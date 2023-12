Von PETER HAISENKO | Demo­kratie und Markt­wirt­schaft sind die heiligen Kühe der west­li­chen Indus­trie­na­tionen. Man kann die Markt­wirt­schaft als solche als ein Modell betrachten, das in der Natur sein Vorbild findet. Die Natur sorgt dafür, dass sich die besten Entwick­lungen durch­setzen. Demo­kratie hingegen wird man nirgends in der Natur finden.

Verhin­dert Demo­kratie Krieg? Da halte ich es bei der Antwort mit „Radio Eriwan“: Im Prinzip schon, aber… die Praxis hat gezeigt, dass während der letzten hundert Jahre Kriege vornehm­lich von demo­kra­ti­schen Staaten ange­zet­telt und geführt worden sind. Ist Demo­kratie ein Garant für soziale Gerech­tig­keit? Im Prinzip schon, aber die Praxis hat gezeigt, dass sich die soziale Schere in allen demo­kra­ti­schen Staaten immer weiter geöffnet hat. Garan­tiert Demo­kratie indi­vi­du­elle Frei­heit? Im Prinzip schon, aber die Praxis hat gezeigt, dass in allen demo­kra­ti­schen Staaten die indi­vi­du­ellen Frei­heiten immer weiter einge­schränkt werden. Wird Markt­wirt­schaft von der Demo­kratie geschützt? Im Prinzip schon, aber.…

Jede Form von Subven­tion ist ein Angriff auf die Markt­wirt­schaft. In der angeb­lich demo­kra­ti­schen EU gibt es derart viele Subven­tionen, in viel­fäl­tiger Form, dass es den Rahmen dieses Arti­kels sprengen würde, alle aufzu­zählen. Der Natur folgend gilt: Nur das beste, nur was zukunfts­fähig ist, wird sich durch­setzen. Und zwar von ganz allein, gleichsam auf natür­li­chem Weg. Fördert man folg­lich Projekte, Produkte, mit Subven­tionen, handelt man gegen die Natur und gegen die Markt­wirt­schaft. Während der letzten Jahre mussten wir da beson­ders heraus­ra­gende Beispiele erleben, die nicht zu Ende sind.

Ohne Subven­tionen sind E‑Autos Ladenhüter

Beginnen wir mit den E‑Autos. Die wurden von Anfang an mit extrem hohen Subven­tionen geför­dert. Oder sollte man sagen, den Käufern ange­dient? Wie sich jetzt zeigt, jetzt, wo diese Subven­tionen strak redu­ziert werden, bricht der Verkauf dieser grünen Schnaps­idee drama­tisch ein. Da hilft auch keine Propa­ganda in den System­me­dien. Ohne Subven­tionen über­nimmt der Markt wieder seine natür­lich Aufgabe. Daraus kann gefol­gert werden, dass der durch­schnitt­liche Verbrau­cher intel­li­genter ist, als es manchem grünen Ideo­logen recht sein kann.

Ob da wieder eine Frage an Radio Eriwan helfen könnte? Kann man den Kauf von E‑Autos empfehlen? Im Prinzip schon, aber die Praxis hat gezeigt, nur wenn man genü­gend Subven­tionen abkas­sieren kann, keine weiten Stre­cken fahren will und es einem egal ist, dass der Wieder­ver­kaufs­wert eines älteren E‑Autos gegen Null geht. Und natür­lich, wenn es einem auch egal ist, dass für jedes E‑Auto Kinder­ar­beit in Kauf genommen wird ebenso, wie die Zerstö­rung der Natur beim Abbau der benö­tigten Rohstoffe. Und noch eine Frage: Können die Subven­tionen für E‑Autos auf einem demo­kra­ti­schen Prozess beruhen? Im Prinzip schon, aber der Wähler hatte nach den Bundes­tags­wahlen keine Einfluss­mög­lich­keit auf diesen Entschei­dungs­pro­zess. Also noch­mals: Wären die E‑Autos der große Wurf, würden sie sich ohne jegliche Subven­tionen wie warme Semmeln verkaufen.

Für Covid-Spritzen reicht eine Bratwurst

Während für den Verkauf von E‑Autos Milli­arden an die reichen zehn Prozent ausge­schüttet worden sind, ging es in einem anderen Bereich erheb­lich billiger. Obwohl… Wie viel Geld wurde ausge­geben, für die Propa­ganda für die Covid-Spritzen? Für den Einkauf von Millionen Spritz-Dosen, die anschlie­ßend entsorgt werden mussten und das hat noch­mals einen Haufen Geld gekostet. Aller­dings war der Aufwand erheb­lich geringer, um den einzelnen Bürger zur Spritze zu verleiten. Da reichte schon eine gratis Brat­wurst aus, wenn die Nöti­gung nicht erfolg­reich war. Dennoch zeigt auch das, dass hier etwas mit Subven­tionen und sogar Gewalt an den Mann gebracht werden sollte, das nicht durch seinen Nutzen über­zeugen kann.

Aller­dings hatten diese Spritzen auch einen posi­tiven Effekt für die Allge­mein­heit. Durch die so erzeugte Über­sterb­lich­keit wurde die Renten­kasse entlastet. Die meldete nämlich im Mai 2023 einen Über­schuss von vier Milli­arden Euro. An höheren Einnahmen kann das nicht liegen. Da bleibt nur die Erklä­rung, dass derart viele Rentner an diesen Spritzen gestorben sind. Es ist Fakt, dass mit dem Beginn der Sprit­zungen die Ster­be­zahlen in die Höhe geschossen sind und im Covid-Jahr zuvor, also bevor man zur Covid-Spritze genö­tigt wurde, keine Über­sterb­lich­keit zu vermerken war. Ohne diese Nöti­gung und den anderen Covid-Wahn­sinn könnten noch viele Menschen leben. Hätte man den Markt entscheiden lassen, keine millio­nen­schweren Kampa­gnen gefahren, hätte die Markt­wirt­schaft dafür gesorgt, dass jetzt der Kran­ken­stand geringer und die Phar­ma­kon­zerne um einige Milli­arden ärmer wären. Die Demo­kratie hat das nicht herstellen können und so komme ich zur Demo­kratie selbst.

Warum braucht man Bomben, um die Demo­kratie zu verordnen?

Wenn etwas aus sich selbst heraus gut ist, von den Menschen auch so erkannt werden kann, dann braucht es keine Reklame zur weiteren Verbrei­tung. Schon gar keine Gewalt. Welches Licht wirft da die Geschichte auf die Demo­kratie? Wie viele Länder sind zerstört worden mit dem hehren Ziel, diesen Ländern die Demo­kratie zu bringen? Mit Millionen Tonnen Bomben. Anzu­fügen ist: Die Art von Demo­kratie, wie sie von den USA für andere Länder defi­niert wird. Die unter­scheidet sich nämlich erheb­lich von dem, was in den USA, England und Frank­reich prak­ti­ziert wird. Nach dem Zweiten Welt­krieg haben die USA allen „demo­kra­ti­sierten“ Ländern ein Verhält­nis­wahl­recht verordnet. Kein Mehr­heits­wahl­recht und auch keine Präsi­di­al­de­mo­kratie. Das Verhält­nis­wahl­recht führt nämlich über kurz oder länger zumeist zur Unre­gier­bar­keit, wie in fast ganz Europa und beson­ders in Deutsch­land zu beob­achten ist.

Warum wird Russ­land als „Regime“ bezeichnet und Putin als „Auto­krat“? Obwohl in Russ­land demo­kra­ti­sche Wahlen abge­halten werden? Kann es sein, dass es daran liegt, dass sich Russ­land ein Präsi­di­al­system gegeben hat? Und so in dieser Hinsicht ein System hat, das den USA und Frank­reich gleicht? Aller­dings gibt es in Russ­land mehr Parteien als in den USA, die mitein­ander um Zustim­mung konkur­rieren. Sind also die USA mit ihrem de facto Zwei­par­tei­en­system demo­kra­ti­scher als Russ­land aufge­stellt? Darf eine Demo­kratie in den Augen des Westens nur als solche gelten, wenn es keine klaren Mehr­heiten und andau­ernd wech­selnde Koali­tionen gibt? Betrachtet man die Haltung des Westens zu Russ­land oder Ungarn, könnte man das meinen.

Unsere Demo­kratie braucht einen Neustart

Betrachtet man den Zustand west­li­cher Demo­kra­tien ist fest­zu­stellen, dass die Bevöl­ke­rungen in einen Zustand zuneh­mender Spal­tung gerutscht sind, die den inneren Frieden gefährden. Markt­wirt­schaft in seiner reinen Form gibt es nicht mehr. Die über­bor­dende Büro­kratie bringt die Wirt­schaft zum Still­stand. Sie bindet einen Groß­teil der Arbeits­kraft, die im produk­tiven Bereich drin­gend gebraucht wird. Unsere Form der Demo­kratie hat Gestalten in Führungs­po­si­tionen gespült, die dafür weder geeignet noch quali­fi­ziert sind. Die demo­kra­ti­schen Regie­rungen haben Gesetze geschaffen, die nicht den Bürgern, sondern den 0,1 Prozent der Reichsten dienen. Sie bestimmen darüber, was „Wissen­schaft“ sein darf. Sie wollen Parteien verbieten, die in ihren Augen zu stark werden und ihre Macht gefährden. Sie drücken Projekte durch, die den Wohl­stand gefährden. Sie nötigen Menschen „Impfungen“ anzu­nehmen, die nicht nach erprobten Krite­rien zuge­lassen sind. Kurzum, sie handeln nicht demo­kra­tisch oder zum Wohl der Wähler.

Nun könnte man meinen, ich würde Demo­kratie als solche ablehnen. Das trifft nicht zu. Ich lehne aber den verkom­menen Zustand ab, der fälsch­li­cher­weise immer noch Demo­kratie genannt wird; der besser als Ochlok­ratie oder Pluto­kratie beschrieben werden sollte. Unsere Demo­kratie braucht eine Grund­re­no­vie­rung. Ein Ende der Partei­en­dik­tatur und eine komplette Reor­ga­ni­sie­rung aller Parteien. Und selbst­ver­ständ­lich eine Medi­en­land­schaft, die ihrer Aufgabe als „Vierte Gewalt“ wieder gerecht wird. Unsere real exis­tie­rende Demo­kratie soll für ihren Erhalt kämpfen? Wer kämpft, will auch siegen. Da zitiere ich Helmut Schmidt – Bundes­kanzler von 1974 bis 1982:

„Der Rechts­staat hat nicht zu siegen, er hat auch nicht zu verlieren, sondern er hat zu existieren.“

Und derselbe hat auch gesagt:

„Die Demo­kratie ist alles andere als ideal, aber wir haben gerade nichts besseres.“

Daran sollten wir arbeiten, denn sonst bleiben wir in dem Zustand, den man auch so beschreiben kann und der uns zeigt, warum es in der Natur keine Demo­kratie gibt:

Demo­kratie ist, wenn vier Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es zum Abend­essen gibt.