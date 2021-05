Von Franck Deletraz

Wir wissen es schon lange: Wenn es eine Sache gibt, die die globa­lis­ti­schen Eliten, die in den Staaten West­eu­ropas die Macht ergriffen und diese in veri­table Orwell­sche Regime verwan­delt haben, über alles verab­scheuen, dann ist es, dass einige Leute es wagen, sich gegen die offi­zi­elle Ideo­logie zu stellen und die poli­tisch Korrekten zu verär­gern, beson­ders in der Frage der Einwan­de­rungs­in­va­sion. Das jüngste Beispiel ist bezeich­nend für den unglaub­li­chen Ausbruch von Hass, dem die junge spani­sche natio­na­lis­ti­sche Partei VOX seit einigen Wochen ausge­setzt ist, weil sie es gewagt hat, ihren Lands­leuten die exor­bi­tanten Kosten für die so genannten „minder­jäh­rigen unbe­glei­teten Flücht­linge“, die sich auf iberi­schem Boden befinden, aufzuzeigen.

4.700 Euro pro Monat für einen „MUFL“ („minder­jäh­riger unbe­glei­teter Flüchtling“)

In dieser „Affäre“ geht es um ein Wahl­plakat, das vor einigen Tagen von VOX-Partei­gän­gern an die Wände eines Vorort­bahn­hofs in Madrid geklebt wurde, als Teil der Kampagne für die Regio­nal­wahlen am 4. Mai. Das Plakat ist weder rassis­tisch noch aufhet­ze­risch, aber es hat in den Augen des sozia­lis­ti­schen Premiers Sánchez und der Einwan­de­rungs­lobby den Nach­teil, dass es die realen Kosten anzeigt, die der spani­schen Gesell­schaft durch die soge­nannten „minder­jäh­rigen unbe­glei­teten Flücht­linge“ entstehen, die jedes Jahr zu Zehn­tau­senden auf den Alten Konti­nent strömen. Auf diesem Plakat blickt auf der einen Seite eine ältere Frau mit weißen Haaren mit einem trau­rigen und besorgten Blick nach unten, und auf der anderen Seite schaut ein vermummter „MUFL“ mit einem Schal über dem Mund die alte Frau mit einem sarkas­ti­schen und provo­kanten Blick an. All dies wird begleitet von dem Text: „Un mena: 4.700 euros al mes, tu abuela: 426 euros de pensión/mes“ („Ein MUFL: 4.700 Euro pro Monat, deine Groß­mutter: 426 Euro Rente/Monat“).

Bevor­zu­gung von Ausländern

Das sind Zahlen und ein Vergleich, der nicht nur die erschre­ckenden Kosten der Einwan­de­rungs­in­va­sion für die Gesell­schaft offen­bart, sondern auch von der realen und uner­träg­li­chen Bevor­zu­gung von Auslän­dern zeugt, die heute in Spanien und anderswo de facto ange­wandt wird. Es ist daher nicht verwun­der­lich, dass dieses Plakat sofort einen unglaub­li­chen Ausbruch von Hass seitens linker Parteien, NGOs und anderer Befür­worter unkon­trol­lierter Einwan­de­rung provo­zierte. Selbst die Regie­rung des Sozia­listen Pedro Sánchez, der am 21. April offi­ziell bekannt gab, dass er bei der Madrider Staats­an­walt­schaft eine Anzeige gegen VOX wegen „Aufsta­che­lung zum Hass“ einge­reicht hat, hat seitdem nicht gezö­gert, durch die Stimme seiner Minis­terin für soziale Rechte Ione Belarra zu erklären, dass „die Krimi­na­li­sie­rung von Kindern, die allein migrieren, ein direkter Angriff auf die Demo­kratie ist, den wir nicht tole­rieren werden“; die Minis­terin fügte – allen Ernstes – hinzu, dass „der Faschismus wieder einmal unsere Gesell­schaft bedroht“!

Dieser Beitrag erschien zuerst in der Tages­zei­tung Présent.