Donald Trump star­tete seine erste große Wahl­kampf­kund­ge­bung in Texas vor einer begie­rigen Menschen­menge. Und das, während gegen ihn, wegen des Sturms auf das Kapitol vom 6. Jänner 2021, weiterhin offi­ziell ermit­telt wird, und er damit rechnet, Anfang dieser Woche verhaftet zu werden. Dabei verglich er die Ermitt­lungen gegen ihn mit stali­nis­ti­schen Schauprozessen.

In case the main­stream media tries to tell you no one showed up to Pres. Donald Trump’s Waco rally. You be the judge.@OANN pic.twitter.com/ZZWPgEDuTT — Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) March 25, 2023

Die Veran­stal­tung am Samstag wurde mit dem Lied „Justice for All“ eröffnet.

„Hexen­jagd“ und „falsche Ermittlungen“

In seiner Rede vertei­digte er die Rebellen von damals und zeigte sich über­zeugt, dass die Wahr­heit ans Licht kommen würde. Von Anfang an hätte eine Hexen­jagd gegen ihn statt­ge­funden und wären laufend falsche Ermitt­lungen gegen ihn geführt worden.Etwa durch die Staats­an­walt­schaft in Manhattan wegen Verstößen gegen die Wahl­kampf­fi­nan­zie­rung, die auf die angeb­liche Zahlung von Schwei­ge­geld an eine Porno­dar­stel­lerin vor der Wahl 2016 zurück­zu­führen wären. Darüber hinaus verdäch­tigt ihn ein vom Justiz­mi­nis­te­rium einge­setzter Sonder­er­mittler des Besitzes streng geheimer Doku­mente sowie einer Verschwö­rung gegen die Wahl 2020.

BREAKING: Presi­dent Trump opens his first 2024 rally in Texas with the Star Span­gled Banner sung by the J6 prisoners Ever­yone in atten­dance stood on their feet pic.twitter.com/J0esb3iO2y — Jack Poso­biec 🇺🇸 (@JackPosobiec) March 25, 2023

„Entweder zerstört der tiefe Staat Amerika oder wir zerstören den tiefen Staat.“

Verzwei­felt hätten seine Feinde versucht, uns alle zu stoppen, und alles getan, um unseren Geist und Willen zu brechen. „Aber sie sind geschei­tert“, zitierte „Al Jazeera“ den ehema­ligen Präsidenten.

„Sie haben uns nur stärker gemacht und 2024 ist die letzte Schlacht, es wird die große Schlacht sein. Wenn ich ins Weiße Haus zurück­kehre, wird ihre Herr­schaft vorbei sein und Amerika wird wieder eine freie Nation werden.“

Rede in Waco / Texas

Trump sprach am Flug­hafen von Waco: Er bestritt jedoch, dass jenes des Ereignis vor 30 Jahren hier etwas mit seinem Auftritt zu haben könnte: Damals wurden 86 Menschen in Zusam­men­hang mit einer Sekte getötet, im Rahmen einer von Bundes­be­hörden durch­ge­führten Razzia. Vier Poli­zisten wurden bei der Opera­tion getötet, und viele Rechts­na­tio­nale sehen die histo­ri­sche Razzia als Über­for­de­rung der dama­ligen Regierung.

“Either the deep state destroys America or we destroy the deep state.” — Donald Trumppic.twitter.com/yHaRTdhmyB — Kim Dotcom (@KimDotcom) March 26, 2023

Trump will zurück ins

Trump rückte die nächste Wahl in einen apoka­lyp­ti­schen Zusam­men­hang und sprach von dämo­ni­schen Kräften, die versuchten, das Land zu zerstören. Ein Land, das in Gefahr sei, in den Abgrund der Gesetz­lo­sig­keit zu fallen, wenn er selbst nicht wieder zum Präsi­denten ernannt werden würde. Er bezeich­nete auch einige US-Beamte und hoch­ran­gige Poli­tiker als eine größere Bedro­hung für die USA als China oder Russ­land, einschließ­lich des repu­bli­ka­ni­schen Führers im Senat, Mitch McConnell.

„Neulich wurde ich gefragt: ‚Wer ist unsere größte Gefahr? China? Russ­land? Die größte Bedro­hung sind nicht die hoch­ran­gigen Poli­tiker, die in der US-Regie­rung arbeiten.“

TRUMP: “I was asked the other day ‘Who’s our biggest threat? Is it China? Is it Russia?’ No our biggest threat are high level poli­ti­cians that work in the United States govern­ment.” pic.twitter.com/wN4aegcmrm — ALX 🇺🇸 (@alx) March 25, 2023

