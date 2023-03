Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 04.03.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Belgien – Molen­beek ist ein Nest von isla­mis­ti­schen Terro­risten. Das glaubt die Welt zu wissen. Mit viel Soli­da­rität versu­chen die Einwohner der Gemeinde, Molen­beek ein anderes Gesicht zu geben. Die Vororts­ge­meinde Molen­beek wird oft als das Manchester von Belgien bezeichnet. Das Stadt­bild ist geprägt von reihen­weisen roten Back­stein­fas­saden. Molen­beek war einmal ein wich­tiger Indus­trie­standort. Darum zogen von überall her Menschen in den Stadt­teil im Westen von Brüssel, immer auf der Suche nach Arbeit. Sie kamen aus Spanien, Portugal oder zuletzt aus Marokko – bis die Krise kam. Wer etwas Geld auf die Seite legen konnte, wanderte weiter. Wer zurück­blieb, gilt als Absteiger. Heute ist Molen­beek eine Gemeinde mit immer noch über­durch­schnitt­lich vielen Einge­wan­derten, aber auch mit über­durch­schnitt­lich vielen Menschen, die gegen Armut kämpfen müssen. Wer in diesem Umfeld aufwächst, hat nicht die besten Chancen auf eine erfolg­ver­spre­chende Karriere. Das ist der ideale Nähr­boden, auf dem isla­mis­ti­sche Extre­misten junge Männer für ihren Krieg gegen die west­liche Lebens­weise rekru­tierten. Molen­beek ist seither gleich­be­deu­tend mit Terro­risten-Nest. Weil einige Selbst­mord­at­ten­täter der Anschläge in Paris und Brüssel in den Jahren 2015 und 2016 mit Hunderten Toten in Molen­beek aufwuchsen, vom Weg abkamen und später als Terro­risten dank Komplizen hier Unter­schlupf fanden. Die Folgen für die Einwohner sind bis heute verhee­rend. Die Bevöl­ke­rung sieht sich einer doppelten Stig­ma­ti­sie­rung gegen­über: Sie werden als Einge­wan­derte und als poten­ti­elle Terro­risten abge­stem­pelt. Vor allem viele Jugend­liche leiden stark unter diesem Stigma. Die Bereit­schaft steigt in jüngster Zeit aller­dings wieder, in Molen­beek zu inves­tieren – kultu­rell, gesell­schaft­lich, aber auch wirt­schaft­lich. Langsam bewegte sich etwas in Molen­beek. «Inter­na­tional» SRF.ch

China – China ruft zu Waffen­still­stand in Ukraine auf. Peking legt das mit Span­nung erwar­tete Posi­ti­ons­pa­pier vor. Dialog und Verhand­lungen seien die einzige Lösung der Krise.

● Im Jahr 2022 stieg die Produk­tion von Wind- und Solar­energie nach Angaben der NEA um 21 Prozent auf 1190 Tera­watt­stunden (TWh) Strom. Trotz des sprung­haften Anstiegs der chine­si­schen Wind- und Solar­ener­gie­an­lagen und der Strom­erzeu­gung wurden 2020 nur 17 Prozent des Strom­ver­brauchs in China als Haus­halts­strom einge­stuft, während laut der Inter­na­tio­nalen Ener­gie­agentur rund 60 Prozent des gesamten Strom­be­darfs auf die Indus­trie entfallen. Peking stei­gert den Ausbau der Solar- und Wind­kraft­ka­pa­zi­täten im Einklang mit seinen ehrgei­zigen Plänen, bis 2025 33 Prozent seines Stroms aus erneu­er­baren Quellen zu erzeugen, um die Kohlen­stoff­emis­sionen zu verrin­gern. Mindes­tens 30 chine­si­sche Provinzen haben weitere Programme zur Instal­la­tion von Anlagen für erneu­er­bare Ener­gien vorge­stellt. Im Dezember star­tete China in seiner siebt­größten Wüste in der Provinz Innere Mongolei ein gewal­tiges Projekt für saubere Energie im Wert von mehr als 11 Milli­arden US-Dollar. Das Solar- und Wind­kraft­werk mit einer instal­lierten Gesamt­ka­pa­zität von 16 Millionen Kilo­watt wird nach Angaben des mit dem Bau beauf­tragten Unter­neh­mens die welt­weit größte Anlage dieser Art zur Erzeu­gung von Strom aus erneu­er­baren Ener­gien in einem Wüsten­ge­biet sein. CGTN.cn

Deutsch­land – Immer mehr Russisch-Studenten wech­seln zu anderen Sprach­stu­dien. RBB.de

● Die gefälschten «Hitler-Tage­bü­cher» stehen erneut in den Schlag­zeilen: 40 Jahre, nachdem der «Stern» die vermeint­liche Sensa­tion publik machte, hat der Nord­deut­sche Rund­funk (NDR) die gefälschten Bücher digital aufbe­reiten lassen. Seit dem Abend des 23. Februars sind insge­samt 60 Bände der Fälschungen auf der NDR-Website abrufbar. (ndr.de/geschichte/tagebuecher/Datenbank-Die-gefaelschten-Hitler-Tagebuecher-zum-Durchsuchen).

● Sofor­tige Frie­dens­ver­hand­lungen. Keine neuen Waffen­lie­fe­rungen. Über 600’000 Personen in Deutsch­land haben das «Mani­fest für den Frieden» mit diesen Forde­rungen unter­zeichnet. Initi­iert von Deutsch­lands einfluss­reichsten Femi­nistin Alice Schwarzer, Publi­zistin, Grün­derin und Heraus­ge­berin der Zeit­schrift «Emma» und der Linken-Poli­ti­kerin Sahra Wagen­knecht. SRF.ch

Estland – Estland drängt die EU, die Preis­ober­grenze von 60 US-Dollar pro Barrel (159 l) für russi­sches Öl um die Hälfte zu senken. Das Land hat Berichten zufolge ähnliche Mass­nahmen bezüg­lich der LNG-Exporte Russ­lands gefor­dert. SRF.ch

Europa – Fast 1 Million Asyl­an­träge in euro­päi­schen Ländern, 50 Prozent mehr als 2021. Syrer stellten die meisten Anträge, gefolgt von Afghanen und Türken. NOS.nl

Frank­reich – Fran­zö­sisch­leh­rerin von Schüler im Unter­richt ersto­chen. Der Vorfall ereig­nete sich in der südwest­li­chen Stadt Saint-Jean-de-Luz. Ein 16-jähriger wurde fest­ge­nommen. NOS.nl

Grie­chen­land – Grie­chen­land könne es sich nicht leisten, seine in Russ­land herge­stellten S‑300-Flug­ab­wehr­ra­ke­ten­sys­teme an die Ukraine zu spenden, sagte Vertei­di­gungs­mi­nister Niko­laos Panagio­to­poulos am Mitt­woch. ERT.gr

Gross­bri­tan­nien – Biontech startet in Gross­bri­tan­nien eine gross­an­ge­legte Studie ihrer mRNA-Impfungen gegen Krebs.

● Zum 80. Geburtstag. George Harrison: War der «stille Beatle» auch der beste? Der Song­schreiber konnte sich erst nach der Beatles-Zeit entfalten – das Duo Lennon/McCartney hielt ihn klein. SRF.ch

Italien – Der Tenor Enrico Caruso, der erste Plat­ten­mil­lionär der Geschichte wäre am 25. Februar 150 Jahre alt. SRF.ch

Öster­reich – Während NEOS, das das Plenum erwirkt hatte, eine Abkehr von der bishe­rigen öster­rei­chi­schen Neutra­lität bewarb, pochten Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Obmann Herbert Kickl auf die Beibe­hal­tung der Neutra­lität. Kickl, sieht die Ukraine-Verant­wor­tung auf beiden Seiten. ORF.at

Schweiz – Das gab es noch nie: Rund 60’000 Personen säumten die Strassen in der Stadt Luzern, als der grosse Umzug der Wey-Zunft vorbeizog. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 40’000. Bereits am frühen Donners­tag­morgen, beim Fasnachts­start mit dem Urknall, waren rekord­mässig viele Leute auf den Beinen: Die Polizei zählte rund 25’000, im Jahr zuvor 16’000. Das Verhältnis zog sich über alle Fasnachts­tage hinweg: Rund ein Drittel mehr Fasnächtler als sonst feierten in der Luzerner Altstadt, tanzten zu den schrägen Tönen der Guggen­mu­siken und bestaunten die aufwändig gestal­teten Verklei­dungen und Fasnachtswagen.

● Menschen in der Schweiz leben nicht nur länger, sondern auch länger gesund. Das zeigt eine neue Studie in der Fach­zeit­schrift «Swiss Medical Weekly» (smw.ch/). Zwischen 2007 und 2017 gewannen die 65-jährigen Männer demnach 2.1 gesunde Lebens­jahre dazu, die Frauen 1.5 Jahre. Nach der Pensio­nie­rung mit 65 hatten Männer 2017 damit noch 16.2 Lebens­jahre ohne Behin­de­rung oder Gebre­chen vor sich, bei den 65-jährigen Frauen waren es 16.0 Jahre, wie aus der Studie hervorgeht.

● Parla­ment bemüht sich um Waffen für die Ukraine. Die Sicher­heits­kom­mis­sion des Natio­nal­rates hat einen Kompro­miss präsen­tiert. Doch es bleiben poli­ti­sche Hürden.

● Am Morgen über die Schweizer Grenze zur Arbeit fahren. Am Abend den glei­chen Weg nach Hause im Nach­bar­land. Rund sieben Prozent aller Erwerbs­tä­tigen in der Schweiz sind Grenz­gänger. Sie arbeiten in der Schweiz, wohnen und leben aber in Frank­reich, Italien oder Deutsch­land. Wie neue Zahlen des Bundes­amts für Statistik (BFS) zeigen, ist ihre Zahl im vergan­genen Quartal im Vergleich zum Vorjah­res­quartal um 6.1 Prozent auf rund 380’000 gestiegen. Typi­scher­weise regis­trieren Grenz­re­gionen die meisten Personen, welche täglich für den Beruf in die Schweiz einreisen. Beson­ders stark betroffen sind aber Regionen, die gross­räumig vom Nach­bar­land umgeben sind. Gemäss einem Bericht des Staats­se­kre­ta­riats für Wirt­schaft (Seco) weist das Tessin mit 31 Prozent den höchsten Grenz­gän­ger­an­teil auf, gefolgt vom Kanton Genf mit 25 Prozent.

● Basel-Stadt entscheidet am 12. März über ein Steu­er­sen­kungs­paket, hinter dem fast alle Parteien stehen. SRF.ch

Serbien – Der serbi­sche Präsi­dent Alex­ander Vučić hat auf der Waffen­messe IDEX ange­kün­digt, dass sein Land Kami­kaze-Drohnen aus den VAE kaufen will. Auch in Serbien wurde die Waffen­pro­duk­tion hoch­ge­fahren und die Muni­tion verkaufe sich dort laut Vučić derzeit „wie warme Semmeln“. RTS.rs

Ukraine – Im Osten der Ukraine gibt es unter­ir­di­sche Kohle­minen. Damit diese nicht mit Grund­wasser voll­laufen, müssten dort Tag und Nacht Pumpen laufen. Aber dafür fehlt der Strom. Die Schächte stehen darum unter Wasser. Dieses Wasser schwemmt zusammen mit Kohle­staub auch giftige Schwer­me­talle aus, die so ins Grund­wasser gelangen können. Doch Menschen trinken dieses Wasser. «Mehr als 40 Kohle­minen sind geflutet – eine enorme Umwelt­ka­ta­strophe in dieser Region. Und es besteht ein grosses Risiko für die Menschen», so Zasiadko. Es gibt Hunderte weitere Beispiele: zerbombte Natur­schutz­ge­biete, bren­nende Wälder, Klär­an­lagen, die mangels Stroms nicht laufen, sodass die Abwässer unge­rei­nigt in die Flüsse fliessen. In einem hoch indus­tria­li­sierten Land wie der Ukraine geht von vielen Objekten, die zerstört werden, eine Gefahr aus. Ein beson­ders krasses Beispiel dafür ist das zerstörte Asow-Stahl­werk in Mariupol. In einem solchen Indus­trie­werk lagern zwangs­läufig viele giftige Stoffe. Zudem sind viele Spreng­stoffe an sich giftig. So verur­sacht Trini­tro­to­loul, kurz TNT, Nerven- und Organ­schäden. TNT wird im Krieg in rauen Mengen verwendet, es ist in vielen Bomben und Granaten enthalten. Wenn Muni­ti­ons­de­pots beschossen oder gesprengt werden, kommt es oft vor, dass das TNT gar nicht explo­diert. Statt­dessen fliegen kleinste Teile davon durch die Luft und landen in der Umwelt. Oder der Spreng­stoff verbrennt und setzt giftigen Russ frei. Dasselbe Problem gibt es bei der Vernich­tung von Blindgängern.

● Kiew ändert Namen von 95 Strassen im Rahmen der „Derussifizierungs“-Kampagne. Die ukrai­ni­sche Haupt­stadt hat letzte Woche Strassen umbe­nannt, um russi­sche und sowje­ti­sche Orts­namen zu säubern, teilte der Bürger­meister von Kiew einen Tag nach 31 Jahren Unab­hän­gig­keit der Ukraine mit. Die St. Peters­bur­gerstr. wurde nach London umbe­nannt, während eine andere als „ukrai­ni­sche Wieder­ge­burtsstr.“ bezeichnet wurde. Dieser Name erin­nerte an den ukrai­ni­schen Präsi­denten Selenski, der am Unab­hän­gig­keitstag sagte, die Ukraine sei „wieder­ge­boren“ worden, als Russ­land einmar­schierte. Eine andere Strasse, die zuvor den Nach­namen eines sowje­ti­schen Vertei­di­gungs­mi­nis­ters und des Marschalls des Zweiten Welt­kriegs, Rodion Mali­nowski, trug, der zur Nieder­lage des Faschismus beitrug, wurde nach dem ukrai­ni­schen Asow­schen Neonazi-Regi­ment umbe­nannt. Die Asow-Gruppe mit rechts­extremen und ultra­na­tio­na­lis­ti­schen Wurzeln war eine der sicht­barsten Streit­kräfte der Ukraine, die in der Ostukraine kämpften. Weg mit Rostow am Don, weg mit Peter dem Grossen – statt­dessen tragen die Strassen in Kiew nun die Namen der ukrai­ni­schen Stadt Luzk und des Volks der Husulen. Nicht ganz unum­stritten ist auch die Umbe­nen­nung des Tuls­kaja Platzes – benannt nach der russi­schen Stadt Tula – in Platz der Helden der UPA. Die anti­so­wje­ti­schen Parti­sanen der Ukrai­ni­schen Aufstands­armee (UPA) sind bis heute histo­risch zwie­ge­spalten zu sehen. Die UPA, die 1943 in der West­ukraine den Kampf gegen die deut­sche Besat­zung begann, verübte gleich­zeitig Massen­morde an mehreren Zehn­tau­send Polen und Russen. Als 1944 die sowje­ti­sche Armee in die West­ukraine zurück­kehrte, führte sie hier den bewaff­neten Kampf gegen die Erneue­rung der sowje­ti­schen Beset­zung bis Anfang der 1950er Jahre fort. So verschwinden von Stras­sen­schil­dern neben den Namen der deut­schen kommu­nis­ti­schen Vordenker Karl Marx und Fried­rich Engels auch die der russi­schen Schrift­steller, Alex­ander Puschkin, Lew Tolstoi, Anton Tschechow, Iwan Turgenjew und Michail Lermontow. Entfernt werden die Namen sowje­ti­scher Marschälle des Zweiten Welt­kriegs und Bezeich­nungen mit Bezügen zu russi­schen Städten wie Moskau, Rostow am Don oder Magni­to­gorsk. Weitere Umbe­nen­nungen: Karl Marxstr.→Johann Wolf­gang Goethestr., Kronstadtstr.→Volodymyr Rybakstr., , Puschkinstr.→Yevhen Chika­len­kostr., Krasnodarstr.→Golda Meirstr. (1898 in Kiew geboren), Astrakhanstr.→Kastusya Kali­novs­kistr., Karl Marxgasse→Oleksiy Kurin­ny­gasse, Maka­ren­kastr.→ Klymenta Kvitka str., (in Solo­mi­anski) Bagrationastr.→Maksym Levinstr., Martyrosyanstr.→Serhiy Bere­hovoystr., Moskovski­gasse →Pavla Ligasse, Boule­vard Romain Rolland→Boulevard Jules Verne, Kulibinastr.→René Descar­tesstr., Helden von Brest Platz→Chornobayivska Platz, DW.de

Ungarn – EU-Sank­tionen schaden Europa laut Fidesz-Abge­ord­netem Balázs Hidvéghi mehr als Russ­land. Er warf Brüssel vor, Europa in den Krieg zu führen und warnte, „Man hat das Gefühl, dass die west­liche Welt in eine kollek­tive Pro-Kriegs-Psychose gestürzt ist, genau wie 1914 beim Ausbruch des Ersten Welt­kriegs“, und fügte hinzu, „wir stehen am Abgrund, und die meisten Poli­tiker in Brüssel marschieren blind­lings vorwärts.“ – „Ungarn muss sich um jeden Preis aus diesem Krieg heraus­halten. Wir dürfen nicht zulassen, dass verant­wor­tungs­lose und inkom­pe­tente Poli­tiker in Brüssel uns in die Kata­strophe führen“, schloss Hidvéghi.

● Orbán versprach seinen Lands­leuten, dass er weiterhin nicht zulassen werde, dass die west­li­chen Verbün­deten Ungarn, das NATO- und EU-Mitglied ist, in diesen Krieg verwi­ckeln werden. Auch wenn der Druck massiv sei, betonte er, dass „Ungarn ein unab­hän­giger, freier und souve­räner Staat ist, und niemanden außer Gott über ihm aner­kennt“. Zudem warnte er auch eindring­lich davor, Brüs­sels Kurs zu folgen, da er in den direkten Krieg mit Russ­land führe.

● Die Politik der Regie­rung von US-Präsi­dent Joe Biden ist zu einem Schlüs­sel­faktor für den Nieder­gang Europas inmitten des Ukraine-Konflikts geworden, behaup­tete der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Viktor Orbán, wie lokale Medien berich­teten. Laut der Zeitung Magyar Nemzet machte Orbán die Bemer­kungen am Mitt­woch bei einem nicht­öf­fent­li­chen Treffen mit Mitglie­dern der regie­renden rechts­ge­rich­teten Fidesz-KDNP-Koali­tion. Während der Sitzung iden­ti­fi­zierte er Berichten zufolge die Haupt­gegner des Bünd­nisses, darunter „inter­na­tio­nale Inter­es­sen­gruppen für den Krieg, die aus der Biden-Regie­rung, kriegs­freund­li­chen Brüs­seler Büro­kraten und kriegs­freund­li­chen Poli­ti­kern bestehen“. In dem Bericht heisst es, Orbán habe behauptet, „Europa sei im vergan­genen Jahr geschwächt worden, weil die Biden-Admi­nis­tra­tion ihre Inter­essen in Brüssel gren­zenlos auf Kosten euro­päi­scher Inter­essen durch­setzt“. Orbán sagte weiter, dass Europa seine Unab­hän­gig­keit sowie seine wirt­schaft­liche und mili­tä­ri­sche Macht in nur einem Jahr verloren habe, und bestand darauf, dass Ungarn seine eigenen Inter­essen schützen müsse, um den Sturm zu über­stehen. KR.hu

USA – Biden kommt in den USA wegen Zugun­glück unter Druck. Nach der Kata­strophe vor einem Monat gibt es Vorwürfe von Behör­den­ver­sagen. Trump nützt das aus und macht Wahl­kampf. Am 3. Februar entgleiste in East Pales­tine im US-Bundes­staat Ohio ein Güterzug mit gefähr­li­chen Chemi­ka­lien. 38 der insge­samt 150 Waggons sprangen aus den Schienen, es kam zu einem riesigen Feuer, bei dem unter anderem giftiges Vinyl­chlorid frei­ge­setzt wurde. Seither klagen viele der rund 4500 Einwohner der Ortschaft über gesund­heit­liche Probleme wie Kopf­schmerzen, gereizte Augen oder Ausschlag. Die Behörden ihrer­seits sagen, es bestehe keine Gefahr für die Gesund­heit. Die ausge­lau­fenen und teils verbrannten Chemi­ka­lien waren teils hoch­giftig und krebs­er­re­gend. Bis in eine Entfer­nung von 40 Kilo­me­tern wurden inzwi­schen Spuren der ausge­lau­fenen Stoffe in Flüssen nach­ge­wiesen, Tausende Fische und andere Tiere sind verendet. «Die Situa­tion dort ist durchaus sehr gefähr­lich – zumal Chemi­ka­lien auch einfach abge­lassen wurden und versi­ckert sind», sagt der Berliner USA-Experte Chris­tian Lammert. Krisen­ma­nage­ment der Regie­rung von Präsi­dent Joe Biden laut. Ein Grund für den Unmut war die Kata­stro­phen­schutz­be­hörde Fema, die einen Antrag des Gouver­neurs von Ohio auf die Ausschüt­tung von Hilfs­gel­dern ablehnte. Auch Verkehrs­mi­nister Pete Butt­i­gieg geriet in die Kritik, weil er drei Wochen lang nicht an den Unglücksort reiste. Örtliche Poli­tiker warfen Präsi­dent Joe Biden vor, die Kata­strophe sei ihm egal, während er nach Europa fliege und der Ukraine Millionen Dollar bringe.

● Heftiger Winter­sturm fegt über die USA. Ein starker Schnee­sturm zieht durch west­liche und nörd­liche US-Bundes­staaten. Er bringt auch Schnee nach Kali­for­nien. SRF.ch

