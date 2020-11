Immer weitere Ausmaße nimmt der von den Demo­kraten orga­ni­sierte Wahl­be­trug in den USA an – UNSER MITTELEUROPA berich­tete exklusiv. Mitt­ler­weile wurden vom Team des US-Präsi­denten Donald Trump in allen umstrit­tenen „Swing-States“ Anwälte einge­schalten und Klagen einge­reicht. Beweis­ma­te­rial häuft sich zu Tausenden. Von Tele­fon­mit­schnitten, die Stimm­käufe zugunsten Joe Bidens doku­men­tieren, über zu Unrecht rück­da­tierte Brief­wahl­stimmen, bis hin zu Videos, die zeigen wie Stimm­zettel nach­träg­lich ausge­füllt oder zerstört werden. Konkret geht es nun um gefälschte Wahl-Ergeb­nisse in Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, Penn­syl­vania und Georgia. Es gibt zudem mehrere Berichte über die Wahl­nacht, wonach fünf dieser Staaten (Wisconsin, Michigan, Penn­syl­vania, North Caro­lina, Georgia and Nevada )plötz­lich aufge­hört haben, Stimmen zu zählen. In all diesen fünf Staaten regieren demo­kra­ti­sche Gouver­neure und in all diesen Staaten war Trump Biden weit voraus.

Und auch die für die Wahl­au­to­maten einge­setzte Soft­ware dürfte noch zu einer innen­po­li­ti­schen Bombe werden. Denn diese weist bundes­weit soge­nannte „Glit­ches“, also Programm­fehler, auf, die zufäl­li­ger­weise zugunsten Bidens die Stimm­ab­gabe mani­pu­lierten. Auch die Demo­kratin und Trump-Hasserin Nancy Pelosi sowie George Soros sollen bei der Soft­ware und der Betrei­ber­firma ihre Finger im Spiel haben. Der Kreis schließt sich damit. Der „tiefe Staat“ ist enttarnt.

US-Senat verwei­gert Biden Anerkennung

Und immer mehr nahm­hafte Poli­tiker sowie andere Entschei­dungs­träger in den USA und welt­weit verwei­gern mitt­ler­weile den von den Medien zu Unrecht zum neuen Präsi­denten ausge­ru­fenen Demo­kraten Joe Biden die Zusam­men­ar­beit. Während Main­stream-Medien und diverse Poli­tiker das Trug­bild eines Wahl­sieges von Biden immer noch krampf­haft aufrecht erhalten, sieht es in den USA schon anders aus. Die Stim­mung kippt zugunsten Trumps. Und bis zur Verkün­dung des endgül­tigen Ergeb­nisses dürfte sich Trump wieder den (recht­mä­ßigen) Sieg und somit die zweite Amts­zeit geholt haben.



Der Mehr­heits­führer im US-Senat, Mitch McCon­nell, verwei­gerte dem Biden-Team jeden­falls die Arbeits­auf­nahme und auch die Aner­ken­nung Bidens als neuen Präsi­denten. McConnel betonte, dass er Trump zu 100 Prozent in seinem Recht unter­stütze, die Betrugs­vor­würfe aufzu­klären und ans Tages­licht zu bringen. Ebenso stellen sich immer mehr promi­nente Repu­bli­kaner öffent­lich hinter Trump und gehen mitt­ler­weile davon aus, dass er die Wahl nach der Aufklä­rung der Betrugs­vor­würfe gewinnen wird. Repu­bli­ka­ni­sche Gene­ral­staats­an­wälte aus 10 Bundes­staaten haben sich unter anderem zusam­men­ge­schlossen, um einen Amicus Curiae Brief zur Unter­stüt­zung von zwei Klagen einzu­rei­chen, in denen der Oberste Gerichtshof der USA gebeten wurde, die drei­tä­gige Verlän­ge­rung von Penn­syl­vania zu über­prüfen, um Brief­wahl­zettel zu erhalten.

Auch Außen­mi­nister Mike Pompeo ließ an der Wieder­wahl Trumps keinen Zweifel aufkommen. Ange­spro­chen darauf, ob er einem Über­gang zur Biden-Admi­nis­tra­tion helfend zur Seite stehen würde, meinte dieser nur: „There will be a smooth tran­si­tion to a second Trump administration.“

Und zugu­ter­letzt geneh­migte auch US-Justiz­mi­nister William Barr die Unter­su­chungen gegen den groß­an­ge­legten Wahlbetrug.

Trump gewinnt Staaten zurück

Nicht nur Penn­syl­vania dürfte wieder zurück an Trump gehen:

UPDATE: The spread in PA is 45k. They’ve now found enough “glitch” swit­ches in PA to give the lead back to @POTUS. The most recent occurred in only 1 hour. pic.twitter.com/I6byQjbvtB — Kevin McCull­ough (@KMCRadio) November 10, 2020

Auch der Bundes­staat Georgia dürfte rück­erobert werden. Denn dort wurden mindes­tens 132.000 (!) ungül­tige Stimm­ab­gaben entdeckt. Die Neuaus­zäh­lung ist bereits im Gange. North Caro­lina wurde erst kürz­lich als von Trump gewonnen verkündet. Und auch die anderen Bundes­staaten mit umstrit­tenen Ergeb­nissen dürften in den kommenden Wochen neuaus­ge­zählt werden. Trump ist also weiterhin auf der Sieges­straße. Man erkennt es im Übrigen auch an der Bericht­erstat­tung der Main­stream-Medien: Klamm­heim­lich und leise mehren sich die Berichte über den Wahl­be­trug in den USA und dem doch mögli­chen Sieg Trumps vor Gericht…