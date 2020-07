Dass vor prak­tisch zwei Jahren eine Klima­hys­terie ausge­bro­chen ist, braucht nicht extra erwähnt zu werden. Wurde uns bis vor der Corona-Krise prak­tisch täglich von den Main­stream­m­edien einge­trich­tert, dass wir unmit­telbar vor dem Hitzetod stünden, so haben wir uns diesmal vor einer Pandemie zu fürchten, die zwar weniger Tote als eine „normale“ Grip­pe­welle hervor­bringt, dafür aber umso mehr geeignet ist, im Zuge des „Wieder­auf­baus“ der Wirt­schaft uns Milli­arden aus der Tasche zu ziehen. Und da kommt die Vorar­beit der Klima­hys­te­riker inso­fern entgegen, dass die neuen Steuern eben das Etikett „Klima­schutz“ drauf haben werden. Abgaben auf Plastik und auf alle Produkte die CO2-intensiv herge­stellt werden, sollen die Milli­arden in die Kasse der EU spülen. Damit sollen die Schulden über Jahr­zehnte abge­baut werden, welche die EU jetzt erst­malig machte, um enorme Beträge in die Sanie­rung ange­schla­gener Plei­te­staaten zu pumpen. Ähnlich wie in der Grie­chen­land­krise werden die Hilfs­gelder jetzt wohl kaum bei den einfa­chen Bürgern ankommen, andere Kreise werden sich die Taschen voll­stopfen.

„Klima­steuer“ für „Wieder­aufbau“

Und jetzt macht sich die mediale Vorar­beit der Panik­ma­cher bezahlt. Denn darf man Einwände gegen etwas haben, was doch nur einer guten Sache dient? „Wieder­aufbau“ (Anm.: es wurde zwar nichts zerstört, wie während eines Krieges) durch eine „Klima­steuer“. Wer will jetzt nicht glei­cher­maßen ein „Klima-Leugner“ und ein „Corona-Leugner“ sein? Da hat man gerne zu zahlen. Auch für marode Flug­li­nien. Trotz Flug­scham, der war gestern.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Wir wollen unseren anhand einer Klei­nig­keit zeigen, wie subtile die Mani­pu­la­tion, die Bestand­teil einer Gehirn­wä­sche ist, in der Praxis funk­tio­niert. Betrachten wir die Wetter­be­richte im TV und jetzt auch im Netz wie die sich im Laufe der Zeit von einer objek­tiven Infor­ma­tion zu einem Vehikel der Panik­mache hin entwi­ckelt haben.



ARD-Wetter­karte im Wandel der Zeit. Man vergleiche die Tempe­ra­turen.



Das Klima-Notstands­ge­biet Deutsch­land brennt förm­lich



Zum Vergleich:

21.07.1989 – ein Sommer gleich warm wie heute, doch ohne Hysterie