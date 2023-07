Nicht nur in Lampe­dusa und Sizi­lien können sich die euro­päi­schen „Neubürger“ aus Afrika und Nahost über Luxus der Extra­klasse freuen, etwa wenn sie in Nobel­ho­tels einquar­tiert werden. Auch in Fest­land-Italien genießen sie alle Annehm­lich­keiten. Denn die zehn­tau­senden Ille­galen werden von den italie­ni­schen Behörden möglichst rasch gen Norden verbracht, um weiter nach Deutsch­land, Frank­reich und Co. zu gelangen. Zwischen­stopps machen sie da schon einmal am schi­cken Comer See.

Migrant aus Gambia ertrank im Comer See

Ein 18-jähriger Afri­kaner aus Gambia ist am Mitt­woch­nach­mittag im See von Lecco ertrunken. Er war gerade erst aus Lampe­dusa gekommen und bereits Hunderten anderer ille­galer Einwan­derer an den See gereist.

Gestrandet im Villenviertel

Bereits seit Jahren bela­gern hunderte Afri­kaner die noblen Gegenden rund um den beliebten italie­ni­schen See. Ille­gale, die über die Schweiz nach Deutsch­land, Frank­reich und Nord­eu­ropa gelangen möchten, bleiben meist am Bahnhof von Como stecken und verbringen dann ihre Zeit bis zur Weiter­reise in den Urlaubs­re­gionen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei VOX NEWS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

