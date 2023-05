SOEST – Dass Jung­männer aus nord­afri­ka­ni­schen Ländern nicht sonder­lich trieb­ge­si­chert sind, müssen Frauen leider oft genug im bunten Deutsch­land erfahren. So auch eine 30-Jährige, die das Pech hatte vom alge­ri­schen „Schutz­su­chenden“ Abdel­kader B. auf offener Straße in Form einer Verge­wal­ti­gung berei­chert zu werden.

So weit so schlecht. Der eigent­lich Skandal besteht aller­dings nicht im Verhalten des Täters – der ist halt so – sondern im Umgang der Behörden mit solchen Figuren. Im konkreten Fall hätte der bums­fi­dele 30-Jährige bereits in sein Heimat­land abge­schoben werden müssen. Und das gleich mehrmals.

Nach drei abge­lehnten Asyl­an­trägen noch hier

In weiterer Folge erhebt sich die Frage, warum der Alge­rier über­haupt nach Soest kam, nachdem sein Asyl­an­trag doch schon in Frank­reich abge­lehnt worden war? Auch in der Schweiz wurde Abdel­kader B. nicht geduldet und so ging es weiter dorthin, wo die Berüh­rungs­ängste mit solchen Leuten als rassis­tisch diffa­miert werden: ins bunte und welt­of­fene Deutsch­land. Im Mai 2022 landete er in Dort­mund (NRW). Vor dem Land­ge­richt erin­nerte er sich daran, von dort nach Bochum geschickt worden zu sein.

Diese Schil­de­rung kann Chris­toph Söbbeler als Spre­cher der Bezirks­re­gie­rung Arns­berg bestä­tigen wie auf soester-anzeiger.de zu lesen ist:

„Schutz­su­chende in Deutsch­land werden zunächst in der Landes­erst­auf­nah­me­ein­rich­tung in Bochum (LEA) regis­triert und im Anschluss in einer Erst­auf­nah­me­ein­rich­tung (EAE) unter­ge­bracht, in denen es Außen­stellen des Bundes­amts für Migra­tion und Flücht­linge (BAMF) gibt.“

Es erhebt sich die Frage, warum jemand, dem bereits mehr­fach der Status eines „Schutz­su­chenden“ aberkannt wurde, über­haupt das ganze Aufnah­me­pro­ze­dere für Flücht­linge noch­mals durch­laufen darf? Warum wurde Abdel­kader B. in der Erst­auf­nah­me­ein­rich­tung in Unna-Massen unter­ge­bracht? Dort stellte er seinen Asyl­an­trag. Söbbeler erklärt weiter:

„Es folgt zwecks Unter­brin­gung und Versor­gung der Transfer in eine Zentralen Unter­brin­gungs­ein­rich­tung (ZUE).“

Verschleie­rung dank „Daten­schutz“

Im Juni 2022 kam B. in die ZUE Soest. Vom Kreis Unna gab es irgend­wann dann aber­mals einen nega­tiven Bescheid zum Asyl­an­trag des Alge­riers. Wann genau das war, kann Max Rolke als Spre­cher des Kreises Unna „aus Daten­schutz­gründen“ nicht sagen. Fest steht: Eigent­lich hätte B. schon 2020 nach seinem abge­lehnten Asyl­an­trag von den fran­zö­si­schen Behörden nach Alge­rien abge­schoben werden müssen.

Das Spiel wird wohl in gewohnter Manier weitergehen

Derzeit verbüßt der Verge­wal­tiger gerade ein mehr­jäh­rige Haft­strafe und dass man ihn danach wohl eher bei uns, als in Alge­rien auf „offener Straße“ antreffen wird, liegt auf der Hand. Das klärt uns der Spre­cher des Kreises Unna dankens­werter Weise und sicher zur Freude jedes Grünen auf:

„Grund­sätz­lich spielen vor der Aufent­halts­be­en­di­gung einige Faktoren eine Rolle, auf die die durch­füh­renden Behörden zum Teil keinen Einfluss haben. Dies sind zum Beispiel: Iden­tität nicht geklärt, fehlende gültige Reise­do­ku­mente, fehlendes Einver­nehmen der Justiz bei Straf­tä­tern, Reise­un­fä­hig­keit aufgrund von Krank­heit oder soziale oder fami­liäre Bindungen unter Beach­tung von Artikel 6 des Grund­ge­setzes“, so Rolke.

Wenig begeis­tert über derar­tige Froh­bot­schaften für illegal Einge­reiste werden junge Damen sein, die das Pech haben derar­tige Personen unfrei­willig zu begegnen.

