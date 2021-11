Promi­nen­testes Opfer der „Pandemie“: Der Hausverstand



Von REDAKTION |Als wohl trau­rigstes und promi­nen­testes Opfer der Pandemie ist in diesen Tagen ohne Zweifel der mensch­liche Haus­ver­stand zu beklagen.

Gab es diesen vor geraumer Zeit wenigs­tens noch in REWEs öster­rei­chi­schem Toch­ter­un­ter­nehmen Billa, zumin­dest medial zu bestaunen, fiel er dieser Tag wohl gänz­lich der Pandemie zum Opfer.

Während aller­orts Epide­mio­logen, Viro­logen, Corona-Prognose-Konsor­tien und zahl­lose andere selbst ernannte Experten zum Thema Covid 19, wie sprich­wört­liche Pilze aus dem Boden schießen, tut man sich mit der Einschät­zung deren Exper­tisen zuneh­mend schwer.

Mitt­ler­weile täglich wird man mit Statis­tiken, Empfeh­lungen und Fall­zahlen über­schwemmt, die einander inter­es­santer Weise oftmals nicht nur wider­spre­chen sondern auch bei näherer Betrach­tung unter­schied­liche Inter­pre­ta­tionen zulassen.



Frei­lich sind solcher Art eigen­stän­dige Gedan­ken­spiele höchst uner­wünscht, ja sogar als gefähr­dend für die Allge­mein­heit einge­stuft. Deshalb findet sich auch in jedem erdenk­li­chen Medium ein „Experte“ der dann sogleich alles für uns, um eines der medialen Mode­worte zu stra­pa­zieren, einordnet.

Wo findet man all diese Experten?

Dieje­nigen mit dem guten alten doch so vertrauten Haus­ver­stand an ihrer Seite stellen sich zwangs­läufig die Frage woher denn plötz­lich all diese Experten auf der Bild­fläche erscheinen? In „Vor-Pandemie-Zeiten“ müssen Besagte doch auch einer Beschäf­ti­gung nach­ge­gangen sein. Ziem­lich unwahr­schein­lich, dass eine so hohe Anzahl an diesen „Experten“ zuvor bereits von Nöten gewesen wären.

Nun bei genauerer Betrach­tung findet man dabei so manche Kurio­sität. So gibt es beispiels­weise in Öster­reich einen medial äußerst umtrie­bigen Professor, der als Vete­ri­när­vi­ro­loge der Tier­ärzt­li­chen Hoch­schule Wien, in sämt­li­chen TV Formaten ob privat oder staat­lich, als Experte zum Thema Covid 19, mehr­mals wöchent­lich zu Wort kommt.

Dem haus­ver­stän­digen stellt sich zwangs­läufig die Frage ob man da nicht eher Jemanden mit human­me­di­zi­ni­schem Hinter­grund hätte finden können, bei all den Unge­zählten die sich vor allem medial perma­nent, meist über Skype in sämt­liche Sendungen zum Thema Pandemie, zwang­haft in den Vorder­grund drängen.

Covid-Prognose-Konsor­tium

Besagtes Konsor­tium erstellt im Auftrag des Sozi­al­mi­nis­te­riums all die wunder­baren Statis­tiken und Prognosen mit denen wir tagtäg­lich vor allem in den Nach­rich­ten­sen­dungen, über­flutet werden. Es setzt sich aus nicht näher genannten Experten der tech­ni­schen Univer­sität Wien, DEXHELPP/dwhGmbH, der medi­zi­ni­schen Univer­sität Wien/Complexity Science Hub Vienna und er Gesund­heit Öster­reich GmbH zusammen, wie vom Sozi­al­mi­nis­te­rium zu erfahren ist.

Nun wie unschwer zu erkennen ist sind auch hier eine, obwohl nicht näher genannte, statt­liche Anzahl an Experten damit beschäf­tigt uns zu „beein­dru­cken“ und somit den Haus­ver­stand über­flüssig zu machen.

Fünfzig Prozent der hospi­ta­li­sierten Covid Pati­enten sind Geimpfte

In den öster­rei­chi­schen Bundes­län­dern Ober­ös­ter­reich und Salz­burg sind bereits 50% der Kran­ken­haus­pa­ti­enten mit Covid Erkran­kungen geimpfte Personen.

Auch dafür gibt es selbst­re­dend Einord­nungen und Erklä­rungen der „Experten“. Dabei handle es sich zwei­fellos, so die Experten, um Personen die bereits im Januar geimpft wurden und „fahr­läs­siger Weise“ nicht recht­zeitig an eine Auffri­schungs­imp­fung, neuer­dings attrak­ti­vi­täts­stei­gernd „Booster“ genannt, verpassen ließen.

Hospi­ta­li­sei­erte sind „Januar-Geimpfte“

Wer selbst versucht hatte im Januar einen Impf­termin zu erha­schen, weiß wohl wie aussichtslos dieses Unter­fangen war, selbst mit dem rasan­testen Inter­net­an­schluss. Daher mutet es höchst skurril an zu behaupten, all dieje­nigen die nun mit Impf­durch­brü­chen hospi­ta­li­siert sind, wären „Januar-Geimpfte“ ohne Auffrischung.

Vergessen wird auch offenbar die Tatsache, dass zu Beginn der, als Lösung des Pande­mie­pro­blems ange­prie­senen Impf­kam­pagne, ein 90%iger Schutz, ähnlich dem der Grip­pe­imp­fung von einem Jahr „ange­priesen“ wurde.

Nun nach 9 Monaten bräuchte es also den „Booster“ um nicht im Kran­ken­haus zu landen.

Es meldet sich also der Haus­ver­stand, der bei so Manchem noch nicht der Pandemie zum Opfer gefallen ist und schreit „Moment einmal, da kann doch was nicht stimmen“…

