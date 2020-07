W przyszłości nauczyciele powinni mieć możliwość seksualizacji dzieci, cieszy się społeczność LGBTQ

W toku pows­zechnej „homo-propa­gandy” na Zachodzie seksua­li­zacja dzieci i młod­zieży postę­puje bez przeszkód. Szcze­gólnie skie­ro­wane są do szkół i placówek oświa­to­wych, ponieważ chcą one jak najw­c­ześ­niej zaszc­zepić „ideo­logię gender” w umys­łach najmłods­zych. I znowu to „Zieloni“, jako partia z niebez­pie­czną blis­kością do pedo­filii, postę­pują tutaj.

Zieloni chcą wymusić wczesną seksua­li­zację

W niemieckim landzie Badenia-Wirtem­bergia ludzie chcą, aby orien­tacja seksu­alna uczniów i nauc­zy­cieli była tematem w klasie. Główną nadzieją jest opano­wanie wyso­kiego wskaź­nika samo­bó­jstw nasto­latków homo­seksu­al­nych (chociaż od dawna udowod­niono, że zabur­zona seksu­al­ność jest związana z zaburze­niem osobo­wości i może być leczona). Zieloni chcą jednak uczynić swoje własne perwersje społeczne społecznie akcep­tow­al­nymi, a tym samym promować wczesną seksua­li­zację dzieci.

Brigitte Lösch, polityk społeczny Ziel­onych, mówi: „Każda młod­zież LGBTQ powinna mieć możli­wość uczest­niczenia w szkole bez strachu”. Zieloni szacują, że odsetek takich studentów może wynosić do dzie­sięciu procent bez żadnych dowodów nauko­wych. Ponadto w rozmowie z niemieckim światem mówi:

„Jest mało praw­do­pod­obne, aby w klasie szkolnej nie było takich młodych ludzi. Wielu jest samot­nych i przy­g­nę­bio­nych, niek­tórzy drapią się lub ranią. Twoje ryzyko samo­bó­jstwa wzrasta od czte­rech do ośmiu razy ”.

Nauc­zy­ciele powinni rozma­wiać o swojej seksu­al­ności

Ale to nie wyst­arczy. W przy­szłości nauc­zy­ciele i uczniowie będą mieli ożywioną wymianę zdań na temat swojej seksu­al­ności i prefe­rencji seksu­al­nych. Ponieważ nauc­zy­ciele, którzy otwarcie mówią o swoim stylu życia, „zwięks­zają uznanie dla różno­rod­ności. Takie rozmowy i związana z nimi empatia mogą prze­ciwd­ziałać dewa­lu­acji i prze­kleństwom ”.

Dodat­kowo trzeba prze­kazać dzie­ciom, że są przy­padki, w których dorastamy z płcią, w której „nie czuje się u siebie”.

„Nie prze­stawaj, dopóki wszystkie dzieci nie będą dziwne”

Tak zwana „społecz­ność LGBTQ” od razu była zach­wy­cona. Szcze­gólnie w internecie atako­wani są również krytycy tych wczes­nych planów seksua­li­zacji. Użyt­kownik upuścił maskę. Hauke Bruns, według członka SPD i pracow­nika „Projektu eduka­cy­j­nego SCHLAU“, napisał niemal groźnie w arty­kule World na Twit­terze:

„To dobrze, że już regu­larnie chodzę do szkół w ramach projektu eduka­cy­j­nego SCHLAU i rozma­wiam o swojej seksu­al­ności. Będziemy szli tak długo, aż wszystkie twoje dzieci będą dziwne ”.

Stowar­zy­szenie jest „projektem eduka­cy­jnym doty­c­zącym różno­rod­ności tożsa­mości seksu­al­nych i płcio­wych”, który oferuje „pracę wychowawczą” w szkołach. To właśnie ten pracownik pokazał, co właściwie ma być osią­g­nięte.