz, sondern auch die

Familie betrifft.

WAS KÖNNEN WIR TUN?

Die Rüstung Gottes anzu­legen, ist ein guter Rat, denn es ist

ange­bracht, an das Gebot Gottes zu erin­nern „Du sollst nicht

töten“, auch wenn das nicht gerne gehört wird. Es gilt sowohl in

Bezug aud Kinder im Mutter­leib als auch in Bezug auf alte und kranke

Menschen, insbe­son­dere auf solche, die lebens­müde sind.

Man darf die warnenden Stimmen gerade auch aus Ländern mit einer

dies­be­züg­li­chen libe­ralen Gesetz­ge­bung wie die Nieder­lande, Belgien

oder die Schweiz nicht über­hören. Wir können und dürfen über unser

Leben oder das Leben anderer nicht will­kür­lich verfügen. Davon

abzu­gehen, ist ein grund­sätz­lich falscher Weg und hat schwer­wie­gende

Folgen für den Einzelnen, denn es geht um die Einstel­lung zum Leben.“

Am Nach­mittag folgte eine Auftakt­kund­ge­bung vor Karls­kiche. Die

ankom­menden Teil­nehmer wurden von fröh­li­cher „Pro-Life“-Musik

begrüßt.

Nachdem die Teil­nehmer von Mode­rator Severin Vetter vom Marsch fürs

Leben Team begrüßt wurden, kam zuerst nochmal Bischof Küng zu Wort:

„Wer für das Leben und die Liebe eintritt, ist sicher immer auf einem

Weg, der sicher Erfolg hat.“, so machte er den Teil­neh­mern aber­mals

Mut, für den Lebens­schutz einzu­stehen.

Nach den ermu­ti­genden Worten des Bischofs wurden weitere Gäste des

Marsches begrüßt.

Neben Bischof Küng kam auch Weih­bi­schof Stephan Turnov­szky zu der

Kund­ge­bung!

Viele Poli­tiker, unter anderem NAbg. Dr. Gudrun Kugler, Jan Ledochowski

und Suha Dejmek (beide wurden gerade in den Wiener Landtag gewählt)

waren eben­falls anwe­send.

Auch aus dem Rat der Frei­kirch­li­chen Gemeinden war Rein­hold Eichinger

vertreten.

Anschlie­ßend wurde Leni Kessel­statt, die Grün­derin und Leiterin der

Fami­li­en­al­lianz auf die Bühne gebeten. Auch sie fand klare Worte:

„Viele Menschen glauben, dass Lebens­schutz nur für die Betrof­fenen

ein Thema ist. Das kann aber nicht so sein, da die Abtrei­bungs­zahlen uns

zeigen, dass das Thema die gesamte Gesell­schaft betrifft. Der

Lebens­schutz muss also auf jeden Fall in der Familie beginnen. Woher

sollen die Kinder zu dem Thema etwas wissen, wenn sie es nicht in den

Fami­lien hören. Machen wir die Kinder fit für die immer rauer werdende

Diskus­sion in der Gesell­schaft.“

Zu guter Letzt war Belinda Schmölzer von Pro-Life Europe und Jugend

für das Leben auf der Bühne, um den Marsch­teil­neh­mern aufzu­zeigen,

dass unser Enga­ge­ment nicht mit diesem Marsch enden darf.

„Wir als ProLifer haben einen Vorteil, denn die Wahr­heit steht auf

unserer Seite. Das geniale ist, dass die Wahr­heit für sich selbst

spricht. Wahr­heit per Defi­ni­tion ist die Über­ein­stim­mung einer Aussage

mit der Sache. Wenn wir sagen, bei einer Abtrei­bung stirbt ein

unschul­diger Mensch, stimmt das mit der Tatsache von einer Abtrei­bung

überein. Denn es stirbt ein Mensch dabei. Wahr­heit hat objek­tiven

Charakter, das heißt, dass jeder sie als richtig aner­kennen kann.

Wahr­heit kann auch mit dem Wort Erkennen über­setzt werden. Wenn wir

die Wahr­heit in Liebe ausspre­chen, kann unser Gegen­über sie als

Wirk­lich­keit erkennen.

Warum marschieren wir heute? Um diese Wahr­heit öffent­lich zu bekunden,

um unsere Gesell­schaft darauf aufmerksam machen, dass wir

Unge­rech­tig­keit nicht durch­gehen lassen. Dass wir bessere Optionen für

Frauen und ihre unge­bo­renen Kinder haben.

Bleiben wir dabei aber nicht stehen, nehmen wir unsren Auftrag ernst­haft

an, und spre­chen im privaten Umfeld, in unserer Schule, Uni an unserem

Arbeits­platz mit Menschen, damit deren Herz verän­dert wird und Leben

gerettet werden.“

DEMONSTRATIONSZUG AM WIENER RING

Anschlie­ßend zogen die Teil­nehmer vom Karls­platz über den

Getrei­de­markt und die Baben­ber­ger­straße zum Ring und von dort entlang

bis zum Helden­platz.

Durch zahl­reiche Stör­ak­tionen der linken Gegen­de­mons­tra­tionen waren die

Veran­stalter leider gezwungen, die Route mehr­fach abzu­än­dern. Nur durch

die profes­sio­nelle Arbeit der Polizei konnten die teils äußert

aggres­siven Gegen­de­mons­tranten von dem Demons­tra­ti­onszug fern­ge­halten

werden.

Beim Helden­platz ange­kommen wurden Fotos gemacht. Gerade neben der

Kanzlei des Bundes­prä­si­denten sowie in der Nähe des Bundes­kanz­ler­amtes

und des derzei­tigen Parla­ments war den Veran­stal­tern die Verkün­di­gung

und Verbrei­tung Ihrer lebens­be­ja­henden Botschaft beson­ders wichtig.

Danach ist der Demons­tra­ti­onszug aber­mals auf dem Ring wieder zurück

zum Karls­platz gegangen. Auch diese Route war nur aufgrund massiver

Stör­ak­tionen der Gegen­de­mons­tranten notwendig. Durch diese

Stör­ak­tionen musste die Ring­straße leider mehrere Stunden gesperrt

werden.

Nachdem der fröh­liche und bestens gelaunte Demons­tra­ti­onszug unter

Einhal­tung aller Corona-Sicher­heits­auf­lagen wieder zurück zum

Karls­platz gekommen ist, wurde er von der eigens für den Lebens­schutz

kompo­nierten Musik von Vero­nika Ehren­berger begrüßt. „We are the

pro-life genera­tion“ sang die Musi­kerin unter großem Beifall der

Teil­nehmer.

Severin Vetter, der Mode­rator des Marsches, been­dete nun die

Veran­stal­tung mit einer Abschluss­rede, bei der er auf die drohende

Einfüh­rung der Eutha­nasie in Öster­reich hinwies, sowie die Teil­nehmer

nochmal dazu anhielt, hier noch mutiger diesen schreck­li­chen

Entwick­lungen entge­gen­zu­treten. Zu guter Letzt verlaut­barte er noch die

Teil­neh­mer­zahl des dies­jäh­rigen Marsches. Mehr als 2000 Teil­nehmer

sind, trotzt widrigster Umstände, Corona-Auflagen, Wette­r­un­si­cher­heit

und anderen Schwie­rig­keiten zum Marsch erschienen und haben so zum

unglaub­li­chen Erfolg des Marsches beigetragen.

Veran­stalter des Pro-Life-Events ist der Verein Marsch fürs Leben, der

sich für das Recht auf Leben aller Menschen unab­hängig von ihrem

Entwick­lungs­stand einsetzt.

Feiern wir auch nächstes Jahr am 16.Oktober 2021 ein Fest des Lebens !

Euer Marsch fürs Leben Team