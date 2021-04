Nachdem die Versuche der regie­renden Poli­tiker, offen­sicht­lich gekauften „Experten“ und den mehr oder weniger gleich­ge­schal­teten Main­stream­m­edien geschei­tert sind, nega­tive Folgen von Impfungen wegzu­leugnen, tritt jetzt langsam die Wahr­heit zu Tage. Man muss mitt­ler­weile zugeben, dass Corona-Impfungen kata­stro­phale Neben­wir­kungen nach sich ziehen können. Und Todesfälle.

Obwohl Perso­nen­unter 50 Jahren prak­tisch nicht zu den Leuten zählen, die „mit oder an Corona“ verstorben sind, wird diese Perso­nen­gruppe eben­falls „durch­ge­impft“ und das, obwohl man gar nicht weiß, ob so ein Geimpfter das Virus weiter­ver­breiten kann.

Was man jedoch sicher weiß und eben­falls nicht mehr vertu­schen kann, ist die Tatsache, dass es zu Ausfällen von Schlüs­sel­ar­beits­kräften kommt, wenn zu viele Personen gleich­zeitig geimpft werden. Beispiels­weise in Kran­ken­häu­sern, oder bei Lehr­kräften, wie in Vorarlberg.

Bis zu 75% der Lehr­kräfte an Vorarl­berger Schulen fallen nach Impfung aus

Um den “unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“, die keine Gele­gen­heit auslassen uns bei Face­book anzu­patzen, die Arbeit zu erleich­tern, wollen wir heute eine Meldung des ORF-Vorarl­berg­bringen, die es in sich hat (siehe Screen­shot unten). Fassungslos macht dabei die Tatsache, dass nicht etwa kriti­siert wird, das bis zu 75% (!) der Lehrer nach der Covid-Impfung ausfallen, sondern, dass der Impf­termin zu „kurz­fristig“ ange­setzt wurde. Will sagen, dass man die Lehr­kräfte über Tage oder Wochen „durch­impfen“ hätte sollen. Dann wären nämlich nicht bis zu Drei­viertel gleich­zeitig ausge­fallen. Man hätte weiter lügen und sich in der Rolle von Gesund­sein-Leug­nern gefallen können.