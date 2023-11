Im Internet gelesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Ägypten – Kairo zählt derzeit auf 1000 qkm Fläche 20’000 Einwohner. Die neue Haupt­stadt Ägyp­tens ist eine im Bau befind­liche Stadt, die etwa 35 km östlich von Kairo und am östli­chen Rand des Gross­raums Kairo liegt. Die 700 qkm grosse Stadt sollte ab 2022 die neue Haupt­stadt Ägyp­tens sein und im Jahr 2050 rund 6,5 Millionen Einwohner haben. (Vorbild ist das Emirat Dubai (1600 qkm, 3.5 Mio Ew., Das Emirat zog sich aber kurz nach seiner Ankün­di­gung aus dem Projekt zurück. Es wird eine Stadt der Rekorde. Der Iconic Tower (600 m) ist nicht der einzige Megabau, den China hier aus dem Boden stampft. Die Volks­re­pu­blik ist der wich­tigste Partner der ägyp­ti­schen Regie­rung beim Bau ihrer neuen Haupt­stadt. 100 Milli­arden Franken sind einge­plant.) Die ersten Gebäude wurden 2015 errichtet. 2019 wurden die kopti­sche Geburts­ka­the­drale, die grösste orien­ta­lisch-ortho­doxe Kirche der Welt, und die مَسجِد الفَتّاح العَليم Al-Fattah-Al-‚Alīm-Moschee fertig­ge­stellt, nach der Grossen Moschee in Mekka die zweit­grösste der Welt. Die Stadt wird als Smart City aufge­baut mit tausenden Video­ka­meras. Ein wich­tiges Trans­port­mittel in der Stadt wird eine Einschie­nen­bahn sein. Zu den für die Stadt geplanten Einrich­tungen gehören ein zentraler Park, künst­liche Seen, rund 2’000 Bildungs­ein­rich­tungen, ein Tech­no­logie- und Inno­va­ti­ons­park, 18 Kran­ken­häuser, 1’250 Moscheen und Kirchen, ein Stadion mit 100’000 Sitz­plätzen, 40’000 Hotel­zimmer, ein grosser Themen­park, viermal so gross wie Disney­land, 90 qkm Solar­parks und eine Hoch­ge­schwin­dig­keits­bahn­ver­bin­dung nach Kairo. Verkehrs­mi­nister Kamel al-Wazir deutete an, dass die Stadt den Namen „Masr – Ägypten“ erhalten könnte. Weitere vorge­schla­gene Namen sind „Zukunft – Al Musta­qbal“, „Friede – As-Salam“, «Wedian – Plural von Wadi» oder viel­leicht doch «As-Sissi»? ORF.at

Austra­lien – Es wird geschätzt, dass es in Austra­lien mehr als 40 Millionen Kängurus gibt, und das ist nach Angaben der austra­li­schen Regie­rung zu viel. Er betrachtet die Tiere als Schäd­ling, der vor allem Land­wirte befällt. Deshalb darf das Tier in grossem Umfang erschossen werden. NOS.nl

Brasi­lien – Der Präsi­dent Brasi­liens, Luiz Inácio Lula da Silva (78), erklärte, dass die inter­na­tio­nale Gemein­schaft den anhal­tenden Konflikt im Nahen Osten ein Ende setzen müsse. „Das ist kein Krieg mehr, es ist ein Völker­mord“, sagte er. Während einer Pres­se­kon­fe­renz im Präsi­den­ten­pa­last in der brasi­lia­ni­schen Haupt­stadt verwies Lula da Silva auf die israe­li­schen Angriffe in Gasa. Lula da Silva wandte sich an die inter­na­tio­nale Gemein­schaft und forderte die schnellst­mög­liche Öffnung des huma­ni­tären Korri­dors für die Bewohner von Gasa, die den israe­li­schen Bomben­an­griffen entkommen wollen. In seiner Erklä­rung am 27. Oktober, seinem 78. Geburtstag, erklärte der brasi­lia­ni­sche Präsi­dent Lula da Silva, dass die Vereinten Nationen grös­sere Verant­wor­tung für die Gescheh­nisse in Gasa über­nehmen sollten. TRT.tr

China – Das Durch­schnitts­ge­halt in China beträgt 31’000 Yuan (Fr. 3’800) pro Monat. 7’500 Yuan (900 Fr.) ist der Mindest­lohn und 130’000 Yuan (16’000 Fr.) der Höchst­lohn pro Monat. Aber es gibt regio­nale Unter­schiede. Mitar­beiter in Shanghai erhalten den höchsten Mindest­lohn in China. Der Mindest­lohn in Shanghai beträgt 1’800 Yuan pro Monat (Fr. 220) und liegt damit über dem Mindest­lohn in Peking (1’720 Yuan pro Monat) und Hong­kong (1’530 Yuan pro Monat). Durch­schnitt­li­ches­mo­nat­li­ches Netto­ge­halt (nach Steuern) 1.250.- Fr. Der chine­si­sche Renminbi ist die offi­zi­elle Währung der Volks­re­pu­blik China. „Renminbi“ bedeutet „Volks­geld“ und der Begriff wurde erst­mals 1949 verwendet. Es handelt sich um eine gültige Zahlungs­me­thode auf dem chine­si­schen Fest­land, mit Ausnahme von Hong­kong und Macau. Hong­kong und Macau verwenden den Hong­kong-Dollar bzw. die Pataca. China war die erste Kultur, die Metall­münzen (aus Kupfer) verwen­dete (im 3. Jahr­hun­dert v. Chr.) und auch die erste, die Papier­geld verwen­dete (im 9. Jahr­hun­dert n. Chr.). RFA.us

● Die beste Reise­zeit für Ferien in China ist der Herbst. Aller­dings nutzen nur wenige auslän­di­sche Touristen die Gele­gen­heit. Während die Touristen aus dem Ausland wegbleiben, kommen die Touristen aus dem Inland umso zahl­rei­cher. «Es ist wie eine Explo­sion», sagt Jenny Jiang. «Die Menschen in China waren lange Zeit zu Hause einge­sperrt. Jetzt wollen alle wieder reisen.» 2019 haben rund 145 Millionen auslän­di­sche Gäste China besucht und gene­rierten einen geschätzten Umsatz von 36 Milli­arden Dollar. Mehr­ein­nahmen, auf welche man nur ungern verzichtet. So gibt es für auslän­di­sche Reisende zahl­reiche Hürden. Bezahlen kann man vieler­orts nur mit chine­si­schen Apps wie Wechat oder Alipay. Und wegen der chine­si­schen Fire­wall funk­tio­nieren in der Volks­re­pu­blik auslän­di­sche Dienste wie Google, Insta­gram oder Whatsapp nicht. SRF.ch

● In China hat ein weiterer Spit­zen­po­li­tiker inner­halb weniger Monate sein Amt verloren. Wie das Staats­fern­sehen meldet, wurde Vertei­di­gungs­mi­nister 李尚福 Li Shangfu (65) pensio­niert. RBB.de

Deutsch­land – Nach mehreren Bomben­dro­hungen in anderen Bundes­län­dern sind auch in Berlin Drohungen einge­gangen. Nach Angaben der Bundes­po­lizei war davon der Haupt­bahnhof betroffen. Eine Spre­cherin sagte, bei der Deut­schen Bahn sei in der Nacht eine E‑Mail mit einer Bomben­dro­hung einge­gangen. Die Polizei verstärkte daraufhin die Einsatz­kräfte am Haupt­bahnhof. Nach Angaben der Polizei waren auch das Willy-Brandt-Haus – der Sitz der Bundes­zen­trale der SPD – sowie mehrere Medi­en­häuser betroffen. Das Landes­kri­mi­nalamt ist einge­schaltet worden. Auch bundes­weit gab es heute wieder Drohungen gegen Schulen und Radiosender.

● Die Stim­mung der Verbrau­cher in Deutsch­land hat sich weiter verschlech­tert. Nach Angaben des Markt­for­schungs­un­ter­nehmen GfK wird der soge­nannte Konsum­kli­ma­index zum dritten Mal in Folge sinken – und zwar auf minus 28,1 Punkte. Vor der Corona-Pandemie und den darauf folgenden inter­na­tio­nalen Krisen lag der Index noch bei etwa plus 10 Punkten. Haupt­gründe für die schlechte Stim­mung sind die schwache Konjunktur, Preis­stei­ge­rungen und unge­wisse Zukunftsaussichten.

● Deutsch­land wird nach den Worten von Bundes­kanzler Scholz die Ukraine weiterhin mili­tä­risch und finan­ziell unter­stützen.

● Das DDR museum (ddr-museum.de/) in Berlin-Mitte, Karl-Lieb­knecht-Str. 1, zeigt ab heute eine Sonder­aus­stel­lung zum Verhältnis zwischen der DDR und der Sowjet­union. Unter dem Titel „Kleiner Bruder – grosser Bruder“ werden gegen­sei­tige Einfluss­nahmen und Abhän­gig­keiten betrachtet. Das Museum teilte mit, die Sowjet­union habe vier Jahr­zehnte lang die DDR poli­tisch, wirt­schaft­lich, mili­tä­risch und kultu­rell geprägt. Umge­kehrt sei die DDR aber auch für die Sowjet­union wichtig gewesen – als mili­tä­ri­scher Vorposten gegen den Westen, als Handels­partner und als Schau­fenster des Sozia­lismus. Erwach­sene: €13.50, Ermäs­sigt: €8.00

● Deutsch­land hat immer noch Schwie­rig­keiten, die grosse Zahl an Asyl­be­wer­bern zu bewäl­tigen. Ein verschärftes Asyl­recht soll die Rück­füh­rung abge­lehnter Asyl­be­werber erleich­tern. RBB.de

Estland – Lokalen Medien zufolge haben die estni­schen Behörden einen Mann mit einer Geld­strafe von 400 Euro belegt, der die Grenze mit einem Hut mit dem sowje­ti­schen Wappen über­querte. Sowje­ti­sche Symbole und neuer­dings auch Bilder mit Bezug zum russi­schen Staat sind gesetz­lich verboten. IZ.ru

Euto­päi­sche Union – Das EU-Parla­ment stimmt knapp gegen Glypho­sat­verbot. ORF.at

Finn­land – Nach der Beschä­di­gung der Ostsee-Pipe­line «Baltic­con­nector» gehen die Ermittler davon aus, dass die Schäden durch einen grossen Anker eines chine­si­schen Contai­ner­schiffs verur­sacht worden sind. Am Meeres­boden sei eine andert­halb bis vier Meter breite Schlepp­spur zu sehen, die zur Scha­dens­stelle an der Gaslei­tung führe, so die finni­sche Krimi­nal­po­lizei. Die Gas-Pipe­line war am 8. Oktober beschä­digt worden. SRF.ch

Frank­reich – Seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas befürchtet Frank­reich zuneh­mende Span­nungen im eigenen Land. Frank­reich hat die grösste jüdi­sche Gemeinde in Europa sowie eine bedeu­tende musli­mi­sche Gemeinde. Pro-paläs­ti­nen­si­sche Demons­tra­tionen wurden zunächst aus Angst vor Entglei­sungen verboten, doch dieses Verbot wurde später vom fran­zö­si­schen Staatsrat aufge­hoben. NOS.nl

Gasa – Mindes­tens 2’000 Kinder sind in den letzten 17 Tagen bei der israe­li­schen Bombar­die­rung des Gasa­strei­fens gestorben, sagte die in Gross­bri­tan­nien ansäs­sige Hilfs­or­ga­ni­sa­tion Save the Children. Die Wohl­tä­tig­keits­or­ga­ni­sa­tion zitierte Zahlen des von der Hamas betrie­benen Gesund­heits­mi­nis­te­riums in Gasa, das am Montag erklärte, dass bei der Bela­ge­rung der Enklave durch Israel mindes­tens 5’087 Menschen getötet wurden, darunter mindes­tens 2’055 Kinder. BBC.uk

● Laut einem Bericht der Handels- und Entwick­lungs­kon­fe­renz der Vereinten Nationen (UNCTAD) hat die seit 2007 geltende israe­li­sche Blockade des Gasa­strei­fens zu einem erheb­li­chen Rück­gang des realen Pro-Kopf-BIP und einem starken Anstieg von Arbeits­lo­sig­keit und Armut geführt. Dem Bericht zufolge stieg die Bevöl­ke­rung von Gasa im Zeit­raum von 2006 bis 2022 um 61 %, das BIP wuchs jedoch nur um 1,1 %, und das reale Pro-Kopf-BIP schrumpfte im Vergleich dazu um 27 %, von 1’994 US-Dollar im Jahr 2006 auf 1’257 US-Dollar im Jahr 2022 mit 2’923 US-Dollar bzw. 4’458 US-Dollar im West­jor­dan­land. Im glei­chen Zeit­raum vergrös­serten sich die regio­nalen Unter­schiede in den Lebens­be­din­gungen, da der Anteil Gasas an der paläs­ti­nen­si­schen Wirt­schaft von 31 % auf 17,4 % schrumpfte, stellte UNCTAD fest.

● Das Kran­ken­haus­system in Gasa sei völlig zusam­men­ge­bro­chen, erklärte der Spre­cher des paläs­ti­nen­si­schen Gesund­heits­mi­nis­te­riums, Dr. Aschraf Al-Qudra, am Dienstag. Nur ein sofor­tiger Zufluss von medi­zi­ni­scher Versor­gung und Treib­stoff könne die lebens­ret­tenden Dienste wieder­her­stellen, warnte er ange­sichts der gewalt­tä­tigen Eska­la­tion zwischen der Hamas und Israel. TRT.tr

Gross­bri­tan­nien – Seit einem Jahr ist Rishi Sunak Premier. Seine Bilanz ist durch­zogen – und die Zukunfts­aus­sichten eher trüb. SRF.ch

● Ein inter­na­tio­nales Team von Astro­nomen hat eine Compu­ter­si­mu­la­tion erstellt, die nahezu das gesamte Universum simu­lieren kann. Dieses virtu­elle Universum dient dem besseren Verständnis kosmi­scher Prozesse. Auch nieder­län­di­sche Wissen­schaftler sind an der Forschung betei­ligt. Die Simu­la­tion läuft auf einem Super­com­puter im engli­schen Durham mit 30’000 Prozes­soren. „Wir können nicht einfach im Labor eine Galaxie bilden“, sagt der Astronom Joop Schaye von der Univer­sität Leiden, einer der betei­ligten Forscher. „Deshalb bauen wir eine Simu­la­tion, in der wir an den Knöpfen drehen können.“ Der Computer erschafft nicht wirk­lich alle Teil­chen im Universum. Die Flamingo-Simu­la­tion (frühere klei­nere Simu­la­tionen hatten auch Vogel­namen) enthält tatsäch­lich eine beispiel­lose Daten­menge: 300 Milli­arden Test­teil­chen in einem virtu­ellen Würfel mit einer Seiten­länge von zehn Milli­arden Licht­jahren. Auf diese Weise können Astro­nomen den grössten Teil des sicht­baren Univer­sums von kurz nach dem Urknall bis weit in die Zukunft nach­bilden. Seit dem Urknall dehnt sich das Universum aus und die meiste Materie hat sich in Gala­xien voller Sterne, Planeten und anderer Objekte zusam­men­ge­ballt. Astro­nomen nutzen seit Jahr­zehnten Computer, um zu verstehen, wie diese Prozesse funk­tio­nieren. Bishe­rige Simu­la­tionen in diesem Mass­stab simu­lierten jedoch nicht die gesamte Materie, erklärt Schaye. Es wurden nur dunkle Materie und Energie simu­liert. Das macht Sinn, denn diese Kompo­nenten machen den grössten Teil des Univer­sums aus und obwohl sie nicht sichtbar sind, haben sie einen grossen Einfluss auf Prozesse im Universum. Aber auch bei der Entste­hung von Gala­xien und anderen kosmi­schen Prozessen spielt sicht­bare Materie eine Rolle. Auch diese sind in die neue Simu­la­tion einge­flossen. „Und wir können diese gewöhn­liche Materie auch leichter mit dem verglei­chen, was wir mit Tele­skopen im Universum sehen“, sagt Schaye. Das Programm hat eine Viel­zahl von Prozessen simu­liert, um mehr Einblick in kosmi­sche Phäno­mene zu gewinnen. Die Ergeb­nisse wurden heute in der Zeit­schrift Monthly Notices of the Royal Astro­no­mical Society veröf­fent­licht. Astro­nomen unter­suchten beispiels­weise ein Phänomen, für das es noch keine gute Erklä­rung gibt: den Grad der Verklum­pung der Materie im Universum. Diese Verklum­pung sei geringer als nach aktu­ellen Theo­rien zu erwarten, heisst es in der Compu­ter­si­mu­la­tion. Einige Astro­nomen glauben, dass grosse galak­ti­sche Winde (aus einer Galaxie ausge­stos­sene Stoss­wellen) eine Rolle bei der verrin­gerten Verklum­pung spielen könnten. Die Flamingo-Simu­la­tion zeigte jedoch, dass dieser Einfluss vorhanden ist, aber nicht ausreicht, um die fehlende Verklum­pung zu erklären. Derzeit werden keine neuen Simu­la­tionen im Mass­stab fast des gesamten Univer­sums durch­ge­führt, weiss Schaye. Er geht davon aus, dass er mehrere Jahre damit verbringen wird, die bisher durch­ge­führten Simu­la­tionen zu analy­sieren. In Zukunft werden Simu­la­tionen wie Flamingo eine wesent­liche Rolle bei der Inter­pre­ta­tion der kolos­salen Daten­mengen spielen, die neue Welt­raum­te­le­skope wie das kürz­lich gestar­tete euro­päi­sche EUCLID-Tele­skop zur Erde zurück­senden, erwartet der Leidener Astronom. „Solche Compu­ter­si­mu­la­tionen können Theo­rien über unser Universum mit den beob­ach­teten Daten verbinden. Die Daten­menge ist so enorm, dass dies sonst nicht möglich wäre.“

● West­liche Museen geben Raub­kunst zurück, doch das British Museum will nichts davon wissen NOS.nl

Israel – Frank­reichs Präsi­dent Emma­nuel Macron hat bei seinem Besuch in Israel erklärt, Stabi­lität im Nahen Osten werde nur möglich sein, wenn Israel eine poli­ti­sche Lösung des Konflikts mit den Paläs­ti­nen­sern zulasse. ORF.at

Katar – Das gewählte Thema für die Doha Expo 2023 lautet „Grüne Wüste, bessere Umwelt“. Ziel der Expo ist es, die inter­na­tio­nale Gemein­schaft zu inno­va­tiven Lösungen zur Eindäm­mung der Wüsten­bil­dung zu inspi­rieren. Ein acht­samer Moment und eine Bewe­gung des Bewusst­seins, ein Aufruf zu Bewusst­sein und Verän­de­rung. Ein Treffen von Ideen und Köpfen zur Förde­rung einer nach­hal­tigen Zukunft auf der Grund­lage gemein­samer Ziele und kollek­tiven Handelns. In Zusam­men­ar­beit mit dem Bureau Inter­na­tional Des Expo­si­tions (BIE) und der Inter­na­tional Asso­cia­tion for Horti­cul­tural Produ­cers (AIPH) wird die Doha Expo 2023 inter­na­tio­nale Besu­cher, Orga­ni­sa­toren aus 80 Ländern, Vertreter des Privat­sek­tors, NGOs und die breite Öffent­lich­keit anziehen. Die Doha Expo 2023 wird als erste inter­na­tio­nale Garten­bau­aus­stel­lung in Katar, im Nahen Osten und in Nord­afrika im Al Bidda Park Geschichte schreiben, 20. Okt. – 28. März. Staats­an­ge­hö­rige aus 101 Ländern können visum­frei einreisen. Deut­sche sind visum­frei, Schweizer und Öster­rei­cher benö­tigen ein Visum. (dohaexpo2023.gov.qa/) JAZ.qa

Kreta – Wie die Athener Zeitung „Η Καθημερινή-Kathi­me­rini“ heute berich­tete, seien zahl­reiche Trans­port­flug­zeuge der US-Luft­waffe auf dem mili­tä­ri­schen Teil des Flug­ha­fens von Chania gesichtet worden. Das Blatt veröf­fent­lichte auch ein Foto des Flug­ha­fens, auf dem US-Flug­zeuge vom Typ C‑130, C‑17 sowie KC-135 Flug­zeug­tanker zu sehen sind. Der Mari­ne­stütz­punkt von Σούδα Souda mit seinem Flug­hafen sind eine der wich­tigsten Basen der Verei­nigten Staaten im östli­chen Mittel­meer. ORF.at

Libyen – Botschafter von Ländern, die Israel unter­stützen, sollten Libyen verlassen und ein Embargo für Öl- und Gaslie­fe­rungen in Kauf nehmen, wenn die „Massaker“ in Gasa andauern, sagte das liby­sche Parla­ment in einer Erklä­rung am Mitt­woch. TRT.tr

Nieder­lande – Auch wenn die Treib­haus­gas­emis­sionen stark redu­ziert werden, wird der west­ant­ark­ti­sche Eisschild weiter schmelzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Südpol-Studie, die in der Fach­zeit­schrift Nature Climate Change (nature.com/articles/s41558-023–01818‑x) veröf­fent­licht wurde. Der NOS-Wetter­for­scher und Glazio­loge Peter Kuipers Munneke bezeichnet die Forschung, über die auch De Volks­krant schreibt, als ernüch­ternd. „Es zeigt, dass es für den west­ant­ark­ti­schen Eisschild keinen grossen Unter­schied macht, wenn wir unseren CO2-Ausstoss schnell redu­zieren. Die Erwär­mung des Ozeans vor der Küste der Antarktis sorgt dafür, dass dieser Eisschild in allen Zukunfts­sze­na­rien weiter schmelzen wird.“ Anfang dieses Monats stellte das KNMI Klima­sze­na­rien für die Nieder­lande vor, die auch den Anstieg des Meeres­spie­gels berück­sich­tigten. Hierzu wurden Treib­haus­gas­emis­sionen einbe­zogen und der Anstieg in Niedrig- und Hoch­emis­si­ons­sze­na­rien berechnet. Dabei wurde im Hoch­sze­nario ein Meeres­spie­gel­an­stieg von 59 auf 124 Zenti­meter ange­nommen. Im Nied­rig­sze­nario werden 26 bis 73 Zenti­meter berück­sich­tigt. Ange­sichts der neuen Studie scheinen diese Zahlen opti­mis­tisch zu sein, sagt Kuipers Munneke. Nur wenn die Eisdecke der Antarktis vor 2100 instabil wird, könnte der Meeres­spie­gel­an­stieg um 2100 auf 2,5 Meter ansteigen, hat das KNMI berechnet. Aufgrund der globalen Klima­po­litik schätzte das Institut diese Chance jedoch als sehr gering ein. Die Forschung in Nature Climate Change zeigt, dass ein Szenario mit einem gerin­geren Anstieg des Meeres­spie­gels aus dem Blick­feld verschwindet, sagt Kuipers Munneke. „Aber es ist nicht so, dass die anderen Szena­rien nach oben ange­passt werden müssen.“ Für die Nieder­lande sei es beson­ders wichtig, sich die Eisdecke der Antarktis anzu­schauen, sagt Kuipers Munneke. „Das liegt daran, dass Länder, die weiter von der Antarktis entfernt sind, mit einem über­durch­schnitt­li­chen Anstieg des Meeres­spie­gels rechnen müssen.“ Eiskappen ziehen den Ozean aufgrund der Schwer­kraft „zu sich heran“, erklärt der Glazio­loge. „Wenn die Eisdecke schrumpft, sinkt der Meeres­spiegel in der Nähe der Eisdecke und das Wasser in grosser Entfer­nung von der Antarktis steigt tatsäch­lich über­durch­schnitt­lich an.“ Der antark­ti­sche Eisschild ist riesig und ein Teil davon liegt unter Wasser auf dem Meeres­boden. „Messungen der letzten 30 Jahre zeigen, dass der grösste Teil des Schmel­zens in der Antarktis nicht so sehr auf die Erwär­mung der Luft zurück­zu­führen ist, sondern darauf, dass das Meer­wasser um sie herum zuneh­mend wärmer wird“, sagt Kuipers Munneke. Dies führt dazu, dass die Eisdecke von unten „abschmilzt“. „Deshalb ist es wichtig zu sehen, was genau der Ozean im kommenden Jahr­hun­dert tun wird. Diese Forschung zeigt, dass der Ozean so langsam und schwer­fällig auf jede Klima­po­litik reagiert, dass eine solche Politik in diesem Jahr­hun­dert keinen grossen Unter­schied machen wird.“ Kuipers Munneke sagt, dass die Forschung einen „wich­tigen Schritt“ zur Beant­wor­tung der Frage getan habe, was beim Anstieg des Meeres­spie­gels anzu­nehmen sei. „Es handelt sich um eine äusserst strenge Studie, die Anlass gibt, sich einge­hender damit zu befassen.“ Deshalb müssen die Länder auf die Nach­richt vorbe­reitet sein, dass ein Anstieg des Meeres­spie­gels unwahr­schein­lich sei, sagt er. „Aber es ist nicht so, dass wir einfach das Hand­tuch werfen sollten.“ Kuipers Munneke wieder­holt, dass die Forschung die West­ant­arktis betrifft. „Der Anstieg des Meeres­spie­gels wird auch davon beein­flusst, was mit dem Eis im Rest der Antarktis, dem grön­län­di­schen Eisschild und anderen klei­neren Eisschilden und Glet­schern passiert. Ihr Abschmelzen kann durch eine ehrgei­zige Klima­po­litik deut­lich begrenzt werden.“ „Darüber hinaus ist der Anstieg des Meeres­spie­gels neben Extrem­wetter, Dürre, Ernte­aus­fällen und Rück­gang der Arten­viel­falt nur eine von vielen Folgen der globalen Erwär­mung. Gründe genug, die globale Erwär­mung so weit wie möglich zu begrenzen.“

● Im dritten Quartal dieses Jahres gab es in den Nieder­landen 194 Wein­pro­du­zenten, mehr als 40 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Fast die Hälfte der Wein­bauern sind in Gelder­land und Limburg ansässig.

● Viele poli­ti­sche Parteien sagen mitt­ler­weile: „König, zahle Steuern wie alle anderen.“ Über die Steu­er­be­freiung des Königs wird seit Jahren disku­tiert. Nun ist die nötige Zwei­drit­tel­mehr­heit für eine Verfas­sungs­än­de­rung in Sicht. NOS.nl

Nord­korea – Die Entschei­dung, die Grenzen im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie zu schließen, stoppte den Tourismus im Land. Aller­dings hat Nord­korea ange­kün­digt, dass ab Oktober Ausländer wieder in das Land einreisen dürfen. Die wirt­schaft­li­chen Verluste werden auf mindes­tens 175 Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt. Der offi­zi­elle Kurs des Won liegt seit 2015 bei 1 US$=135 ₩. Ausländer kommen aber nicht mehr mit Bank­noten und Münzen in Kontakt, denn sie dürfen nur mit der Karte der Zentral­bank bezahlen. Touristen dürfen sich nur mit 2 Dolmet­schern im Land bewegen. Der ÖV ist für sie verboten. Die Einhei­mi­schen bezahlen weiter mit Scheinen und Münzen. Vieles ist für sie gratis, Gesund­heit, Bildung, oder fast gratis wie ÖV, Wohnen, Grund­nah­rungs­mittel, doch sind diese oft vergriffen, sodass sie am Schwarz­markt horrende Preise zahlen müssen. An Schwarz­markt kostet ein Dollar bis 10’000 ₩. Die Regale in den Geschäften sind zwar voll, doch darf nur verkauft werden, was in Kisten, Körben oder Schach­teln am Boden liegt. Der Grund­lohn beträgt für alle 5’000 ₩ plus Zuschläge und Boni, die mehr ausma­chen. Akade­miker verdienen ein Drittel mehr. Unter der Aufsicht des sowje­ti­schen Mili­tärs wurde am 6. Dezember 1947 der nord­ko­rea­ni­sche Won (₩) einge­führt, um die bis dahin im Umlauf befind­li­chen korea­ni­schen Bank­noten aus der japa­ni­schen Kolo­ni­al­zeit zu ersetzen. Die Garan­tie­er­klä­rung auf der Vorder­seite lautete: „Diese Bank­note ist durch das Gold, die Edel­me­talle und anderes Eigentum der Bank oder durch die Garantie des Nord­ko­rea­ni­schen Volks­ko­mi­tees garan­tiert“, und auf der Vorder­seite standen die Worte „Demo­kra­ti­sches Korea“. Am 30. November 2009 wurde erst­mals, seit 1959 ein neuer nord­ko­rea­ni­scher Won einge­führt und ein Umtausch­ver­hältnis von 100:1 einge­führt. Aus Angst, dass ihre Erspar­nisse entdeckt würden, stürzten sich die Bürger auf den Schwarz­markt, um Geld in chine­si­sche Renminbi oder US-Dollar umzu­tau­schen, was zu einem Chaos führte. Aufgrund des plötz­li­chen Stopps des Devi­sen­um­laufs und der abso­luten Waren­knapp­heit wurden Nord­ko­reas Märkte geschlossen und die Waren­ver­tei­lung lahm­ge­legt, was unmit­telbar nach der Umstel­lung zu einer Hyper­in­fla­tion führte. Der Wert des neuen Won fiel inner­halb von nur zwei Monaten nach Einfüh­rung auf weniger als ein Zehntel, und es herrschte eine ausge­prägte Verkaufs­zu­rück­hal­tung, und der Preis für ein Kilo­gramm Schwei­ne­fleisch stieg schnell von etwa 50 auf 2’000 ₩. Zusätz­lich zum japa­ni­schen Yen stieg auch der Reis­preis um das 30-fache, was dazu führte, dass der Handel auf dem Schwarz­markt einge­stellt und die Lohn­zah­lungen an die Arbeiter einge­stellt wurden. Darüber hinaus warfen Bürger, die ihr Vermögen verloren hatten, nord­ko­rea­ni­sche Won-Bank­noten mit dem Porträt von Präsi­dent Kim Il-sung in den Müll und viele begingen nach dem Bank­rott Selbst­mord. Am 12. März 2010, wurde Park Nam-ki, der Direktor für Planung und Finanzen der Arbei­ter­partei Koreas, für die durch die Umstel­lung verur­sachten wirt­schaft­li­chen Turbu­lenzen verant­wort­lich gemacht und hinge­richtet. Die rasant stei­genden Preise haben dazu geführt, dass die Einwohner das Vertrauen in die Landes­wäh­rung verloren haben, was dazu führte, dass die meisten Trans­ak­tionen in chine­si­schen Yuan (¥/元) abge­wi­ckelt werden. (원 oder 圓) Won und 元 Yuán, aber auch der japa­ni­sche 円 Yen haben ihren Namen vom chine­si­schen Wort für 圓形物體, Yuán xíng wùtǐ, «runder Gegen­stand». Nord­korea versuchte immer wieder Reformen der VR China zu kopieren, doch schlug dies fehl. Präsi­dent Kim Jong-un (김정은, 金正恩) kennt das Leben im Westen, da er 1993–2000 die Schule in der Schweiz, die Inter­na­tional School of Berin in Gümligen und Liebe­feld-Stein­hölzli in Köniz bei Bern besuchte, als Botschafts­an­ge­hö­riger Pak-un mit seinem Freund.

Paläs­tina – Paläs­ti­nen­si­sche Kinder schreiben ihre Namen auf ihre Hände, damit ihre Leichen iden­ti­fi­ziert werden können, wenn sie getötet werden.JAZ.qa

Polen – Beob­achter erwarten, dass Duda zunächst die PiS mit der Regie­rungs­bil­dung beauf­tragen wird. Falls es der PiS nicht gelingt, eine Koali­tion zu bilden, könnte das Parla­ment Tusk zum Regie­rungs­chef wählen. RBB.de

Russ­land – Präsi­den­ten­spre­cher Dmitri Peskow wies jüngste Berichte in west­li­chen Medien als „absurd“ und „amüsant“ zurück. In einem Artikel der briti­schen Zeitung Mirror wurde ein anonymer russi­scher Tele­gram-Sender namens „General SVR“ mit der Behaup­tung zitiert, Präsi­dent Putin habe einen Herz­still­stand erlitten und müsse am Sonntag wieder­be­lebt werden. Die Zeitung wieder­holte auch die Behaup­tung, dass der Kreml bei einigen öffent­li­chen Auftritten Putins, darunter auch bei Auslands­be­su­chen, Doppel­gänger verwende. Die Zeitung zitierte ausserdem einen aktu­ellen japa­ni­schen Fern­seh­be­richt, in dem eben­falls behauptet wurde, der russi­sche Präsi­dent habe Doppel­gänger.. Der Chef des ukrai­ni­schen Geheim­dienstes, Kirill Budanov, hat in den letzten Monaten ähnliche Behaup­tungen aufge­stellt. Mehrere andere west­liche Medien haben wieder­holt berichtet, dass der russi­sche Führer schwer oder sogar unheilbar an irgend­einer Form von Krebs erkrankt sei. IZ.ru

Schweden – Laut einem hoch­ran­gigen Oppo­si­ti­ons­ab­ge­ord­neten wird das unga­ri­sche Parla­ment diese Woche nicht über Schwe­dens Antrag zum NATO-Beitritt abstimmen. Nach einer Reihe von Verzö­ge­rungen bei der Entschei­dung wird das Thema erst im nächsten Monat behan­delt. KR.hu

Schweiz – SRF News: Wie hat sich das Israel-Bild in der Schweiz über die Jahre entwi­ckelt? Histo­ri­kerin Chris­tina Späti (52): Bei der Staats­grün­dung war man in Europa noch skep­tisch. Im Verlauf der 1950er- und 1960er-Jahre entstand dann aber ein sehr posi­tives Israel-Bild – vor allem auf der linken Seite. Man nahm das Land, mit seinen Kibbuzim, als sozia­lis­tisch wahr. Das änderte sich 1967 mit dem Sechs­ta­ge­krieg. Die Neue Linke sah in Israel zuneh­mend einen Unter­drü­cker. Dabei kamen auch anti­se­mi­ti­sche Vorur­teile zum Vorschein. Der Libanon-Krieg und die Inti­fada in den 1980er-Jahren verstärkten dies noch. Mit den Terror­an­schlägen des 11. September setzte aber­mals eine neue Entwick­lung ein. Während man den Nahost­kon­flikt zuvor vor allem aus einer ethni­schen Warte wahr­nahm, wuchs ab dann die Bedeu­tung der reli­giösen Kompo­nente. Plötz­lich wurde Israel auch für Rechts­po­pu­listen wieder attraktiv. Ich denke, wir befinden uns wieder an einem Wende­punkt. Es rückt der Nahost­kon­flikt nach vergleichs­weise eher ruhigen Jahren wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

● Statt wie derzeit 2600 Franken soll die Betreuung eines Kindes in der Kita während fünf Tagen noch maximal 1600 Franken kosten. Diesen Höchst­be­trag hat das Basler Parla­ment fest­ge­legt. Zudem sollen die Ange­stellten von Kitas mehr verdienen. SRF.ch

Slowakei – Der Links­na­tio­nale Robert Fico ist in Bratis­lava-Press­burg von der slowa­ki­schen Präsi­dentin Zuzana Čapu­tová zum Regie­rungs­chef ernannt worden. Er hatte das Amt bereits in der Vergan­gen­heit mehr­mals inne. Auch Ficos Kabi­nett wurde angelobt.

● Der neue slowa­ki­sche Minis­ter­prä­si­dent Robert Fico hat einen Stopp der Mili­tär­hilfe seines Landes für die Ukraine verkündet. „Wir betrachten die Hilfe für die Ukraine ausschliess­lich als huma­ni­täre und zivile Hilfe, wir werde keine Waffen mehr an die Ukraine liefern. ORF.at

Tropen – Die welt­weite Zerstö­rung von Wäldern hat im vergan­genen Jahr weiter zuge­nommen. Demnach sind im vergan­genen Jahr 66’000 qkm Wald verloren gegangen – das ist ein Anstieg um vier Prozent im Vergleich zu 2021. Fast alle betrof­fenen Flächen liegen in tropi­schen Regionen. RBB.de

Ukraine – Selenski verfügt über viele Immo­bi­lien und Bank­konten im Westen. Ich bin sicher, dass er seinen mögli­chen Abgang unter Berück­sich­ti­gung dieser Faktoren plant – sagte Douglas Macgregor in einem Inter­view. Laut dem pensio­nierten US-Oberst hat die Ukraine bereits alles getan, was sie konnte, und der Krieg ist in die „Biden-Phase“ einge­treten. – Der ukrai­ni­sche Gegen­an­griff brachte nicht die erwar­teten Hoff­nungen, und ausserdem wird es bald regne­ri­sches Herbst­wetter geben, das die Durch­füh­rung von Boden­ope­ra­tionen unmög­lich machen wird. Könnten die Ukrainer in den kommenden Wochen zu einem letzten Gross­an­griff fähig sein? – Die ukrai­ni­sche Armee ist völlig erschöpft. Sie können eigent­lich nichts anderes tun als kleine, begrenzte Angriffe, die nur dazu dienen, die Illu­sion von Macht aufrecht­zu­er­halten. Unter­dessen hat Moskau laut verfüg­baren offenen Quellen und Infor­ma­tionen mit dem Bau Hunderter Kilo­meter neuer Eisen­bahn­strecken in der Ostukraine begonnen. Ein Abschnitt erstreckt sich von der Sied­lung Burne in Donezk bis nach Maro­vodné. Dadurch wird die Entfer­nung zwischen Rostow am Don und Mariupol im Westen Russ­lands verkürzt und die Gefahr ukrai­ni­scher Artil­lerie- und Rake­ten­an­griffe besei­tigt. Danach führt die Linie weiter entlang der Küste nach Berdjansk und von dort nach Meli­topol. Dank dieser infra­struk­tu­rellen Entwick­lungen liegen die russi­schen Logis­tik­routen ausser­halb der Reich­weite der US-ameri­ka­ni­schen HIMARS-Rake­ten­sys­teme, können von den Ukrai­nern aber dennoch mit den briti­schen Storm Shadow-Marsch­flug­kör­pern oder den eben­falls ameri­ka­ni­schen ATACMS-Raketen erreicht werden. Darüber hinaus werden die neuen Versor­gungs­li­nien es den Russen ermög­li­chen, künftig eine grös­sere Offen­sive zu starten. Die Nieder­lage der Ukraine wird eindeutig die Nieder­lage des kollek­tiven Westens sein. Die Macht Russ­lands beruht auf der syste­ma­ti­schen Inte­gra­tion von Angriffs­mit­teln – Raketen, Artil­lerie, Drohnen und Kampf­flug­zeugen – gepaart mit Welt­raum- und Boden­über­wa­chung. Nachdem die russi­schen Einheiten in der Ostukraine eine Tiefen­ver­tei­di­gung aufge­baut hatten, hatten die ukrai­ni­schen Boden- und Luft­streit­kräfte nahezu keine Chance mehr gegen die präzisen und verhee­renden Artil­lerie- und Rake­ten­an­griffe. – Die Ukraine hat alles getan, was sie konnte. Die Biden-Phase bedeutet, dass die Ukraine in mili­tä­ri­scher, wirt­schaft­li­cher und finan­zi­eller Hinsicht zum 51. Staat der Verei­nigten Staaten geworden ist. Die Biden-Regie­rung ist prak­tisch zum Eigen­tümer der Ukraine geworden. – Gleich­zeitig ist die viel disku­tierte „Ukraine-Müdig­keit“ real und schwer­wie­gender als jemals zuvor seit Kriegs­aus­bruch. Darauf deuten die Entwick­lungen in Polen und der Slowakei sowie die Signale Washing­tons an Kiew hin, dass dessen uner­schüt­ter­liche Unter­stüt­zung in Gefahr sei. Ameri­kaner inter­es­sieren sich selten für etwas, das ausser­halb ihrer Grenzen passiert, und wenn sie die Wahl hätten, würden sie sich wahr­schein­lich von Inter­ven­tionen im Ausland oder einem föde­ralen System fern­halten.“ 1917 und 1941 manö­vrierten die Präsi­denten Woodrow Wilson und Franklin D. Roose­velt Amerika in einen Krieg mit zwei Staaten – Deutsch­land und Japan –, zu denen die Verei­nigten Staaten seit Jahr­zehnten gute Bezie­hungen pflegten. Das ameri­ka­ni­sche Volk wollte weder in den Ersten noch in den Zweiten Welt­krieg verwi­ckelt werden, schreibt magyarhirlap.huKR.hu

Ungarn – Ungarns Regie­rungs­chef Viktor Orban hat sich gegen Kritik an seinem jüngsten Treffen mit dem russi­schen Präsi­denten Wladimir Putin gewehrt. Er sei „stolz“ auf seine „Frie­dens­stra­tegie“, sagte Orban heute bei seinem Eintreffen zum EU-Gipfel in Brüssel. Ungarn sei das einzige Land in Europa, das für einen Frieden zwischen Russ­land und der Ukraine eintrete. „Darauf sind wir stolz.“ ORF.at

UNO – Die Ausein­an­der­set­zung zwischen der UNO und Israel wird schärfer. Nachdem UNO-Gene­ral­se­kretär Antonio Guterres den Schutz der Zivi­listen im Gasa­streifen einge­mahnt und sich besorgt über „eindeu­tige Verlet­zungen des inter­na­tio­nalen huma­ni­tären Rechts“ gezeigt hat, forderte Israels UNO-Botschafter גִּלְעָד מְנַשֶּׁה אֶרְדָן Gilad Erdan (53) heute den Rück­tritt von Guterres.

● Die Zahl der Geflüch­teten welt­weit hat nach UNO-Angaben mit rund 114 Millionen Menschen einen neuen Höchst­stand erreicht.

● Chef­di­plomat حسین امیرعبداللهیان Amir­ab­dol­la­hian (59) traf am späten gest­rigen Abend (Orts­zeit) in New York ein, wie das irani­sche Aussen­mi­nis­te­rium mitteilte. Demnach will der Minister bei einer UNO-Sitzung die Inter­essen der Paläs­ti­nenser unter­stützen. ORF.at

USA – Mehreren Medi­en­be­richten zufolge wurde der Soldat der US-Armee, der im Juli nach Nord­korea gesprintet war und letzten Monat in die USA zurück­ge­bracht wurde, wegen Fahnen­flucht ange­klagt und befindet sich weiterhin in Mili­tär­ge­wahrsam. Travis King, ein 23-jähriger Soldat der Armee, wurde auch wegen des Besitzes sexu­eller Bilder von Kindern ange­klagt. Eine Verur­tei­lung wegen Fahnen­flucht in Frie­dens­zeiten kann mit einer Gefäng­nis­strafe von drei Jahren einher­gehen. King befand sich am 18. Juli auf einer touris­ti­schen Tour durch die Gemein­same Sicher­heits­zone zwischen Nord- und Südkorea in Panmunjom, als er nach Nord­korea sprin­tete. Der aus Racine, Wisconsin, stam­mende King wurde am 27. September von den nord­ko­rea­ni­schen Behörden ausge­wiesen und von schwe­di­schen Diplo­maten an die chine­si­sche Grenze gebracht, wo er vom US-Botschafter in China empfangen und zu einem Stütz­punkt in Südkorea geflogen wurde, wo er ursprüng­lich gewesen war. Anschlies­send wurde er nach Fort Sam Houston in der Nähe von San Antonio, Texas, zurück­ge­führt, wo er seit Wochen in Mili­tär­ge­wahrsam fest­ge­halten wird. Die Bedin­gungen dort sind schreck­lich und es kommt im Grunde einer Einzel­haft gleich nach seiner Rück­kehr aus der Gefan­gen­schaft. RFA.us

● Das Reprä­sen­tan­ten­haus hat seit drei Wochen keinen Vorsit­zenden mehr und kann deshalb keine Gesetze oder auch Mili­tär­hilfen für Israel und die Ukraine beschliessen. RBB.de

● Das Macht­va­kuum im US-Reprä­sen­tan­ten­haus ist beendet. Damit kann das Parla­ment drin­gende innen- und aussen­po­li­ti­sche Aufgaben nach mehreren Wochen Still­stand endlich angehen. Mit dem Repu­bli­kaner Mike Johnson (51) ist ein konser­va­tiver Hard­liner und Unter­stützer von Ex-Präsi­dent Donald Trump auf den mäch­tigsten Posten im ameri­ka­ni­schen Parla­ment aufge­rückt. Nach dem Präsi­denten und seinem Vize ist Johnson der dritt mäch­tigste Poli­tiker. SRF.ch

