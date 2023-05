Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 02.05.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Brasi­lien – Präsi­dent Lula verfolgt eine eigene Linie in der Aussen­po­litik und riskiert dabei die Abhän­gig­keit von China. SRF.ch

China – Dong­feng (东风导弹, Dōng­fēng dǎodàn, Ostwind­ra­kete) ist eine Serie chine­si­scher mitt­lerer und inter­kon­ti­nen­taler ballis­ti­scher Raketen. In Übersee wird der Name Dong­feng oft zu „DF“ abge­kürzt. Nach dem Abschluss des Vertrags über Freund­schaft und gegen­sei­tige Unter­stüt­zung im Jahr 1950 zwischen der VR China und der UdssR unter­stützte die Sowjet­union chine­si­sche Mili­tär­ent­wickler aktiv bei der Ausbil­dung, indem sie tech­ni­sche Doku­men­ta­tion und Produk­ti­ons­aus­rüs­tung bereit­stellte und die lizen­zierte Produk­tion sowje­ti­scher Waffen orga­ni­sierte. So über­trug die UdssR auf dem Gebiet der ballis­ti­schen Raketen nach China Tech­no­lo­gien für die Schaf­fung und den Einsatz der operativ-takti­schen land­ge­stützten Raketen R‑1, R‑2 und R‑11F auf See. Die ersten chine­si­schen ballis­ti­schen Raketen basierten auf sowje­ti­schen Raketen (die wiederum auf der deut­schen V‑2-Rakete basierten). Seitdem hat China grosse Fort­schritte in der ballis­ti­schen Raketen- und Rake­ten­tech­no­logie gemacht. Auch die Träger­ra­keten der Chang­zheng-Serie haben ihre Wurzeln in den Dong­feng-Raketen. Die erste der Dong­feng-Raketen, das soge­nannte „Projekt 1059“, war eine Kopie der sowje­ti­schen R‑2-Rakete (NATO-Code: ss‑2 Sibling), deren Produk­ti­ons­li­zenz und eine voll­stän­dige Doku­men­ta­tion wurden durch Beschluss der Sowjet­re­gie­rung vom 6. Dezember 1957 in die VR China verlegt. Dongfeng‑1 war mit einem RD-101-Rake­ten­trieb­werk ausge­stattet, als Brenn­stoff­paar wurden flüs­siger Sauer­stoff und Ethyl­al­kohol verwendet. Die Rakete konnte einen Spreng­kopf mit einem Gewicht von bis zu 500 kg in einer Entfer­nung von bis zu 550 km trans­por­tieren. Der erste Start von Dongfeng‑1 erfolgte am 5. November 1960 von der Shuang­chengzi-Basis. In den 1960er Jahren wurde eine begrenzte Anzahl von Dongfeng‑1 in China herge­stellt und mit konven­tio­neller Kampf­aus­rüs­tung einge­setzt, woraufhin die Rakete ausser Dienst gestellt wurde.

Die drei­stu­fige Fest­treib­stoff-Inter­kon­ti­nen­tal­ra­kete „Dong­feng-41“ kann bis zu 12 Mehr­fach­spreng­köpfe von je 1 Mega­tonne mit einer Reich­weite von 4’000 bis 14’000 km tragen. Träg­heits­leit­system mit Satel­li­ten­na­vi­ga­ti­ons­sys­temen „Compass“ und „Beidou“. Der Einsatz der ersten Brigade erfolgte am 23. Januar 2017. Drei Rake­ten­bri­gaden werden gemeldet: in der östli­chen Provinz Heilongjiang, in der zentralen Provinz Henan und in der uigu­ri­schen Region Xinjiang im Nord­westen Chinas. Die Statio­nie­rung chine­si­scher Inter­kon­ti­nen­tal­ra­keten in der Nähe von russi­schem Terri­to­rium (sowie die Statio­nie­rung der Novo­si­birsk Stra­tegic Missile Forces-Forma­tion mehrere hundert Kilo­meter vom Terri­to­rium der VR China entfernt) ist ein Zeichen des grossen zwischen­staat­li­chen Vertrauens. Von den west­li­chen Regionen Chinas oder von der östli­chen Provinz Heilongjiang nach New York und Washington sind es etwa 10’000 km. Chinas Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium hat bestä­tigt, dass sein Militär eine neue mobile inter­kon­ti­nen­tale ballis­ti­sche Rakete testet. Eine neue chine­si­sche Rakete könnte die Pazi­fik­insel Guam errei­chen, was es den dort statio­nierten US-Streit­kräften erschwerte, im Namen Taiwans einzu­greifen. „China verbes­sert schnell seine Fähig­keit, Tausende von Kilo­me­tern von seinen Küsten entfernt anzu­greifen und die Verei­nigten Staaten am Eingreifen zu hindern. Der Test beinhal­tete, dass die Rakete in 12 Minuten eine Entfer­nung von 2’100 Kilo­me­tern zurück­legte, aber eine Bewer­tung des Pentagon geht davon aus, dass z. B. die DF-17 eine Reich­weite von bis zu 8’000 Kilo­me­tern haben könnte. Die neue Rakete verfügt auch über die Fähig­keit zum „Hyper­schall­gleiten“, was sie zu einem besseren „Killer“ als ihre Vorgänger macht.

● 65 Mio Wohnungen stehen aus Speku­la­ti­ons­gründen leer. CGTN.cn

Deutsch­land – „Im Februar 2023 waren die deut­schen Importe aus Russ­land um 91 Prozent geringer als im Februar 2022. Wie das Statis­ti­sche Bundesamt (Destatis) mitteilt, belief sich der Wert der aus Russ­land impor­tierten Waren nur noch auf 0,3 Milli­arden Euro (Februar 2022: 3,7 Milli­arden Euro).“ „So ging der Import von russi­schem Erdöl und Erdgas von 2,2 Milli­arden Euro im Februar 2022 auf nur noch 4,2 Millionen Euro im Februar 2023 zurück (-99,8 %), der Import von Kokerei- und Mine­ral­öl­er­zeug­nissen sank von 353 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro (-91,4 %), die Kohle­im­porte nahmen von 347 Millionen Euro auf 26 Millionen Euro ab (-92,5 %).“ Aus Deutsch­land wiederum wurden im Februar dieses Jahres Waren im Wert von 0,8 Milli­arden Euro nach Russ­land expor­tiert (der Link zur gesamten Auflis­tung ausge­wer­teter Daten). Gegen­über Februar 2022 gingen damit die Exporte um 60,5 Prozent zurück (Februar 2022: 2,1 Milli­arden Euro). Der Wert der nach Russ­land expor­tierten Waren „war damit im Februar 2023 um 0,5 Milli­arden Euro höher als der Wert der von dort impor­tierten Waren“, so die Mittei­lung. Das Hamburger Nach­rich­ten­ma­gazin Spiegel kommen­tierte die mehr als bedenk­liche Entwick­lung. DW.de

● Die Deut­sche Gesell­schaft für Kinder- und Jugend­me­dizin (DGKJ) sieht die geplante Frei­gabe des Cannabis-Konsums kritisch. Die Erfah­rungen mit Alkohol zeigten, dass es für Jugend­liche kein Problem sei, an lega­li­sierte Drogen zu kommen, sagte DGKJ-Gene­ral­se­kretär Burk­hard Rodeck der „Rhei­ni­schen Post“. „Das ist nach der Lega­li­sie­rung des Cannabis-Konsums für diese sucht­er­zeu­gende Substanz auch nicht anders zu erwarten.“ Die Gefahren des Cannabis-Konsums in jugend­li­chem Alter seien eindeutig, wie eine vom Gesund­heits­mi­nis­te­rium in Auftrag gege­bene Studie zeige, betonte Rodeck. „Regel­mäs­siger Cannabis-Konsum bei Jugend­li­chen führt zu struk­tu­rellen und funk­tio­nellen Verän­de­rungen im Gehirn mit Einschrän­kungen von Aufmerk­sam­keit, Denk­leis­tung, Intel­li­genz und sozialer Kompe­tenz.“ TRT.tr

● Öffent­liche Gebäude in Berlin sollen noch mindes­tens bis Herbst nächsten Jahres nicht von aussen beleuchtet werden. Betroffen sind rund 150 Wahr­zei­chen und reprä­sen­ta­tive Bauten wie der Berliner Dom, das Alte Palais am Bebel­platz und das Reiter­stand­bild Unter den Linden. Damit solle auch in Zukunft ein Zeichen zum Ener­gie­sparen gesetzt werden, hiess es.

● «Dank Bitcoin hat man einen verläss­li­chen Geld­spei­cher». «Der immense Ener­gie­ver­brauch ist zwei­fellos ein heikler Punkt am Bitcoin, zugleich garan­tiert er aber auch die Sicher­heit des Netz­werks. Wer das Netz­werk heute knacken wollte, müsste dazu mehr Energie hinein­ste­cken, als in den vergan­genen 14 Jahren in den Bitcoin gesteckt worden ist. Für die Zukunft scheint mir entschei­dend zu sein, dass das Bitcoin-Mining immer mehr auf Ökostrom zurück­greift und damit auf grüne Energie.» Der Lite­ra­tur­kri­tiker Ijoma Mangold hat ein Buch über Bitcoin geschrieben. Er ist von der digi­talen Währung begeis­tert. „Die orange Pille“, Erschei­nungs­datum: 16.03.2023, dtv, 256 Seiten, EUR 24,00, ISBN: 978–3‑423–28312‑0. SRF.ch

Finn­land – Nach dem NATO-Beitritt Finn­lands hat das Land mit dem Bau eines 1’300 Kilo­meter langen Zauns entlang seiner Grenze zu Russ­land begonnen. Nach Angaben der Behörden wird es keine mili­tä­ri­sche Barriere sein: Der Zaun muss Russ­land daran hindern, Migranten die Grenze nach Finn­land über­queren zu lassen. Auch Russen, die fliehen wollen, werden vom Zaun aufge­halten. Bis Ende 2026 soll auf 200 Kilo­me­tern der Grenze ein drei Meter hoher Zaun stehen, der mit Stachel­draht und Kameras über­wacht wird, sagen die finni­schen Behörden. Kosten wird der Zaun fast 400 Millionen Franken. Finn­land folgt dem Beispiel Polens und der balti­schen Staaten. SRF.ch

Frank­reich – Der Mitbe­gründer der Partei Front National, Jean-Marie Le Pen, musste in Spital­be­hand­lung gebracht werden. Jean-Marie Le Pen führte die Partei fast vier Jahr­zehnte und baute sie von einer rechten Split­ter­gruppe zu einer ernst­zu­neh­menden poli­ti­schen Kraft auf. Le Pen erreichte 2002 die Stich­wahl der fran­zö­si­schen Präsi­dent­schafts­wahlen. Er konnte sich nicht gegen den damals amtie­renden Präsi­denten Jacques Chirac durch­setzen. Der 94-Jährige habe am Samstag in seinem Haus in Rueil-Malmaison plötz­lich über starke Erschöp­fung geklagt. Grund dafür seien mögli­cher­weise Herz­pro­bleme. Le Pens Tochter, Marine Le Pen über­nahm die Partei­füh­rung des Front National 2011. Die Partei schloss Jean-Marie Le Pen 2015 aus, nachdem er die Ermor­dung von Juden durch die Nazis mehr­mals als «Detail der Geschichte» des Zweiten Welt­kriegs bezeich­nett hatte. SRF.ch

Irak – Das Alko­hol­verbot ist jetzt zwar vom Präsi­denten durch­ge­winkt worden, ist jedoch noch nicht rechts­kräftig. Denn noch ist eine Klage beim Obersten Gericht hängig. Die Menschen im Irak hatten in den letzten Jahr­zehnten mit vielen Problemen zu kämpfen – doch einen Whisky, ein Bier oder eine Flasche Rotwein zu kaufen, war bisher nie eines. Gerade in der iraki­schen Haupt­stadt Bagdad findet man prak­tisch in jeder Strasse ein Spiri­tuo­sen­ge­schäft. Der Preis für ein Bier habe sich in den letzten Wochen fast verdrei­facht auf 2 bis 6 Franken per Liter. Die meisten Alko­hol­ver­käufer im Irak sind Christen. Christ­liche Poli­tiker lehnen sich gegen das Verbot auf. Wenn nötig, werden wir beim Papst in Rom inter­ve­nieren. In der Tat wird der iraki­schen Regie­rung nach­ge­sagt, dass sie unter dem Einfluss des Irans stehe. SRF.ch

Israel – Seit einigen Monaten klin­gelt bei Ocean Relo­ca­tion (ocean-il.co.il) das Telefon. Das Unter­nehmen mit Sitz in der Nähe von Tel Aviv (Tel: 972‑9971-2000, Indus­trial District, Kibbutz Yakum, 6097200 Israel) bietet Dienst­leis­tungen für Menschen an, die migrieren möchten. Die derzei­tige Regie­rung ist die reli­giös konser­va­tivste. „Ich habe Angst, dass ich irgend­wann nicht mehr so ​​leben kann, wie ich es möchte. Und dass meine Töchter nicht mehr frei leben und die Entschei­dungen treffen können, die sie selbst treffen wollen.“ Ziv ist deshalb damit beschäf­tigt, deut­sche Pässe für seine beiden Töchter zu bean­tragen, die aufgrund der Herkunft seiner Gross­el­tern bereits einen deut­schen Pass haben: „Sie sind vor den Nazis aus Deutsch­land geflüchtet und haben sich hier nieder­ge­lassen.“ Die aller­meisten Anträge gehen nach Europa, zum Beispiel , haben mehr Israelis über ihre Eltern Anspruch auf einen auslän­di­schen Pass. Laut Shay Obazanek, Chef von Ocean, ist dies einer der Gründe, warum viele Israelis nach Europa auswan­dern wollen: „Die über­wie­gende Mehr­heit der Anträge bezieht sich auf Europa. Menschen haben bereits einen euro­päi­schen Pass und es ist für hoch­qua­li­fi­zierte Menschen relativ einfach, dort einen Job zu finden“, erklärt er. Die Nieder­lande sind eines der belieb­testen Länder. Auch die Nieder­lande hat Tom Ziv auf seiner Liste: „Wir schauen nicht nur nach Deutsch­land, sondern auch in andere Länder. Uns ist wichtig, dass wir uns gut auf Englisch verstän­digen können, denn das ist die Sprache, die wir auch spre­chen, neben Hebrä­isch.“ Anti­se­mi­tismus im Ausland ist für Ziv kein Grund, in Israel zu bleiben. NOS.nl

● Irani­scher Ex-Kron­prinz Reza Pahlavi (62) will «uralte Bande» zu Israel stärken. Ausge­rechnet am Gedenktag des Holo­caust besucht er Israel. Israels Geheim­dienst­mi­nis­terin Gila Gamliel, die den ehema­ligen Thron­folger empfing, sprach von einem «histo­ri­schen Besuch». Sie freue sich, neue Brücken zwischen Iran und Israel zu schlagen. SRF.ch

Italien – Natur­ka­ta­stro­phen sind das eine. Die wahre Kata­strophe ist aber der Umgang mit Erdbeben, Über­schwem­mungen und so weiter. Came­rino in den Marken beispiels­weise wurde am 26. Oktober 2016 Opfer eines heftigen Bebens. Die mittel­al­ter­liche Stadt scheint auf den ersten Blick unver­än­dert, aber 80 Prozent der Gebäude sind nicht mehr bewohnbar und müssten eigent­lich abge­rissen werden. Doch geschehen ist in den letzten sieben Jahren faktisch nichts. Es herrscht Toten­stille in der Altstadt. Erzbi­schof Fran­cesco Massara vom Bistum Came­rino-San Seve­rino Marche nimmt kein Blatt vor den Mund. Die mate­ri­ellen und wirt­schaft­li­chen Schäden seien das eine, die Trau­mata der Menschen das andere. Die Verschrei­bung von Anti­de­pres­siva sei um 75 Prozent gestiegen, 23 Suizide habe die kleine Stadt seit dem Beben zu beklagen. SRF.ch

Japan – Die G 7‑Staaten, zu denen Deutsch­land, Frank­reich, Gross­bri­tan­nien, Italien, Japan, Kanada und die USA, gehören, wollen bis 2040 keinen Plas­tik­ab­fall mehr. Dies haben die Energie- und Umwelt­mi­nister der G7-Staaten am Sonntag in Sapporo in Japan beschlossen. SRF.ch

Öster­reich – Im Mai und im November wird die Juwe­len­samm­lung der 2022 verstor­benen Milli­ar­den­erbin Heidi Horten verstei­gert. Der Schätz­wert beträgt 135,7 Millionen Euro. 40 Stück der Juwe­len­samm­lung sind ab morgen in der Horten-Coll­ec­tion in Wien ausge­stellt. ORF.at

Russ­land – Durch­ge­si­ckerte Doku­mente behaupten, dass Russ­land GPS-Störungen und andere Taktiken einsetzt, um den Ziel­pro­zess der JDAMs zu stören. Mit JDAM ausge­rüs­tete Bomben werden von einem inte­grierten Leit­system geführt, das mit einem GPS-Empfänger gekop­pelt ist, wodurch sie eine Reich­weite von bis zu 15 Seemeilen (28 km) haben. Mit JDAM ausge­stat­tete Bomben wiegen 230 bis 910 kg. Das Leit­system des JDAM wurde gemeinsam von der United States Air Force und der United States Navy entwi­ckelt, daher das „Joint“ in JDAM. Solche Taktiken wurden auch gegen andere ameri­ka­ni­sche Waffen einge­setzt, einschliess­lich Lenkra­keten, wodurch sie ihre Ziele verfehlten. Laut dem Council on Foreign Rela­tions schickte Washington der Ukraine zwischen Januar 2022 und Januar 2023 fast 77 Milli­arden US-Dollar an Hilfe, darunter 46,6 Milli­arden US-Dollar an Waffen und anderer mili­tä­ri­scher Hilfe. Seit Beginn der russi­schen Mili­tär­ope­ra­tion gegen Kiew im vergan­genen Jahr hat der US-Gesetz­geber der Ukraine Hilfe in Höhe von 113 Milli­arden US-Dollar bewil­ligt. Das FBI hat am Donnerstag einen Verdäch­tigen fest­ge­nommen, der geheime Pentagon-Doku­mente durch­si­ckern liess und von den Medien als ein 21-jähriges Mitglied der Massa­chu­setts Air National Guard namens Jack Teixeira iden­ti­fi­ziert wurde. Die durch­ge­si­ckerten Dateien sollen Geheim­nisse über das Sammeln von US-Geheim­diensten zum Russ­land-Ukraine-Konflikt und Washing­tons Spio­nage von Verbün­deten enthüllen. KFAR.

● Ehema­lige Zara-Geschäfte in Russ­land sollen bis zum 1. Juni unter dem neuen Namen MAAG wieder­eröffnet werden, berich­tete die Nach­rich­ten­agentur Izvestia am Freitag unter Beru­fung auf Dmitry Tomilin, Vorstands­mit­glied des Russian Council of Shop­ping Centers. Laut seiner Website plant MAAG, in naher Zukunft rund 60 Geschäfte in ganz Russ­land zu eröffnen, darunter in den grössten Einkaufs­zen­tren Moskaus. Auch in St. Peters­burg, Tschel­ja­b­insk, Surgut, Chaba­rowsk, Wolgo­grad, Kras­nodar und anderen Gross­städten werden Geschäfte wieder­eröffnet. Die Filialen gehörten früher dem spani­schen Beklei­dungs­kon­zern Inditex, aber das Unter­nehmen schloss sie kurz nach Beginn der Moskauer Mili­tär­ope­ra­tion und beschloss später, den russi­schen Markt unter Sank­ti­ons­druck ganz zu verlassen. Ende letzten Monats erhielt das Unter­nehmen die Geneh­mi­gung der russi­schen Regie­rung, sein Geschäft im Land an Fashion and More Manage­ment DMCC zu verkaufen. Das Unter­nehmen ist in der Frei­han­dels­zone der VAE regis­triert. Ihr Lizenz­ma­nager ist Hassan Ghaleb Daher, einer der Anteils­eigner von Azadea, einer liba­ne­si­schen Toch­ter­ge­sell­schaft der Invest­ment­ge­sell­schaft Daher Group, die eines der grössten Einkaufs­zen­tren der Welt besitzt, die Dubai Mall. Neben Zara wird der neue Eigen­tümer voraus­sicht­lich auch die anderen ehema­ligen Inditex-Geschäfte Pull&Bear, Bershka und Massimo Dutti unter neuen Marken­namen – Dub, Ecru bzw. Vilet – wiedereröffnen

● Die Mehr­heit in Russ­land steht hinter Putin – aber ohne Euphorie. Das Verdikt gegen Kreml­kri­tiker Kara-Mursa sorgt für Emotionen. Ein Teil ist scho­ckiert, andere begrüssen das Urteil.

● Zu Beginn, im ersten russi­schen Staat, der Kiever Rus’ ab dem 9. Jahr­hun­dert, waren die Verbin­dungen zwischen Russ­land und dem Westen gemäss Hilder­meier «intensiv». Tren­nend wirkte jedoch die Kirchen­spal­tung im 11. Jahr­hun­dert: Die west­lich-latei­ni­sche Kirche und die ortho­doxe Ostkirche zerstritten sich. Die Kontakte wurden weniger. Mit dem «Reform-Zar» Peter dem Grossen setzte zu Beginn des 18. Jahr­hun­derts ein funda­men­taler Umschwung ein. Peters Ziel war es, sein rück­stän­diges Impe­rium nach dem Vorbild des Westens zu moder­ni­sieren und es in einen Teil des euro­päi­schen Macht- und Wirt­schafts­raums zu verwan­deln. Aller­dings blieb diese mit staat­li­cher Gewalt durch­ge­drückte Öffnung zum Westen nicht ohne Wider­spruch. Denn im 19. Jahr­hun­dert, als sich in ganz Europa Natio­nal­staaten bildeten, gewannen in Russ­land jene Kräfte an Einfluss, die betonten, dass Russ­land «Beson­deres hervor­ge­bracht» habe – in der Kultur, in Sprache und Lite­ratur, im poli­ti­schen System. Nach den Revo­lu­tionen 1917 als Lenin und seine Anhänger, die Bolsche­wiki, die Macht ergriffen, begriff sich Russ­land als Gegen­mo­dell zum kapi­ta­lis­ti­schen Westen. Doch der Bruch war laut Manfred Hilder­meier weniger tief­grei­fend, als dies die Propa­ganda in Ost und West glauben machen wollte. Ob Lenin, Stalin oder später auch Breschnew: Sie alle seien bestrebt gewesen, «das tech­ni­sche und indus­tri­elle Knowhow des Westens in den sozia­lis­ti­schen Staat zu impor­tieren». Aller­dings ohne gleich­zeitig den Kapi­ta­lismus zu über­nehmen. Tatsäch­lich spielte die west­liche Technik eine zentrale Rolle, als etwa Stalin in der Sowjet­union gigan­ti­sche Stau­dämme und Kanäle erbauen liess oder als das Land Hitlers Inva­sion abwehren musste. Als die Sowjet­union 1991 zusam­men­brach, versuchte Russ­land mittels umfas­sender wirt­schaft­li­cher und poli­ti­scher Reformen, Teil der euro­päi­schen Staa­ten­welt zu werden. Die enormen sozialen Kosten des Radi­kal­um­baus machte sich Putin poli­tisch zunutze: Er sorgte für Stabi­lität und stei­genden Wohl­stand und stieg zum mäch­tigen Staats­chef auf. Buch­hin­weis: Manfred Hilder­meier: «Russ­land und der Westen». C.H. Beck, 2022, ISBN 978–3‑406–79353‑0. SRF.ch

Saudi-Arabien – Der syri­sche Aussen­mi­nister Faisal Mekdad hat einen bahn­bre­chenden Besuch in Saudi-Arabien absol­viert, die erste derar­tige Reise, seit Riad 2012 die diplo­ma­ti­schen Bezie­hungen zu Damaskus abge­bro­chen hat. In einer gemein­samen Pres­se­er­klä­rung, die nach dem Besuch veröf­fent­licht wurde, befür­wor­tete Saudi-Arabien die Einheit und Inte­grität Syriens, verur­teilte den Terro­rismus und unter­stützte Syrien eine poli­ti­sche Lösung für den 12-jährigen Krieg. Der saudi­sche Aussen­mi­nister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud hatte seinen syri­schen Kollegen nach Jeddah einge­laden, um „Bemü­hungen um eine poli­ti­sche Lösung der Syri­en­krise zu erör­tern, die Syriens Einheit, Sicher­heit, Stabi­lität, arabi­sche Iden­tität und terri­to­riale Inte­grität bewahrt und gleich­zeitig den Inter­essen von Syrien dient sein brüder­li­ches Volk“, heisst es in der von den staat­li­chen Nach­rich­ten­agen­turen beider Länder zitierten Erklä­rung. Prinz Faisal und Dr. Mekdad einigten sich auf die Notwen­dig­keit, huma­ni­täre Probleme anzu­gehen und zu ermög­li­chen, dass die Hilfe „alle Gebiete Syriens erreicht“, Bedin­gungen für die Rück­kehr von Flücht­lingen und Vertrie­benen schafft und „die Situa­tion in den gesamten syri­schen Gebieten stabi­li­siert“. RD.sy

Schweiz – Schweizer Kunst­händler Eber­hard W. Korn­feld gestorben. Er war Mitbe­gründer der Art Basel und galt als Grand­sei­gneur im globalen Aukti­ons­busi­ness. Nachruf auf einen Kunst­händler, der im Fall Gurlitt eine Schlüs­sel­rolle spielte. Vom Sterben hatte er eine genaue Vorstel­lung. Er wünsche sich, über seinem Schreib­tisch zusam­men­zu­bre­chen, mitten bei der Arbeit, sagte Eber­hard W. Korn­feld einmal im Gespräch. So wie einst sein «Lehrer», der legen­däre Kunst­händler August Klipstein. Auch Korn­feld arbei­tete und arbei­tete, bis ins hohe Alter. Nun ist er gegangen, wenige Monate vor seinem 100. Geburtstag (* 23. September 1923 in Basel; † 13. April 2023 in Oster­mun­digen). Fried­lich zu Hause einge­schlafen sei er, meldet seine Berner Galerie. Korn­feld war Kunst­händler, Sammler und Forscher. Im langen Leben des gebür­tigen Baslers spie­gelt sich der Wandel des Kunst­be­triebs im 20. und 21. Jahr­hun­dert. Er habe sein Haus zu einer der berühm­testen Adressen im globalen Aukti­ons­ge­schäft gemacht, schrieb die «Frank­furter Allge­meine Zeitung». In seinem Büro an der Berner Laupen­strasse schien die Zeit still­zu­stehen. Einen Computer hatte er nicht. Aber Kunst­werke, Foto­gra­fien, Bücher, einen Tresor. Und eine riesige Lupe, um Grafiken zu studieren. Korn­felds scharfem Blick entging nichts. Er besass Charme und Schalk. Nur die Stimme war brüchig geworden mit der Zeit. Korn­feld begann früh, sich für Kunst zu inter­es­sieren. Als junger Mann kam er nach Bern, wurde Volontär bei August Klipstein. Nach dessen Tod führte Korn­feld die Firma weiter, mit grossem Erfolg. Mitte der 1950er-Jahre gelang ihm der Durch­bruch. Überall, so schien es, hatte er seine Hände im Spiel – auch 1968 als die Kunst­messe in Basel gegründet wurde. Korn­feld bewegte sich während Jahr­zehnten in einem goldenen Netz­werk des Kunst­be­triebs, in dem Diskre­tion zu den harten Währungen zählt. Von seinem Grossmut haben manche profi­tiert. In Bern, seiner Wahl­heimat, war der Ehren­bürger bis zuletzt so gut wie unan­tastbar. Es gab aber auch Kritiker. Solche, die ihm unter­stellten, allzu unbe­küm­mert Handel mit histo­risch belas­teten Kunst­werken betrieben zu haben. Unlieb­same Aufmerk­sam­keit erfuhr er 2013, als der Fall Gurlitt publik wurde. Korn­feld stand in einer Geschäfts­be­zie­hung zu Corne­lius Gurlitt – und hatte wohl einen wesent­li­chen Anteil daran, dass dieser seine Samm­lung dem Kunst­mu­seum Bern vererbte. Noch Jahre später ärgerte sich Korn­feld über die Rolle der Medien im Fall Gurlitt, er sah sich als Opfer einer Sensa­ti­ons­kam­pagne. Gurlitt war für ihn nur einer unter vielen. Korn­feld vertrat die Meinung, dass mit zwei­erlei Mass gemessen werde. So gelte beispiels­weise Ferdi­nand Möller in Deutsch­land als Held und Retter „entar­teter“ Kunst, jedoch werde Hilde­brand Gurlitt für die gleiche Tat verteu­felt und sein noch vorhan­denes Erbe 2012 beschlag­nahmt. Korn­feld hat in seinem Leben unvor­stellbar viele Werke verkauft. Über 100’000 sollen es gewesen sein. Viel Kunst hat er aber auch gesam­melt. Vor allem Werke Ernst Ludwig Kirch­ners, mit dem er sich ein Leben lang beschäf­tigt hat. Korn­feld war ein Kunst­händler mit Talent zur Freund­schaft: Albert Giaco­metti, Sam Francis, Pablo Picasso, Marc Chagall: Mit ihnen und manch anderen Grössen war «Ebi» freund­schaft­lich verbunden. «Ich habe immer den persön­li­chen Kontakt gesucht», sagte er. «Es war aber auch eine sehr gute Zeit. Die Künstler waren zugäng­li­cher als heute.» So konse­quent er seine Samm­lung zusam­men­trug, so konse­quent plante er auch, was damit geschehen soll: Ausge­wählte Werke hat er längst Museen vermacht, «um Lücken zu füllen». Doch der grosse Rest soll nicht in Museen landen, diesen «Leichen­kam­mern der Kunst», wie er sie nannte. Seine Erben sollen die Samm­lung zurück auf den Kunst­markt bringen.

● Das Kampf­flug­zeug Mirage III geht in den Ruhe­stand. Grund für das vorzei­tige Aus ist die Alte­rung einiger Teile und Kompo­nenten. Im Mai hebt die Mirage III in der Schweiz das letzte Mal ab. In Europa gäbe es kein Unter­nehmen mehr, das die in die Jahre gekom­menen Jet-Antriebe revi­diere, bestä­tigte das Bundesamt für Zivil­luft entspre­chende Infor­ma­tionen der «Neuen Zürcher Zeitung». Die letzten Flüge hätten aber ohnehin Ende dieses Jahres statt­ge­funden. Bis letztes Jahr star­tete die Mirage III jähr­lich rund 24 Mal – zu einem Preis von 15’000 Franken pro Person. Betrieben wurde die letzte flug­fä­hige Mirage III in der Schweiz vom Verein Espace Passion. Haupt­ei­gen­tümer ist das Mili­tär­flug­zeug­mu­seum Payerne VD. Der letzte Flug der «Mirage IIIDS J‑2012» wird von einem ehema­ligen Komman­danten einer Mirage-III-Aufklä­rungs­staffel durch­ge­führt. Er findet am 25. Mai vom Mili­tär­flug­platz Payerne VD statt. Ange­schafft wurden die Mirage-Kampf­flug­zeuge in der Schweiz vor rund 60 Jahren. 1961 hatte das Schweizer Parla­ment 871 Millionen Franken für den Kauf von 100 Mirage-Flug­zeugen bewil­ligt. Die Kosten waren jedoch aus dem Ruder gelaufen. 1964 musste der Bundesrat einen Zusatz­kredit von 576 Millionen Franken bean­tragen. Der Skandal führte zum Rück­tritt des Vertei­di­gungs­mi­nis­ters Paul Chaudet und einer Redu­zie­rung der Anzahl der Flug­zeuge. Bis 1970 wurden schliess­lich 57 Flug­zeuge ausge­lie­fert. Sie wurden als Abfang­jäger und Aufklä­rungs­flug­zeuge einge­setzt. Insge­samt kaufte die Schweiz 61 Mirage-Flug­zeuge, von denen im Laufe der Jahre zehn durch Absturz verloren gingen. Bis Ende der 1990er-Jahre bildeten sie das Rück­grat der Schweizer Luft­waffe. Im Jahr 2003 wurden die letzten 16 Maschinen ausser Dienst gestellt.

● Kein Witz: In den Hoch­alpen liegt im April am meisten Schnee. Der Früh­ling versucht, das Schnee­de­fizit des Winters aufzu­holen. Am Wochen­ende folgt die nächste Ladung Neuschnee.

● Seit zehn Jahren ist «Le Gruyère» auch in der EU und Gross­bri­tan­nien als geschützte Ursprungs­be­zeich­nung aner­kannt. Schwie­riger ist es im Rest der Welt. Vor einem Monat entschied ein US-ameri­ka­ni­sches Gericht: «Gruyère» kann als Marke nicht geschützt werden. Begrün­dung: «Gruyère» steht in den USA allge­mein für eine Sorte Hart­käse. Wo und wie der Käse produ­ziert wurde, spielt keine Rolle. Die Produ­zenten müssen aus der Region kommen. Zur «Region» gehören die Kantone Frei­burg, Neuen­burg, Waadt und Jura sowie ein paar Gemeinden im Kanton Bern. Die Laib­grösse liegt bei 55 bis 65 Zenti­meter Durch­messer bzw. bei 25 bis 40 Kilo­gramm Gewicht. Einige wenige kleine Löcher sind erwünscht, aber nicht erfor­der­lich. Die Kühe, die Milch für den Gruyère liefern, dürfen nur Gras und Heu fressen. Die Milch muss roh und frisch innert wenigen Stunden in die Käserei gebracht und dort verar­beitet werden. «Das Urteil macht mir Sorgen», sagt Phil­ippe Bardet. Er ist Direktor der Sorten­or­ga­ni­sa­tion «Le Gruyère». «Ich habe Angst, dass nun andere Länder zum glei­chen Schluss kommen könnten wie die USA.» Als Beispiele nennt er Austra­lien, Neusee­land oder südame­ri­ka­ni­sche Länder. «Der Einfluss der USA dort ist gross. Sie könnten Druck machen, dass auch in diesen Ländern Gruyère als Marke nicht aner­kannt wird.» Die USA sind nach der Schweiz und Europa der dritt­wich­tigste Absatz­markt: Im Schnitt wird jeder achte Schweizer Gruyère in die USA expor­tiert; 2021 wurden dort über 4100 Tonnen «Le Gruyère» verkauft. Ganz vom Tisch ist der Marken­streit auch nach dem jüngsten Gerichts­ur­teil aber noch nicht. Die Sorten­or­ga­ni­sa­tion könnte den Entscheid noch beim höchsten US-Gericht, beim Supreme Court, anfechten. Für Phil­ippe Bardet macht dies aber wenig Sinn. Erstens, weil der Supreme Court ganz grund­sätz­lich nur wenige Rekurse behandle, zwei­tens, weil die Chancen für einen Sieg – wenn das Gericht sich des Rekurses annehmen würde – gering seien. «Das Gericht fällt seine Entschei­dungen dem Prinzip ‹America first›. Ein Erfolg ist also unwahrscheinlich.»

● Tradi­tionen sind häufig anders entstanden als man denkt. Dies gilt zum Beispiel auch für die Schweizer Volks­musik – den Ländler. Er gehört eigent­lich noch keine hundert Jahre zur Schweizer Tradi­tion. In vielen Städten, in der Romandie oder auch im Tessin war diese Art Musik vorher kaum bekannt. Der grosse Aufschwung zur natio­nalen Musik begann unter anderem in Zürich. Dort, wo man den Ländler heute kaum mehr vermutet: im Altstadt­quar­tier Nieder­dorf. Hinter­grund ist die Land­flucht, die mit der Indus­tria­li­sie­rung im 19. Jahr­hun­dert zusam­men­hing. Die Leute vom Land strömten in die Fabriken in den Städten. «Und diese Arbeiter brachten dann halt ihre Musik mit», weiss Madlaina Janett. Sie hat sich mit der Geschichte der Volks­musik beschäf­tigt und ist Co-Autorin des Buchs «Länd­ler­stadt Züri». Richtig los ging es in Zürich mit dem Ländler nach dem Ersten Welt­krieg, so Janett. Zuvor war das Zürcher Ausgangs­leben von auslän­di­schen Forma­tionen und den aufkom­menden Charleston und Swing geprägt. «Wahr­schein­lich lechzten die Leute damals nach Abwechs­lung», erklärt sich Madlaina Janett den Erfolg der Länd­ler­mu­siker in Zürich. Es waren keine bieder-gemüt­li­chen «Stubeten», die im Nieder­dorf zum Besten gegeben wurden. Im Gegen­teil, es ging durchaus feucht­fröh­lich zu und her. Auch aufseiten der Musiker: Grund­sätz­lich sei die Szene «kein Kind von Trau­rig­keit» gewesen, sagt Madlaine Janett: «Abstürze gehörten bei fast allen dazu.» Dazu passt auch die Geschichte vom «Stocker Sepp», einer der grossen Ländler-Stars jener Zeit: «Man sagt von ihm, dass er im Suff eine Treppe hinun­ter­stürzte und daran starb.» Das war aller­dings im Jahr 1949, als die Zürcher Länd­ler­welle bereits wieder abebbte. Die Volks­musik machte in den Zwischen­kriegs­jahren eine erstaun­liche Entwick­lung durch – insbe­son­dere auch in ideo­lo­gi­scher Hinsicht. «Am Anfang war sie nur eine exoti­sche, urige Abwechs­lung. Im Laufe der Jahre hat sie sich aber zu einer Art natio­nalem Heiligtum entwi­ckelt. Und man fand wirk­lich, es sei die Pflicht als Einwohner der Schweiz, Länd­ler­musik zu hören», beschreibt Janett den stetig stei­genden Stel­len­wert der Volks­musik. Ihren Höhe­punkt fand diese Entwick­lung während der Schwei­ze­ri­schen Landes­aus­stel­lung von 1939 in Zürich, die ganz im Zeichen der geis­tigen Landes­ver­tei­di­gung stand. «Im Landi-Dorf gab es eigent­lich nur Länd­ler­musik zu hören.» Dies war der Wende­punkt. Noch nie zuvor waren so viele Leute in Kontakt mit Ländler gekommen. «Spätes­tens da war allen klar: Das ist unsere natio­nale Musik.» In Zürich lässt man aktuell die früheren Zeiten aufleben. Grund dafür ist, dass der Kanton Schwyz Gast­kanton des dies­jäh­rigen Sech­se­läu­tens ist. Diverse Schwyzer Forma­tionen spielen deshalb in Zürich – unter anderem auf dem Hirschen­platz im Nieder­dorf. Nach dem Zweiten Welt­krieg ging es aller­dings auch wieder schnell bergab mit dem Ländler in der Gross­stadt. «Das Publikum wollte auch mal wieder anderes hören und hatte wieder Zugang beispiels­weise zu ameri­ka­ni­scher Musik», sagt Madlaina Janett und bilan­ziert: «Spätes­tens im Jahr 1950 kann man die grosse Ländler-Blüte als beendet erklären.»

● Banker: «Hört auf mit dem Boni­verbot, es bringt uns nicht weiter» Parla­ments­mit­glieder debat­tierten über geeig­nete Mass­nahmen, damit der Staat keine Gross­bank mehr retten muss. ● Der grüne Waadt­länder Kantonsrat David Raedler fühlt sich ohne Mund­art­kennt­nisse in der Deutsch­schweiz ausge­schlossen und möchte, dass in den West­schweizer Schulen Schwei­zer­deutsch unter­richtet wird. Das findet die Genfer Lingu­is­tik­pro­fes­sorin Juliane Schröter eine gute Idee. SRF.ch

Südafrika – Die Nahrungs­mit­tel­pro­duk­tion ist bedroht. Mehr­stün­dige Strom­aus­fälle schaffen riesige Probleme in der Land­wirt­schaft. Mehrere Gross­bauern gingen bereits bank­rott. SRF.ch

Türkei – Der Rüstungs­kon­zern Aselsan (aselsan.com.tr/) hat vier Export­ver­träge für sein neues Drohnen-Abwehr­system IHTAR unter­zeichnet. Bei den Käufern handelt es sich um die Türki­sche Repu­blik Nord­zy­pern, Kirgi­si­stan, Niger und Angola, wie die Nach­rich­ten­agentur Anadolu am Sonntag berich­tete. Das Abwehr­system ist in der Lage, kleine und mittel­grosse Drohnen in städ­ti­scher und länd­li­cher Umge­bung zu treffen. Es dient unter anderem dem Schutz kriti­scher Infra­struk­turen, Grenzen und Gross­ver­an­stal­tungen. Das IHTAR-System wird in der Türkei viel­seitig einge­setzt. Neben dem Präsi­di­al­kom­plex in Ankara werden etwa wich­tige Anlagen des Ener­gie­sek­tors damit geschützt. So soll IHTAR künftig auch das türki­sche Kern­kraft­werk Akkuyu 120 km west­lich von Mersin sichern.

● Der neue türki­sche Beob­ach­tungs­sa­tellit IMECE wurde in Betrieb genommen. Der mit „natio­nalen Mitteln“ gebaute Satellit wurde in die Umlauf­bahn gebracht. Damit schreitet die Türkei beim globalen Wett­lauf in der Raum­fahrt weiter voran. IMECE wurde vom türki­schen TÜBİTAK Forschungs­in­stitut für Welt­raum­tech­no­lo­gien (uzay.tubitak.gov.tr/) entwi­ckelt und besteht gröss­ten­teils aus inlän­di­schen Kompo­nenten. Es besitzt eine elektro-opti­sche Satel­li­ten­ka­mera mit einer hohen Auflö­sung im Subme­ter­be­reich. Nach Angaben des türki­schen Tech­no­lo­gie­mi­nis­te­riums wird der Satellit in einer Höhe von 680 Kilo­me­tern zum Einsatz kommen. TRT.tr

Ukraine – Die EU werde Kiew nicht unbe­grenzt mit Geldern versorgen, warnte Ungarns Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán in einem Inter­view mit Kossuth-Radio. „Eigent­lich ist die Ukraine in finan­zi­eller Hinsicht ein nicht exis­tie­rendes Land“, erklärte er. „Der Rück­gang der Wirt­schafts­in­di­ka­toren ist enorm, was aufgrund des Krieges völlig verständ­lich ist. Offen­sicht­lich kann sich die Ukraine nicht selbst finan­zieren“, erklärte der unga­ri­sche Staats­chef. Die EU zahlt jetzt ukrai­ni­sche Gehälter, Renten und Gesund­heits­ver­sor­gung und stellt „riesige Summen bereit, die der euro­päi­schen Wirt­schaft entgehen“, betonte der Premier­mi­nister. Er fügte hinzu, dass diese Unter­stüt­zung „nicht unbe­grenzt fort­ge­setzt werden kann“. Die Frage sei, so Orbán, ob der Westen die Ukraine weiter stützen wolle. „In dem Moment, in dem Amerika und Europa diese Frage mit ‚Nein‘ beant­worten, wird der Krieg enden“, betonte er. Buda­pest ist auch an der Finan­zie­rung der Kiewer Regie­rung durch gemein­same EU-Mecha­nismen betei­ligt, aber trotzdem verschlech­tert sich die Situa­tion für die unga­ri­sche Minder­heit in der ukrai­ni­schen Region Trans­kar­pa­tien weiter, sagte der Premier­mi­nister. Orbán hatte sich zuvor darüber beschwert, dass die Ukraine ethni­sche Ungarn in der west­li­chen Region des Landes miss­han­delt. Unga­ri­sche Symbole werden in ganz Trans­kar­pa­tien zerstört, Leiter von unga­ri­schen Sprach­schulen werden entfernt, während „viele ethni­sche Ungarn an der Front sterben“. Seit dem Ausbruch der Kämpfe zwischen Russ­land und der Ukraine vor mehr als einem Jahr haben die EU, ihre Mitglied­staaten und Finanz­in­sti­tute mehr als 50 Milli­arden Euro an finan­zi­eller Unter­stüt­zung für Kiew bereit­ge­stellt, darunter 12 Milli­arden Euro für Waffen und 30 Milli­arden Euro Finanz­hilfe. KR.hu

● Laut einem Dekret des ukrai­ni­schen Minis­te­riums für Jugend und Sport wurde ukrai­ni­schen Sport­lern die Teil­nahme an inter­na­tio­nalen Veran­stal­tungen mit Athleten aus Russ­land und Weiss­russ­land unter­sagt. RU.ua

USA – Sehr brisant: Schwä­chelnde ukrai­ni­sche Luft­ab­wehr: Bislang hat eine starke Luft­ver­tei­di­gung die Ukraine vor Schlim­merem bewahrt. Doch die US-Mili­tärs zeichnen ein pessi­mis­ti­sches Bild davon, wie lange das so bleiben wird. Kiew weist demnach einen hohen Raketen-Verschleiss auf, Nach­schub kommt nur spär­lich an. Bereits am 2. Mai könnten die Raketen für das Luft­ab­wehr­system S‑300 ausgehen, völlig ausge­schossen könnte Kiew gemäss den Doku­menten am 23. Mai sein. Gemäss dem diplo­ma­ti­schen Korre­spon­denten von SRF, Fredy Gsteiger, sind die Infor­ma­tionen explosiv. «Sie liefern Moskau Infor­ma­tionen, wo es aus der Luft erfolg­reich angreifen kann.» Waffen­lie­fe­rungen an beide Kriegs­par­teien: Das Logis­tik­pro­jekt der USA und ihrer Partner hat mitt­ler­weile riesige Ausmasse ange­nommen. Über­ra­schen­der­weise soll auch Serbien, histo­risch ein Verbün­deter Moskaus, sich bereit erklärt haben, Waffen an Kiew zu liefern. Es ist nicht klar, ob es tatsäch­lich dazu gekommen ist. Belgrad demen­tiert. Ägypten und die Verei­nigten Arabi­schen Emirate sollen hingegen Waffen­lie­fe­rungen an Moskau geprüft haben. Die Infor­ma­tionen waren gemäss Fredy Gsteiger bislang nicht bekannt. «Sie könnten zu Verstim­mungen unter den Ländern führen.» Lecks im russi­schen Sicher­heits­ap­parat: In den Lage­be­richten wird deut­lich, wie tief die US-Geheim­dienste den russi­schen Sicher­heits­ap­parat infil­triert haben. Es finden sich neben Details zu Plänen des russi­schen Mili­tärs auch Verweise auf Macht­kämpfe inner­halb des Kremls. So soll etwa der Auslands­ge­heim­dienst FSB dem Militär vorwerfen, die wahren Todes­zahlen in der Ukraine zu verschleiern. «Diese Enthül­lungen erlauben es Russ­land, Rück­schlüsse über eigene Lecks zu ziehen, diese zu schliessen und Infor­manten zu bestrafen», so Fredy Gsteiger. Mässig brisant: Unter­stüt­zung der Ukraine durch den Westen: Die veröf­fent­lichten Lage­be­richte enthalten detail­lierte Angaben über den Kriegs­ver­lauf. An mehreren Stellen werden Vorbe­rei­tungen für eine anste­hende Früh­lings­of­fen­sive Kiews ange­spro­chen, mitsamt Artil­le­rie­lie­fe­rungen und der Anzahl benö­tigter Panzer. Gemäss Fredy Gsteiger zeigen die Veröf­fent­li­chungen, wie stark das Enga­ge­ment der USA und der Nato für die Ukraine ist. Wirk­lich neu sei das aber nicht. Bespit­ze­lung von Part­nern: Die US-Geheim­dienste spio­nieren Alli­ierte offenbar genauso aus wie geopo­li­ti­sche Gegner. Inner­halb der südko­rea­ni­schen Regie­rung herrscht offenbar Unei­nig­keit in der Frage von Waffen­lie­fe­rungen an die Ukraine. Zudem finden sich in den Doku­menten Verweise auf die Über­wa­chung des ukrai­ni­schen Präsi­denten Wolo­dimir Selenski sowie des UNO-Chefs Antonio Guterres. In Israel haben offenbar Teile des Geheim­dienstes Mossad aktiv versucht, die Proteste gegen die Justiz­re­form von Premier­mi­nister Benjamin Netan­yahu zu unter­stützen. «Diese Enthül­lungen kommen nicht wirk­lich über­ra­schend. Dennoch können sie zu einem Vertrau­ens­ver­lust und poli­ti­scher Verstim­mung unter Part­nern führen», sagt Fredy Gsteiger. Wenig brisant: Zahlen zu Kriegs­op­fern: Die USA gehen davon aus, dass Russ­land bislang 189’500 bis 223’000 Tote oder Verwun­dete zu beklagen hat (43’000 in direkten Kampf­hand­lungen). Auf Seiten der Ukraine sollen es 124’500 bis 131’000 (17’500 in direkten Kampf­hand­lungen) sein. Fredy Gsteiger dazu: «Die Zahlen sind weit­ge­hend bekannt, auch wenn es je nach Quelle Unter­schiede gibt.» Hacker­an­griffe, Gerüchte über kranken Putin, Nord­korea: Neben den Zahlen und Details zum Kriegs­ge­schehen in der Ukraine sowie Details aus abge­hörten Gesprä­chen beinhalten die Lage­be­richte auch Speku­la­tionen und mögliche Zukunfts­sze­na­rien. Eine Auswahl: China soll sich in Gesprä­chen mit Moskau bereit erklärt haben, tödliche Waffen an Russ­land zu liefern. Das Land will dies aber geheim halten. Die mili­tä­ri­sche Führung der USA geht davon aus, dass der Konflikt in der Ostukraine andauern wird und auch in diesem Jahr keine Partei sieg­reich daraus hervor­gehen wird. Im vergan­genen September ist es über dem Schwarzen Meer beinahe zu einem Zwischen­fall mit diplo­ma­ti­schem Spreng­po­ten­zial gekommen. So soll ein russi­scher Kampfjet kurz davor gestanden haben, einen briti­schen Jet abzu­schiessen. Nur durch Zufall soll es nicht so weit gekommen sein. Russi­sche Hacker sollen auf Geheiss des Kremls Angriffe auf kriti­sche Infra­struktur in Kanada lanciert haben. Die brasi­lia­ni­sche Regie­rung bemüht sich um eine Vermitt­ler­rolle im Ukraine-Krieg. Es bestehen Pläne für einen entspre­chenden Gipfel in Moskau in den kommenden Monaten. In den Brie­fings werden auch Speku­la­tionen inner­halb Russ­lands aufge­nommen, wonach der russi­sche Präsi­dent, Wladimir Putin, an Krebs erkrankt sein könnte. Auch finden sich Details zum Rake­ten­pro­gramm Nord­ko­reas. Dieses soll zwar schnell voran­schreiten, dennoch soll Pjöng­jang an einer Mili­tär­pa­rade im Februar «nicht-opera­tive» Raketen vorge­führt haben ● Das Mate­rial, das Teixeira angeb­lich geteilt hatte, machte deut­lich, wie tief ameri­ka­ni­sche und alli­ierte Geheim­dienste in die russi­sche Regie­rung vorge­drungen waren. Damit wurde deut­lich, dass die Ameri­kaner den Ukrai­nern fast sofort Infor­ma­tionen über geplante russi­sche Angriffe geben konnten. Sie zeigten auch, dass US-Geheim­dienste Verbün­dete wie Israel und Südkorea sowie die ukrai­ni­schen Führer belauschten. NOS.nl

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.