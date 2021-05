Mehr zu Konfliktum­lei­tung: Vgl. upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Konfliktumleitung_nach_Euler.png

Wenn sich Unter­nehmer bei Zahlungs­sto­ckung aus der Struktur nicht gegen die vermeint­li­chen Verur­sa­cher (also Bank, Finanzamt, OGK etc) wehren bzw. abre­agieren können, liegen die Nerven blank. Wenn Part­ne­rinnen (Ehefrauen) diesen Span­nungs­zu­stand nicht mehr ertragen, verlassen diese oft das Haus.

Mir sagte ein verzwei­felter Unter­nehmer bei der Erst­be­spre­chung zu einer Sanie­rungs­re­ge­lung: „Ich erschieße meine Familie und dann mich selbst“! Dann ist Beson­nen­heit gefor­dert, die jedoch anonyme Anwalts­kanz­leien oder Steu­er­be­rater etc. meist überfordert.

Die Corona-Epidemie bringt viele Fami­lien in Bedrängnis; die uner­füll­baren Versor­gungs­pflichten der Männer beschämen die Männer bis auf die Knochen. Dasselbe kann man auch bei den Hengsten in der Wildnis beob­achten, zB Mustangs oder Zebras, (vgl Pferd geht durch Tamme Hanken – Der Knochenstrecker).

Die Stra­tegie zur Entschul­dung im Umgang mit den Gläu­bi­ger­inter­essen sollte bei Pfän­dungs­mo­dellen berück­sich­tigt werden, wenn es zu Zahlungs­plan­be­rech­nung oder zur Abschöp­fung kommt, aber auch bei außer­ge­richt­li­chen Vergleichen.

Über den Stau der Struk­tur­re­formen in der öster­rei­chi­schen Insol­venz­ord­nung siehe: unser-mitteleuropa.com/oesterreich-zu-bevorstehenden-aenderungen-im-insolvenzrecht/

Der Wert­be­rich­ti­gungs­be­darf in den Bilanzen der Banken hat bei Zahlungs­sto­ckung als Refe­renz­adresse die Abschöp­fungs­er­war­tungen zu berück­sich­tigen! Eine Forde­rungs­ein­lö­sung (§ 1422ff), die wir als Alter­na­tive zur Abschöp­fung gerne anbieten, ist ein Vorteil für die Bank, um alles mit einer Buchung aus den Büchern zu bekommen.

Die Wurzeln bei Part­ner­pro­blemen liegen oft in der Unver­hält­nis­mä­ßig­keit des Vertei­lungs­schlüs­sels Gläu­biger : Schuldner und nicht daran, was die Statistik an Symptomen erwähnt, wenn es zu einem Suizid kommt. Konfliktum­lei­tung der Austra­gung nach Inhalt und Adres­saten (zB beim Mord an einer Frau und Mutter durch einen Bier­wirt in Wien nach 1 Jahr ohne Einkommen), zeigen die Dynamik von Beschä­mung und Angst. Auch die 30 Jahre Verjäh­rungs­frist trägt zu Angst und Panik bei, die Schweiu(?) hat bloß 10 Jahre. Der Stau der Struk­tur­re­formen in Öster­reich ist beson­ders in der Schuld­ner­ver­skla­vung deut­lich: während die Staaten viel Geld für Corona-Maßnahmen ausgeben, was verge­sell­schaften Schulden zur Folge hat, werden gestran­dete Unter­nehmer über­pr­portinal ausge­beutet und die Fami­li­en­be­din­gungen struk­tu­rell verschlech­tert, wobei „ein Durch­drehen“ in Kauf genommen wird. Covid wird die Regie­rung noch zwingen, sich des Themas anzu­nehmen. Mögli­cher­weise werden weitere Morde die Trau­ma­ex­perten auf den Plan rufen, um damit die Zukunft Gestran­deter zu regeln, weil letzt­lich die Waisen­ver­sor­gung zu teuer wird. Traurig aber wahr. www.europeandatajournalism.eu/ger/Nachrichten/Daten-Nachrichten/Frauenmord-in-Europa-Ein-Vergleich-zwischen-unterschiedlichen-Laendern

Zahl der Frau­en­mord-Opfer auf 100.000 Frauen (2015)

Quelle: Euro­stat Bear­bei­tung und Veröf­fent­li­chung dieser Grafik Öster­reich kehrt die Statis­tik­daten unter den Teppich?appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_hom_vrel&lang=en

Öster­rei­chi­sche Fami­lien sind, was die Pfän­dungs­be­träge speziell bei Unter­halts­pflichten betrifft, ganz mise­rabel gestellt.

Ein Beispiel: Bei Netto­pen­sion € 2010 werden nur € 220 monat­lich für die Gattin ange­rechnet, während € 490 exeku­tiert werden und der Staat zuvor € 455 an Steuern einbe­hält. Dabei fällt Öster­reich weit hinter Deutsch­land zurück.

Im Vergleich: Deutsch­land hat bei 2.010,00 pfänd­barem Einkommen einen Pfän­dungs­be­trag von € 581,99 (ohne Unter­halt) oder € 193,92 (mit Unter­halts­pflicht, also für Ehegattin € 390,- für Unter­halt). In der Schweiz sind gestran­dete natür­liche Personen wesent­lich besser gestellt. Auch die Mord­sta­tistik bringt die zum Ausdruck.

Wenn der Staat die Gläu­biger derart begüns­tigen will, auch für solche (Unter­nehmer, die in die Covid-Falle tappten, dann könnte der Steu­er­be­rech­nungs­be­trag auch nach den Pfän­dungs­ab­zügen erfolgen.

Frau­en­morde durch den Partner oder Ehemann sind im west­li­chen Kultur­kreis sind Raub­morde oder Ehren­morde wie bei Moslems, sondern sozi­al­psy­cho­lo­gisch gesehen ein Hilferuf um Zuwen­dung und Aufmerk­sam­keit in umge­lenkter Form. (vgl. Wiki­pedia: Konfliktum­lei­tung). Ein Schockt­rauma wie eine Entwür­di­gung des Fami­li­en­ver­sor­gers in die Versor­gungs­un­fä­hig­keit durch Exeku­tion kann als Auslöser von Kurz­schluss­hand­lungen gelten. Da hilft spätere Verur­tei­lung nicht als Abschre­ckung, die die Konflik­struktur anders verläuft. Juristen und Partei­po­li­tiker sind leider kaum ausge­bildet, um Konflik­t­ur­sa­chen und psycho­lo­gi­sche Verlauf­struktur zu erkennen, geben jedoch ihre Meinung ober­fläch­li­cher Kausa­li­täts­ein­schät­zung von sich. Weshalb kümmert sich weder der Sozi­al­mi­nister noch Caritas noch Sozi­al­partner darum? Wenn Gläu­bi­ger­schützer bei Gestran­deten von Wohl­ver­halten reden, ist das zynisch, zumal wenn man die öster­rei­chi­schen Pfän­dungs­normen mit denen der Nach­bar­staaten vergleicht.

Moderne Hals­krause der Giralgeldschuldner

Die Gläu­biger haben Gläu­bi­ger­schutz­ver­bände, jedoch die Giral­sklaven sind nicht koor­di­niert, sondern es wird eine Rechts­norm aus der Kirche und Kaiser­zeit witerhin prak­ti­ziert: eine elek­tro­ni­sche Giro­schuld-Hals­krause, ähnlich seiner­zeit in Afrika. Von David Living­ston wurde bekannt, dass er einige Skla­ven­treiber in die Fluch geschlagen hatte, um die Sklaven zu befreien, die sonst zur Handels­ware geworden wären, ähnlich wie Forde­rungen gegen künf­tige Einkünfte die Bilanzen der Banken schmücken.

Die Gesund­heit geht mit Verar­mung oft Hand in Hand. Wenn die Würde des Menschen unan­tastbar sein soll (Grund­recht), dann wäre hier ein radi­kales Umdenken erfor­der­lich. Wenn nun Corona-geschä­digte Klein­un­ter­nehmer und Bürgen ihr Vermögen zur Verfü­gung stellen, sollte dies für die Rest­schuld­be­freiung reichen, also Abwick­lung wie bei Kapi­tal­ge­sell­schaften ohne Verskla­vung betref­fend künf­tiger Erträge. Wenn der Staat einen Gläu­bi­ger­aus­gleich geben will, wären diese Lasten zu sozia­li­sieren, etwa so wie seiner­zeit nach der DDR-Inte­gra­tion ein Soli­dar­bei­trag einge­for­dert wurde. In Rela­tion macht es zu den übrigen Stüt­zungs­zu­wen­dungen ohne­dies nur eine Baga­delle aus, wenn zuvor Frist der Entschul­dung und exeku­tier­barer Anteil über das Exis­tenz­mi­nimum neu geordnet würde.

Schluss­fol­ge­rung

Einige Zyklen gehen zu Ende. Die Hier­ar­chie der Behörden kommt mit der Digi­ta­li­sie­rung nicht mehr mit, daher der enorme Stau bei Struk­tur­re­formen. Das Mutter­prinzip wurde vor 5000 Jahren abge­löst (vgl.J.J. Bachofen, Erich Fromm etc), Die Kluft zwischen Arm und Reich wird durch Corona vergrö­ßert, viele Fami­lien des Mittel­standes rutschen in die Armuts­grenze und das zeigt sich auch an den Symptomen. Doch Partei­po­li­tiker wollen lieber Symptome bekämpfen (Strafmaß etc) als die Ursa­chen. Der Zyklus des Geldes erschöpft sich in der 3. Genera­tion, also 75 Jahre nach der Währungs­re­form der Nach­kriegs­zeit. Die Zyklen des mecha­nis­ti­schen Zeit­al­ters erschöpfen sich nach ca 300 Jahren; Klima­wandel, Umwelt­ver­schmut­zung, Arten­sterben, Dürre und Migra­tion etc. tragen dazu bei. Auch wenn einige Psycho­the­ra­peuten in der Männer­the­rapie ein Geschäfts­mo­dell wittern, verfehlt das eine Ursa­chen­be­rich­ti­gung im Sinne des Quan­ten­feldes, Zusam­men­hänge zu erkennen. Die Dege­ne­ra­tion hat die Konsum­ge­sell­schaft erfasst. Rege­lungen? Die Bildung ist ein Kern­faktor für Bewusst­sein, darf aber nicht in Erzie­hung ausarten, einem Welt­bild zu folgen. Im Ethik­un­ter­richt könnte Ahimsa ein Aspekt sein, das dem herr­schenden Hier­ar­chie­glauben die Eigen­ver­ant­wor­tung wieder vermitten könnte. Unser Finanz­system ist ohne­dies mit viel Geld geflutet, das sollte in der Vertei­lung auch jenen Fami­lien zugute kommen, die aufgrund der Pandemie in die Not geraten sind. Die Ange­mes­sen­heit von Exeku­ti­ons­ta­bellen im Vergleich mit den Nach­bar­län­dern in Europa, speziell der Schweiz, wäre neu zu ordnen und Gestran­deten müsste mehr Schutz gewährt werden. Die Beschä­mung der Fami­lien hat viele Bezie­hungs­ka­ta­stro­phen zur Folge, Ehen brechen infolge umge­lei­teter Konflikt­aus­tra­gung. Wenn dann Frauen Unter­halts­leis­tungen fordern, rasten manche Männer aus.

