Wähler, enteignet die Undemokraten!

Von WOLFGANG HÜBNER | Was sich in der verwahr­losten und verhetzten Politik hier­zu­lande seit dem Umfra­ge­hoch der AfD und nun nach der Wahl eines AfD-Poli­ti­kers in Thüringen zum Landrat abspielt, ist ein weiterer Tief­punkt der zweiten deut­schen Demo­kratie. Betei­ligt an diesem erbärm­li­chen Schau­spiel sind alle Kräfte des sich selbst als ‚allein­de­mo­kra­tisch‘ begrei­fenden Macht­kom­plexes, dessen Block­par­teien von CDU bis Linke nicht akzep­tieren wollen, dass es lebens­wichtig und unver­zichtbar ist, eine Oppo­si­tion zu haben, die diesen Namen verdient.

Wer in einer Demo­kratie eine solche Oppo­si­tion mit allen Mitteln ausgrenzt, ja am liebsten verbieten möchte, ist keinen Deut besser als all die auto­ri­tären Regime auf der Welt, die gerade von deut­schen Poli­ti­kern so gerne gegei­ßelt werden. Das sind genau jene Poli­tiker und Parteien, die mit einer Mischung aus boden­loser Arro­ganz und unver­fro­rener Anma­ßung nicht zur Kenntnis nehmen wollen, warum die AfD so großen Zuspruch erhält und ein boden­stän­diger Voll­ju­rist zum Landrat gewählt wird.

Ohne die Leis­tung der AfD oder von Robert Sessel­mann mindern zu wollen, ist es doch die grot­ten­schlechte Leis­tungs­bi­lanz des Partei­en­blocks, die auch bislang sehr zöger­liche Wähler in Scharen der einzigen real wich­tigen Oppo­si­ti­ons­partei im Bund und den Ländern zutreibt. Wenn sich Millionen Migranten aus aller Welt seit etli­chen Jahren über offene Grenzen ins deut­sche soziale Netz flüchten, doch es an allen Ecken und Enden an arbeits­wil­ligen und arbeits­fä­higen Fach­kräften fehlt und kein Ende dieses Desas­ters absehbar ist – sollen das die schon länger hier lebenden und steu­er­zah­lenden Bürger auf ewig klaglos hinnehmen?

Und sollen sie es geduldig auf sich laden, von hoher Teue­rung beraubt, von Sank­tionen extrem geschä­digt und von trans­at­lan­ti­scher Kriegs­po­litik in ihrer schieren Exis­tenz gefährdet zu werden? Sie sollen ideo­lo­gisch gesteuert heizen, ideo­lo­gisch gesteuert essen, sich ideo­lo­gisch gesteuert im Verkehr bewegen, sie sollen 25 Grad im Sommer als lebens­ge­fähr­liche Hitze ansehen, sie sollen ideo­lo­gisch gesteuert reisen oder am besten gar nicht mehr – all das und noch viel mehr sollen die wahl­be­rech­tigten Bürger, also der Souverän, demütig hinnehmen, ohne sich massiv zu wehren?

Und wenn die Bürger das in immer noch beschei­denem Ausmaß endlich tun, hören sie von den Parteien, die sie bislang noch immer gewählt haben, es müssten nun „Brand­mauern“ gegen­über der AfD hoch­ge­zogen und vertei­digt werden. Es soll also nach nur 33 Jahren Pause schon wieder eine Mauer mitten durch die Deut­schen errichtet werden – welch eine Zumu­tung! Und wie zynisch und frech ist dieser beruf­lich geschei­terte FDP-Minister Lindner, der den unzu­frie­denen Wählern rät, statt AfD besser die von seines­glei­chen als völlig unschäd­lich einge­schätzte Block­partei „Die Linke“ zu wählen!

Die zweite deut­sche Demo­kratie ist weder bei der SPD noch bei den schei­n­op­po­si­tio­nellen Voll­ver­sa­gern CDU/CSU in guten Händen. Sie wird sogar offen miss­han­delt und miss­braucht von jenen Grünen, die nicht wenige kriti­sche Beob­achter im Ausland als neu ange­stri­chene Wieder­gänger ihrer braunen Groß­väter betrachten. Die zweite deut­sche Demo­kratie braucht deshalb Wähler, die die poli­ti­sche und gesell­schaft­liche Macht der Unde­mo­kraten demo­kra­tisch enteignen.

Besäße dieses Land einen Bundes­prä­si­denten, der seinem Amt Ehre machte, dann hätte dieser schon längst dazu aufge­rufen, keine „Brand­mauern“ zu errichten, sondern die demo­kra­ti­sche Kultur zu retten. Zu dieser Kultur gehört es, gegen Anders­den­kende und Anders­wäh­lende nicht zu hetzen und zu mobi­li­sieren, sie nicht auszu­grenzen und zu stig­ma­ti­sieren, sondern gemeinsam um die Lösungen der Probleme zu ringen. Doch davon sind wir himmel­weit entfernt. Und nichts deutet auf Besse­rung hin. Das werden sich immer mehr Menschen nicht gefallen lassen. Deshalb wird letzt­lich auch diese „Brand­mauer“ so fallen wie die Schand­mauer in Berlin 1989.



Dieser Beitrag erschien zuerst bei PI NEWS, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.