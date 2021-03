Vorsicht, sie lügen

Von Dr.med.dent. Andrea Martin

Im nicht-regie­rungs­freund­li­chen Teil der unga­ri­schen Presse – ja, den gibt es genü­gend – taucht öfters die Ansicht auf, dass die derzei­tige unga­ri­sche Außen­po­litik zu konfron­tativ sei und Ungarn mit der EU und prak­tisch mit jedem demo­kra­ti­schen Staat auf dieser Erde in Konflikt bringe. Abge­sehen davon, dass dies ohnehin nicht der Wahr­heit entspricht, finden vor allem die Presse- und Nach­rich­ten­agen­turen des ehema­ligen und auch jetzigen Verbün­deten, also Deutsch­lands, beson­ders unfreund­liche und leider auch unwahre Worte, wenn es um Ungarn geht.

Es lohnt sich, einen Moment inne zu halten und auf die Zeit zurück­zu­bli­cken, als Ungarn noch kein EU-Mitglied war, nicht Viktor Orbán, sondern der aus heutiger Sicht wesent­lich milder wirkende József Antall Minis­ter­prä­si­dent war, und die Deut­schen sich noch häufiger daran erin­nerten, wo die Mauer erstmal durch­bro­chen wurde und wo die DDR-Bürger durch den Eisernen Vorhang in Massen aus ihrem Gefängnis ausbre­chen und in den Westen flüchten konnten.

1992 war die Mitte-Rechts-Regie­rung von József Antall erst seit zwei Jahren an der Macht, und die letzten russi­schen Truppen hatten Ungarn gerade verlassen. Zum 50. Jahrestag der Don-Kata­strophe (Stalin­grad) hielt der Premier­mi­nister im Mili­tär­his­to­ri­schen Museum in Buda­pest, vor allem vor solchen Vete­ranen, die noch am Zweiten Welt­krieg teil­ge­nommen hatten, eine Rede. In Bezug auf den Falk­land­krieg erklärte er:

“Wenn nötig, muss man für das Land sterben.

Das sagten die Söhne der ältesten und größten Demo­kratie Europas, die Briten, welche des Mili­ta­rismus niemals bezich­tigt werden können. Keiner zwei­felt daran, dass Groß­bri­tan­nien ein libe­rales Land ist, man zwei­felt nicht daran, dass es dort Rechts­staat­lich­keit gibt…”

Moment mal. Mussten wir uns bereits damals vertei­digen? Jawohl.

Auf diese Rede am 11. Januar 1992 kam nämlich, wie gerufen, in der Ausgabe vom 22. Februar 1992 der links­li­be­ralen Wirt­schafts­zeit­schrift HVG ein Meinungs­ar­tikel von Gernot Erler, einem damals recht unbe­deu­tenden deut­schen Sozi­al­de­mo­kraten, der dem unga­ri­schen Minis­ter­prä­si­denten gelinde gesagt offen drohte:

“Der geis­tige Ausgangs­punkt für seine Rede im Museum ist moder­ni­täts­fremd, die intel­lek­tu­ellen und geis­tigen Ressourcen werden aus durch­sich­tigen poli­ti­schen Motiven in eine unfrucht­bare Rich­tung gelenkt.

All dies könnte Ungarn, das vor allem in Deutsch­land so viele Freunde hat, schaden.”

Wenn man solche Freunde hat, braucht man keinen Feind, sagt darauf der normale Deut­sche. Gernot Erler wurde später von 2005 bis 2009 Staats­mi­nister im Auswär­tigen Amt in Merkels erster Regie­rung und war aufgrund seiner slawi­schen Studien auch für die Bezie­hungen zu Osteu­ropa zuständig. Während dieser Zeit hatte er keine Probleme mit der dama­ligen post­kom­mu­nis­ti­schen unga­ri­schen Regie­rung, welche 2006 die Polizei auf fried­lich Demons­trie­rende in Buda­pest losge­lassen hatte. 2011 meldete er sich jedoch umge­hend zu Wort und forderte Maßnahmen gegen die mit Zwei­drit­tel­mehr­heit legi­ti­mierte Mitte-Rechts-Regierung.

Bereits 1992 war sich Jozsef Antall der massen­haften inter­na­tio­nalen links­li­be­ralen Anschul­di­gungen voll­kommen bewusst, in seiner Rede ging er auf sie ein, und kam damit der deut­schen sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Meinung, die aller­dings erst einen Monat später erscheinen wird, zuvor: “… eins ist sicher, niemand kann auf ein solches Rezept hinweisen, das histo­risch auf Tatsa­chen beruhen würde, dass es 1944 eine Lösung gegeben hätte, bei der Ungarn in der gege­benen geopo­li­ti­schen Situa­tion der deut­schen Besat­zung und dem Krieg entkommen und als inte­grale Fort­set­zung davon die sowje­ti­sche Inva­sion hätte vermieden werden können.”

Mein Vater, ein Poly­histor, war bei dieser Rede anwe­send. Als ich ihm den unver­schämten Artikel des deut­schen Abge­ord­neten zeigte, wusste ich, dass ich ein großes Risiko einging, weil er entweder einen Herz­in­farkt bekommen oder anfangen würde zu schreiben. Glück­li­cher­weise war sein Herz damals noch robust, und sein vier­und­drei­ßigsei­tiger Brief, der die unga­ri­sche Geschichte in ausge­zeich­netem Deutsch skiz­zierte, wurde dem Abge­ord­neten in Bonn zuge­sandt. Es gab nie eine Antwort. Aber die Erkennt­nisse und Fragen meines Vaters hätten auch heute geschrieben werden können. Mit dem Unter­schied, dass sie damals nur für einen sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Poli­tiker gedacht waren, jedoch heute für die gesamte deut­sche Politik gelten. Aber die Deut­schen inter­es­siert bis heute nicht, was mein Vater damals nieder­ge­schrieben hat:

“Egal, an welches Nach­bar­land wir denken, haben die dort lebenden Ungarn keine Hoff­nung auf eine Auto­nomie, wie sie Südtirol genießt. Hätte es nach dem Fall des Kommu­nismus in Ungarn eine blutige Abrech­nung gegeben, hätte das viel­leicht auf eine Art Minder­wer­tig­keits­ge­fühl der Ungarn hindeuten können, aber es gab keine blutige Abrechnung!”

“Heute hat irgend­welche krie­ge­ri­sche Verän­de­rung der unga­ri­schen Grenzen über­haupt keine Realität. Die Lösung besteht darin, dass sich die Grenzen inner­halb der EG [damals gab es noch keine EU] in Luft auflösen, aber ohne dieje­nigen außer­halb der EU-Grenzen aus der Dritten Welt oder aus den Nach­fol­ge­staaten der zerfal­lenden Sowjet­union nach Europa zu locken.”

Diese Zeilen wurden von meinem Vater im Früh­jahr 1992 geschrieben! Also war der große Aufbruch in der dritten Welt Rich­tung Europa bereits damals zu erkennen. Jeden­falls für einen, der in der Lage war zu sehen und auch sehen wollte. Die Deut­schen wollten es übri­gens nicht, weil sie noch sehr lange nach dem poli­ti­schen Prinzip lebten:

„Wir sind kein Einwanderungsland”.

Viel besser wäre es gewesen, wenn Deutsch­land ein beken­nendes Einwan­de­rungs­land gewesen wäre, denn dann hätte es strenge Regeln, ange­mes­sene Einwan­de­rungs­ge­setze, klare Krite­rien, – wer kommen kann oder wer nicht, – eine brauch­bare Auswahl­me­thode und ähnli­ches gebraucht und geschaffen.

Statt­dessen haben sie sich schön warm mit dem Dubliner Abkommen zuge­deckt, damit haben sie sich bis 2015 aus der Affäre gezogen, da aufgrund dieses Abkom­mens Flücht­linge in dem Land zu regis­trieren sind, in dem sie zuerst in die EU einreisen, was auf der Land­karte deut­lich macht, dass Deutsch­land nur aus der Luft hätte erreicht werden können, aber das wurde effektiv von den – den Flug­ge­sell­schaften erteilten – Anord­nungen erfolg­reich blockiert. Mit anderen Worten: Seit 20 Jahren beob­ach­teten die Deut­schen von der bequemen Couch aus, dass die EU-Grenz­staaten und von ihnen auch nur wenige durch die bereits damals bestehende Migra­tion über Gebühr belastet werden. Nach dem Beitritt der neuen EU-Mitglied­staaten wurde im Gegen­satz zu England von den Deut­schen ein sieben­jäh­riges Mora­to­rium verhängt, um auch die Frei­zü­gig­keit der Arbeit­nehmer inner­halb der EU vorüber­ge­hend zu verhindern.

Es ist traurig fest­zu­stellen, dass die deut­schen poli­ti­schen Angriffe gegen Ungarn, genauer gesagt gegen die unga­ri­schen Mitte-Rechts-Regie­rungen seit 1990 fort­lau­fend andauern.

Der Anfang der ersten Koali­ti­ons­re­gie­rung der Fidesz fällt zwar mit dem Sturz von Helmut Kohl zusammen, aber wie das beschrie­bene Beispiel von Antall zeigt, hat das Sticheln und Piesa­cken durch sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Poli­tiker bereits 1990 auf Hoch­touren begonnen. Erlers Nach­folger heute, Michael Roth, scheint die perfekte Kopie des ersten zu sein. Dies deutet darauf hin, dass die Beamten im deut­schen Außen­mi­nis­te­rium seit 1990 eine zemen­tierte Meinung über die nicht links­li­be­ralen Regie­rungen Ungarns zu haben pflegen.

Meine Vermu­tung ist, dass die unga­ri­sche Regie­rung, ausge­hend von den sehr guten Wirt­schafts­be­zie­hungen zu Deutsch­land, versäumt hat, die deut­sche Öffent­lich­keit über die unga­ri­schen poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Posi­tionen in den letzten zehn Jahren ausrei­chend zu infor­mieren. Die Über­set­zungen von Zeitungs­ar­ti­keln und Inter­net­seiten sind bis heute mehr­heit­lich englisch. Dadurch können die Bürger Deutsch­lands nur durch ihre eigenen jour­na­lis­ti­schen Filter über die Zustände in Ungarn infor­miert werden, was natür­lich herz­lich wenig ist. Die allge­meine Medi­en­mei­nung, also die veröf­fent­lichte Meinung in Deutsch­land, basiert weit­ge­hend auf der Posi­tion der unga­ri­schen Oppo­si­tion und nicht auf dem vom Wähler­wille gestützten Regie­rungs­bündnis. „Das Bild hängt schief” – würde Loriot sagen.

“Nichts über­stürzen” sagte Orbán, als die Mitglied­schaft der Fidesz in der Euro­päi­schen Volks­partei zum ersten Mal in Frage gestellt wurde. Das ist klug, aber es gibt Grenzen. Wenn die unga­ri­sche Regie­rungs­partei Mitglied der Euro­päi­schen Volks­partei bleibt und den Wetter­hahn Weber unter­stützt, dann ist es unmög­lich zu wissen, wohin die ehemals eher rechte Volks­partei torkeln wird, – vermut­lich in eine links­grüne Rich­tung – so dass diese Stimmen den Karren Europas auch in falsche Rich­tung lenken könnten. Und wenn ein Land, in dem die Haltung gegen­über der EU sowohl auf der Ebene der Bevöl­ke­rung als auch der der Regie­rung unver­gleich­lich positiv ist, dem aller­dings die entschei­denden Akteure in Europa ständig vorwerfen, die Union zerschlagen zu wollen, dann lohnt es sich, darüber nach­zu­denken, ob die unga­ri­sche Regie­rungs­partei in einer solchen sich hin und her drehenden Geschwätz­ver­samm­lung wie die Euro­päi­sche Volks­partei geworden ist, wirk­lich ihren Platz weiter suchen und finden sollte.

Dieser Beitrag erschien zuerst am 12. April 2019 in der Zeit­schrift DEMOKRATA und in aktua­li­sierter Form am 27. Februar 2021 bei UNGARNREAL, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.