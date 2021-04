„Die Kultur der Gewalt aus den fran­zö­si­schen Vorstädten, den deut­schen und ameri­ka­ni­schen Groß­stadt­ghettos bahnt sich ihren Weg hierher“

Für diese jungen Leute war der Karfrei­tags­trubel ein Moti­va­ti­ons­schub. Für den Rest der Schweiz fühlt es sich eher wie ein schlechter Traum an. Man reibt sich die Augen und fragt sich: Was ist nur los mit diesen jungen Leuten?

Wir suchten nach Antworten, spra­chen mit Krimi­nal­ex­perten, Anwälten, Kinder­psych­ia­tern und Poli­zei­spre­chern. Und wir haben heraus­ge­funden: St. Gallen ist keine Ausnahme. St. Gallen ist der vorläu­fige Höhe­punkt einer Entwick­lung, die sich seit einiger Zeit zusam­men­braut. Eine Entwick­lung hin zu einer Kultur der Jugend­ge­walt. Und Covid ist der Brand­be­schleu­niger für dieses Feuer.

Gewalt auf dem Vormarsch

Dirk Baier ist Krimi­no­loge an der Zürcher Hoch­schule für Ange­wandte Wissen­schaften. Sein Bericht mit einer Auswer­tung der aktu­ellen poli­zei­li­chen Krimi­na­li­täts­sta­tistik liegt vor: Seit 2015 ist die Jugend­kri­mi­na­lität um ein Drittel gestiegen. In der gesamten Schweiz. Bei fast allen Verbre­chen. Beson­ders bei Dieb­stahl – um 146%, mit 497 Ange­klagten im Jahr 2020. Und bei den körper­li­chen Angriffen – um 122 %, mit 353 Ange­klagten im Jahr 2020. Wie bei einfa­chen Körper­ver­let­zungen (mit 599 Ange­klagten im Jahr 2020), Drohungen und Gewalt gegen Amts­träger um mindes­tens die Hälfte (mit 210 Ange­klagten im Jahr 2020).

Auch Gebiete fernab der großen Zentren sind betroffen. Der Jugend­dienst Solo­thurn etwa warnt in seinem jüngsten Jahres­be­richt vor einem „zuneh­menden Trend“ zu „Drohungen, Nöti­gungen und dem Tragen von Waffen wie Schlag­ringen, gefe­derten Klapp­mes­sern oder Waffenattrappen“.

Allein im Jahr der Pandemie zeigen sich die Zahlen von brutalen Vorfällen. Hier sind einige Beispiele:

Im Juli stachen zwei 15-Jährige und ein 19-Jähriger bei einem Streit im Zürcher Seebe­cken auf einen 19-Jährigen ein.

Im August prügelten sich zehn junge Männer in der Basler Vorstadt so heftig, dass einer von ihnen mit schweren Verlet­zungen ins Spital einge­lie­fert werden musste.

Im September und Oktober beging eine Bande von 14 Jugend­li­chen neun bewaff­nete Raub­über­fälle in der Stadt Bern. Darunter waren sogar 14-Jährige.

Vor zwei Monaten verprü­gelte eine Gruppe Jugend­li­cher im Zürcher Opern­haus zwei andere Menschen, weil sie schwul und trans­per­sonal waren.

Und jetzt die Krawalle in St. Gallen. Die Polizei nahm 21 Jugend­liche fest. Der Sach­schaden beläuft sich auf 50.000 Franken.

Einen Tag nach den St. Galler Krawallen, am Oster­sams­tag­abend, tauchte ein Reporter am Zürcher Bahnhof Stadel­hofen und am Seeufer in die Menge ein. „Ich gange Stadi“, ist in der Covid-Ära zu einem Code­wort geworden. „Stadi“ ist eine Bühne. „Stadi“ ist die Welt der „Bros“ in Sport­hosen mit perfekt rasierten Haar­schnitten, die jedem zweiten Satz ein „wallah“ hinzu­fügen – „Ich schwöre zu Gott“ auf Arabisch. „Stadi“ ist die Welt der „Kids“ von Zürich und dem Rost­gürtel: Schwa­men­dingen, Altstetten, Dietikon, Schlieren – sie sind stolz auf ihre Vorstadt-Herkunft.

Bisher waren Banden­kon­flikte in der Schweiz eine Randerscheinung.

Neu ist nun, dass die jungen Männer „oft in Gruppen agieren“ und sich mit anderen Jugend­li­chen prügeln, wie Chris­tiane Lentjes Meili, Leiterin der Zürcher Krimi­nal­po­lizei, kürz­lich auf einer Pres­se­kon­fe­renz sagte.

Neu ist auch, dass die Konflikte „härter geworden“ sind. Oft handelt es sich nicht mehr um eine einfache Bedro­hung. Sie tragen oft Waffen, die sie dann auch einsetzen.

Die Gewalt­kultur der fran­zö­si­schen Vorstädte und der Ghettos deut­scher und ameri­ka­ni­scher Städte bahnt sich auch hier in der Schweiz ihren Weg. Und sie wird zu einer Art „Volks­kultur“. Das hängt mit den „Modellen der Hip-Hop-Szene“ zusammen, so der Krimi­no­loge Dirk Baier.

Mit den Unter­dogs, die durch die Ränge aufge­stiegen sind, um Gangster-Rapper mit Luxus­autos und Pistolen in den Taschen zu werden. Sie verkaufen sich über Youtube, Tiktok, Snap­chat und Insta­gram – die „Lebens­adern“ der jungen Leute.



Auch Schweizer Rapper stellen sich gerne als Gangster zur Schau. Dukat, ein 20-jähriger Albaner aus Adliswil im Kanton Zürich, ruft aus einer Jukebox im „Stadi“: „Lauft schneller, sonst bekommt ihr Schuss­wunden. Wir haben Ausrüs­tung und Haare auf den Zähnen. (…) Das Letzte, was du sehen wirst, ist mein spöt­ti­sches Lächeln und wallah, ich werde dein Haus mit Löchern durchsieben.“

Die Jungs imitieren ihn, sie feilen über soziale Medien an ihrem Gangster-Image. Wie die Bande von Schlieren. Auf ihrem Insta­gram-Account HNCD – dem fran­zö­si­schen Akronym für ihre Post­leit­zahl – posten sie Fotos und Videos von vorge­fer­tigten Räum­lich­keiten, Messern, die sie öffnen, Hand­feu­er­waffen, die sie laden, 1000-Franken-Scheinen.

Zurich. Le problème sera aussi important qu’en France en raison des mêmes éléments : immi­gra­tion violente, sous-culture importée (rap, hip-hop), loi du plus fort, culpa­bi­li­sa­tion de la gauche, multi­cul­tu­ra­lisme…@Taoli68438985 @Vicval182505 @Samanth81386879 @ChWilhouCH pic.twitter.com/vj6opfymqt — IceWind (@IceWind86585905) April 13, 2021

Saint-Gall. Après la nuit d’émeutes, une vidéo montrant une scène est devenue virale : des poli­ciers bloquant la rue. Devant eux, une dizaine de gars faisant collec­ti­ve­ment des pompes – une démons­tra­tion de force machiste. @Vicval182505 @Samanth81386879 pic.twitter.com/GyuYaO1Hmv — IceWind (@IceWind86585905) April 12, 2021

St. Gallen war wohl erst der Anfang

Nach der Nacht der Krawalle ging ein Tiktok-Video viral, das eine Szene zeigt: Poli­zisten blockieren die Straße vor ihnen, ein Dutzend Jungs machen kollektiv Liege­stütze – eine macho­hafte Macht­de­mons­tra­tion. Das Video spielt den Song des deut­schen Rap-Stars Haft­be­fehl: „Ich bahne mir meinen Weg mit einer Machete. Unter­wegs mit einer 9 Millimeter.“

Die vorher­ge­sagten Unruhen blieben aus. Das Problem verschwindet jedoch nicht. Die Covid-Maßnahmen bleiben starr, Lange­weile und Frus­tra­tion nehmen zu, und jetzt werden die Abende auch noch heißer. Junge Menschen wollen ihren Platz in der Gesell­schaft finden. Wenn nötig, auch mit Gewalt.

Quelle: Blick.ch / Les Obser­va­toires