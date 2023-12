Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 03.12.2023

Im Internet gesehen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Argen­ti­nien – Milei will mit der Abschaf­fung des Pesos und der Über­nahme des Dollars als Zahlungs­mittel verhin­dern, dass die argen­ti­ni­schen Poli­tiker künftig weiterhin die Geld­druck­presse anwerfen, um Defi­zite auszu­glei­chen. So soll eine über­mäs­sige Infla­tion in Argen­ti­nien verhin­dert werden. Fakt ist: Im Oktober betrug die Jahres­in­fla­ti­ons­rate in Argen­ti­nien über 140 Prozent. Vor 30 Jahren hat Argen­ti­nien den Peso schon einmal an den Dollar gebunden. Dies führte zunächst zu einem Wirt­schafts­boom, an den sich viele Argen­ti­nier heute noch positiv erin­nern. «Doch durch die Anbin­dung an den Dollar verliert ein Land viel wirt­schafts­po­li­ti­schen Spiel­raum und damit Wett­be­werbs­fä­hig­keit». SRF.ch

China – China wird Personen mit einem nieder­län­di­schen Pass vorüber­ge­hend von der Visum­pflicht befreien. Nach Angaben des chine­si­schen Aussen­mi­nis­te­riums können Nieder­länder dann fünf­zehn Tage lang China besu­chen. Die Befreiung tritt am 1. Dezember in Kraft und gilt für ein Jahr. Die Mass­nahme gilt auch für Frank­reich, Deutsch­land, Italien, Spanien und Malaysia. China hat nicht gesagt, warum diese fünf EU-Länder ausge­wählt wurden. Einbe­zogen sind die vier grössten Volks­wirt­schaften der EU. Die Ausnah­me­re­ge­lung wird als Anreiz für Touristen gesehen, nach der Pandemie nach China zurück­zu­kehren. Im August hat Peking alle Coro­na­virus-Test­an­for­de­rungen für ankom­mende Reisende abgeschafft.

● Die chine­si­sche Hacker­gruppe „Chimera“ hatte zwischen Ende 2017 und Früh­jahr 2020 unbe­merkt Zugriff auf das Compu­ter­netz­werk des nieder­län­di­schen Chip­her­stel­lers NXP. Die Gruppe suchte nach Recher­chen von NRC Handels­blatt nrc.nl/ unter anderem nach Chip-Designs. NOS.nl

● Das chine­si­sche Militär hat ein US-Kriegs­schiff in der Nähe der 西沙群島 Paracel-Inseln im Südchi­ne­si­schen Meer vertrieben, sagte ein Spre­cher der Volks­be­frei­ungs­armee am Samstag und nannte Washington einen „Sicher­heits­ri­si­ko­ma­cher“ und den „grössten Zerstörer“ von Frieden und Stabi­lität in der Region. Die Verlet­zung der Hoheits­ge­wässer Chinas durch den Lenk­waf­fen­zer­störer USS Hopper habe die Souve­rä­nität Pekings „schwer gefährdet“ und erneut bewiesen, dass Washington eine „Navi­ga­ti­ons­he­ge­monie“ und „Mili­ta­ri­sie­rung“ des Südchi­ne­si­schen Meeres anstrebe. CGTN.cn

Grie­chen­land – Dass Partheon-Skulp­turen aktuell im British Museum ausge­stellt sind, erzürnt den grie­chi­schen Minis­ter­prä­si­denten Kyriakos Mitso­takis (55). Die Kunst­ge­gen­stände gehörten in die Athener Akro­polis, sagte er gegen­über der BBC. Diese Aussage irri­tiert hingegen Premier­mi­nister Rishi Sunak (43). Sunak sagte ein Treffen mit Mitso­takis am Dienstag in London ab. SRF.ch

Jemen – Die US-Marine hat einen von Bewaff­neten geka­perten Tanker im Golf von Aden befreit. Der Chemi­ka­li­en­tanker „Central Park“ habe einen Notruf abge­setzt, teilte das US-Militär in der Nacht auf heute mit. Das in der Nähe kreu­zende Mari­ne­schiff „USS Mason“ habe die Frei­gabe des Tankers gefor­dert. Daraufhin hätten fünf Bewaff­nete versucht, sich mit einem Schnell­boot abzu­setzen. Sie seien verfolgt und fest­ge­nommen worden. ORF.at

Kambo­dscha – Armut. Hoff­nung. Schul­den­falle? Mikro­kre­dite in Kambo­dscha. Helfen sie tatsäch­lich, die Armut zu lindern? Oder treiben sie die Armen nicht viel­mehr in die Schul­den­falle? Mikro­kre­dite sind in Kambo­dscha weit verbreitet, das Land gehört – gemessen am Pro-Kopf-Volumen – zu den welt­weit grössten Mikro­fi­nanz­märkten. Doch das System steht in der Kritik. Von: Martin Aldro­vandi. Mai lebt ein beschei­denes Leben. Doch sie brauchte ein Motorrad für den Weg in die Fabrik, musste die Spital­rech­nungen für ihren kranken Vater beglei­chen, die Schul­kosten für ihren Sohn. Dafür reichte der Lohn als Textil­ar­bei­terin nicht. Mikro­kre­dite schienen die Lösung. Jetzt sitzt Mai tief in der Schul­den­falle. 14’000 Dollar: Wird sie die je zurück­zahlen können? «Ich schäme mich», sagt Bäuerin Heng, «aber wir brau­chen das Geld, um zu über­leben». Zum Über­leben. Um ihre Kredit­schulden beglei­chen zu können, muss Heng neue Kredite aufnehmen. Ein Teufels­kreis. Mikro­fi­nanz. Mikro­kre­dite. Die Idee ist eigent­lich einfach: Jemand bekommt etwas Geld, inves­tiert es zum Beispiel in ein kleines Geschäft. Erzielt damit mehr Einkommen und zahlt den Kredit zurück. Nur: Die Realität sieht in Kambo­dscha oft anders aus. «Die Mikro­fi­nanz ist ein Geschäft, das auf Gier basiert», sagt eine Kriti­kerin. «Mikro­fi­nanz­in­sti­tute müssen rentabel sein», sagt der Bran­chen­ver­treter. Mikro­kre­dite in Kambo­dscha. Sie sind weit verbreitet. Sind sie auch effektiv? Oder doch nur: Armut. Hoff­nung. Schul­den­falle? „Inter­na­tional“. SRF.ch

Kosovo – 200 Schweizer Soldaten helfen derzeit im Rahmen des Nato-geführten KFOR-Einsatzes, im Kosovo den Frieden zu sichern. Die Span­nungen in der Region haben zuletzt wieder zuge­nommen: Serbien liess Truppen an den Grenzen zum Kosovo aufmar­schieren. Demons­tranten haben in der Klein­stadt Zvečan KFOR-Truppen im Nord-Kosovo ange­griffen und zum Teil schwer verletzt. Und Ende September verschanzte sich ein proser­bi­sches Kommando in einem Kloster im Dorf Banjska, es gab mehrere Tote. SRF.ch

Neusee­land – Neusee­land wird doch nicht das erste rauch­freie Land der Welt. Die neue Regie­rung Neusee­lands will das Rauch­verbot für junge Gene­ra­tionen strei­chen. Grund ist die Steu­er­po­litik. SRF.ch

Nieder­lande – Der Sieg von Wilders ist ein Weckruf für die EU und eine schlechte Nach­richt für Ruttes Ambi­tionen. Wer auch immer Premier­mi­nister wird, nach Ruttes Abgang dürfte in Brüssel eine kriti­schere nieder­län­di­sche Stimme zu hören sein.

● Verbrau­cher und Einzel­händler zahlen in den Nieder­landen durch­schnitt­lich 10 Prozent mehr für Produkte als im Ausland. Die Haupt­ur­sache sind Liefe­ran­ten­vor­schriften, die es nieder­län­di­schen Unter­nehmen nicht erlauben, im Ausland einzukaufen.

● Sinter­klaas ist heute mit Zwarte Piet (Schwarzer Peter) an mindes­tens drei Stand­orten in den Nieder­landen ange­kommen. Dies geschah trotz eines Verbots. Gegner des Zwarte Piet argu­men­tieren, dass die Figur stereo­type und rassis­ti­sche Züge habe und daher nicht geeignet sei. Befür­worter argu­men­tieren, dass der Zwarte Piet eine unschul­dige und kinder­freund­liche Folk­lo­re­figur sei, die der nieder­län­di­schen Tradi­tion entstamme. Der Über­lie­fe­rung nach kommen Sinter­klaas und Zwarte Piet während des Sinter­klaas-Festes im November mit einem Dampf­schiff aus Spanien an, um Geschenke und Süssig­keiten zu verteilen. Ihre Zahl wuchs stetig. Nach dem Zweiten Welt­krieg orga­ni­sierten kana­di­sche Soldaten in den Nieder­landen eine Sinter­klaas-Feier mit einer Schar schwarzer Pieten. Im Jahr 2013 gab es mehr als 600 (einschliess­lich weib­li­cher) Schwarzer Pieten, als Sinter­klaas in Amsterdam ankam. Auch in den Nach­bar­län­dern treten Helfer auf, häufig in ähnli­cherer Form rund um den Niko­laustag. Sie haben oft ein dunkles Aussehen und tragen eine Rute und einen grossen Sack. Vor allem in Mittel- und Süddeutsch­land sowie in den Alpen­län­dern waren diese verklei­deten Figuren weit verbreitet. In Mittel- und Süddeutsch­land sowie in den Alpen­län­dern wurde der Niko­laus von dem freund­li­chen Knecht Ruprecht oder einer furcht­ein­flös­senden Person wie Krampus oder Percht begleitet.

● Bei Pro-Paläs­tina-Protesten tauchen immer häufiger Trans­pa­rente mit Namen und Fotos von Opfern des Gasa-Kriegs auf. Hinter den Bannern steckt eine Initia­tive mehrerer Dutzend Nieder­länder, die seit Wochen Geschichten und Fotos getö­teter Paläs­ti­nenser sammeln. „Wir haben versucht, den Gasa-Opfern Gesichter zu geben“, sagt ein Spre­cher, der das Projekt koor­di­niert. „Wir verbrachten Wochen damit, mit einem Team von Frei­wil­ligen alles zu sammeln, was wir online finden konnten.“ Die Idee entstand nach Ramsey Nasrs Rede in der Talk­show Khalid & Sophie. „Kennen wir den Namen jedes paläs­ti­nen­si­schen Opfers?“ fragte sich der nieder­län­di­sche Schau­spieler (mit einem paläs­ti­nen­si­schen Vater). Er kriti­sierte die nieder­län­di­schen Medien, die paläs­ti­nen­si­sche Opfer häufig in Zahlen erwähnen, ihre Träume, Fotos und Geschichten jedoch nicht teilen. „Wenn man über Zahlen spricht, entmensch­licht man Menschen, als wären sie keine Menschen mehr“, sagt er.

● Ein Mann hat mit Hilfe seines Metall­de­tek­tors mindes­tens 360 mittel­al­ter­liche Münzen im Boden eines Feldes in Rosmalen gefunden. Der Finder, Jeroen Math­ijssen, hatte den Eigen­tümer des Grund­stücks um Erlaubnis gebeten, dort suchen zu dürfen. „Ich begann spontan zu suchen und hatte inner­halb einer Stunde neunzig alte Münzen in der Hand. Der Stadt­ar­chäo­loge von Den Bosch, Ronald van Gena­beek, vermutet, dass die Münzen zwischen 1374 und 1378 von einem Händler im Boden vergraben wurden. Damals war das Grenz­ge­biet zwischen Brabant und Gelre, dem heutigen Gelder­land, sehr unruhig und Banden waren aktiv, so der Archäo­loge. NOS.nl

Nord­korea – Nord­korea hat nach der Ausset­zung eines Mili­tär­ab­kom­mens zwischen Nord- und Südkorea offenbar Soldaten und schwere Waffen nahe der Grenze zu Südkorea statio­niert. Das berich­tete die Nach­rich­ten­agentur Yonhap heute unter Beru­fung auf südko­rea­ni­sche Mili­tär­be­amte. Das Büro des südko­rea­ni­schen Präsi­denten Yoon Suk Yeo teilte daraufhin mit, dass man die Akti­vi­täten in der Nähe der Grenze über­wa­chen wolle. Nord­korea hatte zuletzt ange­kün­digt, weitere Satel­li­ten­starts zu planen und seine Hoheits­rechte wahr­nehmen zu wollen, wie die staat­liche Nach­rich­ten­agentur KCNA unter Beru­fung auf das nord­ko­rea­ni­sche Aussen­mi­nis­te­rium berich­tete. ORF.at

● Nord­korea hat dank seines neuen Spio­na­ge­sa­tel­liten, der nach eigenen Angaben zur Über­wa­chung ameri­ka­ni­scher und südko­rea­ni­scher Streit­kräfte einge­setzt werden soll, Fotos des Weissen Hauses und verschie­dener sensi­bler US-Mili­tär­stand­orte erhalten. VOK.kp

Polen – Im Hallenbad von Prudnik, einer polni­schen Klein­stadt an der Grenze zu Tsche­chien, hängt ein Schild, auf dem – auf Tsche­chisch – steht: «Die Gäste aus der Tsche­chi­schen Repu­blik werden höflich gebeten, sich in den Kabinen mit Vorhang umzu­ziehen und nicht im offenen Raum mit den Klei­der­spinden.» Das unspek­ta­ku­läre Schild zeigt einen Graben auf zwischen der polni­schen und der tsche­chi­schen Menta­lität. Die tsche­chi­schen Leute, die zum Schwimmen nach Prudnik kommen, weil das Schwimmbad hier näher ist als das nächste auf tsche­chi­scher Seite, haben ein völlig anderes Verhältnis zu Nackt­heit als die Einhei­mi­schen. SRF.ch

Russ­land – Der Herbst ist kaum vorbei und Moskau erlebt bereits den ersten grossen Schnee­fall. Meteo­ro­logen haben das Geschehen in der russi­schen Haupt­stadt als „schwarzen Bliz­zard“ beschrieben – ein Phänomen, das norma­ler­weise im hohen Norden auftritt, wenn Schnee­flo­cken fast parallel zur Ober­fläche fliegen und die Sicht­weite auf wenige Meter sinkt. Der Schnee­fall, der am Sonntag begann, verstärkte sich über Nacht, wobei nach Angaben des FOBOS-Wetter­zen­trums bereits 35 % des monat­li­chen Durch­schnitts­nie­der­schlags in der Stadt fielen. IZ.ru

Sahara – Zuhause ist der Staub also vor allem eins: nervig. In der Umwelt hat Staub aber wich­tige Funk­tionen, als Blüten­staub etwa. Dieser sorgt dafür, dass sich Pflanzen vermehren und damit für viele unserer Nahrungs­mittel rele­vant. Eine weitere wich­tige Funk­tion über­nimmt der Saha­ra­staub. Winde tragen diesen um die halbe Welt. Und wo er den Boden erreicht, wirkt er als Dünger. Denn der Saha­ra­staub enthält wich­tige Nähr­stoffe, darunter Eisen und Phos­phor. Schät­zungs­weise knapp 30 Millionen Tonnen errei­chen jedes Jahr den Amazo­nas­re­gen­wald. Aber auch im Mittel­meer und im Atlantik profi­tieren Phyto­plankton und Bakte­rien vom nähr­stoff­rei­chen Wüsten­staub. SRF.ch

Schott­land – Bewohner der schot­ti­schen Insel Lismore [ʎis̪ ˈmoːɾ] haben das einzige Geschäft der Insel vor der Zerstö­rung gerettet, indem sie es selbst gekauft haben. Lismore ist eine Insel mit etwa 160 stän­digen Einwoh­nern und einer Reihe von Menschen, die dort ein Feri­en­haus haben. Der einzige Laden auf der Insel, der auch als Postamt dient, war vom Verschwinden bedroht, weil der Besitzer ein Lehrer war, der wieder im Klas­sen­zimmer unter­richten wollte. Bei einer dauer­haften Schlies­sung des Ladens hätten die Bewohner zum Einkaufen eine Fähre zum schot­ti­schen Fest­land nehmen müssen, eine Fahrt, die insge­samt mehr als drei Stunden gedauert hätte. Die Bewohner beschlossen, eine Kampagne zu starten, um den Laden gemeinsam zu kaufen und zu betreiben. In etwas mehr als einem Monat kauften 230 Menschen Anteile an dem Laden, darunter auch Touristen, die einst die Insel besuchten. Insge­samt kamen mehr als 80’000 Pfund zusammen, umge­rechnet rund 92’000 Euro, berichtet BBC. Mit dem Geld kann der Laden mindes­tens fünf Jahre lang geöffnet bleiben und es gab auch Raum für Reno­vie­rungen. Der Laden wurde letzte Woche wieder­eröffnet. NOS.nl

Schweden – Tesla will sich gericht­lich gegen eine Streik­be­we­gung in Schweden wehren. Der US-Auto­bauer reichte gestern zwei Klagen gegen den schwe­di­schen Staat ein. ORF.at

Schweiz – Wer die Innen­stadt Luganos betritt, wird von Video­ka­meras erfasst. Das betref­fende Schild mit dem Hinweis auf die Video­über­wa­chung fehlt aller­dings häufig. Das kriti­siert der Tessiner Daten­schutz­be­auf­tragte Giordano Costa. So doku­men­tiert eine Recherche von RSI, dass es im Tessin fast 2000 Über­wa­chungs­ka­meras gibt. Allein in Lugano sind es fast 400.

● Direkt­zah­lungen sind Subven­tionen für die Land­wirt­schaft. In der heutigen Form wurden sie vor 30 Jahren einge­führt. Schon damals hat der Staat den Agrar­sektor finan­ziell unter­stützt. Er machte dies, indem er den Bauern die Preise für ihre Produkte, zum Beispiel Weizen, und die Absatz­mengen garan­tierte. Das hat dazu geführt, dass gewisse Produkte am Markt vorbei in grossen Mengen herge­stellt wurden. Es kam zu den berühmten Butter­bergen und Milch­seen. Zudem bezahlten die Konsu­men­tinnen häufig über­höhte Preise.

● Der Stau auf den Luzerner Strassen ist ein riesiges Problem, findet die Junge SVP und hat deshalb die «Anti-Stau-Initia­tive» lanciert. Diese verlangte, dass überall dort, wo es Stau gibt, die Strassen ausge­baut werden. Auf der anderen Seite finden die Grünen und die jungen Grünen, dass nicht der Stau – sondern der viele Asphalt in den Dörfern ein grosses Problem ist und die Lebens­qua­lität der Bevöl­ke­rung stark leidet. Sie verlangten in ihrer Initia­tive «Attrak­tive Zentren» darum weniger breite Strassen in den Dörfern, dafür mehr Fuss- und Velo­wege und mehr Grün­räume, beispiels­weise mit Bäumen. Der Leidens­druck der Luzerner Bevöl­ke­rung ist aber offenbar nicht so gross, wie von links und rechts kolpor­tiert. Die beiden Initia­tiven sind jeden­falls deut­lich abge­schmet­tert worden.

● Das Film- und Kunst­fes­tival «Porny Days» findet seit 2012 jähr­lich in Zürich statt. Pornos schauen, zusammen mit 50 anderen Leuten, im Kino­saal? Klar, sagen Talaya Schmid und Emanuel Signer. Mehr auf: pornydays.love/

