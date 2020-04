Vor 80 Jahren fand das Massaker von Katyn statt

Polen / Russ­land – Das Massaker von Katyn ist eines der wich­tigsten histo­ri­schen Ereig­nisse, das 80 Jahre später noch immer die russisch-polni­schen Bezie­hungen stark beein­träch­tigt. Diese Tragödie ist der Höhe­punkt von jahr­hun­der­te­langen Konflikten zwischen den beiden Nationen.

Polni­sche Eliten wurden physisch elimi­niert

Zu Beginn des Zweiten Welt­kriegs hatten die Sowjet­union und Hitler-Deutsch­land mit dem sog. deutsch-sowje­ti­schen Beistands­pakt verein­bart, ihre Inter­es­sens­sphären aufzu­teilen und Polen gemeinsam anzu­greifen und zu zerstü­ckeln. In diesem Zusam­men­hang kam es zu dem Massaker von Katyn, als zwischen dem 4. April und dem 11. Mai 1940 rund 4.400 polni­sche Gefan­gene – haupt­säch­lich Offi­ziere – in einem Wald in der Nähe des Dorfes Katyn 20 km west­lich der Stadt Smolensk durch Mitglieder des sowje­ti­schen NKWD („Volks­kom­mis­sa­riat für innere Ange­le­gen­heiten“) erschossen wurden.

Das Massaker von Katyn ist nur eine unter anderen ähnli­chen verbre­che­ri­schen Hand­lungen gegen das polni­sche Volk seitens des Sowjet­re­gimes, dessen Ziel es offen­sicht­lich war, die der kommu­nis­ti­schen Ideo­logie feind­li­chen polni­schen Eliten zu liqui­dieren; erwähnt werden müssen auch das Massaker von Mednoje bei Twer (ehemals Kalinin), wo im Früh­jahr 1940 6.314 polni­sche Poli­zisten und Grenz­schutz­be­amte ermordet wurden; das Massaker von Charkow gegen 3.896 polni­sche Kriegs­ge­fan­gene; das Massaker von Minsk, bei dem 3.870 ehema­lige polni­sche Soldaten hinge­richtet wurden; bzw. das Massaker von Kiew, bei dem mehr als 3.000 polni­sche Offi­ziere elimi­niert und in Bykownia verscharrt wurden.

Die Massaker sollten Hitler-Deutsch­land zur Last gelegt werden

Im August 1941 entdeckte die deut­sche Wehr­macht im Zuge der Offen­sive gegen die Sowjet­union ein erstes Massen­grab im Wald von Katyn. Andere Massen­gräber wurden schritt­weise bis 1943 entdeckt und vom Hitler­re­gime natür­lich für seine Propa­ganda im Rahmen des Krieges ausge­nutzt. Die Sowjet­union bestritt ihrer­seits die Täter­schaft und schrieb die Verant­wor­tung für die Massaker offi­ziell der deut­schen Wehr­macht zu. Nach dem Krieg wurde das Gebiet von Katyn für Jahr­zehnte zu einer verbo­tenen Zone. Erst am 13. Oktober 1990, fünfzig Jahre nach den Liqui­da­tionen, entschul­digt sich Michail Gorbat­schow offi­ziell beim polni­schen Volk für die im Früh­jahr 1940 von den Sowjets began­genen Verbre­chen.

Im Oktober 1992 übergab der russi­sche Präsi­dent Boris Jelzin seinem polni­schen Amts­kol­legen Lech Wałęsa Doku­mente aus den geheimen Archiven des Polit­büros der KPdSU, aus denen die sowje­ti­sche Verant­wor­tung für die Massaker hervor­geht [Origi­nal­ko­pien am Ende des Arti­kels]. Am 7. April 2010 nahmen der russi­sche und der polni­sche Minis­ter­prä­si­dent Wladimir Putin und Donald Tusk gemeinsam an den Zere­mo­nien zum Gedenken an diese Verbre­chen teil. Durch die russi­sche Duma (Parla­ment) wird am 26. November 2010 die direkte Verant­wor­tung Stalins aner­kannt.

Das Jahr 2010 war von der zweiten Katyn-Tragödie geprägt: Am 10. April stürzte eine Tupolew Tu-154 der polni­schen Armee mit dem polni­schen Präsi­denten Lech Kaczyński und zahl­rei­chen polni­schen Führern an Bord, die an einer Gedenk­feier in Katyn teil­nehmen wollten, während des Lande­an­flugs zum Flug­hafen Smolensk ab, wobei alle Insassen ums Leben kamen.

Dieser Artikel erschien zuerst in fran­zö­si­scher Sprache bei Visegrád Post, visegradpost.com/fr/2020/04/13/il-y-a-80-ans-le-massacre-de-katyn/

Hier die Origi­nal­ko­pien des an Stalin über­sandten Hinrich­tungs­be­richts mit der Unter­schrift des sowje­ti­schen NKWD-Chefs Lawrenti Berija; das Doku­ment ist auf der ersten Seite links gezeichnet von Kalinin und Kaga­no­witsch:

Alle Abbil­dungen: de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Katyn