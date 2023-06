Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 02.06.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Ägypten – Einen beson­deren Fund haben Archäo­logen in Sakkara nahe der ägyp­ti­schen Haupt­stadt Kairo gemacht. Auf einem alten Friedhof fanden sie noch unbe­kannte Gräber und Werk­stätten zur Einbal­sa­mie­rung verstor­bener Menschen und Tiere. Es handelt sich um die grössten bislang entdeckten Räume für diesen Zweck. NOS.nl

● Zehn Jahre lang waren die Bezie­hungen zwischen Ägypten und der Türkei ange­spannt. Jetzt werden Botschafter entsendet. SRF.ch

China – Die Gewinne der chine­si­schen Indus­trie­un­ter­nehmen sind in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 einge­bro­chen. Das geht aus offi­zi­ellen Daten hervor, die heute veröf­fent­licht wurden. Den Daten des Natio­nalen Statis­tik­amtes (NBS) zufolge sanken die Gewinne von Jänner bis April um 20,6 Prozent gegen­über dem Vorjah­res­zeit­raum, vergli­chen mit einem Rück­gang von 21,4 Prozent in den ersten drei Monaten. Allein im April verzeich­neten die Indus­trie­un­ter­nehmen einen Gewinn­rück­gang von 18,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so das NBS, das nur gele­gent­lich monat­liche Zahlen veröf­fent­licht. Im März schrumpften die Gewinne um 19,2 Prozent. Lenovo, der welt­grösste PC-Hersteller, gab diese Woche bekannt, dass die Quar­tals­um­sätze und ‑gewinne im Jänner und März einge­bro­chen sind und das Unter­nehmen fast neun Prozent seiner Beleg­schaft entlassen musste. Auslän­di­sche Unter­nehmen verzeich­neten von Jänner bis April einen Gewinn­rück­gang von 16,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während private Unter­nehmen einen Einbruch von 22,5 Prozent hinnehmen mussten, wie aus den Daten hervor­geht. Die Gewinne sanken in diesem Zeit­raum in 27 von 41 wich­tigen Indus­trie­sek­toren, wobei die Eisen-und Stahl­in­dus­trie mit 99,4 Prozent den grössten Einbruch verbuchten. ORF.at

● Erster Lini­en­flug der chine­si­schen C919: sanfte Landung in Peking. Das erste in China gebaute Passa­gier­flug­zeug hat erfolg­reich den ersten Flug von Shanghai nach Peking absol­viert. SRF.ch

● China will am 30.5. seine nächste bemannte Raum­fahrt­mis­sion starten. Um 9.31 Uhr Orts­zeit soll das Raum­schiff „Shen­zhou 16“ vom Welt­raum­bahnhof Jiuquan im Nord­westen der Volks­re­pu­blik zur mitt­ler­weile voll funk­ti­ons­fä­higen Raum­sta­tion „Tian­gong“ (Himmels­pa­last) aufbre­chen. Mittel­fristig sind weitere Missionen zum Mond und zum Mars geplant. ORF.at

● Nach Einfüh­rung der anti­rus­si­schen Sank­tionen und dem Aufschwung der chine­si­schen Wirt­schaft: UnionPay hat Visa im Jahr 2022 beim Markt­an­teil der Debit­kar­ten­trans­ak­tionen über­holt. UnionPay (银联) ist die einzige Kredit­kar­ten­or­ga­ni­sa­tion in der Volks­re­pu­blik China. Die Orga­ni­sa­tion wurde im März 2002 gegründet und ist eine Verei­ni­gung der karten­aus­ge­benden Banken Chinas unter Aufsicht der chine­si­schen Zentral­bank. CGNT.cn

Deutsch­land – Der Haut­bahnhof in Nürn­berg soll ange­sichts zuletzt gestie­gener Krimi­na­li­täts­zahlen sicherer werden. Medi­en­be­richten zufolge gehört zu dem neuen Sicher­heits­kon­zept auch, dass die eigent­lich für Eisen­bahn­an­lagen zustän­dige Bundes­po­lizei künftig Unter­stüt­zung von der US-ameri­ka­ni­schen Mili­tär­po­lizei erhält. BR.de

Grie­chen­land – Nach der geschei­terten Regie­rungs­bil­dung in Grie­chen­land ist die Neuwahl für den 25. Juni fest­ge­legt worden. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien – An briti­schen Flug­häfen ist seit Frei­tag­abend die elek­tro­ni­sche Pass­kon­trolle ausge­fallen. Passa­giere müssen sich bei der Einreise nach Gross­bri­tan­nien auf stun­den­langes Warten einstellen. Infor­ma­tik­pro­bleme mit den soge­nannten eGates stellen sich derzeit an den Flug­häfen London Heathrow und Gatwick sowie Manchester, berich­tete die BBC. Eine Spre­cherin der Gewerk­schaft der Mitar­beiter in den Berei­chen Grenzen und Zoll warnte in der BBC davor, dass sich «sehr, sehr schnell» lange Menschen­schlangen bilden würden. Denn je nach Flug­hafen passierten 60 bis 80 Prozent der Reisenden die elek­tro­ni­sche Pass­kon­trolle. Reise­pässe müssten nun aber manuell kontrol­liert werden, was viel länger dauere. Wie die BBC in einer Repor­tage berichtet, herrschte teil­weise Chaos vor den Schranken der Pass­kon­trollen. «Leute waren ziem­lich frus­triert und einzelne versuchten, die Warte­schlangen zu umgehen und stiegen über Abschran­kungen, so dass die Polizei eingreifen musste. Viele beklagten sich darüber, keinerlei Infor­ma­tionen erhalten zu haben.» Auch am Hafen von Dover hatte es zuvor Infor­ma­tik­pro­bleme bei der Kontrolle bei der Ausreise aus Gross­bri­tan­nien gegeben. Das Pass­kon­troll­system von Frank­reich war am Sams­tag­morgen zwischen­zeit­lich ausge­fallen und hatte Warte­schlangen ausge­löst. «Wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu lösen und stehen dazu in Kontakt mit Hafen­be­trei­bern und Flug­ge­sell­schaften, um die Störung für die Reisenden so gering wie möglich zu halten», zitierte die BBC am Samstag einen Spre­cher des briti­schen Innen­mi­nis­te­riums. Die Flug­ge­sell­schaft British Airways hatte bereits vor dem Pfingst­wo­chen­ende wegen Infor­ma­tik­pro­blemen zum wieder­holten Mal Flüge am Flug­hafen London Heathrow absagen müssen. Betroffen waren vor allem Verbin­dungen inner­halb Gross­bri­tan­niens und Europas. SRF.ch

Indien – Einem indi­schen Beamten, der an einem Stausee in Zentral­in­dien Erho­lung suchte, fiel beim Versuch, ein Selfie zu schiessen, sein Handy ins Wasser. Der 32-Jährige bat zunächst Taucher um Hilfe. Später ordnete er an, den Stausee zu entleeren. Die Arbeiten dauerten insge­samt drei Tage, dabei wurden Millionen Liter Wasser heraus­ge­pumpt. Als das Handy schliess­lich gefunden wurde, stellte sich heraus, dass es nicht mehr funk­tio­nierte. BBC.uk

Indo­ne­sien – Ein Land im Elek­tro­fahr­zeug-Fieber. Ein Viertel der welt­weiten Nickel­vor­kommen liegen in Indo­ne­sien. Ohne Nickel keine Batte­rien: Das Land will diese Chance nutzen, um eine globale Kraft im Geschäft mit Elek­tro­fahr­zeugen zu werden. Der Enthu­si­asmus ist gross. Grüne Jacke, grüner Helm: Solihin sieht aus wie ein ganz typi­scher Gojek-Fahrer. Unty­pisch aber ist sein Motorrad: Es fährt mit Strom und Batte­rien. Die sind zwar gerade leer, aber Solihin tauscht sie mit wenigen Hand­griffen aus. «Es ist schnell und effi­zient», sagt er. «Wir müssen auch nie anstehen.» Solihin fährt Motor­rad­taxi für Gojek, die Super-App für alles in Indo­ne­sien. Er macht bei einem Pilot­pro­jekt für Elek­tro­mo­bi­lität mit. Die Fahr­zeuge stammen von der Firma Gogoro aus Taiwan. Die Batte­rien können in Jakarta an ausge­wählten Tank­stellen der staat­li­chen Ölge­sell­schaft Perta­mina ausge­tauscht werden. «Das Motorrad ist einfach instand zu halten, es ist umwelt­freund­lich und es ist auch billiger», sagt Solihin. Über die App Gojek lassen sich Trans­porte aller Art (Personen und Lebens­mittel) bestellen. Dabei wickelt man über die Anwen­dung Logistik und Zahlung ab. Gojek versteht sich aber auch als soziale Platt­form und Tausch­börse. Bis heute hat Gojek nach eigenen Angaben mit mehr als einer Million Fahrern, 125’000 kuli­na­ri­schen Händ­lern und 30’000 anderen Dienst­leis­tern zusam­men­ge­ar­beitet, die alle auf 50 Städte in Indo­ne­sien verteilt sind. Das Pilot­pro­jekt gehört zu den ersten im Bereich Elek­tro­mo­bi­lität in Jakarta. Die indo­ne­si­sche Regie­rung will den Sektor massiv fördern. Der Grund: Das Land besitzt unge­fähr ein Viertel der welt­weiten Nickel­vor­kommen. Nickel ist ein essen­zi­eller Bestand­teil von modernen Batte­rien. Präsi­dent Joko Widodo nahm im Februar kein Blatt vor den Mund: Dieser Schatz soll Indo­ne­sien zugu­te­kommen. «Die Kolo­ni­al­zeit, während der wir immer Rohstoffe expor­tiert haben, ist vorbei», so der Präsi­dent. Joko Widodo will Indo­ne­sien zu einem führenden, globalen Standort für Elek­tro­mo­bi­lität machen. Alle essen­zi­ellen Rohma­te­ria­lien für moderne Batte­rien liegen auf dem Archipel unter der Erde. «Wir müssen gute Produkte herstellen, sodass andere Länder von uns abhängig sind», so der Präsi­dent, «die Zukunft dieses Ökosys­tems wird gross werden in Indo­ne­sien». Indo­ne­sien ist im Elek­tro­fahr­zeug-Fieber. Die Stra­tegie soll dem Land auf mehreren Ebenen zugu­te­kommen: Es will bis 2060 CO₂-neutral werden, gleich­zeitig die Wirt­schaft entwi­ckeln und entle­gene Regionen fördern. Die Regie­rung hat ange­kün­digt, neue Elek­tro­autos mit fast 5000 Franken und neue Elek­tro­mo­tor­räder mit fast 500 Franken zu subven­tio­nieren. Den Export von rohem Nickel aus Indo­ne­sien hat die Regie­rung bereits verboten, weil sie die Wert­schöp­fung im Land behalten will. Die WTO hat dagegen Beschwerde einge­legt. Eine Entschei­dung steht noch aus. Auch altein­ge­ses­sene Firmen wie Bakrie & Brot­hers wittern ihre Chance. Das Konglo­merat gibt es seit 81 Jahren und es ist bis heute haupt­säch­lich im Rohstoff­sektor tätig. CEO Anindya Bakrie leitet den Fami­li­en­be­trieb. Auch er und seine Firma wollen beim grünen Boom mitma­chen. «Es ist fast wie wenn Indo­ne­sien zum ersten Mal wirk­lich wichtig ist», sagt er. «Indo­ne­sien kann zum ersten Mal Teil eines globalen Ökosys­tems sein.» In Zusam­men­ar­beit mit dem chine­si­schen Elek­tro­fahr­zeug­her­steller BYD will Bakrie & Brot­hers erst elek­tri­sche Busse zusam­men­bauen und dann selbst Batte­rien produ­zieren. Die 10’000 Diesel­busse im öffent­li­chen Verkehrs­system von Jakarta sollen bald ersetzt sein. Eine Linie ist bereits im Betrieb. Ob Regie­rung, Wirt­schaft oder Privat­per­sonen: Der Enthu­si­asmus ist überall spürbar – nicht aber die Umwelt­pro­bleme. Die entstehen weit weg von Java mit der Haupt­stadt Jakarta und werden haupt­säch­lich von Menschen in der Nähe der Nickel­minen auf Sula­wesi und den Molukken getragen. Inter­na­tio­nale Firmen, viele aus China, graben dort das Metall aus der Erde. Es leiden die Arbeiter – und die Umwelt. Und auch wenn der Verkehr bald elek­trisch sein sollte: Indo­ne­sien produ­ziert seinen Strom zu fast 90 Prozent mit Kohle, Öl und Gas. Wenn sich dieser Mix nicht eben­falls ändert, kann das Land seine Klima­ziele kaum errei­chen. Doch diese Probleme und Fragen scheinen – zumin­dest im Moment – eher neben­säch­lich zu sein. Indo­ne­sien hat in seinen Nickel­vor­räten eine grosse Chance erkannt und will sie nutzen. Das grosse Ziel von Triharsa Adicahya ist, ein eigenes, lokal in Indo­ne­sien gefer­tigtes Motorrad zu bauen – sein Kind­heits­traum. «Diese elek­tri­sche Revo­lu­tion ist die Chance», sagt er. Die Pläne für sein Motorrad liegen bereits in seiner Schub­lade. Doch zuerst will er Lösungen zum Umbau der 125 Millionen Benzin­mo­tor­räder in Indo­ne­sien entwi­ckeln. SRF.ch

Iran – An der iranisch-afgha­ni­schen Grenze ist es zu Schies­se­reien zwischen Taliban und irani­schen Grenz­sol­daten gekommen. Die unmit­tel­bare Ursache der Schies­serei ist unklar. Die beiden Nach­bar­länder sind in einen lang­jäh­rigen Konflikt um den Zugang zu knappem Trink­wasser verwi­ckelt. NOS.nl

Italien – In Italien fanden über Pfingsten in zahl­rei­chen Gemeinden Wahlen statt. Seit Minis­ter­prä­si­dentin Giorgia Meloni und ihre Rechts­ko­ali­tion die Wahlen im vergan­genen Herbst gewonnen hatten, war dies der erste Stim­mungs­test. Und es zeigt sich: Giorgia Melonis Rechts­ko­ali­tion behält klar die Ober­hand und hat in den meisten Gemeinden die Nase vorn. Bemer­kens­wert sind dabei die Verschie­bungen inner­halb des sieg­rei­chen rechten Lagers: Neu siegt Melonis Partei «Brüder Italiens» auch im Norden, in der Lombardei und in Vene­tien, wo bisher die Lega domi­nierte. In Städten wie Brescia oder Vicenza über­flü­gelt nun Melonis Partei sogar jene von Matteo Salvini. Für Salvini, den Chef der Lega, ist das eine Schmach, domi­nierte doch seine Partei in diesen nörd­li­chen Regionen während langer Zeit unan­ge­fochten. Meloni gelang es bei dieser Wahl aber auch, Leute für sich und ihre Partei zu gewinnen, die bisher Silvio Berlus­conis Partei «Forza Italia» gewählt hatten. SRF.ch

● Das Rätsel um den leuch­tend grünen Kanal in Venedig ist gelöst. Die helle Farbe sei auf Fluo­res­zein zurück­zu­führen, einen Farb­stoff, der zur Prüfung von Wasser­lei­tungen und Abwas­ser­ka­nälen verwendet werde, sagten örtliche Behörden. Das fluo­res­zie­rende grüne Wasser in der italie­ni­schen Stadt ist unge­fähr­lich. Es ist nicht klar, wer den Farb­stoff dem Wasser zuge­setzt hat. Die Polizei ermit­telt, ob es sich mögli­cher­weise um einen Klima­pro­test handelt. NOS.nl

Kosovo – Nach Zusam­men­stössen in einer mehr­heit­lich von Serben bewohnten Stadt im Kosovo hat der serbi­sche Präsi­dent Alek­sandar Vučić die Armee seines Landes in Bereit­schaft versetzt. Zudem sollten Truppen näher an die Grenze zum Kosovo verlegt werden. Vertei­di­gungs­mi­nister Miloš Vučević sprach von einer drin­genden Mass­nahme. «Es ist klar, dass Terror gegen die serbi­sche Gemein­schaft im Kosovo verübt wird», sagte Vučević im Fern­sehen. Die koso­va­ri­sche Polizei in Zvečan hatte zuvor Tränengas und Blend­gra­naten gegen serbi­sche Demons­tranten einge­setzt, die den Einzug eines neuen, koso­va­ri­schen Bürger­meis­ters verhin­dern wollte. Gewalt­tä­tige Protest­teil­nehmer fackelten ein Poli­zei­auto ab. Die Polizei berich­tete von fünf verletzten Beamten. Die Bürger­meister in den vier nord­ko­so­va­ri­schen Gemeinden wurden in den letzten Tagen verei­digt. Die Serben hatten deren Wahl im Vormonat boykot­tiert. Die Wahl­be­tei­li­gung lag deshalb bei nur 3,5 Prozent. Die neuen Bürger­meister in dem fast ausschliess­lich von Serben bewohnten Gebiet kommen von alba­ni­schen Parteien. Im Rest des Kosovos leben fast ausschliess­lich Albaner. Immer wieder gibt es Span­nungen mit der serbi­schen Minder­heit im Norden Kosovos. Der Kosovo erklärte sich 2008 für unab­hängig von Serbien. Aller­dings erkannte die Regie­rung in Belgrad die Unab­hän­gig­keit nicht an und verlangt seine Rück­gabe. Auch die im Kosovo lebenden Serben sehen sich als Teil Serbiens. Dies gab er auf einer Gross­kund­ge­bung der natio­na­lis­ti­schen Präsi­den­ten­partei in Belgrad bekannt, ein Tag vor dem Parteitag der SNS. Wer sein Nach­folger wird, ist zurzeit nicht bekannt. Zwei Amok­läufe mit 18 Toten hatten zu Monats­be­ginn die serbi­sche Gesell­schaft erschüt­tert. Vučić-Gegner forderten in den letzten Wochen Konse­quenzen. Die Führung in der Haupt­stadt Priš­tina (Prish­tinë) machte Belgrad für die Unruhen verant­wort­lich. «Die ille­galen und krimi­nellen Struk­turen Serbiens im Nord-Kosovo erhielten die Order, die Lage vor Ort zu eska­lieren», schrieb Blerim Vela, der Stabs­chef der koso­va­ri­schen Präsi­dentin Vjosa Osmani-Sadriu, auf Twitter.

● Vor dem Hinter­grund anhal­tender Span­nungen hat die Nato-geführte Kosovo-Schutz­truppe KFOR ihre Präsenz im serbisch bevöl­kerten Norden des Landes verstärkt. Rund 300 KFOR-Soldaten in Kampf­montur bezogen vor dem Gemein­deamt im Ort Zvecan Stel­lung, berich­tete ein Reporter der Deut­schen Presse-Agentur von vor Ort. Zugleich versam­melte sich auch eine grös­sere Menge serbi­scher Demons­tranten vor dem Amts­ge­bäude. Die KFOR (Kosovo Force) ist eine von der NATO geführte inter­na­tio­nale Frie­dens­truppe. Die KFOR marschierte am 11. Juni 1999, zwei Tage nach der Verab­schie­dung der UN-Sicher­heits­rats­re­so­lu­tion 1244, in den Kosovo ein. Das Haupt­quar­tier befindet sich in Camp Film City in Priš­tina. Das Regio­nal­kom­mando Ost in Camp Bond­s­teel bei Ferizaj besteht aus der US-Armee, unter­stützt von Grie­chen­land. Italien, Finn­land, Ungarn, Polen, Slowe­nien, der Schweiz und der Türkei, sowie das Regio­nal­kom­mando West im Camp Villaggio Italia in der Nähe von Peć werden von Italien betrieben und von Öster­reich, Kroa­tien, Molda­wien, Nord­ma­ze­do­nien, Polen, Slowe­nien, der Schweiz und der Türkei unter­stützt. SRF.ch

Libanon – Die gras­sie­rende Korrup­tion im Libanon ist Thema so mancher Diskus­sionen. Nun haben sich Spie­le­ent­wickler aus Beirut dem Thema ange­nommen. Sie haben ein poli­ti­sches Brett­spiel entwi­ckelt, das die Korrup­tion zum Thema hat. Ziel des Spieles ist es, Präsi­dent des Landes zu werden, redlich oder unred­lich. Über­setzt heisst das Spiel, Projekt Präsi­dent. Die Idee zum Spiel kam Chemaly während der Protest­be­we­gung im Libanon 2019, als Hundert­tau­sende Akti­visten gegen die Korrup­tion im Land auf die Strasse gingen. SRF.ch

Monaco – Lange Zeit als «Kron­juwel» der Formel 1 über alle Zweifel erhaben, hat seinen Status in den vergan­genen Jahren schlei­chend einge­büsst. Der Vertrag läuft noch bis 2025, der geringe wirt­schaft­liche Nutzen für die Renn­serie und die sport­lich oft ereig­nis­losen Rennen trugen aber zu einer Entfrem­dung bei. Andere Inter­es­senten gibt es ohnehin genug. SRF.ch

Nieder­lande – Blockade Auto­bahn­ab­schnitt. Über 1500 Fest­nahmen nach Klima-Demons­tra­tion in den Nieder­landen. Gegen 48 Teil­nehmer wird wegen straf­barer Hand­lungen ermit­telt, darunter Belei­di­gung und Sach­be­schä­di­gung. SRF.ch

Nigeria – Der gewählte Präsi­dent Nige­rias, Bola Ahmed Tinubu, wurde am Montag in sein Amt verei­digt, obwohl recht­liche Anträge einge­reicht wurden, die darauf abzielten, das Ergebnis der Präsi­dent­schafts­wahl 2023 aufzu­heben. Der 71-jährige Tinubu, der zum 16. Präsi­denten des bevöl­ke­rungs­reichsten Landes Afrikas aufge­stiegen ist, wurde am Eagles Square in der Haupt­stadt Abuja von Nige­rias oberstem Richter Olukayode Ariwoola verei­digt. Mit dem Amtseid versprach er, seine Pflichten im Einklang mit der Verfas­sung zu erfüllen und forderte gleich­zeitig die Einheit Nige­rias. BBC.uk

Öster­reich – Der öster­rei­chi­sche Schau­spieler Peter Simo­ni­schek ist tot. Das melden öster­rei­chi­sche Medien unter Beru­fung auf einen lang­jäh­rigen Wegge­fährten sowie das Burg­theater in Wien. Simo­ni­schek, der 76 Jahre alt wurde, war eines der unver­wech­sel­barsten Gesichter des öster­rei­chi­schen Schau­spiels. Dem Schau­spieler gelang es in seiner langen Karriere, sowohl der schweren Dramatik als auch den leichten Komö­dien gerecht zu werden. Er wuchs Thea­ter­gän­gern, Kino­fans oder Radio­hö­rern ans Herz. Unter anderem glänzte er als «Jeder­mann» bei den Salz­burger Fest­spielen. Die Para­de­rolle der Salz­burger Fest­spiele spielte er so oft wie kein anderer, von 2002 bis 2009 insge­samt 108-mal. Insge­samt stand er gar 210-mal auf Bühnen der Salz­burger Fest­spiele: vor allem für Schau­spiel­vor­stel­lungen, aber auch für Lesungen und Orches­ter­kon­zerte. SRF.ch

Polen – Polen stellt den Güter­ver­kehr an seinen Grenz­über­gängen zu Weiss­russ­land ein und verbietet allen in Weiss­russ­land und Russ­land regis­trierten Last­kraft­wagen die Einfahrt in das Land. Dies geht aus einer am 29. Mai erlas­senen Regie­rungs­ver­ord­nung hervor. Die Verord­nung trat am 30. Mai in Kraft. RPI.pl

Russ­land – Mehrere Hundert deut­sche Staats­be­diens­tete wie Diplo­maten, Lehrer und Mitar­beiter der Goethe-Insti­tute müssen einem Bericht zufolge Russ­land verlassen. Russ­land reagiere damit auf die Redu­zie­rung der Präsenz russi­scher Nach­rich­ten­dienste in Deutsch­land, zitiert die Zeitung das Auswär­tige Amt. Das Auswär­tige Amt habe auf Anfrage mitge­teilt, im Zusam­men­hang mit der Redu­zie­rung der Präsenz russi­scher Nach­rich­ten­dienste in Deutsch­land habe das russi­sche Aussen­mi­nis­te­rium im April die Entschei­dung getroffen, für den Perso­nal­be­stand der deut­schen Auslands­ver­tre­tungen und Mitt­ler­or­ga­ni­sa­tionen in Russ­land eine Ober­grenze einzu­führen. «Diese von Russ­land ab Anfang Juni fest­ge­legte Grenze erfor­dert einen grossen Einschnitt in allen Berei­chen unserer Präsenz in Russ­land.» Betroffen sind nach Zeitungs­an­gaben in einer nied­rigen bis mitt­leren drei­stel­ligen Zahl Diplo­maten, aber vor allem Kultur­mittler, wie etwa Lehrer der deut­schen Schule in Moskau und in erheb­li­cher Zahl Mitar­beiter der Goethe-Insti­tute. Deutsch­land und Russ­land hatten im Zuge ihrer schweren Span­nungen in der Vergan­gen­heit immer wieder gegen­seitig Diplo­maten ausge­wiesen. Schon jetzt sind die Vertre­tungen stark ausge­dünnt, die Dienst­leis­tungen für deut­sche Staats­bürger sind redu­ziert oder mit längeren Warte­zeiten etwa bei der Ausstel­lung von Doku­menten verbunden. Die Lage hat sich mit Beginn des russi­schen Krieges gegen die Ukraine deut­lich verschärft. «Ange­sichts dieser einsei­tigen, nicht gerecht­fer­tigten und nicht nach­voll­zieh­baren Entschei­dung geht es der Bundes­re­gie­rung nun darum, eine Mini­mal­prä­senz der Mittler in Russ­land bei gleich­zei­tiger Aufrecht­erhal­tung auch der diplo­ma­ti­schen Präsenz sicher­zu­stellen», zitiert die Zeitung das Auswär­tige Amt. Dies sei nur möglich, wenn «in allen Berei­chen die Zahl der Mitar­beiter stark redu­ziert wird». Mit Blick auf die Ober­grenze bei der russi­schen Präsenz in Deutsch­land werde die Bundes­re­gie­rung darauf achten, dass auch in der Praxis eine echte Ausge­wo­gen­heit bestehe, hiess es weiter. SRF.ch

● Mehr als 3,5 Millionen ukrai­ni­sche Bürger seien nach Russ­land einge­reist, seit Moskau vor mehr als einem Jahr seine Mili­tär­ope­ra­tion begann, sagte Wladimir Kuli­schow, der Chef des Grenz­schutz­dienstes, am Samstag. Im Gespräch mit der Nach­rich­ten­agentur TASS stellte er fest, dass die russi­schen Behörden „aufgrund der verschärften huma­ni­tären Lage im Kampf­ge­biet“ eine Reihe von Mass­nahmen ergriffen hätten, um Millionen Ukrai­nern, die sich für die Einreise in das Land entschieden hatten, die Einreise zu erleichtern.

● Einige EU-Staaten kauften aktiv russi­sches Flüs­sig­erdgas (LNG), wobei Spanien Anfang 2023 an der Spitze der Käufer­liste stand. Spaniens Importe von russi­schem LNG waren seit Beginn des Konflikts in der Ukraine um 84 % gestiegen. Auch Frank­reich hat sich zu einem wich­tigen russi­schen LNG-Impor­teur entwi­ckelt und kaufte im Jahr 2022 1,9 Millionen Tonnen des Kraft­stoffs. Es folgten laut Bloom­berg Spanien, das 533.800 Tonnen kaufte, und Belgien, das im glei­chen Zeit­raum 310.000 Tonnen kaufte. Spanien sei zwischen dem 1. Januar und dem 9. März dieses Jahres auch der grösste Impor­teur russi­scher fossiler Brenn­stoffe gewesen, teilte die Nach­rich­ten­agentur mit. Dicht dahinter folgten Belgien und Bulga­rien. Anfang Mai schlug die EU im Rahmen eines neuen Sank­ti­ons­pa­kets vor, Schiffen, die gegen Sank­tionen gegen russi­sches Öl verstossen haben, die Einfahrt in EU-Häfen und Wasser­strassen zu verbieten. Später forderte der EU-Aussen­be­auf­tragte Josep Borrell die Union auf, aus russi­schem Öl herge­stellten indi­schen Treib­stoff zu verbieten. Indiens eigene Rohöl­im­porte aus Russ­land haben sich im Geschäfts­jahr, das am 31. März endete, verzehnfacht.

● Die südrus­si­sche Stadt Kras­nodar hat beschlossen, alle Schilder und Werbe­ta­feln in Fremd­spra­chen, einschliess­lich Trans­li­te­ra­tionen, zu verbieten, teilten die örtli­chen Behörden am Montag in einer Erklä­rung mit. Die Ände­rungen treten laut Stadtrat am 1. September in Kraft. IZ.ru

Saudi-Arabien – Der Wüsten­staat will zu einem globalen Hub für Games und E‑Sport werden. Dafür sind 38 Milli­arden Dollar budge­tiert. SRF.ch

Schweiz – Haben Sie sich schon einmal gewun­dert, warum direkt am Genfersee so viele Badis mit grossen Schwimm­be­cken zu finden sind? Es hat mit der Wasser­qua­lität zu tun. Die war in den 1960er-Jahren so schlecht, dass Bade­hung­rige schlicht in die Bade­an­stalten auswei­chen mussten. Zur glei­chen Zeit – 1963 – wurde auch die Cipel gegründet, die fran­zö­sisch-schwei­ze­ri­sche Kommis­sion zum Schutz des Wassers im Genfersee. Jean-Luc Loizeau ist Mitglied des wissen­schaft­li­chen Rats der Cipel. Er stellt fest: En Gros kämpft der Genfersee mit den glei­chen Heraus­for­de­rungen wie alle anderen Seen auch. Dazu gehören inva­sive Arten: Die Quag­gamu­schel kam 2015 in den Genfersee und bedeckt wohl bald den gesamten Grund. Dazu kommen Mikro­ver­un­rei­ni­gungen wie Medi­ka­men­ten­reste und kleinste Plas­tik­par­tikel. Da die Mess­me­thoden immer genauer werden, findet man auch immer mehr davon. Und schliess­lich steigt die Durch­schnitts­tem­pe­ratur des Genfer­sees stetig. Das Wasser im Genfersee hat sich seit elf Jahren nicht mehr voll­ständig durch­mischt. Das Phänomen kennen viele Schweizer Seen: Beim Lago Maggiore ist es bald 18 Jahre her, beim Bodensee sechs, beim Zürichsee drei Jahre. Die Ober­fläche eines Sees erwärmt sich im Sommer mehr als sein Grund. Das Resultat sind zwei Wasser­schichten – eine wärmere und eine kältere. Die wärmere, obere Schicht enthält mehr Sauer­stoff und die kältere, untere Wasser­schicht mehr Nähr­stoffe. «Dass die beiden Schichten getrennt bleiben, wird über lange Zeit für den Genfersee ein sehr grosses Problem», erklärt Cipel-Präsi­dentin Nicole Gallina. Denn wenn sich das Wasser mischt, verteilen sich Nähr­stoffe und Sauer­stoff wieder regel­mässig im See und er rege­ne­riert sich. Wenn das nicht geschieht, wird oben das Wasser nähr­stoffarm und unten gibt es zu wenig Sauerstoff.

● Fach­kräf­te­mangel in der IT: Ratlo­sig­keit bei Kurs­ver­an­stal­tern. Es fehlen rund 31’000 IT-Fach­leute. Ein Kurs in St. Gallen sollte Besse­rung bringen, Firmen machen aber nur wenige mit.

● Zentral­banken aus Schwel­len­län­dern kaufen in nie dage­we­senem Ausmass Gold. Es profi­tiert: die Schweiz. 1136 Tonnen Gold – diese Menge haben Zentral­banken vergan­genes Jahr gekauft. Aktu­eller Wert: 64 Milli­arden Dollar. Im ersten Quartal dieses Jahres hat sich der Kauf­rausch fort­ge­setzt. Singapur: plus 69 Tonnen. China: plus 58 Tonnen. Türkei: plus 30 Tonnen. Bereits im vergan­genen Jahr kaufte die Türkei rekord­hohe 148 Tonnen Gold.

● Lastenrad statt Liefer­wagen: Cargobikes erobern die Städte. Vom Bäcker bis zum Spedi­teur: Cargobikes erfreuen sich in verkehrs­ge­plagten Innen­städten immer grös­serer Beliebt­heit. SRF.ch

Serbien – Der serbi­sche Präsi­dent Vučić hat seinen Rück­tritt als Partei­chef der rechts­kon­ser­va­tiven Regie­rungs­partei SNS erklärt. Auf einer Kund­ge­bung vor zehn­tau­senden Regie­rungs­an­hän­gern in Belgrad kündigte er ausserdem an, eine regie­rungs­treue Bürger­be­we­gung zu gründen, die er anführen will. Die Kund­ge­bung war die Antwort auf mehrere Demons­tra­tionen gegen die serbi­sche Regie­rung. Gegner von Vučić fordern seinen Sturz sowie den Rück­tritt von rang­hohen Sicher­heits­be­amten. RBB.de

Singapur – Die USA haben China ein Treffen der Vertei­di­gungs­mi­nister Lloyd Austin und Li Shangfu am Rande des Schangri-La-Dialogs, der jähr­li­chen Sicher­heits­kon­fe­renz in Singapur vom 31. Mai bis zum 4. Juni, vorge­schlagen. Wie das Pentagon gegen­über dem Wall Street Journal am Montag erklärte, lehnte Peking die Initia­tive ab. Ausserdem wirft China den USA Unauf­rich­tig­keit vor. CGTN.cn

Spanien – Der sozia­lis­ti­sche Premier­mi­nister Pedro Sánchez hat über­ra­schend vorge­zo­gene Parla­ments­wahlen für den 23. Juli in Spanien ange­kün­digt. Dies, nachdem die Linke bei den Kommunal- und Regio­nal­wahlen eine deut­liche Nieder­lage gegen die Konser­va­tiven erlitten hatte. Die Wahlen galten als Stim­mungs­test für die Parla­ments­wahlen, die eigent­lich erst Ende des Jahres hätten statt­finden sollen. SRF.ch

Türkei. Drei unbe­mannte ukrai­ni­sche Schnell­boote haben im Schwarzen Meer nahe dem Bosporus einen erfolg­losen Angriff auf das russi­sche Kriegs­schiff Iwan Churs durch­ge­führt, teilte das russi­sche Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium am Mitt­woch mit. In einer auf Tele­gram veröf­fent­lichten Erklä­rung erklärte das Minis­te­rium, das Kriegs­schiff habe die Gaspipe­lines Turk­Stream und Blue Stream geschützt – die Gas von Russ­land in die Türkei trans­por­tieren, teil­weise über das Schwarze Meer – und „erfülle weiterhin seine Aufgaben“. Aus Kiew war zunächst kein Kommentar verfügbar. Das Minis­te­rium führte den Angriff als Recht­fer­ti­gung für die Auswei­tung der Vertei­di­gungs­mass­nahmen Russ­lands an. Explo­sionen im vergan­genen September beschä­digten die Pipe­lines Nord Stream 1 und 2, die Gas aus Russ­land unter der Ostsee nach Deutsch­land transportierten.

● Auf Ersu­chen der türki­schen Regie­rung verhan­delten Ankara und Washington über den Verkauf von 40 neuen F‑16-Kampf­flug­zeugen und 79 Moder­ni­sie­rungs­sätzen, nachdem die Türkei aus dem gemein­samen F‑35-Kampf­flug­zeug­pro­gramm der fünften Gene­ra­tion ausge­schlossen worden war. Die Türkei wird diese erst erhalten, wenn sie der NATO-Mitglied­schaft Schwe­dens zustimmt. TRT.tr

Uganda – Ugandas Präsi­dent Yoweri Muse­veni hat eine geän­derte Fassung des „Anti­ho­mo­se­xua­li­täts­ge­setzes 2023“, welches das Parla­ment Anfang Mai auf den Weg gebracht hatte, unter­zeichnet. Der neue Geset­zes­ent­wurf stellt klar, dass es noch keine Straftat ist, sich als homo­se­xuell zu bezeichnen. Erst „die Betei­li­gung an homo­se­xu­ellen Hand­lungen“ stellt ein Vergehen dar, das mit lebens­langer Haft geahndet werden kann. ORF.at

Ukraine – Der Ukraine- Konflikt könnte beigelegt werden, wenn Kiew sich wieder zu seinem neutralen Status bekennen, „neue terri­to­riale Reali­täten“ aner­kennen und Russisch zur Staats­sprache erklären würde, sagte der stell­ver­tre­tende russi­sche Aussen­mi­nister Michail Galuzin in einem am Samstag veröf­fent­lichten Inter­view. Im Gespräch mit der Nach­rich­ten­agentur TAss sagte der Diplomat, Moskau sei „über­zeugt, dass eine Frie­dens­lö­sung nur möglich sein wird, wenn die ukrai­ni­schen Streit­kräfte die Feind­se­lig­keiten einstellen und west­liche Waffen­lie­fe­rungen gestoppt werden.“ Er betonte auch, dass die Ukraine, um einen dauer­haften Frieden zu errei­chen, „zu einem neutralen, block­freien Status zurück­kehren“ und „sich weigern muss, der NATO und der EU beizu­treten“, und fügte hinzu, dass Kiew die „neuen terri­to­rialen Reali­täten“ aner­kennen sollte, die entstanden seien, nachdem die Menschen ihre Macht ausgeübt hätten, das Recht auf Selbst­be­stim­mung. Der Diplomat bezog sich auf vier ehema­lige ukrai­ni­sche Regionen, die im Herbst in öffent­li­chen Refe­renden mit über­wäl­ti­gender Mehr­heit für einen Anschluss an Russ­land gestimmt hatten, sowie auf die Krim. IZ.ru

● Die Ukraine wird früher oder später mit Russ­land verhan­deln müssen, weil es unwahr­schein­lich ist, dass man Russ­land in diesem Krieg voll­ends besiegen wird, fordert der Frie­dens- und Konflikt­for­scher Laurent Goet­schel. SRF.ch

USA – Die Verei­nigten Staaten haben nach Einschät­zung von Finanz­mi­nis­terin Yellen mehr Zeit als gedacht, um den Streit über die Schul­den­ober­grenze beizu­legen. In einem Brief an den Kongress erklärte Yellen, dem Bund drohe ab dem 05. Juni die Zahlungs­un­fä­hig­keit. Bislang war man vom 1. Juni ausge­gangen. Damit die US-Regie­rung neue Schulden aufnehmen kann, müssen sich Demo­kraten und Repu­bli­kaner auf einen Kompro­miss einigen. Gelingt das nicht, hätte das auch Auswir­kungen auf die Welt­wirt­schaft. RBB.de

● Elon Musks Neur­a­link wurde von der US-FDA zuge­lassen, um Implan­tate zu unter­su­chen, die eine Schnitt­stelle zwischen mensch­li­chem Gehirn und Compu­tern ermög­li­chen. Die US-Aufsichts­be­hörden haben die Start-up-Neur­a­link von Elon Musk geneh­migt, um seine Gehirn­im­plan­tate auf Menschen zu testen. Neur­a­link sagte am Donnerstag, dass es von der US-ameri­ka­ni­schen Food and Drug Admi­nis­tra­tion (FDA) für die erste humane klini­sche Studie mit Implan­taten einge­reicht wurde, die das Gehirn direkt mit Compu­tern einstellen lassen sollen. Neur­a­link-Proto­typen, die die Grösse einer Münze haben, wurden bisher in die Schädel von Affen implan­tiert, wie Demons­tra­tionen des Startups zeigten. Mit Hilfe eines chir­ur­gi­schen Robo­ters wird ein Stück des Schä­dels durch eine Neur­a­link-Scheibe ersetzt und seine Drähte in das Gehirn einge­fügt, zeigte sich eine frühe Demons­tra­tion. Die Schei­ben­re­gister regis­triert die Nerven­ak­ti­vität und geben laut Musk die Infor­ma­tionen über ein gemein­sames draht­loses Blue­tooth-Signal wie ein Smart­phone weiter. Bei einer früheren Präsen­ta­tion zeigte Neur­a­link mehrere Affen, die video­spielen oder einen Cursor auf einem Bild­schirm durch ihr Neur­a­link-Implantat bewegten. Die Tech­no­logie wurde auch bei Schweinen getestet. Die Rekru­tie­rung für eine klini­sche Studie mit Menschen ist laut Neur­a­link noch nicht erlaubt. Musk, der kürz­lich ein Unter­nehmen einge­richtet hat, das sich der Entwick­lung von ausge­feilter künst­li­cher Intel­li­genz widmet, hat behauptet, dass die Synchro­ni­sie­rung von Köpfen mit Maschinen von entschei­dender Bedeu­tung ist, wenn Menschen vermeiden wollen, von KI über­troffen zu werden. Mindes­tens vier Mal seit 2019 prognos­ti­zierte Musk, dass sein Medi­zin­pro­dukt­un­ter­nehmen bald die Versuche mit einem Gehirn­im­plantat beginnen würde, um unlös­bare Erkran­kungen wie Lähmung und Blind­heit zu behan­deln. Das 2016 gegrün­dete Unter­nehmen erhielt jedoch erst Anfang 2022 die Erlaubnis der FDA – und die Agentur lehnte den Antrag ab, teilte Reuters im März mit. Die Zustim­mung der FDA erfolgt, als der US-Gesetz­geber Anfang dieses Monats die Aufsichts­be­hörden auffor­derte, zu unter­su­chen, ob die Zusam­men­set­zung eines Panels, das Tier­ver­suche bei Neur­a­link beauf­sich­tigt, zu verpfuschten und über­stürzten Expe­ri­menten beigetragen hat. Musk hat gesagt, dass Nerura­link versu­chen würde, die Implan­tate zu nutzen, um die Sicht und Mobi­lität beim Menschen wieder­her­zu­stellen, die solche Fähig­keiten verloren hätten. „So wundersam es auch klingen mag, wir sind zuver­sicht­lich, dass es möglich ist, die Voll­kör­per­funk­tio­na­lität wieder­her­zu­stellen bei abge­trenntem Rücken­mark“. JAZ.qa

● Henry Kissinger ist viel­leicht der berühm­teste Diplomat in der Geschichte der USA. Lange, nachdem er sich aus der Politik zurück­ge­zogen hatte, suchten Spit­zen­po­li­tiker noch seinen Rat. Und noch immer teilt Kissinger, der am 27. Mai 100 Jahre alt wurde, gerne seine Meinung zu inter­na­tio­nalen Themen mit. Doch der ehema­lige US-Aussen­mi­nister ist eine kontro­verse Figur. Während ihn die einen als bril­lanten Real­po­li­tiker loben, sehen ihn andere als skru­pel­losen Macht­men­schen. Nachdem er sich in den 1950er- und 1960er-Jahren an der Univer­sität Harvard als Spezia­list für inter­na­tio­nale Politik einen Namen gemacht hatte, holte ihn der repu­bli­ka­ni­sche Präsi­dent Richard Nixon 1969 ins Weisse Haus. Kissinger wurde natio­naler Sicher­heits­be­rater und später Aussen­mi­nister. Kissinger hat viele Erfolge vorzu­weisen. Er suchte Entspan­nung mit China und der Sowjet­union, stif­tete Frieden in Nahost, bemühte sich um Abrüs­tung. So fädelte er das erste Abkommen zur stra­te­gi­schen Rüstungs­be­gren­zung (SALT I) ein. Ausserdem handelte er 1973/74 das Ende des Jom-Kippur-Krieges aus. Für viele gilt Kissinger bis heute als aussen­po­li­ti­sches Genie. Das ist die eine Seite der Geschichte. Kritiker sehen in ihm aller­dings einen Macht­po­li­tiker ohne Moral, der auch Dikta­turen unter­stützte – solange es seinen Inter­essen nützte. Neben den aussen­po­li­ti­schen Erfolgen gibt es eine ganze Liste an Kriegen und Krisen, in denen Kissinger eine zwei­fel­hafte Rolle spielte. Da ist zum einen der Viet­nam­krieg: Kissinger soll 1968 einen nahen Frie­dens­schluss verhin­dert haben, um Nixon zum Wahl­sieg zu verhelfen. 1973 mündeten seine jahre­langen Geheim­ver­hand­lungen mit dem nord­viet­na­me­si­schen Unter­händler Lê Đức Thọ schliess­lich in einen Frie­dens­ver­trag. Beiden wurde der Frie­dens­no­bel­preis zuge­spro­chen, obwohl der Krieg noch bis 1975 weiter­ging. Kissinger nahm den Preis an, Lê Đức Thọ nicht. Umstritten ist auch, welche Rolle Kissinger bei der geheimen Bombar­die­rung Kambo­dschas während des Viet­nam­kriegs spielte. Zusammen mit dem US-Geheim­dienst CIA war Kissinger 1973 ausserdem in den Putsch von General Augusto Pino­chet gegen Chiles Präsi­denten Salvador Allende verstrickt. Kissinger erhielt Vorla­dungen von Gerichten in verschie­denen Ländern, erschien aber nie. Von den Vorwürfen gegen ihn will er bis heute nichts wissen. Nach Nixons Rück­tritt blieb Kissinger unter Gerald Ford Aussen­mi­nister. Die poli­ti­sche Bühne verliess er nach dem Amts­an­tritt des demo­kra­ti­schen Präsi­denten Jimmy Carter 1977. Doch der Rückzug aus der aktiven Politik bedeu­tete für Kissinger nicht, sich aus der Öffent­lich­keit zurück­ziehen. Kissinger ist mitt­ler­weile schwer­hörig und auf einem Auge blind. Er formu­liert seine Gedanken manchmal langsam und schwer verständ­lich. An Selbst­be­wusst­sein mangelt es ihm jedoch nicht. Auf die Frage, ob Chinas Präsi­dent Xi Jinping den Hörer abheben würde, sollte Kissinger anrufen, antwor­tete er: «Die Chancen stehen gut, dass er meinen Anruf annimmt.» Das gelte auch für Kreml­chef Wladimir Putin.

● Twitter droht ein mögli­ches Verbot in Europa, nachdem Elon Musks Unter­nehmen von den Desin­for­ma­ti­ons­re­geln zurück­ge­treten ist. SRF.ch

● Das US-Biotech­un­ter­nehmen Alnylam (alnylam.com/) verklagt Moderna und Pfizer wegen Patent­ver­let­zungen. Laut dem Unter­nehmen hätten Moderna und Biontech-Pfizer bei der Entwick­lung ihres Impf­stoffes Tech­no­lo­gien kopiert, die Alnylam vor mehr als einem Jahr­zehnt entwi­ckelt habe. Der Konzern fordert jetzt einen Anteil an den Lizenz­ge­bühren aus den Impf­stoff­ver­käufen. Schon im vergan­genen Jahr hat Alnylam die beiden Unter­nehmen verklagt. RBB.de

Verei­nigten Arabi­schen Emirate – Die VAE sind zu einem wich­tigen Ziel für russi­sches Gold geworden, seit west­liche Regie­rungen ihre Märkte im Zuge der mit der Ukraine verbun­denen Sank­tionen gegen Moskau geschlossen haben, berichtet Reuters. Dem Medium zufolge impor­tierte der Golf­staat unter Beru­fung auf Zoll­un­ter­lagen zwischen dem 24. Februar 2022 und dem 3. März 2023 75,7 Tonnen russi­sches Gold im Wert von 4,3 Milli­arden US-Dollar. Diese Zahl stellt einen expo­nen­ti­ellen Anstieg von nur 1,3 Tonnen im Jahr 2021 dar. Daten zeigten, dass China und die Türkei die zweit­grössten Bestim­mungs­länder waren und in diesem Zeit­raum jeweils etwa 20 Tonnen impor­tierten. Zusammen mit den Verei­nigten Arabi­schen Emiraten machten die drei Länder in den Zoll­daten für diesen Zeit­raum 99,8 % der russi­schen Gold­ex­porte aus, wie Reuters fest­stellte. Die G7, die EU und die Schweiz haben im vergan­genen Sommer russi­sche Gold­im­porte verboten, um der 20-Milli­arden-Dollar-Gold­in­dus­trie des Landes zu schaden. Vor den Sank­tionen war London das wich­tigste Ziel für russi­sches Gold. JAZ.qa

Zentral­afrika – Der Botschafter der Zentral­afri­ka­ni­schen Repu­blik in Russ­land, Leon Dodonu-Puna­gasa, sagte, sein Land sei daran inter­es­siert, auf seinem Terri­to­rium eine russi­sche Mili­tär­basis zu errichten, die zwischen 5’000 und 10’000 Soldaten aufnehmen könnte. VESTI.ru

