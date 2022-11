Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 02.11.2022

Im Inter­net­radio mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Brasi­lien – (Teil 2): Der neue Präsi­dent Lula da Silva muss das Land einen. In seiner Sieges­rede sagte er: «Es gibt nicht zwei Brasi­lianer, es gibt nur ein Land, nur ein Volk, nur eine grosse Nation.» Lula wird das Land einen können, denn der 77-Jährige ist ein Meister der Alli­anzen. Sein Vize­prä­si­dent ist der rechts­ge­rich­tete ehema­lige Gouver­neur von São Paulo, Geraldo Alckmin. Und mit ihm im Team zieht Lula ins sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Zentrum und spricht so viel mehr Menschen in der Bevöl­ke­rung an. Aber, und das ist ein grosser Unter­schied zu seinen ersten beiden Amts­zeiten vor zwanzig Jahren: Lula hat weniger Macht. Die Brasi­lianer haben Lula diesmal vor allem gewählt, weil sie Bolso­naro verhin­dern wollten und nicht, weil sie von Lula über­zeugt sind. Viele halten ihn für korrupt, er war deswegen auch einein­halb Jahre im Gefängnis. Lula wird im Amt gegen eine fast so hohe Ableh­nung wie Bolso­naro (67) zu kämpfen haben. Für Lula und sein Team besteht auch die Gefahr der Unre­gier­bar­keit. Seine Koali­tion reicht von ganz links bis rechts­kon­ser­vativ, da wird er grosse Kompro­misse eingehen müssen in seinem Regie­rungs­pro­gramm. Er wird sich in seinen eigenen Vorstel­lungen nicht wieder­finden. Der Kongress erlebte bei den Parla­ments­wahlen einen regel­rechten Rechts­rutsch. Bolso­naros Partei ist die stärkste Kraft. Vieles von dem, was der linke Lula umsetzen will, wird er nicht umsetzen können. Bolso­naro hat sich bis jetzt zu seiner Nieder­lage noch nicht geäus­sert. Brasi­lia­ni­sche Zeitungen schreiben, er sei am Sonntag bereits um 22 Uhr einge­schlafen und habe sich im Präsi­den­ten­pa­last verschanzt. Verbün­dete des Amts­in­ha­bers erkannten hingegen Lulas Wahl­sieg an. SRF.ch

China – Null-Covid-Politik. «Manche gehen bis 100 Kilo­meter zu Fuss nach Hause». In einer Fabrik in Zheng­zhou treibt die Null-Covid-Politik viele Menschen zur Flucht. SRF.ch

Däne­mark – Am 1.11. kämpft Premier Mette Frede­riksen (44) um eine zweite Amts­zeit. Den Wahl­kampf domi­niert ein über­ra­schendes Thema – Migra­tion inter­es­siert wenig, wahl­ent­schei­dend ist die Pflegemisere.ORF.at

Deutsch­land ‑Wenn die Menschen kein Asyl­ge­such stellen und weiter­reisen, dann gibt es auch kein Dublin-Verfahren. Viele Migranten, die in Buchs (SG) in die Schweiz einreisen, wollen weiter in andere Staaten. Die Polizei kontrol­liert sie zwar, hält sie aber nicht fest. Mit der SBB reisen die Migranten weiter, etwa nach Deutsch­land. Ein Spre­cher des deut­schen Bundes­amts für Migra­tion kriti­sierte diese Praxis : Die Schweiz handle nicht im Sinne des Dublin-Abkom­mens, das die Asyl­ver­fahren in Europa regle.

● Tabak­rauch macht Lungen­krebs, UV-Strah­lung schwarzen Haut­krebs, und HP-Viren Gebär­mut­ter­hals­krebs. Dass auch Bakte­rien Krebs auslösen können, ist weniger bekannt. Doch sie tun es – im Magen und im Darm. Manchmal macht das Leben Umwege. «Ich hätte nie gedacht, dass ich mal krebs­aus­lö­sende Bakte­rien erfor­schen würde», sagt Jens Puschhof, Forscher am Deut­schen Krebs­for­schungs­zen­trum in Heidel­berg. Das Immun­system fand er span­nender, doch es gab schon zu viele, die sich damit beschäf­tigen wollten. Er stol­perte dann über ein Exoten­thema: Eben, krebs­aus­lö­sende Bakte­rien, und blieb hängen. Die Commu­nity, die inzwi­schen dazu forscht, ist immer noch klein, aber die Studi­en­lage wird immer besser. Diese Woche nun ist im Fach­ma­gazin Science eine Studie erschienen, die erst­mals zeigt: Es sind nicht nur eine paar wenige Bakte­rien, die zur Krebs­ent­ste­hung beitragen, sondern viele. «Die Band­breite, wie viele Bakte­rien dazu in der Lage sind, hat mich über­rascht», sagt Puschhof. Zwölf Bakte­ri­en­stämme haben die Forscher aus der Darm­flora von Menschen mit entzünd­li­chen Darm­er­kran­kungen isoliert und konnten zeigen, dass sie alle Wirk­stoffe bilden, die die DNA schä­digen. Schäden in der DNA sind der Anfang jeder Krebs­er­kran­kung, immer dann, wenn sie in bestimmten Genen auftreten, die für das Zell­wachstum wichtig sind. Einem dieser Wirk­stoffe gingen die Forscher dann genauer nach und zeigten, dieser fördert in Mäusen das Wachstum von Darm­tu­moren. Es gibt viele Möglich­keiten, die DNA zu schä­digen. Das Erbgut besteht aus zwei DNA-Strängen, die verknüpft sind, so ähnlich wie ein Reiss­ver­schluss mit zwei Strängen, die inein­an­der­greifen. Manche Bakte­rien scheiden Wirk­stoffe aus, die den DNA-Doppel­strang komplett durch­schneiden, andere schneiden einen der beiden Stränge, manche schneiden gezielt an bestimmten Stellen im Strang, andere wahllos. 2020 konnte Jens Puschhof zeigen, dass ein bestimmter Stamm des Darm­bak­te­riums Esche­ri­chia coli im Erbgut von Darm­zellen noch etwas ganz anderes anstellen kann. Dieser E. coli-Stamm scheidet Coli­bactin aus, einen Wirk­stoff, der sich um den DNA-Doppel­strang herum­wi­ckeln kann. In etwa so, als «würde jemand einen Knoten um den DNA-Strang herum knoten», sagt Puschhof. Wenn die Darm­zelle dann ihr Erbgut ablesen will, muss sie den Doppel­strang, also den Reiss­ver­schluss, öffnen. Denn der Erbcode liegt auf der Innen­seite dieses Reiss­ver­schlusses verborgen. Und eben das geht nicht mehr – wegen des Knotens. Oft bricht der DNA-Doppel­strang dann beim Versuch der Zelle, die DNA abzu­lesen. Jens Puschhof unter­suchte nicht nur diese E‑coli Bakte­rien und ihren Wirk­stoff Coli­bactin, sondern auch Tumor­ge­webe von Darm­krebs­pa­ti­enten. Bei sieben Prozent fand er in den Tumoren charak­te­ris­ti­sche Muster, die Coli­bactin im Erbgut hinter­lässt. Das lässt darauf schliessen, dass Coli­bactin diese Tumore mitver­ur­sacht hat. Pusch­hofs Forscher-Commu­nity ist noch klein, viele Fragen sind noch offen, nicht zuletzt, wie sich das neue Wissen zum Schutz vor Krebs nutzen lässt. Erbbe­las­tung, Lebens­stil und Entzün­dungen bleiben für sich genommen wich­tige krebs­aus­lö­sende Faktoren, aber es ist deut­lich: Die Darm­bak­te­rien darf man bei der Frage, wie im Darm Krebs entsteht, nicht mehr aus dem Blick lassen.SRF.ch

Europa – Die Teue­rung in Europa drückt den Menschen noch stärker aufs Porte­mon­naie. Die Infla­ti­ons­rate im Euro­raum hat im Oktober erneut ein Rekord­hoch erreicht und liegt nun bei 10.7 Prozent. Das ist noch­mals deut­lich mehr als im Vormonat und mehr, als Experten erwartet haben. In der Schweiz bei 3%. SRF.ch

Frank­reich – Der Euro­päi­sche Gerichtshof für Menschen­rechte in Strass­burg. Dessen Vorsitz über­nimmt zum ersten Mal eine Frau: die Irin Siofra O’Leary (54). SRF.ch

Indien – Das Land expor­tiert global am meisten Reis. Die schlechte Ernte in diesem Jahr stellt die Bauern vor grosse Probleme. SRF.ch

Israel – Nach Auszäh­lung von 97 Prozent der Stimmen zeichnet sich in Israel ein klarer Wahl­sieg des rechts­kon­ser­va­tiven Oppo­si­ti­ons­füh­rers Benjamin Netan­yahu ab. Sein rechts-reli­giöses Lager sicherte sich nach israe­li­schen Medi­en­be­richten vom Mitt­woch eine Mehr­heit von 65 der 120 Sitze im Parla­ment (Knesset). Die Likud-Partei des 73-Jährigen, gegen den ein Korrup­ti­ons­ver­fahren läuft, wurde den Angaben zufolge stärkste Kraft mit 31 Parla­ments­sitzen. Die Zukunfts­partei des libe­ralen Minis­ter­prä­si­denten Yair Lapid kam mit 24 Sitzen an zweiter Stelle. Auf den dritten Platz schaffte es zum ersten Mal in der Geschichte Israels ein rechts­ex­tremes Bündnis. Die Reli­giös-Zionis­ti­sche Partei von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir gilt als Königs­ma­cher für Netan­yahu. SN.at

Italien – Anders als in Deutsch­land hegt und pflegt in Italien der Staat Bauten aus der Zeit des Faschismus. Zu Kritik führt das nur selten. Da sind die Obelisken mit faschis­tisch-martia­li­schen Inschriften, immer wieder mit dem Titel «Duce» oder «Dux». Es gibt Fried­höfe und Stadien, einzelnen Bauwerke und ganze urba­nis­ti­sche Projekte, in Italien und Afrika. Italiens faschis­ti­sches Regime war archi­tek­to­nisch recht aktiv und viele der Baumeister des Regimes arbei­teten nach 1945 weiter als ob nichts geschehen sei. Rombe­su­chenden fallen an vielen Gebäuden auch die soge­nannten Liktoren­bündel auf, das Symbol der römi­schen Antike, das die Faschisten um Benito Musso­lini fast infla­tionär einsetzten. Auch Inschriften, die den Duce würdigen, finden sich an vielen Orten Roms, an Brücken und auf Monu­menten. Promi­nentes Beispiel: Der 18 Meter hohe Obelisk vor dem Stadio dei Marmi, das Musso­lini persön­lich gebaut haben wollte. Hier erheben sich rund fünf Meter hohe Skulp­turen fast nackter Athleten mit entschieden männ­li­chem Gesichts­aus­druck – es sind Proto­typen des dama­ligen faschis­ti­schen Menschen­ideals. Der Obelisk und das Stadion werden regel­mässig vom Staat gerei­nigt und restau­riert, genau wie die wich­tigsten faschis­ti­schen Bauten im römi­schen Stadt­teil EUR, in Latina, Sabaudia oder in Como. Auch das seien ja italie­ni­sche Kultur­güter, heisst es von linken und rechten Kultur­po­li­ti­kern. Auch linke Intel­lek­tu­elle, Histo­ri­ke­rinnen, Künstler und Archi­tek­tinnen finden es gut, dass diese Bauten des Regimes geschützt werden, das sich 20 Jahre lang an der Macht hielt. Einzige Kritik: Es fehle an Erklä­rungs­ta­feln zur Kontex­tua­li­sie­rung der faschis­ti­schen Bauten und Monu­mente. Abreissen stand in Italien nie wirk­lich zur Debatte. Eine einheit­liche faschis­ti­sche Archi­tektur gab es in Italien nie. Da mischten sich Monu­men­ta­lismus, Neoklas­si­zismus und der soge­nannte italie­ni­sche Ratio­na­lismus zu teil­weise inter­es­santen Bauwerken. Gutes Beispiel: die 1936 gebaute «Casa del Fascio» in Como, das Haus der Partei. Dieses an das deut­sche Bauhaus erin­nernde Gebäude gilt als Haupt­werk der italie­ni­schen Moderne. Auch in den afri­ka­ni­schen Kolo­nien hinter­liessen Italiens Faschisten blei­bende Spuren. Das vom Duce-Regime neuerrich­tete Stadt­zen­trum im eritrei­schen Asmara wurde wegen seiner Viel­zahl an Bauwerken im moder­nis­ti­schen Stil zum UNESCO-Welt­kul­turgut ernannt. Auch die italie­ni­schen Klein­städte Latina und Sabaudia, beide auf Musso­linis Wunsch hin errichtet, sind geschützte Kultur­güter. Inter­es­sant ist auch, dass in Italien eine Fort­füh­rung der faschis­ti­schen Archi­tektur nach Kriegs­ende zu beob­achten ist. Eine Zäsur gab es nicht. Der schmuck­lose ratio­na­lis­ti­sche Stil des Faschismus gefiel auch nach 1945. In diesem Sinn hat das Musso­lini-Regime Italien einen archi­tek­to­nisch bedeut­samen und nach­wir­kenden Stempel aufge­drückt, der bis heute als inte­graler Bestand­teil der italie­ni­schen Kultur­ge­schichte bewahrt wird. SRF.ch

Öster­reich – Ausschrei­tungen zu Hallo­ween. Kurz nach 21 Uhr zog eine Gruppe von rund 200 Jugend­li­chen durch Linz und zündete Böller. Der ÖV wurde einge­stellt. Auch in Salz­burg Ausschrei­tungen. ORF.at

Phil­ip­pinen – Fast 100 Tote und Dutzende Vermisste durch Tropen­sturm «Nalgae». SRF.ch

Russ­land – Die engli­schen, spani­schen, portu­gie­si­schen und russi­schen Sendungen von Radio Sputnik werden in den USA und anderen Staaten in Amerika von privaten Sendern auf Mittel­welle und UKW über­tragen. In den meisten euro­päi­schen Ländern braucht man spezi­elle Soft­ware, um die blockierten Sendungen hören zu können. Die Schweizer Neutra­lität verbietet das Blockieren. SP.ru

● Präsi­dent Wladimir Putin empfing am Montag in Sotschi den arme­ni­schen Minis­ter­prä­si­denten Nikol Paschinjan und den aser­bai­dscha­ni­schen Staats­chef Ilham Aliyev. In einer gemein­samen Erklä­rung wurde verein­bart, auf Drohungen und Gewalt bei der Lösung von Konflikten zu verzichten. Ein Frie­dens­ver­trag zwischen Arme­nien und Aser­bai­dschan sei nötig, erklärten die drei Spit­zen­po­li­tiker. Moskau sei bereit, den Weg dorthin zu unter­stützen. ORF.at

Saudi­ara­bien – Saudi­scher Ölkon­zern Aramco stei­gert Gewinn um 39 Prozent. Der saudi-arabi­sche Ölkon­zern Aramco profi­tiert enorm von den stei­genden Ölpreisen und damit indi­rekt von der Ukraine. Wie das Unter­nehmen heute in Riad mitteilte, stieg sein Netto­ge­winn im dritten Quartal um 39 Prozent auf 42,4 Milli­arden Dollar (42,7 Mrd. Euro). Im Vorjah­res­zeit­raum war dieser noch bei 30,4 Mrd. Dollar gelegen. Der Zuwachs sei im Wesent­li­chen „auf höhere Ölpreise und höhere Verkaufs­mengen“ zurück­zu­führen. ORF.at

Schweiz – Die Schweizer Neutra­lität verbietet das Liefern von Muni­tion in Kriegs­ge­biete, auch wenn EU und Deutsch­land grossen Druck ausüben.

● Bundes­rätin Simo­netta Somma­ruga ist im Zürcher Unter­land zu Gast gewesen. Zum ersten Mal, seit die Wahl fürs atomare Tiefen­lager auf das Gebiet nörd­lich der Lägern gefallen ist, hat Bundes­rätin Somma­ruga die Region besucht. Sie hat sich am Montag­abend in Glatt­felden an einer Info­ver­an­stal­tung der Bevöl­ke­rung gestellt und ihre Fragen ange­hört, doch bevor sie über­haupt die Bühne betreten konnte, bekam Somma­ruga von einer besorgten Bürgerin aus der Region einen Brief überreicht.

Es freue die Bürgerin, der Bundes­rätin den Brief mit über 400 Unter­schriften persön­lich über­geben zu dürfen. Somma­ruga antwortet darauf: «Merci, ich nehme ihn gerne mit, lese ihn und danach erhalten Sie auch eine Antwort von uns.» Die Forde­rung der Unter­schrif­ten­samm­lung war eine Zweit­mei­nung von neutralen Geolo­ginnen und Geologen, ob «Nörd­lich Lägern» wirk­lich der sicherste Standort ist fürs Atom-Endlager. Genau um solche Bedenken aus der lokalen Bevöl­ke­rung zu hören, sei sie in die Region gekommen, sagt Simo­netta Somma­ruga kurz darauf in ihrer Rede. «Ich möchte hören, was euch als Menschen aus dieser Region bewegt, aber auch die poli­ti­schen Behörden, die in dieser Region zuständig sind für die Bevöl­ke­rung. Ich möchte ihnen heute Abend vor allem zuhören», so die UVEK-Vorste­herin. Rund 500 Leute kamen. Das waren mehr, als es Stühle hatte. Das Lager muss eine Million Jahre halten. So lange strahlt der Abfall.

● So warm wie noch nie im Oktober. Im Oktober herrschten in der Schweiz Tempe­ra­turen wie norma­ler­weise in Spanien.

● Der neue Schweizer Pass ist ab sofort erhält­lich: Er kann bei den kanto­nalen Pass­büros oder den Schweizer Vertre­tungen im Ausland bestellt werden. Die neue Pass-Serie entspricht den neuesten Stan­dards für Iden­ti­täts­do­ku­mente, wie das Bundesamt für Polizei (fedpol) mitteilt. Das nach wie vor rote Büch­lein enthält zudem Desi­gnele­mente, die von der Schweizer Land­schaft inspi­riert sind. Wie bisher sind die biome­tri­schen Daten auf dem Mikro­chip im Einband des Passes gespei­chert. Die Daten sind nur mit einem Gerät ablesbar, das eine verschlüs­selte Über­tra­gung garan­tiert. Die Finger­ab­drücke sind beson­ders geschützt. Zugriff erhalten nur Staaten mit einem gleich­wer­tigen Daten­schutz wie die Schweiz. Die neue Pass-Serie umfasst neben dem ordent­li­chen Schweizer Pass Diplo­ma­ten­pass, Dienst­pass, Reise­aus­weis für Flücht­linge («Flücht­lings­pass») und einen Pass für Auslän­de­rinnen und Ausländer, die in der Schweiz leben. Bishe­rige Pässe bleiben gültig.

● SP-Parteitag in Basel. Trotz aufmüp­figen Jungen: SP hält am Ziel EU-Beitritt fest. Die Partei will in mehreren Etappen in die EU. Eine deut­liche Mehr­heit stimmte dem entspre­chenden Papier zu.

● Die besten Uhren kommen seit vielen Jahren aus der West­schweiz. 1997 wurde am Obser­va­to­rium Neuen­burg eine Atomuhr konstru­iert, die in 30 Millionen Jahren gerade mal eine Sekunde verliert. Vor einem Vier­tel­jahr­hun­dert brauchte es dazu ein ganzes Physik­labor: Linsen, Spiegel, eine Heizung, eine Glas­zelle und ein Laser verteilt auf zwei Tischen. In einem ersten Schritt wurde diese Anord­nung so weit geschrumpft, dass sie in einem GPS-Satel­liten Platz fand, denn: Für Navi­ga­ti­ons­ge­räte auf der Erde braucht es präzise Uhren am Himmel. Doch es geht noch kleiner. 14 euro­päi­sche Univer­si­täten und Unter­nehmen haben im Rahmen eines EU-Projektes gemeinsam eine Atomuhr auf einem Chip entwi­ckelt. SRF.ch

Südkorea – Nachdem am Sams­tag­abend in Seoul mehr als 150 Menschen bei einer tödli­chen Hallo­ween-Menge getötet wurden, unter­sucht die BBC, wie sich die Tragödie abspielte. Am frühen Sams­tag­abend versam­melten sich Tausende, meist junge Menschen in Itaewon im Zentrum der südko­rea­ni­schen Haupt­stadt, einem lebhaften Partyort, dessen laby­rinthar­tige Straßen und Gassen voller Bars und Restau­rants sind. Einigen Berichten zufolge waren 100.000 Menschen in die Gegend gekommen, um Hallo­ween zu feiern, aufge­regt über die Aussicht, nach zwei Jahren strenger Covid-Beschrän­kungen im Land wieder zu feiern. Die Feier­lich­keiten im vergan­genen Jahr waren lebhaft, aber unter Kontrolle, da die Polizei die Menschen daran hinderte, belebte Bereiche zu betreten. Ab 17 Uhr es waren zu viele menschen auf den straßen. Unge­fähr zu dieser Zeit wurden Social-Media-Nach­richten online gestellt, in denen die Leute sagten, dass die Straßen der Nach­bar­schaft so über­füllt waren, dass sie sich unsi­cher fühlten. Bis 23 Uhr es war klar, dass etwas nicht stimmte. Die Leute fingen an, von hinten zu drängen, es war wie eine Welle – da konnte man nichts machen. BBC.uk

Ukraine – Selenski-Gerüchte. Er hat schon mehrere Anschläge über­legt, dank seiner Doppel­gänger. Wie Stalin bewohnt er einen Schacht der U‑Bahn. Er lebt blen­dend von seinen Waffen­ge­schäften. Demnächst bekommt er den Nobel­preis und ein Denkmal am Majdan. Auch ein hartes Getränk soll nach ihm benannt werden. MAAK.ru

UN – Trotz einer von Russ­land ange­kün­digten Ausset­zung des Getrei­de­ab­kom­mens mit der Ukraine kann der Export nach Lesart der Vereinten Nationen weiter­gehen. SRF.ch

USA – Elon Musk hat nach der Über­nahme von Twitter den Verwal­tungsrat des Kurz­bot­schaf­ten­dienstes aufge­löst. Der Chef des Elek­tro­au­to­her­stel­lers Tesla und reichste Mann der Welt sei jetzt der „allei­nige Direktor“ der Online­platt­form, heißt es in einer Mittei­lung an die US-Börsen­auf­sicht SEC von gestern. Die neun bishe­rigen Direk­toren einschließ­lich Verwal­tungs­rats­chef Bret Taylor hätten ihre Posten nicht mehr inne. ORF.at