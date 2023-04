Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 05.04.2023

Im Internet mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Belarus – Ein Signal des Kremls: Atom­waffen in Belarus. Er wolle nur tun, was die USA längst täten, nämlich takti­sche Atom­waffen – also solche mit geringer Reich­weite, die für den Einsatz im Schlacht­feld gedacht sind – auf dem Terri­to­rium von verbün­deten Staaten zu plat­zieren. Und das verstosse gegen kein inter­na­tio­nales Abkommen, so Putin. SRF.ch

Deutsch­land – 🌳Der Kiri-Baum stammt aus Asien. Er hat viele Namen: Blau­glo­cken­baum, Paulownia tomentosa, Kaiser­baum. Der Kiri-Baum verträgt als junge Pflanze keinen Frost. Ansonsten ist er anspruchslos und über­steht auch Dürre­pe­ri­oden. Der Kiri-Baum zählt zu den „Klima­bäumen“. Das heisst: Der Baum hält auch der zuneh­menden Trocken­heit und den verän­derten Wachs­tums­be­din­gungen in der Stadt stand. Der Kiri-Baum wächst etwa 3 Meter im Jahr – das ist etwa doppelt so viel wie bei einer Eiche. Die Holz­in­dus­trie ist begeis­tert vom Kiri-Baum: Sein leichtes und hoch­wer­tiges Holz ist optimal für den Bau von Möbeln, Instru­menten und Surf­boards. Die riesigen, bis zu 1,20-Meter grossen Blätter binden viel CO2. Daher gilt der Kiri-Baum als klima­freund­lich. Ein Vergleich zwischen einer 12-jährigen Eiche und einem gleich­alt­rigen Kiri­baum spricht Bände: Erstere ist gerade einmal hand­tel­ler­gross, während der andere einen Durch­messer von über 50 Zenti­me­tern misst. Über fünf Meter im Jahr kann der ursprüng­lich aus Asien stam­mende Baum wachsen und in einem Zehntel der Zeit so viel Holz­vo­lumen produ­zieren wie eine Eiche. Ein Traum­baum für die Holz­in­dus­trie. WeGrow (wegrow.de) macht sich den stei­genden Bedarf an Nutz­holz zunutze und hat bereits über eine Vier­tel­mil­lion Kiri­bäume auf über 35 Plan­tagen in Deutsch­land und Spanien gepflanzt. Denn die natür­li­chen Wälder allein könnten der Nach­frage schon lange nicht mehr nach­kommen. 🌳 SRF.ch

● Das Berliner Perga­mon­mu­seum wird wegen umfas­sender Sanie­rungs­ar­beiten für drei­ein­halb Jahre komplett geschlossen. Das kündigten über­ra­schend die Stif­tung „Preus­si­scher Kultur­be­sitz“ und das Bundesamt für Bauwesen und Raum­ord­nung in Berlin an.

● In Guben baut das kana­di­sche Unter­nehmen Rock Tech in den kommenden Monaten eine Lithi­um­fa­brik. Es erfolgte der erste Spaten­stich für das Werk, in dem künftig batte­rie­fä­higes Lithium-hydr­oxid für den Einsatz in der Elek­tro­mo­bi­lität herge­stellt werden soll. Das Unter­nehmen will am Standort in der Lausitz rund 650 Millionen Euro inves­tieren. 170 neue Arbeits­plätze sollen entstehen. Der Start der Produk­tion ist für Anfang 2026 geplant. Dann sollen jähr­lich 24’000 Tonnen Lithi­um­hy­dr­oxid für Batte­rien von 500’000 Elek­tro­autos produ­ziert werden. (ehem. Wilhelm-Pieck-Stadt), Guben ist eine Klein­stadt (15’000 Ew.) im Land­kreis Spree-Neisse in der bran­den­bur­gi­schen Nieder­lau­sitz. RBB.de

Europa – Die erste prak­ti­sche Anwen­dung der Sommer­zeit erfolgte im Deut­schen Reich während des Ersten Welt­kriegs ab dem 30. April 1916. Auch in den besetzten Gebieten wurde die Sommer­zeit einge­führt. Obwohl die Nieder­lande neutral waren, führten sie einen Tag später auch die Sommer­zeit ein. Gross­bri­tan­nien folgte am 21. Mai. Diese erste Sommer­zeit lief bis zum 1. Oktober 1916. Am 19. März 1918 führte der Congress der Verei­nigten Staaten mehrere Zeit­zonen ein (die seit 1883 bei den Eisen­bahnen verwendet wurden) und machte die Sommer­zeit für den Rest des Ersten Welt­kriegs offi­ziell (gültig ab 31. März). Zwischen den beiden Welt­kriegen und auch während des Zweiten Welt­kriegs wurde in verschie­denen euro­päi­schen Ländern die Sommer­zeit verwendet. Die Ölkrise von 1973, die zu einer Welle von Ener­gie­spar­mass­nahmen führte, veran­lasste viele euro­päi­sche Länder, die Sommer­zeit wieder einzu­führen. Spanien und Alba­nien haben 1974 damit begonnen. Grie­chen­land und Zypern folgten 1975. Frank­reich folgte 1976, die Nieder­lande, Belgien, Luxem­burg, Portugal und Polen 1977, die Tsche­cho­slo­wakei, Bulga­rien und Rumä­nien 1979. Die Bundes­re­pu­blik Deutsch­land wartete bis 1980, bis eine Eini­gung mit der DDR erzielt worden war. Öster­reich, Däne­mark, Ungarn, Norwegen und Schweden schlossen sich eben­falls an. 1981 folgten die Sowjet­union, Finn­land, die Schweiz und Liech­ten­stein, 1983 Jugo­sla­wien. Als letztes Land in Europa trat 1985 Andorra bei. Die einzigen euro­päi­schen Länder, die noch keine Sommer­zeit verwenden, sind: Arme­nien, Aser­bai­dschan, Geor­gien, Island, Russ­land, die Türkei und Weiss­russ­land. SRF.ch

Frank­reich – Eine Umfrage des Amts für Sprache und Kultur im Elsass, dem «Office pour la Langue et la Culture d’Alsace/Elsassisches Spro­chàmt (OLCA, olcalsace.org/de/)» von 2012 unter 800 Personen hat gezeigt, dass noch 43 % sehr gut und 10 % ziem­lich gut Elsäs­sisch reden oder verstehen. Bei den 18- bis 29-jährigen beträgt dieser Wert jedoch nur noch 12 %. SRF.ch

Irak – Der Irak hat Rohöl­ex­porte von 450’000 Barrel pro Tag (bpd) aus der halb­au­to­nomen Region Kurdi­stan und den nörd­li­chen Kirkuk-Feldern einge­stellt, nachdem er ein lang­jäh­riges Schieds­ver­fahren gegen die Türkei gewonnen hatte, so ein Ölbe­amter, der mit Reuters sprach. Bagdad hat argu­men­tiert, dass die Türkei gegen ein gemein­sames Abkommen verstossen habe, indem sie der Regio­nal­re­gie­rung Kurdi­stans (KRG) erlaubt habe, Öl durch eine Pipe­line in den türki­schen Hafen von Ceyhan zu expor­tieren. Bagdad hält KRG-Exporte für illegal. Vor dem Stopp hatte der Irak 370’000 bpd KRG-Rohöl und 75’000 bpd Federal-Rohöl durch die Pipe­line gepumpt. 1 Barrel ca. 159 Liter. TRT.tr

Israel – In Israel spitzt sich die poli­ti­sche Krise nach der Entlas­sung des Vertei­di­gungs­mi­nis­ters Joav Galant (יואב גלנט, 64) drama­tisch zu. Massen­pro­teste, Streiks, alar­mierte Armee. SRF.ch

Italien – Die italie­ni­schen Behörden haben das deut­sche Seenot­ret­ter­schiff «Louise Michel» im Hafen von Lampe­dusa fest­ge­setzt. Die Crew habe gegen ein neues Gesetz verstossen. Die Hilfs­or­ga­ni­sa­tion bezeichnet das Vorgehen als inak­zep­tabel. Die Crew hatte am Samstag nach vier Rettungs­ein­sätzen rund 180 Migranten nach Lampe­dusa gebracht, wie die Küsten­wache nun mitteilt. Laut dem Gesetz ist nach einem ersten Rettungs­ein­satz umge­hend ein Hafen anzu­steuern, statt mehrere Rettungen durch­zu­führen. ● Die italie­ni­sche Regie­rung beschneidet die Rechte von gleich­ge­schlecht­li­chen Paaren. SRF.ch

Kanada – US-Präsi­dent Joe Biden hat bei einer Rede vor dem kana­di­schen Parla­ment irrtüm­lich China gelobt und damit Gelächter bei den Anwe­senden ausge­löst. Der 80-jährige Präsi­dent, der oft für seine Fauxpas kriti­siert wird, verwech­selte Kanada mit China. „Heute applau­diere ich China für sein Enga­ge­ment“, sagte er, als er über Kanadas Einwan­de­rungs­po­litik sprach. Biden korri­gierte sich sofort und erklärte: „Entschul­digen Sie mich, ich applau­diere Kanada… Sie wissen, woran ich denke – an China“, was weiteres Gelächter auslöste. CJSP.ca

Libanon – Für Verwir­rung sorgt dieses Jahr die Zeit­um­stel­lung. In letzter Minute entschied die Regie­rung des Landes, den Beginn der Sommer­zeit für Musleme um einen Monat – bis zum Ende des musli­mi­schen Fasten­mo­nats Ramadan – zu verschieben. Doch für die Christen gilt sie bereits. Leute verwenden zwei Uhren: eine christ­liche und eine musli­mi­sche. Wer um 10 Uhr den christ­li­chen Bezirk verlässt, kommt wenige Minuten nach 9 im musli­mi­schen an. Viele Menschen im Libanon sehen sich nun gewis­ser­massen zwischen den Zeit­zonen. ORF.at

Mexiko – Am 9. März kündigten repu­bli­ka­ni­sche Parla­men­ta­rier, Lindsey Graham und John Neely Kennedy, an, dass sie ein Gesetz einbringen würden, um Kartelle zu „Terro­risten“ zu erklären, die mit Fentanyl und anderen Drogen handeln. Diese Mass­nahme würde es Washington ermög­li­chen, unter dem Vorwand der Vertei­di­gung seiner natio­nalen Sicher­heit die Mecha­nismen für eine mili­tä­ri­sche Inter­ven­tion in Mexiko zu akti­vieren. KFAR.us

Nieder­lande – Mehr als die Hälfte der Einwohner der Nieder­lande wohnen unter dem Meeres­spiegel – 10 von 17 Millionen Menschen. Wie gefähr­lich das sein kann, hat sich im Jahr 1953 bei der schwersten Nord­see­sturm­flut des 20. Jahr­hun­derts gezeigt. Seither haben die Nieder­lande den Hoch­was­ser­schutz massiv ausge­baut. Sie haben die Dämme erhöht und der ganzen Küste entlang kilo­me­ter­lange Sturm­flut­wehre gebaut. Um zwei bis sechs Meter dürfte das Meer in den kommenden Jahr­hun­derten steigen, falls das 1.5‑Grad-Klimaziel erreicht wird. Falls nicht, sind es deut­lich mehr. Die Forscher hoffen, dass die Welt­ge­mein­schaft das Klima­pro­blem in den Griff bekommt, sodass die Nieder­lande mit der Erhö­hung der bestehenden Dämme gerettet werden können. «wir brau­chen einen neuen Damm 15 bis 20 Kilo­meter vor der bestehenden Küste». Butjin ist Elek­tro­in­ge­nieur und Promotor des soge­nannten Haakse Seedeichs. Da, wo das Meer heute etwa 20 Meter tief ist, soll ein drei Kilo­meter breiter Wall aus Sand entstehen. Dieser läge dann bis zu 20 Meter über dem heutigen Meeres­spiegel. Zwischen der heutigen und der neuen Küste entstünden dann Seen. Mit der Zeit würden das Süss­was­ser­seen, weil sie ja vom Rhein und von den anderen Flüssen mit Wasser gespiesen werden. Wenn der Meeres­spiegel um einige Meter ange­stiegen ist, kann der Rhein nicht mehr ins Meer fliessen. «Wir müssen ihn dann über den neuen Damm ins Meer hinauf­pumpen», sagt Butijn. Schiffe sollten dank Schleusen weiterhin vom Meer in den Rhein gelangen können. Auch Aufstiegs­treppen für die Fische und ökolo­gi­sche Ausgleichs­flä­chen soll es geben. Es wäre ein Jahr­hun­dert­pro­jekt. «Ich rechne mit Kosten von einer Milli­arde Euro pro Jahr», sagt Butjin, «ein reiches Land wie die Nieder­lande kann sich das leisten». Derzeit klären externe Experten die Mach­bar­keit dieses Projektes ab. Sollte der Meeres­spiegel aber weiter steigen, müsste man den Damm weiter ausbauen. «Im Süden bis ins fran­zö­si­sche Calais, im Norden bis nach Schweden», sagt Butjin, «so hätten wir einen euro­päi­schen Schutz­deich für bis zu 15 Meter Meeres­spie­gel­an­stieg». Das sind Dimen­sionen, die heute kaum vorstellbar sind. Aber auch Belgien, Deutsch­land, Däne­mark und der ganze Ostsee­raum wären so vor dem Meeres­spie­gel­an­stieg geschützt. SRF.ch

● Provinz Over­ijssel baut Wild­über­gänge, nachdem mehr als 1100 Rehe getötet wurden. Over­ijssel wird versu­chen, die Zahl der auf Provinz­strassen getö­teten Tiere dras­tisch zu redu­zieren. An Orten, an denen oft etwas schief geht, werden spezi­elle Wild­tier­über­gänge eingerichtet.

● In dieser Woche drehte sich alles um die Dachse. Wegen der Anwe­sen­heit der Tiere kam der Zugver­kehr an zwei Stellen zum Erliegen. Aber wie läuft es mit dem Dachs in den Nieder­landen? Und was macht eine Bahn­strecke zu einem so attrak­tiven Ort? Warum kann ein Dachs so ein Ärgernis verur­sa­chen? Das liegt vor allem an den Gängen, die das Tier gräbt. Dachse können bis zu 70 Zenti­meter gross werden und gehören damit zu den grössten Land­raub­tieren der Nieder­lande. Ihre Gänge sind mit einem Durch­messer von 30 Zenti­me­tern relativ gross und auch die Räume in den Burgen, in denen das Tier lebt, sind mit etwa 50 Zenti­me­tern Höhe recht gross. ProRail schätzt, dass es an etwa vierzig Stellen entlang der Strecke Dachse gibt, der Bahn­ma­nager will keine Stand­orte nennen. Was die Bahn beson­ders attraktiv macht, ist, dass es sich um einen trockenen, hoch­ge­le­genen Unter­grund handelt. Die Tiere bevor­zugen einen Platz weit weg vom Grund­wasser. „Man findet sie auch oft unter Auto­bahn­auf­fahrten und in Deichen“, sagt der Vorsit­zende Jaap Dirk­maat von Das & Boom. Ihm zufolge reagieren die Dachse nicht sehr empfind­lich auf die Vibra­tionen und Geräu­sche der Strecke. „Wir haben einmal Film­auf­nahmen von einem Dachs gemacht, der seinen Bau unter den Gleisen verlässt, während ein Inter­city-Zug vorbei­rast. Sie können trotz des Rumpeln ruhig schlafen.“ NOS.nl

Öster­reich – Am Mitt­woch wurde der Grenz­über­gang Schat­ten­dorf (Somfalva) – Ágfalva (Agen­dorf), der täglich von Tausenden unga­ri­schen Pend­lern genutzt wird, für Fahr­zeuge gesperrt. Sie wird nun für drei Monate komplett gesperrt, danach dürfen nur noch Menschen aus Schat­ten­dorf und Ágfalva die Grenze über­queren, die eine Bewil­li­gung für 160 Euro kaufen müssen. „Das möchten wir in Form von Gutscheinen zurück­er­statten“, betonte Thomas Hoff­mann, Bürger­meister von Schat­ten­dorf. Der Poli­tiker versprach auch zu prüfen, wie nicht nur Einhei­mi­sche, sondern auch Pendler nach Schat­ten­dorf und Bewohner der Nach­bar­ge­meinden Loipers­bach (Lépes­falva) und Baum­garten (Sopr­on­kertes) in die Ausnahmen einbe­zogen werden können. Seit Dienstag ist auch der Berufs­ver­kehr im Bereich St. Marga­re­then (Szent­mar­git­bánya) einge­schränkt. Nur wer von der öster­rei­chi­schen Seite der Grenze nach Rust, St. Marga­re­then und den umlie­genden Orten Mörbisch am See (Fertő­meg­gyes), Oggau (Oka), Oslip (Oszlop), Schützen am Gebirge (Sérc) anreist, darf die benutzen Weg nach Ungarn benützen. Laut Hein­rich Dorner, Landes­ver­kehrsrat in der Landes­re­gie­rung, musste der Verkehr von St. Marga­re­then nach Eisen­stadt (Kismarton) auf ein Drittel des derzei­tigen Niveaus redu­ziert werden. Durch die Beschrän­kung solle auch der Pend­ler­ver­kehr auf andere Strassen verla­gert werden, sagte der Landesrat dem ORF Burgenland.

Russ­land – Schnee­schmelze führt zu Hoch­wasser in vielen Regionen und Städten. VESTI.ru

Saudi­ara­bien und Syrien tauschen Botschafter aus, trotz US Warnung. VAE plant ähnli­chen Schritt, gegen den Wunsch der USA. JAZ.qa

Schott­land – Nach dem Rück­tritt von Stur­geon wurde Humza Yousaf (38) neuer Regie­rungs­chef. SRF.ch

Schweiz – Die Rettung der Credit Suisse schafft eine Bank doppelt so gross wie die schweizer Wirt­schaft. Die Rettung der Credit Suisse in letzter Minute hat zwar das Ausbre­chen der aktu­ellen Banken­krise verhin­dert, aber für die Schweiz ist sie ein Rein­fall. Die Befürch­tung, dass der Zusam­men­bruch der Credit Suisse eine brei­tere Banken­krise auslösen könnte, liess den Schweizer Aufsichts­be­hörden nur wenige gute Optionen. Eine Verbin­dung mit ihrem grös­seren Konkur­renten UBS bot die besten Chancen, die Stabi­lität im Banken­sektor welt­weit und in der Schweiz wieder­her­zu­stellen und die Schweizer Wirt­schaft kurz­fristig zu schützen. Aber sie lässt die Schweiz einem einzigen massiven Finanz­ri­siko ausge­setzt, wenn noch grosse Unge­wiss­heit über den Erfolg der Mega-Fusion besteht. „Eine der etablier­testen Tatsa­chen in der akade­mi­schen Forschung ist, dass Bank­fu­sionen kaum funk­tio­nieren“, sagte Arturo Bris, Professor für Finanzen an der Schweizer Busi­ness School IMD. Es gibt auch Bedenken, dass der Deal zu massiven Arbeits­platz­ver­lusten in der Schweiz führen und den Wett­be­werb im wich­tigen Finanz­sektor des Landes schwä­chen wird, der insge­samt mehr als 5% der natio­nalen Arbeits­kräfte oder fast 212’000 Menschen beschäf­tigt. Unter­dessen müssen die Steu­er­zahler jetzt bis zu 9 Milli­arden Schweizer Franken (9,8 Milli­arden US-Dollar) an zukünf­tigen poten­zi­ellen Verlusten bei UBS aus bestimmten Vermö­gens­werten der Credit Suisse tragen, voraus­ge­setzt, diese Verluste über­steigen 5 Milli­arden Franken (5,4 Milli­arden US-Dollar). Der Staat hat der UBS auch ausdrück­lich eine Rettungs­leine in Höhe von 100 Milli­arden Schweizer Franken (109 Milli­arden Dollar) zuge­si­chert, falls sie diese brau­chen sollte, obwohl dies rück­zahlbar wäre. Die Sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Partei der Schweiz hat bereits eine Unter­su­chung der Fehler bei der Credit Suisse gefor­dert und argu­men­tiert, dass die neu geschaf­fene „Super-Mega­bank“ die Risiken für die Schweizer Wirt­schaft erhöht. Der Nieder­gang einer der ältesten Insti­tu­tionen der Schweiz hat viele Schweizer erschüt­tert. Die Credit Suisse sei «Teil der Iden­tität der Schweiz», sagte Hans Gers­bach, Professor für Makro­öko­nomie an der ETH Zürich. Die Bank «hat mass­geb­lich zur Entwick­lung der modernen Schweiz beigetragen». Ihr Zusam­men­bruch hat auch den Ruf der Schweiz als sicheres und stabiles globales Finanz­zen­trum beschä­digt, insbe­son­dere nachdem die Regie­rung den Aktio­nären effektiv das Stimm­recht entzogen hat, um das Geschäft zum Abschluss zu bringen. Die Schweizer Behörden löschten auch einige Anlei­he­gläu­biger vor den Aktio­nären aus, was die tradi­tio­nelle Verlust­hier­ar­chie bei einer Banken­pleite auf den Kopf stellte und dem Ansehen des Landes bei den Anle­gern einen weiteren Schlag versetzte. Die Auswir­kungen auf die Schweiz sind schreck­lich“, sagte Bris von IMD. «Zunächst ist der Ruf der Schweiz für immer beschä­digt.» Das werde anderen Vermö­gens­ver­wal­tungs­zen­tren, einschliess­lich Singapur, zugute kommen, sagte er gegen­über CNN. Durch Einlagen und Kredite an Schweizer Kunden wird UBS nun grösser sein als die nächsten beiden lokalen Banken zusammen. Mit einem Markt­an­teil von rund 30 % im Schweizer Bank­wesen „sehen wir zu viel Konzen­tra­ti­ons­ri­siko und Markt­an­teils­kon­trolle“, schrieben die Analysten von JPMorgan letzte Woche vor Abschluss der Trans­ak­tion in einer Notiz. Sie schlugen vor, dass das fusio­nierte Unter­nehmen einige Unter­nehmen verlassen oder an die Börse bringen müsste. Das Problem mit einer einzigen grossen Bank in einer kleinen Volks­wirt­schaft besteht darin, dass die finan­zi­elle Feuer­kraft der Regie­rung mögli­cher­weise nicht ausreicht, wenn sie einem Banken­sturm ausge­setzt ist oder eine Rettungs­ak­tion benö­tigt – was die UBS während der Krise von 2008 getan hat. Mit 333 Milli­arden Franken (363 Milli­arden US-Dollar) entspre­chen die lokalen Einlagen in der neuen Einheit 45 % des BIP – eine enorme Summe selbst für ein Land mit gesunden öffent­li­chen Finanzen und nied­riger Verschul­dung. Ande­rer­seits befindet sich die UBS in einer viel stär­keren finan­zi­ellen Posi­tion als während der Krise von 2008 und wird infolge des Deals einen noch grös­seren finan­zi­ellen Puffer aufbauen müssen. Die Schweizer Finanz­auf­sicht FINMA hat ange­kün­digt, „die Trans­ak­tion und die Einhal­tung aller aufsichts­recht­li­chen Anfor­de­rungen sehr genau zu über­wa­chen“. UBS-Chairman Colm Kelleher unter­strich am Sonntag bei einer Pres­se­kon­fe­renz zum Deal die Gesund­heit der UBS-Bilanz. „Da ich während der letzten globalen Finanz­krise Chief Finan­cial Officer [bei Morgan Stanley] war, bin ich mir der Bedeu­tung einer soliden Bilanz bewusst. Die UBS wird felsen­fest bleiben“, sagte er. Kelleher fügte hinzu, dass die UBS die Invest­ment­bank der Credit Suisse „zurecht­stutzen und an unserer konser­va­tiven Risi­ko­kultur ausrichten“ werde. Der Deal wird sich jedoch nach­teilig auf die Arbeits­plätze auswirken und wahr­schein­lich zu den 9’000 Stel­len­kür­zungen beitragen, die die Credit Suisse bereits im Rahmen eines früheren Turn­around-Plans ange­kün­digt hat. Für die Schweiz ist die Bedro­hung akut. Die beiden Banken beschäf­tigen zusammen mehr als 37’000 Menschen im Land, etwa 18 % der Beleg­schaft des Finanz­sek­tors, und es gibt zwangs­läufig Über­schnei­dungen. Laut Bris hat UBS nun eine „Quasi-Mono­pol­macht“, was die Kosten für Bank­dienst­leis­tungen im Land erhöhen könnte. Obwohl es in der Schweiz Dutzende klei­nerer Regio­nal­banken und Spar­kassen gibt, darunter 24 Kanto­nal­banken, ist UBS jetzt ein noch domi­nan­terer Akteur. „Alles, was sie tun, wird den Markt beein­flussen“, sagte Gers­bach von der ETH. CNN.us

● 17-Milli­arden-Verlust. Wer in AT1-Anleihen der Credit Suisse inves­tiert hat, verliert den gesamten Einsatz. 250 Milli­arden Franken: Die Beträge, mit denen die Mega­fu­sion im Banken­wesen vom Bund gestützt wird, sprengen jedes Vorstel­lungs­ver­mögen. Bei vielen Bürgern ist die Empö­rung gross, dass der Staat mit astro­no­mi­schen Summen für eine Gross­bank bürgt, die sich selbst in den Abgrund manö­vriert hat.

● Hein­rich Danioth (* 1. Mai 1896 in Altdorf; † 3. November 1953 in Flüelen) war ein Schweizer Maler und Dichter. Fast 100 Jahre war sein Thea­ter­stück «Welcome Home» unauf­findbar. Nun soll es – frisch aufge­peppt – an den Urner Künstler erin­nern. Wer jemals über den Gott­hard­pass gefahren ist, kennt sie: Die Teufels­brücke. In roter Farbe prangt dort – an einer Fels­wand der Schöl­len­en­schlucht – das Bild eines Teufels. Die Darstel­lung des Teufels stammt von Hein­rich Danioth. Das Motiv erin­nert an die Sage zur Teufels­brücke, nach welcher der Teufel den Urnern die erste Brücke in der Schöl­lenen gebaut haben soll. Wie auch immer es wirk­lich war: Das Bild hat dem Urner Hein­rich Danioth den Titel des «Teufels­ma­lers» einge­bracht. Ursprüng­lich hiess das Stück «Urner Revue». Das 1928 geschrie­bene Stück ist im Haus der Kunst in Altdorf (hausfuerkunsturi.ch) noch bis zum 29. April zu sehen. Neben dem Theater läuft auch eine Ausstel­lung zum Thema.

● Es ist nicht das erste Mal, dass er eine Bank durch stür­mi­sche Zeiten lenkt: Der ehema­lige Wall­street-Banker Kelleher führte die US-Bank Morgan Stanley als Finanz­chef durch die Finanz­krise von 2008. Geboren wurde Kelleher am 30. Mai 1957 in Südir­land in eine sehr katho­li­sche Familie. Die Kelle­hers zogen aber schon bald aus dem armen Irland nach Nord­eng­land, wo sein Vater eine Arzt­praxis führte. Bildung habe sein Leben verän­dert, erklärt Colm Kelleher an einer Wohl­tä­tig­keits­ver­an­stal­tung. Als eines von neun Kindern sei er auf ein von christ­li­chen Brüdern geführtes Gymna­sium gegangen. Und die Univer­sität habe ihm eine Karriere ermög­licht, die sonst nicht denkbar gewesen wäre. Kelleher studierte in Oxford Geschichte und wollte eigent­lich dokto­rieren. Für die Wissen­schaft sei er aber nicht clever genug gewesen, sagte er der «Busi­ness Times Singa­pore». Also stieg er bei einer kleinen Bank in London ein. Dem Bank­ge­schäft ist er seither treu geblieben. Als VR-Präsi­dent der Mega-Bank aus UBS und CS steht er plötz­lich im Rampenlicht.

● Vogel­grippe in der Schweiz. Vogel­grippe: Für wen besteht aktuell Gefahr? Fürs Haus­ge­flügel kata­stro­phal, für Wild­vögel noch schlimmer. Die Expertin spricht von «grossen Sorgen» im Artenschutz.

● Wegen gratis Skiabos für Poli­tiker: Arosa Berg­bahnen angeklagt.

● Gewinn der Migros schrumpft um über 30 %. Grund für den Gewinn­rück­gang 2022 waren Kosten­stei­ge­rungen, insbe­son­dere bei Rohstoffen, wie das Unter­nehmen mitteilt.

● Die Vereinten Nationen haben mit dem ehema­ligen kata­ri­schen Staats­an­walt Ali Bin Fetais Al-Marri ein Abkommen zur Bekämp­fung der welt­weiten Korrup­tion unter­zeichnet. Al-Marri ist in der inter­na­tio­nalen Genfer Gemein­schaft bekannt und Gegen­stand mehrerer Rechts­be­schwerden, unter anderem wegen Korrup­tion und Geldwäsche.

Spanien – In Spanien hat der erste grös­sere Wald­brand in diesem Jahr mehr als Tausend Hektar Fläche zerstört. RBB.de

Ukraine – Ukrainer umgehen Rekru­tie­rung mit Tele­gram-Chats. Die ukrai­ni­sche Regie­rung sucht mit mobilen Teams nach dienst­taug­li­chem Soldaten – etwa in Einkaufs­zen­tren oder Metro­sta­tionen. Doch viele versu­chen sich dem Kriegs­dienst zu entziehen. Das Land vertei­digen – das wollten zu Kriegs­be­ginn in der Ukraine vor gut einem Jahr noch zehn­tau­sende Ukrainer tun. Sie meldeten sich frei­willig zum Dienst. Inzwi­schen fällt es der ukrai­ni­schen Armee schwerer, neue Soldaten zu rekru­tieren. Die Regie­rung setzt deshalb mobile Trupps ein, die die Männer aufsu­chen sollen. Die Rekru­tierer halten junge Männer an, über­prüfen sie und händigen ihnen mögli­cher­weise einen Einbe­ru­fungs­be­fehl aus. Doch manche Dienst­un­wil­lige infor­mieren einander über den Messenger-Dienst Tele­gram, wie sie den Such­teams entwi­schen können. Für verschie­dene Städte gibt es verschie­dene Chats, die zwar illegal sind, aber viele Nutzer haben. Die User schreiben, wo diese mobilen Rekru­tie­rungs­trupps unter­wegs sind. Ukrainer tauschen sich in einem Chat über den Aufent­haltsort von Mobi­li­sie­rungs­trupps aus. Dass die Mobi­li­sie­rungs­trupps einge­setzt werden, hat mit der Geset­zes­lage zu tun. Ein Einbe­ru­fungs­brief allein reicht nicht, um die Ukrainer einzu­ziehen. Beamte müssen den Befehl zur Einbe­ru­fung den Männern persön­lich über­geben. Und diese müssen das mit einer Unter­schrift quit­tieren. Werden die Männer dann tatsäch­lich entdeckt, werden sie jedoch nicht unter allen Umständen sofort an die Front geschickt. Der ukrai­ni­sche Staat wolle einen Über­blick bekommen. «Viele der Ange­hal­tenen gehen nach dem Erhalt des Einbe­ru­fungs­be­fehls zu den Behörden. Sie werden regis­triert, viel­leicht medi­zi­nisch abge­klärt. Und dann dürfen sie wieder nach Hause», andere hingegen erhalten einen Einbe­ru­fungs­be­fehl, der die sofor­tige Rekru­tie­rung mitsamt Einsatz oder Ausbil­dung bedeutet. Die Frauen und Männer, die sich zu Beginn des Krieges im Februar 2022 sofort zum Dienst gemeldet haben, seien bereits in der Armee, verletzt oder gefallen: «Das waren Menschen mit Kampf­erfah­rung, Patrioten, bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen.» Nun muss der ukrai­ni­sche Staat neue Männer aufbieten, ausbilden und ausrüsten. Zur Verfü­gung steht ein Kontin­gent von Bürgern, die viel­leicht nicht ohne Weiteres bereit sind, an der Front ihr Leben zu riskieren.

● Die Spre­cherin des russi­schen Aussen­mi­nis­te­riums, Maria Sacha­rowa, hat gegen­über dem Fern­seh­sender Rossija 24 vor einer lang­fris­tigen Verseu­chung von Böden im Fall eines Einsatzes von Uran­mu­ni­tion durch die Ukraine gewarnt. Die Diplo­matin sprach von einer Zeit­bombe. Ein Einsatz von Uran­mu­ni­tion wäre für Zivi­listen und Armee­an­ge­hö­rige vor Ort gefähr­lich. Ausserdem würde es den Boden konta­mi­nieren. Die Entseu­chung würde dann Jahre in Anspruch nehmen. „Dieser Prozess dauert Jahr­zehnte und ich verweise darauf, dass er Fach­wissen sowie riesige Geld­mittel, Inves­ti­tionen und so weiter erfor­dert. Wer wird sich damit beschäf­tigen? Die Briten? Aber sicher nein! Sie haben sich damit nie beschäf­tigt.“ Am Dienstag hatte die briti­sche Vertei­di­gungs­mi­nis­terin Annabel Goldie bekannt gegeben, dass London der Regie­rung in Kiew Geschosse mit ange­rei­chertem Uran über­geben werde. Der russi­sche Aussen­mi­nister Sergei Lawrow nannte dies einen weiteren Schritt zu einer ernst­haften Eska­la­tion. Im iraki­schen Falluja hatte ange­rei­cherte Uran­mu­ni­tion zu Krebs­er­kran­kungen und Fehl- und Totge­burten geführt. VESTI.ru

● In Bezug auf die syste­ma­ti­sche Verlet­zung der Rechte der unga­ri­schen Minder­heit in der Ukraine betonte Minister Szij­jártó, dass die Ungarn nichts Beson­deres wollen. Sie wollen nur die Wieder­ein­set­zung der Rechte, die sie vor 2014 inne­hatten. Zugang zu Bildung in ihrer Mutter­sprache, Zugang zu ihrer Mutter­sprache in den Medien, in der öffent­li­chen Verwal­tung. Seit 2014 hat die Selenski Regie­rung ihre Angriffe gegen die unga­ri­sche Minder­heit Schritt für Schritt verstärkt. Der Minister hatte darauf hinge­wiesen, dass sie sich in einer Situa­tion befinden, in der Minder­hei­ten­schulen bis September dieses Jahres abge­schafft werden. „Das ist inak­zep­tabel“, sagte Péter Szij­jártó. Er wies auch darauf hin, dass die Ukrainer Ende letzten Jahres ein neues Gesetz über natio­nale Gemein­schaften verab­schiedet hätten, was die Situa­tion noch verschlim­mere. „Deshalb fordern wir die Ukraine auf, diese Rechte den Ungarn zurück­zu­geben“, betonte der Minister. Der Schutz natio­naler Gemein­schaften ist einer der wich­tigsten Grund­sätze der Euro­päi­schen Union. Wenn sich also jemand in Rich­tung Euro­päi­sche Union bewegen möchte, sollte er auf jeden Fall sehr starke Garan­tien in seiner natio­nalen Gesetz­ge­bung haben, um die Rechte der natio­nalen Gemein­schaften zu schützen.“ KR.hu

USA – Die Verei­nigten Staaten und die Phil­ip­pinen erwei­tern ihr gemein­sames Vertei­di­gungs­ab­kommen. Washington hat seine Mili­tär­prä­senz in dem Insel­staat demnach um weitere vier Stütz­punkte ausge­baut. China reagierte mit scharfen Worten. VOA.us

